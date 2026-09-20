Importance of Literature : मनाची लाखो शकलं करणाऱ्या काळात साहित्य का गरजेचं आहे?

प्रणव सखदेवअनेक प्रश्न आहेत, पेच आहेत. पण आज सजग माणूस म्हणून ढोबळ वास्तवापलीकडे असलेली अनेक वास्तवं आणि त्यातले अनेक अत:स्तर समजून घेण्यासाठी दमछाक झाली तरी ती करावी लागेल. नाहीतर आपला वापर कोण कसा करेल हे सांगता येणार नाही.एका कार्यक्रमानंतर तरुण मित्राने विचारलं, ‘‘चहा घ्यायला जाऊ या का? समोरच एक टपरी आहे.’’ मी तत्काळ होकार दिला. कार्यक्रमभर छान, गोड हसून गाल दुखू लागले असल्याने जरा चेंज आणि आराम दोन्ही हवं होतं. मी त्याला ओळखत नव्हतो. पण त्याने माझं लेखन बऱ्यापैकी वाचलं असल्याचं त्याच्या बोलण्यावरून मला समजलं. केवळ माझंच नाही, तर इंग्रजी, सद्यःकालीन मराठी लेखकांचंही त्याने वाचलं होतं. त्यामुळे मी जरा सुखावलो आणि चांगली चर्चा होईल असं वाटून चहा प्यायला निघालो. त्याने प्रश्न विचारला, ‘‘सर आज म्हणजे २०२६मध्ये साहित्याची उपयुक्तता आहे का?’’ मी थोडासा विचार केला आणि म्हणालो, ‘‘आपण भांडवलशाही, उपयुक्ततावादी, सतत फायदा मोजणाऱ्या जगात राहतो हे वास्तव आहे. आणि तरीही मला वाटतं, साहित्याची उपयुक्तता येत्या काळात भरपूर असेल.’’ तो हसत म्हणाला, ‘‘नाही सर. तुमचा उपहास माझ्या लक्षात आला. पण मला उपयुक्तता हा शब्द फायदा एवढ्या एकाच मर्यादित अर्थाने नव्हता वापरायचा.’’ .Premium|Overcoming Cognitive Traps in Investment Management : भावनांचा खेळ की तर्काचा अभाव? जाणून घ्या काय आहे ‘निग्लेक्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी बायस’.मी म्हणालो, ‘‘तरीही माझं उत्तर तेच आहे. साहित्य पुढच्या काळात उपयुक्त असेल.’’तो म्हणाला, ‘‘थोडं विस्ताराने बोलू या. आजचा काळ मनाची लाखो शकलं करणारा काळ आहे हे आता नाक्यावरचा बारका पोरगाही सांगेल. अनेकांनी ते मांडलंय. एकाच वेळी आपली भावनिक, मानसिक, शारीरिक गुंतवणूक अनेक व्यवधानांमध्ये झाल्याचं आपण रोज अनुभवतो. साधं उदाहरण द्यायचं तर आपण टीव्ही पाहताना मोबाइलवर व्हॉट्सॅपिंग करतो, व्हॉट्सॅपिंग करताना कौटुंबिक समस्यांचा विचार करतो, त्याच वेळी आपल्यासमोर कोणत्यातरी शॉपिंग फेस्टिव्हलची जाहिरात पॉप-अप होऊन येते, कोणत्यातरी पोस्टवर काहीतरी कमेंट दिसते, रील पॉपअप होतं, नि आपण त्यात हरवून जातो न् जातो तोच टीव्हीतून चिथावणी देणारे शब्द आपल्या मेंदूवर येऊन आदळतात... थोडक्यात आपलं ‘ध्यान’ झालं आहे. कारण आपल्याला आपलं ध्यान एकाच वेळी अनेक ठिकाणी गुंतवून ठेवण्याचा अट्टाहास करावा लागतो. पूर्वीसारखं आपण एका वेळी एक गोष्ट करू शकत नाही. म्हणजे करताच येत नाही. तसं करू लागलो तर आपण जगाच्या मागे पडू की काय अशी भीती वाटते. आपलं व्यक्तिमत्त्व, आयडेटिंटी पार पार फाटून तुकडे तुकडे झाली आहे.’’त्याने थोडा श्वास घेतला, तसा त्याच्या विचारांचा बॅटन मी पुढे नेला, ‘‘खरंय. आपला काळ, आपलं वास्तव अधिक गुंताड्याचं झालंय. कॉम्प्लेक्स बनलंय. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे जे वास्तव स्थिर, एकसंध होतं ते आता अनेक मितींचं, नैकरेषीय झालं आहे. एकाच वेळी अनेक वास्तव आपल्या जगण्यावर दाब टाकत असतात. आभासी जग प्रत्यक्ष जगावर परिणाम करतं आणि याउलटही.’’‘‘करेक्ट. मग लेखक किंवा क्रिएटिव्ह माणूस हे कसं समजून घेणार? कॉम्प्लेक्सिटी वाढलीये, अनेक स्तरीय झालीये. एआयच कदाचित ती समजून घेऊ शकेल!’’ तो किंचित हसला.मी म्हणालो, ‘‘एक लेखक म्हणून हे कबूल करतो की, हा काळ आणि हे वास्तव समजून घेणं फार कठीण झालं आहे. कोणत्याही निर्मितीला वास्तवाचा पाया असतोच असतो. पण आपल्यासमोर असलेलं वास्तव समजून घ्यायचा प्रयत्न करत असतानाच, एका झटक्यात ते बदलून जातंय. ज्याला आपण सत्य समजतो, ते सत्य नव्हतं वेगळंच काहीतरी होतं हे लक्षात येतंय. सरड्यासारखं रंग बदलतंय ते किंवा आणखी चांगली उपमा द्यायची तर व्हायरससारखं क्षणाक्षणाला ‘म्यूटेट’ होतंय.’’.Premium|Oversimplification Bias in Investing : शेअर, कर्ज, मालमत्ता आणि एसआयपी; सोप्या फॉर्म्युल्यांच्या नादात आर्थिक भविष्य पणाला लागण्याचा इशारा.तो म्हणाला, ‘‘तेच तर ना. भारतात १९९० मध्ये जागतिकीकरण झालं असं समजू. मग खुली अर्थव्यवस्था, मार्केट, मग तंत्रज्ञान क्रांती, माहिती स्फोट, मोबाइल आणि इंटरनेट क्रांती ते आता एआय वगैरेपर्यंत आपण आलो आहोत. एकीकडे माहिती जास्तीत जास्त खुली, समोर येते आहे, पण दुसरीकडे संकुचिततावाद, मूलतत्त्ववाद, धर्मांधता वाढतच जाते असं दिसतंय.’’‘‘अनेक अंतर्विरोधांनी भरलेला समाज झालो आहोत आपण. आधीही असू कदाचित, पण आता हे अंतर्विरोध जास्त उघड होताना दिसताहेत. पण कुणालाच या साऱ्याला टाळून पुढे जाता येणार नाही. तशी मुभाच नाहीये आपल्याला. आपल्याला या गोष्टींना भिडावं लागणार आहे. अनेक प्रश्न आहेत, पेच आहेत. पण आज सजग माणूस म्हणून ढोबळ वास्तवापलीकडे असलेली अनेक वास्तवं आणि त्यातले अनेक अत:स्तर समजून घेण्यासाठी दमछाक झाली तरी ती करावी लागेल. नाहीतर आपला वापर कोण कसा करेल हे सांगता येणार नाही. सध्याचं राजकारणात काय चाललंय ते पाहतो आहोतच आपण.’’.‘‘मला काय वाटतं माहितेय का, की हा विचार, तो विचार, हा वादी, तो वादी, ही बाजू, ती बाजू असल्या विभागण्या, वर्गीकरणात लोकांना अडकवणं सोपं झालंय. काळं-पांढरं करणं राजकारणी, समाजकारणी अशा सर्वांनाच सोयीस्कर आहे. एवढंच कशाला, जनतेलाही सोपं आहे आणि सुरक्षित आहे. अमुक व्यक्ती या बाजूचा आहे असं म्हटलं की, लेबल लावून तुटून पडणं सोपं जातं. दुसरीकडे दिवसेंदिवस काळं-पांढरं असं काही राहिलं नाहीये. कारण तुम्ही म्हणालात तसं सत्य, वास्तव एकसंध नाहीये. परिणामी मला एक नागरिक म्हणून, माणूस म्हणून विचार करावा लागेल. त्यासाठी वेळ इन्व्हेस्ट करावा लागेल. समजून घ्यावं लागेल. माझी आधीची जडणघडण मोडावी लागेल, नवी तयार करावी लागेल. हे सतत करत राहावं लागेल. डोक्याला ताप आहेच ना हा, सर. म्हणून मग लोक सरळ सरेंडर होतात कुणालातरी. बाबा, तूच बघ आमचं!’’‘‘पटलं एकदम. पण इथेच तू जो पहिला प्रश्न विचारलास त्याचं उत्तर आहे. साहित्याची किंवा कलेची किंवा सर्जनशील असण्याची उपयुक्तता इथे महत्त्वाची ठरते. खऱ्या अर्थाने आजच्या काळाला भिडलेली कलाकृती ही आजच्या अतिस्पर्धात्मक, ‘यशस्वी व्हा’चा धोशा असणार्या जगात वर वर बिनकामाची आणि निरुपयोगी वाटू शकते. पण खरंतर ती आपल्या समाजमनाचं विरेचन करण्याचं, त्याला प्रगल्भ करण्याचं, सकारात्मक परिवर्तन करण्याचं आणि परस्पर सामंजस्य रुजवण्याचं काम अत्यंत संथ गतीने करत असते. ती ‘स्मार्ट’ नाही, पण ‘शहाणं’ करते. भान देतं. त्रिभुज प्रदेशात नदी जशी संथ होऊन गाळ टाकते आणि जमीन सुपीक करते तसंच.’’‘‘खरंय. काफ्फाची ट्रायल कादंबरी आठवली!’’आम्ही एकमेकांचे नंबर घेतले आणि निघालो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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