Premium|Hridyanath Mangeshkar: ‘रागभंग’ नव्हे, रागानुभव! दीनानाथांची करुण सुरांतली आत्मकथा

हृदयनाथ मंगेशकरमास्टर दीनानाथ त्यांचे संगीतातले गुरू बाबा माशेलकर यांच्या घरी पोहोचले, गुरुजी त्यांना शिकवत असताना दोघे मिळून गात होते. तर गुरुजींनी दीनानाथ यांचे गायन बघून तुला वसंत रागाने दर्शन दिले अशी प्रशंसा केली, त्यानंतर मात्र एक राग गाताना गुरुजी रागावले; पण दीनानाथ यांच्या स्पष्टीकरणाने वेगळेच वातावरण निर्माण झाले, काय झालं नेमकं त्या शिकवणीवेळी तो सारा प्रसंग सांगत आहेत पंडितजी. एका अद्भुत विश्वात नेणारा हा प्रसंग दीदींनी त्यांना सांगितलाय....होळीचा उत्सव ब्रिजवासी साजरा करताहेतहोळीच्या ज्वाळा भडकल्या आहेतराधेच्या मनात प्रेमज्वाला फुलू लागल्याआहेत. अशा वेळी ‘हरी है गाढेपनका’हा अनाकलनीय कृष्ण राधेला एकटीलासोडून नाहीसा होतो.‘‘किण संग खेलू होरीपिया तज गये है अकेलीमाणिक मोती सब हम झोडेगलमे पहेली सेलीभोजन, भवन, भल्यो नही लागेपिया कारण भई गेलीमुझे दूरी क्यू म्हेली’’--- मी कुणाबरोबर होळी खेळू ?मी कुणाबरोबर होळीचा आनंद घेऊ ?मला माझ्या प्रियकराने इथे एकटीला सोडूनदिले आहे. माझ्या त्याने त्याग केला आहे.मी माणिक मोती, सर्व सुवर्ण अलंकारसोडून त्याच्या साठी गळ्यात सेली घातलीआहे. जी माला संन्यासिनी गळ्यात घालतातती सुती माळ गळ्यात घातली आहे.अरे ! मी राजरानी आहे. अलंकाराने सजणेहे आम्हाला जन्मजात शिकविले जाते.पण आता माझे सौभाग्य लेणे सेली झाले आहे.मला ते छप्पन भोग असलेले जेवणभावत नाही. ते भवन,तो राजमहाल मला भावत नाही.अरे गाढ्या मनाच्या कृष्णा, प्रियकरामी वेडी झाले रे. तुझा दुरावा मी सहनकरू शकत नाही..Premium| koli Songs: हा सृष्टिगोल निनादतोय.होळीच्या ज्वाळा मला जाळीत आहेत.तू नसता मजसंगे मी कुणाबरोबरहोळीचा रंग खेळू ?आणि राग बसंत गात असताना त्या रागाचाआनंद, उत्साह, निसर्गमहामहोत्सव मीविसरून त्या राधेबरोबर करुण रसातबुडालो. दोन मध्यमांचा इतका खेळ केला,की गुरुजींची स्वरसमाधी भंग पावली.माझ्याकडे रोखून पाहत ते कडक स्वरातम्हणाले.‘‘दीना ! अरे तू रागभंग केलास.तू रागाला अशुद्ध केलेस. मी तुला बसंतशिकवीत होतो आणि तू तो बरोबर गातहीहोतास. मग तुला अचानक काय झाले ?बसंत सोडून तू ललत का गायला सुरुवातकेलीस? राग पूर्वी, राग ललत या पासूनबसंत वेगळा दाखविणे हे गवय्याचे कसबआहे. शुद्ध राग गाणे ही एक तपश्चर्या आहे.राग बसंतात राग ललत मिसळून, तो गाऊन,तू माझ्या शिकविण्याचा, राग संगीताचा,रागशास्त्राचा, साधनेचा. परंपरेचा, अपमानकेला आहेस. पण तू हे मुद्दामहून केलेस ?का तुझ्याकडून चूक झाली?