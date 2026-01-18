human body vitality : शरीराची अवस्था आणि जिवंतपणाचा शोध

श्याम मनोहरआहाहा!वस्तू म्हणजे आकार, घाट. शरीर वस्तू आहे. शरीराला आकार, घाट असतो. निर्जीव वस्तूची वस्तुमयता आतून-बाहेरून एकच असते.सजीव वस्तूची वस्तुमयता बाहेरून वेगळी, आतून वेगळी. निर्जीव वस्तू निसर्गातल्या घटनांना जवळ करत नाही, की विरोध करत नाही. सजीव वस्तू.. शरीर.. निसर्गातल्या घटनांना जवळ करते किंवा विरोध करते.आपण पृथ्वीवरच्या व्यक्तीच्या शरीरावर ध्यान द्यायचे.सर्व सजीवांच्या शरीरात आणि व्यक्तीच्या शरीरात महत्त्वाचा फरक म्हणजे व्यक्तीच्या शरीराला हात असतात.मानव दोन पायांवर उभा राहिला. मानवाला उंची हे परिमाण प्राप्त झाले. चार पाय असतात, तेव्हा उंची हे परिमाण दुय्यम असते. लांबी हे परिमाण महत्त्वाचे असते. सिंह उंच... असे आपण म्हणत नाही. लांबडा म्हणतो. म्हैस लांबडी. हत्ती मानवापेक्षा उंच, तरी लांबीच जास्त.पक्ष्यांना हात नसतात, पंख असतात, दोन पाय असतात. दोन बारक्या पायांवर त्या मानाने मोठे शरीर पेलले जाते. आश्चर्य! पक्षी दोन पायांवर उभे राहतात किंवा चालतात, तरी पक्ष्यांचा लांबडेपणाच त्यांच्या उंचीपेक्षा जास्त असतो.मानवाला हात प्राप्त झाले. डोळ्यांना पाहाणं हे आपोआप काम. कानांना ऐकणे हे आपोआप काम. नाकाला श्वासोच्छ्वास, वास ही आपोआप कामे. तोंडाला खाणे, आवाज करणे आपोआप कामे. छातीला, पोटाला बाह्य कामे नाहीत. पायाला चालणे, पळणे, नाचणे आपोआप कामे. कामेंद्रियांना, मलमूत्र विसर्जन... आपोआप काम..मानवाला हात पावले, आपोआप काम काय?मानव गांगरला, कावराबावरा झाला.मानवाने हातवारे केले... एवढेच काय? मानवाने हाताच्या पंजात छोटा दगड घेतला, धोकादायक पशूवर भिरकावला. मानवाला हाताचा उपयोग साधला. हाताचा आणखी उपयोग काय? शोध सुरू झाला आणि मानवाचे व्यक्तीत रूपांतर झाले. शोधणे हे व्यक्तित्त्वाचे प्रमुख लक्षण! व्यक्तीने हाताचे अनेक उपयोग शोधले. जसे की,चार पाय, तेव्हा अन्नग्रहणासाठी तोंड सरळ अन्नाला लावावे लागते. हात निर्माण झाले, हाताने अन्नग्रहण करणे झाले.चार पाय, तेव्हा नेहमी कुशीवरच झोपणे. हात झाले, पाठीवर, पोटावर झोपता येऊ लागले. कुशीवर झोपताना एक हात डोक्याखाली घेता येऊ लागला.हातांच्या दोन पंज्यांनी टाळी वाजवता, देता, घेता आली.हातमिळवणी करता आली.नमस्कार करता आला.थोबाडीत देता आली.रट्टे हाणता आले.मूठ वळता आली.मुठेने गुद्दे घालता आले.बोंब मारता आली.गट्टी फू करता आली.