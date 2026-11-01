Importance of Theatre in Society : मनोरंजनापलीकडे नाटकाची भूमिका; प्रेक्षक, समाज आणि संस्कृतीला समृद्ध करणारी रंगभूमी

आशुतोष पोतदाररंगमंचीय मांडणीबद्दल मी मागच्या लेखात लिहिलं होतं. त्यावर एका वाचकानं विचारलं, ‘‘अशी वेगळी नाटके उभी करण्यासाठी एवढा खर्च करून त्याचा उपयोग काय?’’ उपयोगाबद्दलचा असा प्रश्न केवळ नाटकाच्या सेट पुरता नसतो. तर, ज्याचं मूल्य फक्त पैशांच्या किंवा एखाद्या दाखवण्याजोग्या परताव्यात मोजता येत नाही, त्यासाठी खर्च का करायचा, असा प्रश्न कला, साहित्य आणि इतर क्षेत्रांबद्दलही विचारला जातो. अशा वेळेस, ‘उपयोगा’च्या प्रश्नाचे उत्तर संवेदनशील व्यक्ती आर्थिक मोबदल्याच्या पलीकडे शोधते.आपल्याला नाटकाचे साधारण तीन ‘उपयोग’ दिसतील. पहिला म्हणजे नाटक पाहणाऱ्या व्यक्तीला मिळणारा अनुभव. त्यातून आनंद मिळू शकतो, एखाद्या मुद्द्याविषयी नव्याने चिंतन करावेसे वाटू शकते. दुसरा सामाजिक. नाटकातून मांडले गेलेले विचार आणि त्यांची मांडणी यातून समाजात वैचारिक देवाणघेवाण घडू शकते. तिसरा सांस्कृतिक. परंपरा जिवंत आणि प्रवाही राहणं, नवे कलाकार तयार होणं आणि पुढच्या पिढ्यांना या कलेचा अनुभव घेता येणं यांतून समाज अधिक समृद्ध होऊ शकतो..दुसऱ्या बाजूला, विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक संशोधनाकडे आपण वेगळ्या नजरेने पाहतो. संशोधनातून उपकरण तयार होईल, औषध सापडेल किंवा समस्या सुटेल, अशी आपली अपेक्षा असते. पण प्रत्येक संशोधनातून लगेच काही उपयोगी निर्माण होतेच असे नाही. काही प्रयोग अयशस्वी होतात. काहींचे निष्कर्ष पुढच्या संशोधनाला उपयोगी पडतात. काहींचा उपयोग अनेक वर्षांनी कळतो. तरीही संशोधनावर वेळ आणि पैसा खर्च होतो, कारण त्यातून नवं ज्ञान मिळण्याची आणि भविष्यात नवं काही निर्माण होण्याची शक्यता असते.नाटकाचीही अशी प्रक्रिया असते, पण वेगळी. दोन्हींची उद्दिष्टं, पद्धती आणि यशापयश मोजण्याचे निकष वेगळे असतात. विज्ञानातले निष्कर्ष अनेकदा पुन्हा तपासता येतात. नाटकाचा अनुभव मात्र प्रत्येक प्रयोगात आणि प्रत्येक प्रेक्षकासाठी बदलू शकतो. तरीही दोन्ही क्षेत्रांत प्रयोग करावे लागतात, प्रत्येक प्रयोग यशस्वी होईलच याची खात्री नसते आणि अपयशातूनही काही शिकता येतं. तालमीत कलाकार, दिग्दर्शक, नेपथ्यकार आणि प्रकाशयोजनाकार निर्मितीच्या वेगवेगळ्या शक्यता तपासतात. प्रसंग कसा उभा करायचा, व्यक्तिरेखा कशी समजून घ्यायची, जागा कशी वापरायची, यांबद्दल विविध प्रयोग करून पाहतात. काही कल्पना बदलाव्या लागतात, काहींना नवं रूप मिळतं. प्रक्रियेतून तयार होणारं नाटक हे आधी ठरलेल्या कल्पनेचं नुसतं सादरीकरण नसतं, तो एक शोध असतो. पण म्हणून प्रत्येक प्रयोग चांगला ठरतोच असं नाही. प्रेक्षकाला सादरीकरणाचा अनुभव महत्त्वाचा असतो आणि त्यासाठी नाटक करणाऱ्यांनी मेहनत घेण्याची अपेक्षा असते. त्यांच्या प्रयोगामागे विचार हवा. त्याचवेळी, प्रयोगाचं यश किती प्रेक्षक आले किंवा किती पैसे मिळाले, यावर ठरवता येत नाही..Premium| RTI Application : माहितीचा अधिकार नेमका कसा वापरायचा? अर्ज करण्यापासून अपील करण्यापर्यंत जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया!.असंही विचारलं जातं, की नाटकाचा अनुभव प्रत्येकाचा स्वतंत्र असेल, तर त्यासाठी समाजाने आपला वेळ आणि पैसा का खर्च करावा? शिक्षणाचं उदाहरण घ्या. विद्यार्थी शिकतो तेव्हा फायदा त्याला होतोच, पण त्याचं ज्ञान पुढे इतरांच्याही उपयोगी पडतं. म्हणून शिक्षणाचा फायदा केवळ त्या विद्यार्थ्यापुरता मर्यादित राहत नाही, समाजालाही होतो. नाटकाचंही तसंच आहे. पुण्यातील ‘जागर नाट्य संस्था’ एका सुंदर जपानी लोककथेवर आधारित ‘आईना’ हा नाट्यप्रयोग (दिग्द. - भालचंद्र पंडित आणि ऋता पंडित) अहिराणी भाषेत सादर करते. नाटकात सादर केलेल्या व्यक्तिरेखांच्या सहज भावभावना आणि त्यातले नाट्य प्रेक्षकांना निखळ आनंद देतात. पण हे नाटक पाहण्याचा ‘फायदा’ एवढ्यावरच थांबत नाही. ज्यांना अहिराणी भाषा अपरिचित आहे, त्यांना त्या निमित्ताने भाषेची ओळख होते. म्हणजे ‘आईना’ हा केवळ रंगमंचीय आविष्कार राहत नाही, तो भाषा आणि संस्कृतीचा दस्तऐवजही बनतो. नाटकातून सुरू झालेली नाटकाबाहेरील ज्ञानक्षेत्रांपर्यंतही पोहोचते.