तू हुशार आहेस तुझी स्वरलिपीवर हुकुमतआहे. मग चुकलास कसा? खरे सांग. ’’मी शांतपणे पण ठामपणे म्हणालो..‘‘क्षमा करा गुरुजी ! मी तुमच्या शिकविण्याचाअवमान केला. पण मी चुकून, किंवामुद्दामहून केला नाही.काल रात्री कीर्तनातसाखरे महाराज सांगत होते.‘‘वृंदावनात होळी उत्सव सुरू आहे.सारे गोप, गोपिका, राधा, कृष्ण,सारे बृजवासी उत्साहात मग्न आहेत.नृत्यात दंग आहेत. अशा वेळी कृष्णराधेला, एकटीला सोडून गेलाय.आणि ती विलाप करतेय.’’या बसंत रागाच्या बंदिशीत होळीचाउल्लेख वारंवार आला आणि ती विरहिणीराधा मला दिसू लागली तिच्या विरहरसानेमला वेढले, करुण रसाचे सूर मला लगटूलागले. मी बसंतची क्षमा मागून सरळकरुण रसाच्या ललत मध्ये प्रवेश केला.विरह, करुण रसाबरोबर मला नवनिर्मितीचाआनंदही मिळू लागला.’’.Marathi Literature Fiction : "निसर्ग काही भव्य रचण्यात वा मोडण्यात मग्न आहे..." मानवी अस्तित्वाचा वेध घेणारा एक अस्वस्थ संवाद.माझ्याकडे रागाने पाहत गुरुजी म्हणाले.‘‘दीना ! तू उत्तम गायक. माझा आवडताशिष्य. अरे! उपाशीपोटी मी तुलापोटतिडीकेने रागसंगीत शिकवतोय आणितू स्वप्नरंजनात रमत जाणून बुजूनराग अशुद्ध करतोस?’’मी अतिशय भोळेपणानेपण निर्धाराने म्हणालो.‘‘क्षमा करा गुरुजी ! मी तुमचा किंवातुमच्या शिकविण्याचा किंवा राग संगीताचामुद्दामहून अपमान केला नाही. पण...पण मी त्या गोपिकेच्या ? का राधेच्या ?का मीरेच्या ? का...?विरहरसाच्या करुणेत वाहून गेलो.राधेच्या एका अश्रूमध्ये श्रीकृष्णासहसारे वृंदावन वाहून गेले होते,मी तर साधा सेवक ..पण गुरुजी! तुम्ही माझे गुरू. म्हणजेतुम्ही माझे पिता, माता, ईश्वर,माझे सारे भावविश्व म्हणजे तुम्ही.तुमच्याशी मी खोटे बोलणार नाही.राधेच्या दुःखात विरहात, मी इतकाएकाकार झालो की मला वृंदावन,कृष्ण,राधा, होळीउत्सव दिसू लागला. अचानकत्या स्थितीत मीच, स्वत: लाच पाहू लागलो.आणि उपाशीपोटी, पहाटे साडेतीनवाजता थंडीत कुडकुडत त्या तलावातआंघोळ करून हाथ फाटेस्तोपर्यंत नगारावाजवणारा आणि गाभाऱ्यात प्रवेशन मिळणारा दीना मला दिसू लागला.जन्माने ब्राह्मण पण अस्पृश्य ठरलेलादीन दीना मला ललतच्या करुण सुरातभिजवू लागला. गुरुजी! मी बसंत, ललतविसरून फक्त धणाधण् नगारा पिटूलागलो. पोटात भुकेचा वणवा, शरीरावरथंडीचा थरार, मनात अपमानाचा अवहेलनेचावडवानल, रक्ताळलेल्या हातात नगाऱ्याचा नाद, ताल,आणि गुरुजी !सारे मंदिर आध्यात्मिक शांततेत निमालेहोते. भक्त, भट, ब्राह्मण अजून आले नव्हते,सारे शांत, शांत होते. घंटा मूक होत्या..Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .नगारा धडधडत नव्हता. कोणीही मंत्रघोषउच्चारीत नव्हते. कुणीही कुणाला दममारीत नव्हते. कुणीही प्रार्थना करीत नव्हते.