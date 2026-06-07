Human Nature And Universe : निसर्गाच्या मर्यादा विसरणाऱ्या आधुनिक माणसाची चिंताजनक वाटचाल

आकाशातील ग्रह-तारे हे गतीशी संबंधित आहेतच. या ग्रह ताऱ्यांच्या गतीच्या अनुरोधानेच पृथ्वी गतिमान असते आणि या पृथ्वीवर चालणारा किंवा फुटपाथवर चालणारा हा तथाकथित माणूस या ग्रहमालेतील गतीशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहेच. माणसाच्या काया, वाचा आणि मनाची हालचाल किंवा वाटचाल या मानवी जीवनाच्या किंवा महानगरपालिकेच्या फुटपाथवर नजर रोखून म्हणा किंवा हावभाव दाखवत बडबड करत किंवा आरडाओरड करत सतत चालूच असते. हे आपण सतत पदोपदी पाहतच आहोत.पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश यांचा आधार घेत वळवळ करत भेट करणारा माणूस किती परावलंबी असतो हे कलियुगातला माणूस जाणूनच घेत नाही. असा हा सध्याच्या कलियुगातला माणूस विचित्र वागत बेभान होत, डोंगरदऱ्यातून भटकत असतो आणि सतत विचित्र फ्लॅशन्यूज देत असतो..माणसाला प्रामाणिकपणे पोसणारा आकाशातील निसर्ग त्याला वावरण्यासाठी स्पेस किंवा वाव एखाद्या लहान मुलाला सांभाळणाऱ्या आईसारखा देतच असतो. त्यामुळेच निसर्गातील प्रतिक्षिप्त क्रियेमुळेच अनेकदा माणसांचे नुकसानीचे प्रसंग, अपघात किंवा अपघाती मृत्यू टळत असतात. परंतु माणूस ज्या वेळी काया, वाचा आणि मनाच्या मर्यादा सोडून वागू लागतो, त्या वेळी या निसर्गमातेला त्याला सांभाळणेही फार अशक्य होऊन बसते. उदा. अतिमद्यपान करणाऱ्या माणसाचे त्याच्या स्वाभाविक ओकण्यातूनही ही निसर्गमाता आटोकाट प्रयत्न करूनही ती त्याला सांभाळू शकत नाही. अशा या भयाण कलियुगात निसर्गमातेची कसोटी घेणारा कलियुगातील अतिरेकी माणूस मातृविरोधी बनत अनैसर्गिक वर्तणुकीतून बेभान होत असलेला आपण पाहत आहोत..मित्र हो गुरुचा नुकताच चंद्राच्या कर्क राशीत प्रवेश झाला आहे. चंद्र हा मातेशी संबंधित ग्रह समजला जातो. निसर्गातील शुद्ध जाणीवकला चंद्र जपतो. जगाचे पोषण करणारे पुष्य नक्षत्र कर्क या चंद्राच्या राशीतच येते. पुष्य नक्षत्राचा गंगामातेशीसुद्धा संबंध आहे. आपल्या कुळातील पौष्यवर्गाशी (वृद्ध अनुभवी मंडळींशी) या नक्षत्राचा संबंध येतो. पुनर्वसु नक्षत्रानंतर पुष्य नक्षत्र येते. सप्ताहात हा शुक्र युतियोग कर्क राशीत होत आहे. पुढे नंतर १८ जून २६ रोजी गुरु पुष्य नक्षत्रात गुरुवारी अर्थातच चंद्र पुष्य नक्षत्रात असतानाच प्रवेश करत आहे. हा एक दुर्मीळ शुभयोगच म्हणावा लागेल. एकूणच हा या वर्षातील कर्केत पदार्पण केलेला गुरु मातृभक्त व्हा नाहीतर भयाण बुद्धिनाश किंवा विनाश ओढवून घ्याल हेच सांगण्यासाठी अवतरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.