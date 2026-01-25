Premium|Hridyanath Mangeshkar: ‘रागभंग’ नव्हे, रागानुभव! दीनानाथांची करुण सुरांतली आत्मकथा

सप्तरंग

classical singing: या लेखात हृदयनाथ मंगेशकर गुरु-शिष्य परंपरेतील एक विलक्षण अनुभव सांगतात. मास्टर दीनानाथ मंगेशकर राग बसंत शिकत असताना भावनांच्या प्रवाहात वाहून जाऊन अनाहूतपणे राग ललत गातात. गुरूंच्या रोषानंतर त्यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण म्हणजे संगीतातील भाव, भक्ती आणि करुण रस यांचं सुंदर दर्शन आहे.
मास्टर दीनानाथ त्यांचे संगीतातले गुरू बाबा माशेलकर यांच्या घरी पोहोचले, गुरुजी त्यांना शिकवत असताना दोघे मिळून गात होते. तर गुरुजींनी दीनानाथ यांचे गायन बघून तुला वसंत रागाने दर्शन दिले अशी प्रशंसा केली, त्यानंतर मात्र एक राग गाताना गुरुजी रागावले; पण दीनानाथ यांच्या स्पष्टीकरणाने वेगळेच वातावरण निर्माण झाले, काय झालं नेमकं त्या शिकवणीवेळी तो सारा प्रसंग सांगत आहेत पंडितजी. एका अद्‍भुत विश्‍वात नेणारा हा प्रसंग दीदींनी त्यांना सांगितलाय...

