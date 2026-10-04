Premium|Hridaynath Mangeshkar Memories : आता मी जागा झालोय...

ज्येष्ठ संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर आपल्या बहिणींपैकी लता आणि आशा यांच्याबद्दलच्या आठवणींना उजाळा देत आहेत. लतादीदींनी रक्षाबंधनाच्या दिवशी आईला धीराने जो सल्ला दिला, तो आशाताईंनी अमलात आणला. लतादीदींच्या पुढाकारातून व माईंच्या आज्ञेवरून तो दिवस मंगेशकरांच्या आयुष्यात वेगळाच ठरला. त्याच दिवसाबद्दल सांगत आहेत, स्वतः पंडितजी...आईने मला एका पाटावर बसविले होते,समोर एक चांदीचे जड ताट होते.(जे बाबांच्या श्राद्धाला गुजरीत विकलेजाणार होते.)ताटामध्ये भगव्या रंगाच्या राख्या ठेवल्याहोत्या. हळद, कुंकू, तांदूळ, दोन मुटकेठेवले होते.माझ्या अंगातला ताप उतरला असावा,कारण सर्व काही स्पष्ट जाणवत होते.‘‘थोरली (लता) ! तू पहिली राखी बांध.कारण तू सर्वांत थोरली. पहिला मान तुझा,बाळ! लताने राखी बांधली की हा रुपयातिला दे आणि पाया पड, समजलं ?’’आईने करड्या आवाजात आज्ञा केली.मग दीदीने मला हळदकुंकू लावूनओवाळले. दोन मुटके माझ्या भोवतीफिरवले. राखी बांधली, काहीतरी पुटपुटली,कंदी पेढ्याचा लहानसा तुकडा मला भरवलाआणि डोळे बंद करून, काहीतरी पुटपुटतमाझ्या डोक्यावर हात ठेवला..Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?.मग मी तिच्या हातात, तो चांदीचा रुपयाठेवला. दीदीने हसत हसत तो घेतला आणिमाझ्या मस्तकावर पुन्हा हात ठेवला.आईने खुणावले, नमस्कार कर,आणिं अचानक पायातलं दुःख विसरून,अभावितपणे मी तिच्या पायावर मस्तक ठेवलं,मी लताताईच्या...? नाही,मी माउलीच्या...? नाही,मी स्वरमाउलीच्या... ? नाही,मी साक्षात सरस्वतीच्या...? नाही, नाही,मी ‘दीदीच्या पावलावर’ मस्तक ठेवलं होतं.किती नाजूक, मुलायम, नर्म, सुबक, सुंदरपवित्र पावलं ती. त्या पावलांचा हळवार हळवा,आश्वासक स्पर्श !तो बोल मंद हळवासाआयुष्य स्पर्शुनी गेलासीतेच्या वनवासातीलजणू अंगी राघव शेलावनवासी सीतेला, त्या राजरानी सीतेला,शिशिर ऋतूच्या पुनरागमनेचा स्पर्श होऊ नये, म्हणूनप्रभू रामाने आपल्या अंगावरील वल्कल, राघव शेला,सीतेच्या अंगावर पांघरला. सीतामातेलाझालेला तो हळवावल्कल स्पर्श, तो मुलायम स्पर्श,तो हळवा राघव स्पर्श,तो हळवा स्पर्श दीदीच्या पावलाला होता.ती अभिनव वाग्विलासिनी,जे चातुर्यार्थ कलाकामिनी, तेश्रीशारदा विश्वमोहिनी,तिची श्रीपावलं कशी असतील?ती श्रीपावलं दीदीसारखीच असतील,त्या श्रीपावलांवर मस्तक टेकताच,मस्तकात एकसुरेल स्वर रुणुझुणुला.एक धून छेडली गेली, एक विश्ववीणेचीतार झंकारली. मस्तकात रुणुझुणु झालेलातो विश्वमधुर सुरेल सूर साऱ्या शरीरातझन झन करीत पसरला.उषःकालचे पहिले किरणकी पर्जन्याची पहिली सरकी शिशिर ऋतूची पहिली झुळूककी वसंत ऋतूतील पहिली पुष्पवेलसारे ऋतुचक्र एकाकार होऊन शरीरातघुमू लागले.ज्ञानेश्वरीतल्या कुंडलिनी जागृतीचासाक्षात्कार, कुंडलिनीच्या सुवर्ण नागिणीसारखा शरीरभर संचार करीत घुमू लागला. .जणू ती सुवर्ण नागीणच शरीरातसळसळ करू लागली.निजकांती हारविली ।मग प्रणुचि केवळ जाहली ।ते वेळी तैसेनि गमती ।म्हणावी पा ॥(कुंडलिनी आपली तेजरूप कांती अर्पणकेल्यानंतर ती केवळ वायुरूप होऊनराहते. त्या वेळेस ती कशी भासते ?म्हणाल तर...)हो जे का पवनाची पुतळी ।पाघुरली होती सोनकळी ।ते फेडोनिया वेगळी । ठेविली तिया ॥(प्रत्यक्ष वारियाची पुतळी असावी.व तिने सोनकळी, जरतारी वस्त्र पांघरलेलेअसावे, मग ते वस्त्र फेडून वेगळे ठेवले असावे.)ना तरी वायुचेनि अंगे झटकली ।दिपाचा दिठी निवटली ।का लखलखोनि हारपली । विजु गगनी ॥(किंवा दिव्याची ज्योत वायूच्या झुळकीनेविझावी अथवा वीज चमकून आकाशातलुप्त व्हावी.)जैसे कमळहृदयवेही ।दिसे जैसी सोनियाची सरी ।नातरी प्रकाशजळाची झरी । वाहत आली ॥(हदयकमळापर्यंत जणू काय सतेज सोनुयाचीसरीच किंवा कुंडलिनीच्या तेजरूप पाणियाचा झर,हृदयकमळाजवळ वाहत आला.)पाठी चोचि भेसळला ।तै शब्दाचा दिवो मावळला ।मग तयाही वरी आटु भविन्नला ।आकाशाचा ॥(पुढे तो वायू तदाकार, त्या वेळेस शब्दांचादिवस मावळतो. बोलणे खुंटते.आकाशत्वाचीही आटणी होते.)‘‘अरे बाळ ! पाय सोड. अरे पाय सोड,काय झालं तुला ? शुद्धीवर आहेस ना ?माई, कसं करतोय हा बघ.’’दीदी मला उठवत घाबरून ओरडली.मी पाय सोडले, समज पडल्यासारख्यादृष्टीने दीदीकडे पाहत म्हणालो.‘‘काही नाही, जरा चक्करआल्यासारखं वाटलं.’’‘‘आता बरं वाटतंय ना ! झोप आली होती का ? ’’दीदी गडबडून म्हणाली.मी हसून समजदारपणे म्हणालो.‘‘दीदी ! मघा झोप आली होती. पण आताझोप उडाली, मी आता जागा आहे.’’(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.