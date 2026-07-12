Marathi Books: इतिहास, कविता, धर्म आणि काश्मीर सफर; चार नवी पुस्तके.. वाचनविश्वात नव्या पानांची भर

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले बंधू संभाजीराजे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं चित्रण राजेंद्र घाडगे यांनी ‘शिवरायांचे थोरले बंधू संभाजीराजे’ या त्यांच्या पुस्तकात केले आहे. एकूण १४ प्रकरणांचा समावेश या पुस्तकात करण्यात आला आहे. भोसले घराण्याची पूर्वपीठिका ह्या प्रकरणापासून पुस्तकाची सुरुवात होते. शहाजीराजे, जिजाबाई यांच्यावर स्वतंत्र लेखन करण्यात आले आहे. संभाजीराजांची युद्धनीती व रणनीती दाखवणारे विविध प्रसंग समर्पक शब्दांत मांडण्यात आले आहेत. संभाजीराजांच्या कर्नाटक मोहिमेचाही पुस्तकात समावेश करण्यात आला आहे. ‘संभाजीराजांचा भीमपराक्रम व दुर्दैवी अंत’ ही दोन प्रकरणे हृदयस्पर्शी आहेत. वैशिष्ट्य : साध्या-सोप्या शब्दांत मांडणी व उपयुक्त संदर्भसूची.प्रकाशक : लोकायत प्रकाशन, सातारा पृष्ठे : ८४, मूल्य : १२० रु. .आत्मस्पंदनकवी शरच्चंद्र देशपांडे यांचा ‘आत्मस्पंदन’ हा काव्यसंग्रह नुकताच वाचकांच्या भेटीस आला आहे. त्यांच्या मुलींनी कवितांचे संकलन करून ह्या काव्यसंग्रहाची बांधणी केली आहे. बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व लाभलेल्या देशपांडे यांचा बहुविध व संवेदनशील दृष्टिकोन त्यांच्या काव्यातूनही जाणवतो. अत्यंत तरल, मोजक्या आणि भावनांना हात घालणाऱ्या शब्दांत त्यांनी विविध विषय कवितांमधून हाताळले आहेत. मुक्तछंदातल्या ह्या कविता वाचताना आपण कधी अंतर्मुख होतो, तर कधी अगदी शांत होतो. कधी स्वस्थ, तर कधी क्षणात अस्वस्थ करण्याची ताकद या कवितांमध्ये आहे.प्रकाशक : सुनीधी पब्लिशर्स, पुणेपृष्ठे : ८८, मूल्य : १६० रु.. ॲन इलस्ट्रेटेड प्रीमिअर ख्रिस्तिनीती, इस्लाम, हिंदू रिलिजन्सहिंदू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्माची भारताच्या संदर्भातून केलेली मांडणी म्हणजे मिलिंद ओक यांचे ‘ॲन इलस्ट्रेटेड प्रिमिअर ख्रिस्तिनिती, इस्लाम, हिंदू रिलिजन्स विथ स्पेशल रेफरन्स टू भारत’ हे पुस्तक होय. एकूण १५ प्रकरणांमध्ये पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली आहे. तक्ते, आकृत्या, बोधचिन्ह, नकाशे यांच्या आधारे माहिती दिल्याने वाचकाला विषय समजणे सोपे होते. ‘हिंदू’मध्ये सनातनी, बौद्ध, जैन, शीख यांना समाविष्ट करून त्यानुसार मांडणी करण्यात आली आहे. ‘अब्राहमिक’ व हिंदू विचारपद्धती यात दोन ध्रुवांइतके अंतर आहे हे आकडेवारी व माहितीच्या आधारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उपपंथ, राज्य व देशावरील त्यांचा प्रभाव, संघटनात्मक बांधणी, विचारपद्धती, आर्थिक रचना, पवित्र पुस्तके, मूलभूत धारणा अशा विविध घटकांचा धांडोळा पुस्तकात घेण्यात आला आहे. प्रकाशक : अखिल भारतीय संस्कृती समन्वय संस्थान, जयपूर पृष्ठे : २४०, मूल्य : ३०० रु..Marathi Book Review : वाचनप्रेमींसाठी चार नवी पुस्तके; प्रवास, कथा आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम. यूँ हसी वादियाँपावनी जगताप - एक १८ वर्षांची बी.टेक. करत असलेली मुलगी. ती जाते थेट काश्मीरच्या खोऱ्यात अभ्यास दौऱ्यासाठी आणि जे जे दिसेल, जाणवेल, समोर येईल, त्याचा अनुभव घेते. तिच्या ह्या अनुभवांची मांडणी म्हणजेच ‘यूँ हसी वादियाँ’ हे पुस्तक! काश्मीरभेटीत निसर्गसौंदर्य, पर्यटन, स्थानिक जनजीवन इथपासून ते लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, सुरक्षा, दहशतवाद, अशांतता... अशा विविध मुद्द्यांशी संबंधित असलेले जे समोर आले ते सर्व पावनीने अत्यंत साध्या, सोप्या पण प्रभावी शब्दांत लिहिले आहे. ‘उकियोगर्ल’ या नावाने तिने हे लेखन केले आहे. उकियो या जपानी शब्दाचा अर्थ ‘आहे त्या क्षणात जगणे...!’प्रकाशक : स्वयं प्रकाशन, सासवडपृष्ठे : १००, मूल्य : १९९ रु.----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.