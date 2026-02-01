Premium|Glacial Lake: इम्जा त्शो: एव्हरेस्टच्या पायथ्याशी लपलेला धोकादायक हिमनदी तलाव

इम्जा त्शोच्या काठावर उभं राहिलं की एक विचित्र विरोधाभास जाणवतो. पाणी शांत असतं, वारा थंड असतो आणि आसपासचा परिसर सौंदर्याने भारलेला असतो; पण आतून काहीतरी ताणलेलं असल्याची जाणीव होते. जणू हा तलाव शांतपणे श्वास रोखून धरून बसलेला आहे.अजस्त्र, महाकाय आणि तेवढ्याच मनमोहक एव्हरेस्ट पर्वतशिखराच्या सान्निध्यात वेळ घालविणे म्हणजे विलक्षण अनुभव असतो. एव्हरेस्टच्या पायथ्याशी उभं राहिलं की माणूस आपोआप लहान होतो. शिखराकडे पाहिलं की त्या भव्यतेपुढे नतमस्तक व्हायला होतं. उंची, विस्तार आणि त्या पर्वताच्या अस्तित्वातून येणारी शांत ताकद, हे सगळं मनावर गारूड घालतं; पण एव्हरेस्टकडे पाहताना केवळ वर पाहून चालत नाही. कारण इथे खरी कहाणी शिखरावर नाही, तर पायथ्याशी घडत असते..एकदा नजर खाली आली, की मनात भीतीची एक वेगळीच जाणीव दाटून येते. कारण इथे धोका वरून येत नाही; तो शांतपणे, अगदी नजरेआड, खाली साचलेला असतो. हिमालयात सौंदर्य आणि धोका यांची सीमारेषा फार पातळ असते आणि एव्हरेस्ट परिसरात ती सीमारेषा अधिक ठळकपणे जाणवते. इथला धोका आरडाओरड करत नाही. तो न दिसता, न जाणवता, हळूहळू आकार घेत असतो.माउंट एव्हरेस्ट हा एकटा उभा असलेला पर्वत नाही. त्याच्या भोवती ल्होत्से, नुप्तसे, पुमोरी, आमादब्लाम, थामसेरकू अशी अनेक शिखरं डौलाने उभी आहेत. ही शिखरं केवळ भौगोलिक रचना नाहीत; ती या संपूर्ण प्रदेशाच्या हवामानाची, हिमसाठ्याची आणि हिमनद्यांच्या अस्तित्वाची चौकट आहेत. या साऱ्या शिखरांच्या कुशीत, त्यांच्या सावलीत, हिमनद्यांचा एक विशाल, जिवंत जग पसलेलं आहे..Premium|Winter Reflection : हिवाळ्याशी हितगूज : ऋतू संवादातून उलगडणारे जीवनाचे तत्त्वज्ञान.खुम्बू हिमनदी, वेस्टर्न कुम, इम्जा हिमनदी या सगळ्या केवळ बर्फाच्या पट्ट्या नाहीत. त्या या संपूर्ण प्रदेशाचा श्वास आहेत. या हिमनद्यांवरूनच नद्या जन्म घेतात, दऱ्या आकार घेतात आणि माणसाचं जीवन पुढे सरकतं. एव्हरेस्ट बेस कॅम्पकडे जाताना, गिर्यारोहकाचं लक्ष सहसा वरच्या मार्गाकडे, पुढच्या चढाईकडे असतं. पुढचा उतार, पुढची शिडी, पुढचा कॅम्प हेच डोळ्यांसमोर असतं; पण जो अनुभवाने प्रगल्भ झालेला असतो, तो पायाखालच्या हिमनदीकडे आणि आसपासच्या सूक्ष्म बदलांकडे अधिक बारकाईने पाहतो. कारण इथं प्रत्येक बदल काहीतरी सांगत असतो.आइलँड पीकच्या दिशेने जाताना, ल्होत्से-नुप्तसेच्या कुशीत एक निळसर तलाव दिसतो. अतिशय सुंदर, अगदी आरशासारखा शांत. उंच पर्वतांची प्रतिबिंबं त्या पाण्यात उमटलेली असतात. पहिल्यांदा तो दिसला, तेव्हा क्षणभर प्रश्न पडला की, हिमालयातही असा नितळ, स्थिर आरसा असतो? थकलेल्या शरीराला आणि भारावलेल्या मनाला तो तलाव जणू थोडा विसावा देतो, थोडी शांतता देतो, पण गिर्यारोहकाचं मन लगेच सावध होतं. कारण हिमालयात जे खूप शांत दिसतं, ते बहुतेक वेळा सर्वांत अस्थिर असतं. इथे स्थिरतेचा भास हीच पहिली चेतावणी असते आणि हाच तो क्षण असतो, जिथे सौंदर्यामागची खरी गोष्ट उलगडू लागते. हा तलाव म्हणजे इम्जा त्शो..