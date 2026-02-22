History Books : शिवरायांच्या चित्रांचा जागतिक वेध; प्रसाद तारे यांचे संशोधन

विनायक लिमये - vinayak.limaye@esakal.comछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू समजून घेण्यासाठी अनेक लेखक, कादंबरीकार सतत प्रयत्न करत असतात. त्याचप्रमाणे इतिहास संशोधक प्रसाद तारे यांनीही प्रेरणा घेऊन महाराजांची जगभर असलेली चित्रे व अन्य तपशील हा अभ्यासाचा विषय मानला व संशोधन केले. शिवरायांच्या कर्तृत्वाची ओळख सांगणारी सात पुस्तके त्यांच्या नावावर आहेत. त्यातील तीन पुस्तकांचा वेध घेताना आपल्या लक्षात येतात ते त्यांचे परिश्रम व निष्ठा. भारतभर प्रवास करून चित्रे, शिल्पे याचा वेध त्यांनी घेतला. परदेशातील संग्रहालयांना भेट देऊन शिवरायांची त्या काळात काढलेली चित्रे विविध परवानग्या आणि रॉयल्टीपोटी मोठी रक्कम मोजून मिळवली..‘शिवछत्रपतींचे चित्रवैभव’ या पुस्तकात त्यांनी जगभरातल्या विविध संग्रहालयांमध्ये असलेल्या शिवरायांच्या चित्रांच्या ‘कॉपी’ मिळवून त्या पुस्तकात प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यांचे दुसरे पुस्तक ‘शिवछत्रपतींची शिल्पे व शिलालेख’ म्हणजे शिवरायांसंबंधीची शिल्पे व त्यांच्या संबंधीचे शिलालेख यावर आहे. तिसरे पुस्तक शिवरायांची गुणवैशिष्ट्ये सांगणारे आहे. या पुस्तकात शिवरायांबद्दल फ्रेंच प्रवासी, डच व इंग्रज अधिकाऱ्यांनी ज्या नोंदी केल्या आहेत किंवा आपल्या कंपनीला किंवा आपल्या सरकारला जे विविध अहवाल अथवा पत्रे पाठवली, त्यामध्ये केलेले वर्णन आहे..फ्रेंच प्रवासी ॲबे कॅरे, इंग्रज अधिकारी हेन्री ऑक्झिंडेन, पोर्तुगीज प्रवासी कोस्मी-द-ग्वार्द आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचा अधिकारी स्टीफन उस्टीक या अधिकाऱ्यांनी महाराजांबद्दल ज्या नोंदी केल्या, त्या नोंदींचा विस्तृत आढावा तारे यांनी येथे घेतला आहे. शिवाजीमहाराज केवळ महाराष्ट्रातील लोकांना वंदनीय व प्रेरणादायी होते असे नाही, तर बुंदेलखंडचा राज छत्रसाल यालाही शिवाजी महाराजांकडूनच प्रेरणा मिळाली. शिवाजी महाराजांची भेट घेतल्यानंतरच त्याने बुंदेलखंडचे स्वतंत्र साम्राज्य उभे केले..New Marathi Book : स्वागत नव्या पुस्तकांचे.महाराजांबाबत आढळलेल्या नोंदींवरून केलेले हे लिखाण आहे. मग त्या चित्ररूपाने असोत, शिल्परूपाने असोत किंवा परदेशी व्यक्तींच्या कागदपत्रांमधल्या असोत. शिवरायांचा उल्लेख करणाऱ्यांमध्ये परमानंद नेवासकर, परकालदास, अज्ञानदास शाहीर, कवीभूषण याबरोबरच विविध ठिकाणच्या नोंदींमधून तारे येथे महाराजांसंबंधीचा तपशील देतात. महाराजांची शरीरयष्टी, महाराज वापरत असलेले कपडे-शस्त्रे यासंबंधीची माहितीही यातील विविध प्रकरणांमधून मिळते. सिंधुदुर्ग किल्ला उभारताना तेथील लोकांना पोर्तुगीज सैन्याची व विजापूरच्या बादशहाची भीती होती. महाराजांच्या किल्ला उभारणीच्या कामात तेथील स्थानिक मदत करायला घाबरत होते. महाराजांनी त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण केला आणि मग किल्ला उभारणीच्या कामात लक्ष घातले..‘गौरव शिवछत्रपतींचा’ या पुस्तकात काफीखान या मोगल प्रशासनातील अधिकाऱ्याची नोंद सापडते. त्यात त्याने शिवाजीमहाराजांचे कौतुक केले आहे. छत्रपतींच्या वागणुकीचा आणि त्यांच्यावर रयतेकडून केल्या जाणाऱ्या प्रेमाचा प्रभाव परकीय अधिकाऱ्यावरही कसा पडला होता, याचे उदाहरण म्हणजे गोवळकोंडा दरबारातील युरोपातला राजदूत मॅसॅनिएलो याच्या नोंदी. त्याने महाराजांकडून प्रेरणा घेऊन स्पेनच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध उठाव केला. महाराजांवर इथली जनता किती प्रेम करते, याची काही उदाहरणे डच आणि पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांनी आपल्या सरकारला पाठवलेल्या पत्रात दिली आहेत. पॉडिचेरीला फ्रेंच राजवट होती. त्यांचा गव्हर्नर फ्रान्सिस मार्टिन याने महाराजांच्या युद्धतंत्राविषयी व त्यांच्या गनिमी काव्याविषयी तपशीलवार नोंद केली आहे. महाराजांच्या कामाची नोंद त्यावेळच्या लंडनहून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘लंडन गॅझेट’ या नियतकालिकाने देखील घेतली होती. शिवरायांच्या विरोधकांनीही कधी त्यांच्याबद्दल अवमानकारक मते व्यक्त केली नाहीत. महाराज इतके सावध होते की, युद्धाबरोबरच त्यांचे अर्थशास्त्राचेही ज्ञान प्रचंड होते. त्यांच्या काळात एकदा इंग्रजांनी त्यांची चलनी नाणी स्वराज्यातील व्यवहारात वापरायला परवानगी मिळावी अशी विनंती केली होती, पण पुढचा धोका ओळखून महाराजांनी त्यांची विनंती फेटाळून लावली. ‘गौरव शिवछत्रपतींचा’ या पुस्तकातून असे अनेक वेगळे मुद्दे वाचायला मिळतात. केवळ महाराजांचा गौरव करणारे हे पुस्तक नसून त्यांच्याबाबत परकीय मंडळींच्या काय प्रतिक्रिया होत्या व त्यांची दखल कशी घेतली जात होती याची कल्पना आपल्याला येते..पुस्तकाचे नाव : शिवछत्रपतींचे चित्रवैभव पृष्ठे : २५६ मूल्य : ६०० रु.पुस्तकाचे नाव : गौरव शिवछत्रपतींचा पृष्ठे : १४६ मूल्य : २५० रु.पुस्तकाचे नाव : शिवछत्रपतींची शिल्पे व शिलालेख पृष्ठे : ८० मूल्य : ३०० रु.लेखक : प्रसाद तारे प्रकाशक : शिवसाक्षेप प्रकाशन, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.