मूत्रविसर्जनासाठी करंगळीची खूण करता आली.विजयासाठी बोटांचा ‘व्ही’ करता आला.वस्तू हाताळणे जमले.हातवारे करता आले, नृत्याचा घटक झाला.शेती, कारखानदारी जमली.सभ्यता निर्माण करता आली.प्रत्येक हाताला काम द्या. नाहीतर.... मोर्चे, दगडफेक, जाळपोळ!शस्त्रे चालवता आली.हात छातीवर बांधून बसता आले.शरीराच्या अवस्था :शरीराचा जन्म.बाल्यावस्था : पूर्णतः परावलंबी.कोमल पौगंडावस्था : थोडी स्वावलंबी, बरीच परावलंबी, उनाड.तारुण्य : स्वावलंबी होऊ पाहणारे, मुसमुसलेले.प्रौढपण : स्वावलंबी, बेढब होणारे.वृद्धत्व : परावलंबी, विद्रूप.शरीरात ऊर्जा असते. शरीराला कृती हवी असते. शरीर थकते. शरीराला विश्रांती हवी असते.शरीराला भूक असते, वासना असतात. शरीर भावना व्यक्त करते. हसते. रडते. दोन शरीरांचे संबंध असतात.शरीर बिघडते. शरीर मर्त्य आहे.देवाचा वा निसर्गाचा शरीराबद्दल काय हेतू आहे? काय योजना आहे?जीवंत शरीर कमवायचे, नटवायचे!आहाहा!***जिवंतपणामाझ्या मित्राची आई वारली. दुसऱ्या मित्राने सांगितले. चल, जाऊया. नको! मला ते बघायला नको वाटते.मी एकटाच मित्राच्या घरी गेलो. प्रेत पांढऱ्या कपड्यात पूर्ण गुंडाळलेले. अँब्युलन्स आलेली. मी अगदी वेळेवर होतो तर. अँब्युलन्स सप्रेत सनातेवाईक गेली. मी घरी परतलो.मी माझ्या आईकडे टक लावून बघतोय.थोरला भाऊ चिडला माझ्यावर.आईकडे असा विचित्रपणे काय बघतोयस?आईचे शरीर बघतोय.मूर्ख बाहेर जा.माझी वाक्यरचना चुकली होती. आईचे शरीर फक्त माझ्या माझ्या वडिलांनी बघायचे असते. कळते मला!आईने सावरले. आई थोरल्या भावाला म्हणाली, ‘‘त्याच्यावर ओरडू रागावू नकोस. त्याच्या मित्राची आई वारलीय. तो घाबरलाय. त्याला वाटतंय मी (हसते ती) मरणार. तो डोळे भरून मला बघून घेतोय.’’.थोरला भाऊ खाली मान घालून बाहेर गेला.‘‘मूर्ख, बाहेर जा,’’ थोरला भाऊ मला म्हणाला होता. तोच आपणहून बाहेर गेला. मी आईजवळ.‘‘हे बघ, घे बघून मला. मी जीवंत आहे. खूप खूप वर्षे मी तुझ्यासाठी, सगळ्यांसाठी जिवंत राहणार आहे. जा आता कॉलेजला!’’आईने माझ्या गालावरून हात फिरवले.निरखून कुणाकडे बघायचे नसते, सभ्यता आहे अशी. माणसांची सभ्यता आहे ही!झाडे, फुले, प्राणी, पक्षी, आकाश, यंत्रे... खुशाल हवे तितके निरखून कितीही वेळा बघा!माणसेतरांना सभ्यता नाहीच, तरी गुपचूप निरखायचे. माणसांना, व्यक्तींना.बघितले अनेक दिवस अगदी अनोळखी व्यक्ती नाही.‘‘खूप खूप वर्षे मी जिवंत राहणार आहे’’, आई म्हणाली होती.