आज इम्जा त्शो एव्हरेस्ट प्रदेशातील सर्वांत धोकादायक हिमनदी तलावांपैकी एक मानला जातो. गंमत म्हणजे, अवघ्या साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी इथे तलावच नव्हता. १९६०च्या दशकात इम्जा हिमनदी अखंड होती, जाड होती आणि तिच्या पुढील भागात पाणी साचेल इतकी झीज झालेली नव्हती. त्या काळात इथे फक्त बर्फ, मोराइन आणि हिमनदीचा संथ, पण स्थिर प्रवाह होता. नंतर हळूहळू तापमान वाढू लागलं. हिमनदी मागे सरकू लागली. वितळलेलं पाणी तिच्या पुढे साचू लागलं आणि काही दशकांतच एक तलाव तयार झाला, सुरुवातीला लहानसा, पण सातत्याने वाढणारा. या तलावाविषयी अधिक जाणून घेण्याआधी नेमका हिमनदीचा तलाव म्हणजे काय यावर प्रकाश टाकूया.हिमनदी जेव्हा पुढे सरकते तेव्हा किंवा वेगाने वितळते तेव्हा तिच्या पुढील भागात जे पाणी साचतं, त्यातून हिमनदी तलाव (Glacial Lake) तयार होतो. हे तलाव अचानक निर्माण होत नाहीत; ते वर्षानुवर्षांच्या बदलांचं संचित असतात. हिमनदी मागे सरकते, वितळलेलं पाणी साचत जातं आणि बर्फ-दगड-मातीच्या नैसर्गिक भिंतीमागे थांबतं. वरून पाहिलं, तर हे तलाव अतिशय शांत, सुंदर आणि स्थिर वाटतात; पण प्रत्यक्षात ते हिमनदीच्या बदलत्या आरोग्याचं जिवंत द्योतक असतात. काही तलाव हळूहळू नद्यांमध्ये मिसळतात, तर काही ठिकाणी त्यांच्या मागील भिंतींवर ताण वाढत जातो. त्यामुळे हिमनदी तलाव म्हणजे केवळ पाण्याचा साठा नाही; ते हिमनदी, हवामान आणि भूभाग यांच्यात सुरू असलेल्या सूक्ष्म, पण निर्णायक बदलांची साक्ष असते..Premium|Glacier: हिमनदी संथ वाहते; पण परिणाम मात्र वेगाने बदलतात!.असाच हा इम्जा त्शो तलाव सुमारे ५,०१० मीटर उंचीवर आहे आणि त्यात अंदाजे ७५ दशलक्ष घनमीटरपेक्षा अधिक पाणी साठलेलं आहे. हा तलाव एखाद्या मजबूत, बांधलेल्या भिंतीने रोखलेला नाही. तो रोखलेला आहे मोराइन डॅमने - म्हणजे हिमनदीने स्वतः मागे सोडलेल्या बर्फ, दगड, माती आणि ढिगाऱ्यांच्या अस्थिर भिंतीने. वरून पाहिलं, तर ती भिंत मजबूत वाटते; पण प्रत्यक्षात ती निसर्गाची तात्पुरती सोय आहे; कायमची सुरक्षा नाही. काळ, तापमान, पाणी आणि गुरुत्वाकर्षण यांचा ताण या भिंतीवर सतत पडलेला असतो.इम्जा त्शोच्या काठावर उभं राहिलं की एक विचित्र विरोधाभास जाणवतो. पाणी शांत असतं, वारा थंड असतो आणि आसपासचा परिसर सौंदर्याने भारलेला असतो; पण आतून काहीतरी ताणलेलं असल्याची जाणीव होते. जणू हा तलाव शांतपणे श्वास रोखून धरून बसलेला आहे. कारण हा तलाव फुटला, तर तो फक्त तलाव राहणार नाही. तो क्षणात प्रचंड पूर बनेल आणि तो पूर दूध कोशी खोऱ्यातून वेगाने खाली उतरेल... डिंगबोचे, तेंगबोचे, नामचे बाजारसारख्या गावांवर थेट परिणाम करत..