थंड पण हळुवार हवा. मंद प्रकाशअचानक गाभाऱ्याचा दरवाजा उघडला गेला,आणि कफनी घातलेला, रुद्राक्ष माळांनीसजलेला... कमरेवरील भगव्या कफनीलारुद्राक्षमाळांचा बंध कसलेला, लांब केसांचीजटा बांधलेला. सुबक दाढीचा, निटस चेहऱ्याचाएक नाथपंथी, गाभाऱ्यातून बाहेर आला.नगाऱ्याजवळ आला. नगाऱ्यावर एक हलकीथाप मारून त्याने माझ्याकडे पाहिले,आणि बाहेर बसलेल्या एका जोगीयाकडेबोट केले आणि पायऱ्या उतरून तो नाथपंथीनिघूनही गेला. मी नुसता पाहतच राहिलो.तो बाहेर बसलेला जोगीया ललत गात होता,मी जीवाचे कान करून ऐकू लागलो,जोगीया मेरे घर आयेघर घर अंगन छायेकानन कुंडल, गलपिच सेलीअंग भभूतर माख्येजोगीया मेरे घर आये.गुरुजी भारवलेल्या स्वरात म्हणाले,‘‘दीना, तुला साक्षात् बसंत रागाने दर्शनदिले होते, आज तुला ललतने आपलेस्वरूप दाखविले. तो बैरागी गात नव्हता.तो ललित राग, ललित स्वत: गात होता.आपले रूप तुला दाखवित होता.करुणेचे, भक्तीचे, प्रेमाचे,श्रांततेचे दर्शन घडवित होता.ती बंदिश तुला आठवते ?स्मरत असली तर गा. मला तीबंदिश शिकव. कारण ती बंदिश साक्षातललतने बांधली आहे. ’’मी खाली मान घालूनती बंदिश गाऊ लागलो.जोगीया मेरे घर आयेघर घर अंगन छायेकानन कुंडल गलबिच सेलीअंग भभूतर माख्येजोगीया मेरे घर आये.आणि राग बसंतच्या सुरावटीनेआल्हादित, उत्साहित झालेले आनंदमयी वातावरण,ललतने शांतीने, भक्तीने, करुणेने हळुवारअळुमाळू केले.ठण्ण्-- ठण्ण्-- ठण्ण् ऽऽऽऽ ठण्ण् ऽऽऽऽऽआणि ‘‘तडीता घाते कोसळेल कातारांचा संभार?’’आणि त्या तडीतेने, त्या विद्युत्लतेने,त्या विजेने, एक प्रचंड आवाज केला,आणि तारांचा, नक्षत्रांचा नाही,पण चर्चबेलचा नाद आम्हा गुरू-शिष्यावरकोसळला, निनादत राहिला. ध्वनी, ध्वनीचापाठलाग करू लागले..सारा आसमंत प्रतिध्वनींनी भरून गेला,संध्याकाळचे सहा वाजले होते,आणि प्रथेप्रमाणे चर्चबेल म्हणजेचर्चघंटा निनादत होत्या.आमच्या राग ललितचे तुकडे, तुकडेकरून आसमंतात भिरकावत होत्याकारण तो नाद, तो ध्वनी सुद मध्यमावरस्थिरावला होता. साऱ्या वातावरणातआमच्या षड्जच्या सुद मध्यमावरतो नाद स्थिर झाला होता.आणि ललितच्या सुद मध्यमाचा षड्जहोऊन, राग नव्हे थाट तोडी सुरू झाला,निसर्गच राग तोडी गाऊ लागला.बनके पंछी भये बावरेकैसी बीन बजाई सावरेआणि रानावनातून मृगांचे कळप मंगेशीकडेधावू लागले. फुलांच्या माळा घातलेलेअनेक मृग मंगेशीच्या दिशेने धावू लागले.पक्ष्यांची माळ मंगेशीच्या रोखाने उडू लागली.हा षड्ज. मध्यमाचा विस्मयकारी चमत्कारसाक्षात्कार विश्व अचंब्याने पाहत होते,ऐकत होते.राग ललितच्या शुद्ध मध्यमाचरूपांतर षड्जामध्ये झाल्यामुळेराग तोडी निर्माणझाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.