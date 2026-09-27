Premium|Mecca Defense Pact : तांबड्या समुद्रातील ‘रेड सिग्नल’

हुथींच्या हल्ल्याने पाकिस्तानने सौदी आणि तुर्कीसोबत केलेल्या मक्का संरक्षण कराराची कसोटी लागली आहे. एकावर हल्ला म्हणजे सगळ्यांवरचा हल्ला मानून प्रतिकाराची हमी या कराराचा गाभा आहे, मात्र हुथींशी येमेनमध्ये लढण्याची पाकिस्तानची तयारी नाही. हुथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रातील बाब-अल-मंदेबवर जवळपास ताबा मिळवल्याने पश्चिम आशियातील आणखी एक संघर्ष क्षेत्र समोर आलं आहे. हा संघर्ष प्रामुख्याने येमेनमधील हुथी आणि सौदी अरबमधील आहे. सुरुवातीला तरी हुथी बंडखोरांनी सौदीला जोराचा धक्का दिला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी अडवून इराणनं जगाला चकित करणारा पवित्रा घेतला, तसा हुथी घेऊ शकतात, अशी स्थिती तांबड्या समुद्रातील अरुंद जलमार्गावर आली आहे. यात सौदी अरब एकाकी पडणं आणि अमेरिकेशी विकत घेतलेली मैत्री संरक्षणाची हमी देत नाही, हे वास्तव तमाम अरब देशांसाठी बोचरी जाणीव करून देणारं आहे. जे पश्चिम आशियातील नव्या भू-राजकीय समीकरणांची नांदी ठरू शकतं..Latest Marathi News Live Update : राज्यासह देशभरात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....हुथी पडले सौदीला भारीखरंतर सौदी आणि हुथी यांची लष्करीदृष्ट्या तुलना होऊ शकणार नाही इतकं अंतर आहे. सौदी हा अत्याधुनिक हत्यारांनी सज्ज असलेला देश आहे. हुथी हे प्रामुख्यानं डोंगराळ भागाचा आश्रय घेऊन लढणारे तुलनेत मागास हत्यारं असलेलं संघटन आहे. तरीही हुथी सौदीला भारी पडतात. सौदीनं जगाकडं मदत मागावी अशी परिस्थिती करताहेत. सौदी ही जगातील २५ व्या क्रमांकाची लष्करी ताकद आहे. ९०० लढाऊ विमानं आणि हेलिकाॅप्टरचा ताफा सौदीकडं आहे. दारुगोळ्याची कमतरता नाही. अमेरिकेडून अत्यंत आधुनिक हत्यारं आणि विमानं सौदीनं घेतली आहेत. हुथींकडे मात्र केवळ एक एफ ५ विमान आणि काही सोव्हिएकालीन हेलिकाॅप्टर असल्याचं सांगितलं जाते. ज्यांचे हवाई युद्धातील दिवस कधीच सरले आहेत. सौदीहून प्रत्यक्ष रणांगणात लढू शकणारं सैन्य मात्र हुथींकडे अधिक आहे. सौदीकडं अडीच लाख खडे सैन्य आहे. हुथींकडील हा आकडा साडेतीन लाखांच्या घरात आहे. त्यात लहान मुलांचाही समावेश असल्याचे मानले जाते.हल्ले रोखण्यात अपयशहवाई हल्ले करण्याचं सौदीचं सामर्थ्य अत्यंत स्पष्ट आहे. त्याचा मुकाबला करणं हुथींना शक्य नाही. मात्र जमिनीवरील लढाईत हुथी चिवटपणे प्रतिकार करतात. शांतपणे वाट पाहतात आणि संधी येईल तेव्हा आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवत नेतात. याचमुळे सौदीसह अनेक अरब देशांनी अनेक वेळा आणि इस्राईल, अमेरिकेनेही काही वेळा हवाई हल्ल्यांची मालिका चालवूनही हुथी संपले नाहीत, त्याचं बळ कमी झालं नाही किंवा त्यांचा प्रभावही आटला नाही. हुथींच्या बाजूचा आणखी भाग आहे तो आधुनिक युद्धात हवाई सामर्थ्य केवळ अत्याधुनिक आणि महागड्या लढाऊ विमानांवर, हेलिकाॅप्टवर ठरत नाही तर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रं हा तितकाच महत्त्वाचा भाग बनतो, किंबहुना कमी ताकदीचे देश अशा कमी किमतीच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे भल्याभल्यांना घायकुतीला आणू शकतात. इराणच्या युद्धात याचा अनुभव अमेरिका