हा धोका काल्पनिक नाही. हिमालयाने असा अनुभव आधीच घेतला आहे. १९८५ मध्ये याच प्रदेशातील डिग त्शो नावाचा हिमनदी तलाव फुटला होता. काही तासांतच प्रचंड पूर आला. पूल वाहून गेले, शेती उद्ध्वस्त झाली आणि नुकताच उभारलेला जलविद्युत प्रकल्प पूर्णपणे नष्ट झाला. त्या घटनेने संपूर्ण खुम्बू परिसर हादरला होता. इम्जा त्शोचा आकार डिग त्शोपेक्षा अनेक पटींनी मोठाआहे. त्यामुळे त्याचा संभाव्य परिणामहीतितकाच व्यापक असू शकतो, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.हिमनदी तलाव फुटणं म्हणजे अचानक घडलेली एखादी अपघाती घटना नसते, ती हिमनदीच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आजाराची अंतिम अवस्था असते. हिमनदी वेगाने वितळते, तिच्या पुढे तलाव तयार होतात, त्यामागील बर्फ पातळ होत जातं, मोराइन भिंतींवर ताण वाढतो आणि शेवटी एखाद्या क्षणी समतोल ढासळतो. तेव्हा निसर्ग कुठलीही पूर्वसूचना देत नाही. जे घडायचं असतं, ते क्षणात घडून जातं..एव्हरेस्ट प्रदेशात फक्त इम्जा त्शोच नाही. गोक्यो तलावांची संपूर्ण प्रणाली, खुम्बू हिमनदीच्या पृष्ठभागावर तयार झालेले असंख्य छोटे तलाव आणि ल्होत्से-नुप्तसे परिसरात नव्याने तयार होणारे जलसाठे हे सगळं हिमनदीच्या बदलत्या आरोग्याची चिन्हं आहेत. पूर्वी जे भाग कायम गोठलेले असायचे, जिथे फक्त बर्फ आणि हिमच दिसायचं, ते आज पाण्यात रूपांतरित होत आहेत. हे दृश्य सुंदर वाटू शकतं; पण ते सौंदर्याचं नाही; ते इशाऱ्याचं रूप आहे.एकदा खुम्बू हिमनदीवरून चालताना, दुपारच्या उन्हात बर्फाच्या पृष्ठभागावर छोटे-छोटे पाण्याचे प्रवाह तयार झाले होते. काही तासांतच ते प्रवाह एकमेकांना मिळून छोटे तलाव बनले. त्या वेळी स्थानिक शेर्पा मार्गदर्शकाने शांतपणे सांगितलं, ‘पहाटे हा मार्ग वेगळा असतो, दुपारी वेगळा.’ हिमनदी दिवसभरात बदलते आणि हे बदल आज पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने होत आहेत. हा अनुभव केवळ गिर्यारोहकाचा नाही; तो हिमनदीच्या ढासळत्या संतुलनाचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे.आज इम्जा त्शोवर आणि अशा इतर हिमनदी तलावांवर काही उपाय केले जात आहेत. तलावाची पाणीपातळी थोडी कमी करणे, early warning systems बसवणे, सातत्यपूर्ण निरीक्षण ठेवणे हे सगळं महत्त्वाचं आहे. यासाठी जपानी संशोधकांनी अशा यंत्रणा खालच्या गावांमध्ये बसविल्या आहेत; पण हे उपाय धोका कमी करतात; धोका पूर्णपणे संपवत नाहीत. कारण प्रश्न फक्त एका तलावाचा नाही. प्रश्न आहे हिमनदीच्या वेगाने ढासळणाऱ्या संतुलनाचा आणि त्या संतुलनाशी आपला असलेला संबंध समजून घेण्याचा.एव्हरेस्ट कदाचित पुढील अनेक शतकं तसाच उभा राहील. त्याच्या उंचीला फारसं काही होणार नाही; एव्हरेस्ट कदाचित पुढील अनेक शतकं तसाच उभा राहील. त्याच्या उंचीला फारसं काही होणार नाही; पण त्याच्या पायाशी असलेली व्यवस्था -हिमनदी, तलाव, नद्या- मात्र वेगाने बदलते आहे. हिमालयात एक म्हण ऐकायला मिळते, डोंगर हलत नाही, पण त्याचा श्वास बदलला तर सगळं बदलतं. इम्जा त्शो हा त्या बदललेल्या श्वासाचा निळा, शांत, पण अत्यंत अर्थपूर्ण पुरावा आहे. तो भीती पसरवण्यासाठी नाही, तर समजून घेण्यासाठी आहे. कारण हिमनदी समजली, तरच आपण तिच्यासोबत जगण्याचा मार्ग शोधू शकतो.(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक, गिरिप्रेमी आहेत.). 