मी आईकडे नव्हतो बघत. आईच्या शरीराकडे नव्हतो बघत, मित्राची आई वारली, माझ्या आईचा... मृत्यू... ह्याचे भय, दुःख... नव्हते माझ्या आईकडे बघण्यात. टक लावून आईच्या शरीराकडे नव्हतो बघत. नंतर मी अनेक व्यक्ती पाहिल्या. टक लावून नाहीच. व्यक्ती पाहिली की, तिचे शरीरच दिसायचे. मला शरीराचा जिवंतपणा बघायचा असते.मी गाय, म्हैस, कुत्री, कावळा, कबुतरे पाह्यली. शरीरेच. जिवंतपणा नव्हताच दिसत. झूमध्ये जाऊन प्राणी पाहिले. जिवंत शरीरे दिसायची. शरीराचा जिवंतपणा नव्हता दिसत.अनेक दिवस मला हुरहूर लागली होती. केवळ जिवंतपणा कुठाय?जिवंत शरीर... हे जाणवते. जिवंतपणा बघायला जावे, तर शरीर... मध्ये येते.केवळ जिवंतपणा... दिसावा... जाणवावा... काय करावे?प्रेत!जिवंतपणा नाही... हे कळते, जाणवते.जिवंतपणा नाही कळत, नाही जाणवत.जिवंतपणा सगळ्या शरीरात असतो असं नाही.एक वा दोन्ही हात तुटले, जिवंतपणा संपत नाही. आंधळेपण, बहिरेपण, मुकेपण... जिवंतपणा संपत नाही. शरीर जीवंत राहाते.माझे जीवंत शरीर इतरांना जाणवते. मला इतरांची जीवंत शरीरे जाणवतात.वाघाला इतरांची जीवंत शरीरे जाणवतात. टपूनच बसलेला असतो जीवंत शरीरावर तुटून पडायला.कावळ्याला हात केला की, कावळा उडून जातो, जीवंत शरीराला शिवून.बेडकाचे प्रेत कावळा चोची मारून मारून उसवून खातो. जीवंत बेडकाला खात नाही. कावळ्याला जिवंत शरीर, जिवंतपणा नसलेले शरीर... हा फरक कळतो. शरीरस्थिती कळते, जिवंतपणा नाही कळत.डास जीवंत शरीराच्या कानाशी गूं गूं करतो... अस मृत शरीराच्या कानाशी गूं गूं करत असेल? जिवंतपणा असलेले शरीर, जिवंतपणा नसलेले शरीर... फरक काय?एकदा मी छाती, आतली धकधक पाह्यला. हृदयाची धकधक म्हणजेच जिवंतपणा. हृदयाची धकधक संपली की संपला जिवंतपणा.तसे नाहीय. हृदयाची धकधक म्हणजे जिवंतपणा नाहीय. उलट खरे आहे. जिवंतपणामुळे हृदयाची धकधक असते. जिवंतपणामुळे मेंदू काम करतो. हृदय, मेंदू नसलेली जिवंत शरीरे असू शकतात..जिवंतपणामुळे श्वासोच्छ्वास असतो.केवळ जिवंतपणा निसर्गात नाही.केवळ हास्य निसर्गात नाही. हास्याचा ध्वनीसुद्धा नाही.केवळ रडू... निसर्गात नाही. रडूचा ध्वनीही नाहीय.केवळ वेदना निसर्गात नाही. केवळ विनोद निसर्गात नाही.केवळ जिवंतपणा, केवळ हास्य, केवळ रडू, केवळ वेदना, केवळ विनोद... गोष्टीत, चित्रात, गाण्यात, दर्शनात... असू शकतेच.मृत्यू म्हणतो, जिवंतपणा मला सापडतो.छट् जिवंतपणा संपतो, मग तू होतोस.जन्म, जिवंतपणा. बेरीज सुरू.जन्मपण वजा होते. नो प्रॉब्लेम. जिवंतपणा आहे. बेरीज आहे.बालपण. बेरीज. जिवंतपणा.बालपण वजा होते. नो प्रॉब्लेम. जिवंतपणा आहे. बेरीज आहे.तारुण्य. बेरीज. जिवंतपणा.तारुण्य वजा होते. नो प्रॉब्लेम. जिवंतपणा आहे. बेरीज आहे.प्रौढपणा. बेरीज. जिवंतपणा.प्रौढपणा वजा होतो. नो प्रॉब्लेम. जिवंतपणा आहे. बेरीज आहे.