आणि इस्राईल घेत आहेत. अमेरिकेचं हवाई सामर्थ्य अफाट असले, तरी अमेरिका युद्ध जिंकू शकत नाही आणि इराण पश्चिम आशियातील अमेरिकी तळांना लक्ष्य करून अमेरिकेचं संरक्षणाचं छत्र या भागातील अरब देशांनी गृहीत धरू नये असा संदेश देऊ शकतो. सौदी आणि हुथींच्या लढाईत हेच घडतं आहे. हुथींनी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांनी सौदीला घायाळ करायला सुरुवात केली. सौदीची राजधानी रियादवरही हल्ले झाले. अगदी इस्लामी जगतासाठी पवित्र मक्केलगतही हल्ला झाल्याचं सौदीनं जाहीर केलं. त्याचा हुथींनी इन्कार केला आहे. याचा एक अर्थ असा, की अमेरिकेकडून सौदीनं घेतलेल्या सगळ्या यंत्रणा जमेला धरूनही हुथींसारख्या बंडखोरांचे हल्ले सौदीला पूर्णतः रोखता येत नाहीत..Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .हुथींनी दाखवली क्षमतायेमेनमधील उत्तरेकडील मोठ्या भागावर हुथींचा कब्जा आहे. येमेनमध्ये हुथींविषयी सहानुभूती असलेला मोठा वर्ग आहे, याचं एक कारण हुथींची चळवळ मुळातच भ्रष्ट शासकीय विरोधात भूमिकेतून सुरू झाली. निदान कागदावर तरी हुथी सातत्याने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भूमिका घेत आले आहेत. हुथींना सर्रास बंडखोर किंवा अनेकदा दहशतवादी गट म्हटलं जात असले, तरी हा गट देशात प्रजासत्ताकची मागणी करतो. देशातील नैसर्गिक स्रोतांच्या वाटपाचं बोलतो. राजकारणात महिलांचा सहभाग असला पाहिजे असं सांगतो. दहशतवादी इस्लामी गटांहून हुथींचं हे वेगळेपण आहे. हुथी हा झायदी शियांचा समूह आहे. तो इराण, इराक किंवा लेबनाॅनमधील शियांहून वेगळा आहे. झायेद बिन अली यांना मानणारा हा समूह आहे. या समूहाचे येमेनमधील बऱ्याच भागावर कित्येक शतकं राज्य होतं. १९८० च्या दशकात ईजिप्त समर्थक गटांनी त्यांची सत्ता संपवली. त्यांचं अस्तित्व डोंगराळ भागातच उरलं. कधीतरी या हुथींना सौदीचा पाठिंबा होता. त्या काळात अलू अब्दुला सालेह यांची येमेनवर सत्ता होती. येमेनमधील सालेह सरकारच्या विरोधात हुसेन अल हुथी यानं सुरू केलेल्या आंदोलनातून हुथींचे सशस्त्र संघटन तयार झालं. हुसेन हुथीस येमेननं ठार केल्यानंतर हा गट अधिक त्वेषानं हल्ले करू लागला. एका टप्प्यावर त्यांनी राजधानी सनावरही कब्जा केला. येमेनचे अध्यक्ष अब्द रबाह मन्सूर हादी यांना पलायन करावं लागलं. याच काळात सौदी आणि हुथींमध्ये संघर्ष सुरू आहे. ताज्या हल्ल्यात एकतर हुथींनी सौदीच्या राजधानीवर प्रहार केले शिवाय तांबड्या समुद्रातील वाहतूक विस्कळीत करण्याची क्षमता दाखवून दिली. जगाचं लक्ष वेधलं गेलं ते यामुळे.सौदीची नवी कोंडीयात हुथींची सरशी होताना दिसते याचं कारण काय तर सौदी हा एक विभागीय नेतृत्वाची आकांक्षा असलेला देश आहे. अरब जगताचं नेतृत्व एका अर्थाने सौदी करतो. हुथींची असली कोणतीही आकांक्षा नाही. त्यांनी रक्षण करावं असं येमेनमध्ये त्यांची भूमी सोडली तर काही नाही. सौदीला तेलसाठे शुद्धीकरण प्रकल्प, पाइपलाइन बंदरं, हवाई तळ, व्यावसायिक भाग, वीज केंद्र अशा सगळ्यांचं रक्षण करायचं आहे. हुथींसाठी यातील कशाचंही नुकसान करणं म्हणजे सौदीला धक्का देणं आहे. हुथींना तुलनेत गमवायचं काहीच नाही. अगदी माघार घ्यावी लागली तरी त्याचे मूळ तळ आहेत, अशा येमेनच्या उत्तरेकडील डोंगराळ भागात ते आश्रय घेऊ शकतात. जिथं त्यांना संपवणं आजवर शक्य झालेलं नाही. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ताज्या संघर्षात हुथी बंडखोर समुद्रालगत बंदरावर आले आहेत. त्यांनी बाब-अल-मंदेब लगतची सारी महत्त्वाची बंदरं ताब्यात घेतली आहेत. सौदीची सर्वांत मोठी कोंडी यातून झाली आहे..इराणचा पाठिंबा उघडहुथींच्या हल्ल्यांनी पश्चिम आशियात प्रचलित भू-राजकीय समीकरणातील नव्या भेगा समोर आणल्या आहेत. सौदीला अमेरिकेचे संरक्षण आहे. मात्र अमेरिका हुथींच्या विरोधात येमेनमध्ये कारवाई करायला इच्छुक नाही. याचं कारण अमेरिका इराण युद्धात फसली आहे. होर्मुझवर अमेरिकेनं बराच दबाव तयार केला आहे. येमेनमध्ये कारवाई सुरू केली तर इराणवरचा हा दबाव कमी होईल आणि आणखी एका लांबणाऱ्या आणि निश्चित यशाची खात्री नसलेल्या युद्धात अमेरिकेला उतरण्याची इच्छा नाही. हुथींना इराणचा पाठिंबा आहे हे जगजाहीर आहे. त्यांच्याकडे असलेली हत्यारे खास करून क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन इराणमधूनच पुरवली जातात, हुथी हा इराणच्या पुढाकारानं पश्चिम आशियात साकारलेल्या प्रतिकार आघाडीचा भाग आहे. हुथींच्या लष्करी सामर्थ्याची उभारणी सुरुवातीला लेबनाॅनमधील हिजबोल्लानं केली होती. हमास, हिजबोल्ला, हुथी आणि इराकमधील शिया गट अशी ही आघाडी इराणसोबतची आहे. यातील बहुतेकांचा शक्तिपात झाला असं समजून इराणवर इस्राईलने आक्रमण केले मात्र यातून पश्चिम आशियात नवीच स्थिती आकाराला येते आहे. तिथे इराण अधिक मजबूत होताना दिसतो. येमेनमधील हुथींचे वर्चस्व स्पष्ट झालं आहे. त्याला रोखण्यासाठी सौदीला उघडपणे कोणी साथ देताना दिसत नाही. अमेरिकेचा पश्चिम आशियातील सारा प्रभाव ही महाशक्ती सोबत आल्यानं आपली सत्ता सुरक्षित आहे, या अरब सत्ताधीशांच्या कल्पनेवर आधारला आहे.अरब देशांसमोर वेगळा पर्यायपेट्रो डॉलरची व्यवस्था त्यातून साकारली होती. इराणच्या युद्धानं अमेरिकेचे अरब देशातील तळही सुरक्षित नाहीत, याची जाणीव झाली आहे. तसेच कतारवरील इस्राईलचा हल्ला असो की हुथींचा सौदीवरील... अमेरिका काही करत नाही हे वास्तव अरब देशांना नव्या पर्यायांकडे नेऊ लागलं आहे. आर्थिक आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या या प्रदेशात चीन आणि रशियाचा शिरकाव झाला आहे. हुथींच्या हल्ल्याने पाकिस्तानने सौदी आणि तुर्की सोबत केलेल्या मक्का संरक्षण कराराची कसोटी लागली आहे. एकावर हल्ला म्हणजे सगळ्यांवरचा हल्ला मानून प्रतिकाराची हमी या कराराचा गाभा आहे, मात्र हुथींशी येमेनमध्ये लढण्याची पाकिस्तानची तयारी नाही. तुर्की या संघर्षापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजे ज्याचा पाकिस्तानने गाजावाजा केला, त्या कराराची जमिनीवरची उपयुक्तता किती, असा प्रश्न तयार झाला आहे. मुस्लीम नाटो वगैरे कल्पना म्हणजे स्वप्नरंजन आहे याचीही ही झलक. मक्केलगत हुथींनी ड्रोन डागल्याचा सौदीचा दावा संपूर्ण इस्लामी जगताचं लक्ष वेधणारा होता. हुथींनी असं काही केलं तर एका अत्यंत व्यापक संघर्षाला तोंड फुटेल मात्र या निमित्तानं मुस्लिमांच्या सर्वांत पवित्र स्थळांची जबबादारी केवळ सौदीकडं असावी का, या जुन्या चर्चेला नव्यानं तोंड फुटलं आहे, तेही इस्लामी देशांच्या कथित ऐक्याचा भ्रम तोडणारं आहे.तांबड्या समुद्रात रेड सिग्नल दाखवणाऱ्या या सगळ्या घडामोडी पश्चिम आशिया स्थिर करून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अधिक लक्ष देण्याच्या अमेरिकी योजनेसमोरही आव्हान आणणाऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.