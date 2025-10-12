सप्तरंग

ह्यूमन इन द लूप

मानव आणि तंत्रज्ञानातील संघर्ष, गुप्त कामगाराचे जीवन, आणि निसर्ग-सौंदर्य अनुभव यावर विचार करणारी कथा. मनाची स्थिरता आणि सौंदर्याची तृष्णा यातून व्यक्त होते.
सकाळ

सकाळ वृत्तसेवा


गिरीश कुलकर्णी - writetogpk@gmail.com

फटफटी टुरटुरवत तो दूर आला होता. वाटेतल्या महामार्गांची समृद्धी न्याहाळताना त्याला अशक्य स्वप्ने प्रत्यक्षात आली असं सांगणारे भोळसट शहाणे भेटत होते. रस्ताभर त्या सगळ्यांना तो स्वतःचा वेगवेगळ्या नावानं परिचय देत आला होता. कुणी कुणाला ओळखू इच्छित नसताना उगाच कशाला नावा-गावाचा बडिवार?