तरीही, नाटकासाठी पैसा हा मुद्दा उरतोच. कारण, नाटक पाहण्यापूर्वी त्याची गुणवत्ता आपल्याला पूर्णपणे माहीत नसते. पुस्तक किंवा चित्रपटाचंही असंच असतं. ते वाचल्यावर किंवा पाहिल्यावर आपलं मत तयार होतं. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक अशा गोष्टींना ‘अनुभवाधारित वस्तू’ (experience goods) म्हणतात. नाटक आवडलं नाही तर पैसा आणि वेळ वाया गेल्याची भावना येऊ शकते. प्रेक्षकाच्या दृष्टीने ही जोखीम खरी आहे. प्रेक्षक म्हणून मिळणाऱ्या सुविधा, वेळेचं नियोजन आणि सादरीकरणाबद्दल अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे. नाट्यनिर्मिती आणि उभारणीच्या कामात आर्थिक नियोजन आणि व्यवस्थापनही महत्त्वाचं असतं. पण संस्था, समाज आणि राजकीय व्यवस्था त्या जागांकडे कसे अनास्थेने पाहतात हेही समजून घ्यायला हवं.संशोधनाचा पैसा अनेकदा सार्वजनिक निधी, विद्यापीठं किंवा संशोधन संस्थांमार्फत येतो, त्यामुळे जबाबदारी एका व्यक्तीवर पडत नाही. नाटकालाही सार्वजनिक अनुदान, संस्थात्मक पाठबळ, देणग्या किंवा इतर प्रकारची मदत मिळू शकते. पण दुर्दैवाने नाटकाकडे ‘फावल्या वेळातला उद्योग’ म्हणून पाहण्याची वृत्ती असते. त्यामुळे नाटकातील समृद्ध करमणूक, दर्जेदार शिक्षण आणि वैचारिक भान याकडे समाजाचं लक्ष जात नाही आणि प्रयोगशील शक्यतांना पुरेसा वाव मिळत नाही. हेही आहे की प्रत्येक नाटक उत्तम असेलच असं नाही. म्हणूनच आर्थिक पाठबळ आणि नाट्यनिर्मितीतील जबाबदारी, दोन्ही महत्त्वाचे आहेत..सरतेशेवटी, नाटकाचा ‘उपयोग’ काय, या प्रश्नाचं उत्तर काय? नाटक पाहिल्यावर प्रत्येक वेळी आपलं मत बदलेल, समस्या सुटेल किंवा समाजात मोठा बदल होईल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. कधी नाटक आनंद देईल, कधी अस्वस्थ करेल, कधी दुसऱ्याचा अनुभव समजून घ्यायला लावेल, तर कधी आपण गृहीत धरलेल्या गोष्टींकडे नव्याने पाहायला लावेल. काही नाटकं लगेच समजतील, काहींचा अर्थ कालांतराने उलगडेल आणि काही आवडणारही नाहीत. पण त्या अनुभवाला मोल नाही, असा याचा अर्थ नाही. शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ अनेक वर्षं तयारी करून अवकाशात यान सोडतात. पण कधी-कधी आयत्यावेळी काहीतरी बिघाड होतो आणि प्रयोग फसतो. तरीही कुणी त्यात पैसा आणि वेळ गुंतवणं थांबवत नाही. तसंच, नाटकातही प्रत्येक प्रयोग यशस्वी होईल किंवा त्यातून ‘फायदा’ होईल असं नसतं. तरी प्रयोग करण्याची संधी, शिकण्याची तयारी आणि नव्या शक्यतांना मिळणारा वाव महत्त्वाचा असतो. त्याच वेळी नाटक करणाऱ्यांनी आपल्या कामाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे आणि आपल्याबरोबर इतरांच्या वेळेचा व पैशाचा आदर करून आणि समाजाच्या विश्वासास पात्र राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.नाटकाचा ‘उपयोग’ काय? हा प्रश्न विचारणे काहीच गैर नाही. पण त्याचं उत्तर केवळ तिकीट काढून नाटक पाहतो म्हणून आपली करमणूक झाली पाहिजे अशा अट्टाहासापुरतं मर्यादित ठेवता कामा नये. नाटकासारखी कला आणि ज्ञानशाखा आपल्याला काय देते, मानवी जीवनातील त्याचे योगदान आणि एक वारसा म्हणून त्याकडे पाहायला हवं. आपण स्वतःला सुसंस्कृत समाज मानत असू, तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या निर्मिती आणि ज्ञान-प्रक्रिया समजून सर्वांगीण विकास साधायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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