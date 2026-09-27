marathi book review : शाळेपलीकडे शिक्षणाची नवी वाट; ‘होम स्कूलिंग’मधून मुलांच्या शिकण्याचा वेगळा दृष्टिकोन

गणाधीश प्रभुदेसाई - ganadhish.prabhudesai@esakal.comपारंपरिक शालेय शिक्षणपद्धतीकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. घरातून शिक्षण घेण्याची संकल्पना, तिच्यामागील विचार आणि मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेतील बदलते आयाम याकडेही लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. आणि नेमके हेच काम एका पुस्तकाने केले आहे. रेणू दांडेकर लिखित ‘होम स्कूलिंग : शिक्षणाच्या नव्या वाटा समजून घेताना...’ हे पुस्तक या मुद्द्यांचा वेध घेते.‘‘जेवढे प्रश्न जास्त पडतील तेवढी उत्तरे शोधली जातील आणि उत्तरातून दिशाही. नवीन गोष्ट समजून घेताना पाटी कोरी असू द्या. आधीचा मनातला आशय घेऊन, म्हणजे पूर्वग्रहाने नव्या गोष्टीकडे बघू नये. नाहीतर आपलं मन वेगळं होऊ शकतं. म्हणून या विषयाकडे साशंक मन घेऊन नको पाहायला,’’ असा सल्ला लेखिकेने पहिल्याच धड्यात दिलेला आहे. हे लक्षात ठेवूनच पुस्तक वाचणं परिणामकारक ठरेल..समृद्ध, सक्षम आणि मूल्याधिष्ठित मावळ.शिक्षण म्हणजे केवळ शाळेतील वर्ग, पाठ्यपुस्तके, परीक्षा आणि गुण यापुरते मर्यादित नसून मुलाच्या दैनंदिन अनुभवातून, कुतूहलातून आणि त्याच्या आवडीनिवडींमधूनही शिकण्याची प्रक्रिया घडू शकते, हा ‘होम स्कूलिंग’मागील विचार महत्त्वाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर पालक, शिक्षक आणि शिक्षणव्यवस्थेशी संबंधित व्यक्तींना ‘होम स्कूलिंग’कडे समजून घेऊन पाहण्याची दृष्टी पुस्तक देते. मुलाच्या गतीनुसार आणि क्षमतेनुसार शिक्षण, अभ्यासक्रमातील लवचीकता, स्व-अध्ययन, अनुभवाधारित शिक्षण, वाचनाची सवय, सर्जनशीलता आणि प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभव यांना ‘होम स्कूलिंग’मध्ये महत्त्व मिळू शकते. मात्र, पालकांची जबाबदारी, सामाजिक संवाद, शिस्त, सातत्य आणि मुलाच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे ‘होम स्कूलिंग’कडे केवळ पारंपरिक शाळेला पर्याय म्हणून न पाहता त्यातील संधी आणि आव्हाने समजून घेणे आवश्यक ठरते.आजच्या बदलत्या शिक्षणविश्वात मुलांनी ‘काय शिकावे?’ याबरोबरच ‘कसे शिकावे?’ आणि ‘स्वतःहून कसे शिकत राहावे?’ हा प्रश्नही महत्त्वाचा झाला आहे. या संदर्भात हे पुस्तक पालक आणि शिक्षकांसाठी विचारप्रवर्तक ठरू शकते. शिक्षणाच्या रूढ चौकटीपलीकडे जाऊन मुलांच्या शिकण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेचा विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे हे पुस्तक शिक्षणाच्या नव्या वाटांचा शोध घेणारे, संवादाला चालना देणारे लेखन म्हणून पाहता येते..पुस्तकाचे महत्त्व केवळ ‘मुलांना शाळेत न पाठवता घरी शिकवणे’ एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. आज शिक्षणाच्या पद्धती झपाट्याने बदलत आहेत. डिजिटल साधने, ऑनलाइन अभ्यासक्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रकल्पाधारित शिक्षण आणि कौशल्यकेंद्रीत शिक्षण यामुळे शिकण्याची जागा आणि पद्धत दोन्ही बदलत आहेत. अशा वेळी ‘होम स्कूलिंग’ची संकल्पना पालकांना शिक्षणाकडे अधिक व्यापकपणे पाहायला लावते.या पुस्तकानुळे मुलाच्या कुतूहलाला महत्त्व देण्याचा विचार आजच्या अनुभवाधारित शिक्षणाशी जोडला जातो. गुणांपलीकडचे शिक्षण समजून घेण्यास मदत होते. पालकांना मुलाच्या आवडी, क्षमता आणि गतीचा विचार करण्याची दिशा मिळू शकते. इंटरनेट आणि डिजिटल साधनांच्या उपलब्धतेमुळे घरातून शिकण्याच्या संधी पूर्वीपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. त्याचवेळी, मुलाचा सामाजिक विकास, मित्रमैत्रिणींशी संवाद, शिस्त आणि भावनिक विकास यांचाही विचार करणे किती आवश्यक आहे, हे समजून घेण्यासाठी पुस्तक उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, आजच्या संदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. ‘होम स्कूलिंग’ हा प्रत्येक मुलासाठी किंवा प्रत्येक कुटुंबासाठी योग्य पर्याय असेलच असे नाही. पालकांकडे वेळ, साधने आणि योग्य शैक्षणिक नियोजन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे पुस्तक ‘शाळेला पर्याय निवडा’ असा आग्रह करणारे म्हणून नव्हे, तर ‘शिक्षण म्हणजे नेमके काय आणि मुलाला शिकवण्याची प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण कशी करता येईल?’, हा प्रश्न विचारायला लावणारे पुस्तक म्हणून अधिक उपयुक्त ठरते.तेरा विविध विषयांद्वारे लेखिकेने पुस्तकाची अभ्यासपूर्ण मांडणी केलेली आहे. ‘‘शिक्षण कसे नसावे एवढे म्हणूनच न थांबता कसे असावे याचे उत्तर शोधलं पाहिजे. हे पुस्तक त्याच भावनेतून लिहिलं आहे. अर्थात काहींना ते पूर्ण वाटेल, काहींना अपूर्ण किंवा अनेकांना मतभेद असतील. परंतु प्रत्येकाने हा प्रवाह समजून घेतला, त्यात आपल्या विचारांची भर टाकली तर शिक्षण म्हणजे नेमके काय आहे? ते कसं असावं? हे स्पष्ट होत जाईल,’’ असे लेखिकेने मनोगतात म्हटले आहे आणि पुस्तक वाचल्यानंतर ते आपल्याला पटतेच!पुस्तक : होम स्कूलिंगलेखक : रेणू दांडेकरप्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन, पुणेपुष्ठे : १२७, मूल्य : २०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.