वृद्धत्व.जिवंतपणा हळुहळू, नंतर वेगाने वजा होत राहातो... वजा, वजा, वजा.बाकी!निसर्गात, सृष्टीत सजीव आहेत, निर्जीव आहेत.तिसरा प्रकार नाहीच. कल्पनेत असू शकेल?गोष्ट करायला हवी. निर्जीवांना कल्पनेने सजीव करायच्या गोष्टी असतात.जमीन, पाणी, डोंगर, दऱ्या, ग्रह, तारे, अवकाश, काळ... निर्जीव... बिनजिवंतपणा.पशू, पक्षी, प्राणी, किटक, सूक्ष्म जीव-जीवाणू, माणूस... सजीव... जिवंतपणा.निसर्ग, सृष्टी, विश्व समजावून घ्यायचे म्हणजे एकूण जिवंतपणा आणि एकूण बिनजिवंतपणा समजावून घ्यायचा.एकूण जिवंतपणा, एकूण बिनजिवंतपणा ह्याची गोष्ट करायला हवी.सृष्टीत एकूण जिवंतपणापेक्षा एकूण बिनजिवंतपणा जास्त आहे.जिवंतपणासाठी गरज-ऑक्सिजन. जो निसर्गात असतो. जिवंतपणाला धोके असतात.एक सजीव दुसऱ्या सजीवाचा जिवंतपणा नष्ट करू पाहातो.एकूण जिवंतपणात अंतर्गत असामंजस्यच असते.निसर्गात उत्पात, जोरदार बदल घडत असतात, जिवंतपणाला धोके असतात.सृष्टीने जिवंतपणा निर्माण केलाय, टीकवायची हमी घेतलेली नाही.प्रत्येक सजीव आपला जिवंतपणा टिकवायचा प्रचंड प्रयत्न करत असतो, हरक्षणी सावध असतो.;एका क्षणी जीवंतपणा नष्ट होतोच होतो. शरीराला जिवंतपणा सोडवत नाही, शरीराची तडफड तडफड होते.शरीर बिनजीवंत होते, प्रेत होते. निर्जीवाचे प्रेत नाही होत, झीज होऊन दुसऱ्या प्रकारच्या निर्जीवात रूपांतर होते... पुन्हा झीज... तिसऱ्या प्रकारच्या निर्जीवात रूपांतर... प्रेताचे असंच होते.माणूस हस्तक्षेप करतो. प्रेताचे दहन करतो, दफन करतो... काही ना काही करतो... प्रेताची राख होते, माती होते... पक्षी प्रेत खातात.दहन, दफन वा इतर पद्धतीने प्रेताची शेवट करायच्या आधी व्यक्ती प्रेताला नमस्कार करतात... पुन्हा दिसणार नाही ना!विशिष्ट व्यक्ती असेल, तर त्या व्यक्तीच्या प्रेताचे सार्वजनिक दर्शन केले जाते.प्रेताचा शेवट विधिवत केला जातो. प्रेताला मान दिला जातो. अगदी शत्रूचे प्रेत असले, तरी मान दिला जातो.जिवंतपणा संपला, शत्रुत्व संपले.डोंगर, दऱ्या, समुद्र, नदी... जिवंतपणा नसलेले... त्यांना सौंदर्य असते!प्रेताला सौंदर्य नसते? प्रेताला सौंदर्य नसते? प्रेताचा काहीच उपयोग नसतो?प्रेताची शास्त्रीय पद्धतीने चीरफाड करून शरीराच्या आतल्याचा अभ्यास होतो.शोध घेण्यासाठी, ज्ञानासाठी, प्रेताचा उपयोग असतोच.संस्कृती म्हणते, शोध! भले! भले!जिवंतपणाला सौंदर्य असते. जिवंतपणा नष्ट होणारा आहे, तरी आपण जिवंतपणाचा आदर राखूया.सभ्यता म्हणाली, ''व्वा! मग मी जन्मू शकेन.''जिवंतपणाचा शोध घेऊ या. संस्कृती म्हणाली, ''भले! भले!''(क्रमशः). 