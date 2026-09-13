Premium|Artificial Intelligence in India : ‘साब, मेरी तो जिंदगी बदल जायेगी!’

आज तरी भारत या क्षेत्रात जगात सर्वांच्या, म्हणजे चीनच्या पुढे आहे. त्याच्या ‘कौतुकाची थाप’ ‘एफएओ’च्या लोकांनी आमच्या पाठीवर मारली आणि विशेष म्हणजे जागतिक पातळीवर सहकार्य करण्याची आमच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली.मला गेली ४-५ वर्षे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयाने दिवसरात्र गुंतवून ठेवले आहे. आमच्या बारामती ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टमधील तज्ज्ञांची टीम शिक्षण आणि शेती या दोन्ही विषयात विद्यार्थी, शेतकरी यांच्यासाठी काय करता येईल याचा विचार प्रत्यक्षात मांडत आहे. दृश्यपरिणाम खूपच प्रोत्साहन देणारे, आनंद देणारे आहेत..विद्यार्थी साहाय्यक समितीमध्ये पुण्यातील एका वसतिगृहामध्ये या दोन्ही तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक विद्यार्थी अनुभवताहेत. अशी सोय भारतात कोठेही नाही, असे मला वाटते. फक्त शिक्षणाच्या बाबतीत म्हणाल तर, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये म्हणजे बारामती, रयत शिक्षण संस्था, सातारा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा खूपच चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे, श्रीरामपूर तसेच ढवळी (ता. इस्लामपूर) या मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आम्ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय शिकविण्याची आणि त्यासाठी लागणारी सर्व उपकरणे दिली. इंजिनिअरिंग कॉलेजचे ते लहान प्रमाणात (मिनिएचर) उदाहरण होते. मराठी माध्यमांतील पाचवी, सहावीतील मुलांनी तीन आठवड्यात विषय पूर्णतः शिकून घेतलाच परंतु काही उत्पादने, संशोधन करायला सुरवात केली. हे फारच उत्साहवर्धक आहे. आता त्या शाळांमधील आणि आसपासच्या शाळांमध्ये हे शिकण्याची जबरदस्त इच्छा विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून यायला लागली आहे.यातूनच ‘टेक्नॉलॉजी ऑन व्हिल्स’ या प्रकल्पाचा जन्म झाला. आपली बस वेगवेगळ्या गावांतील शाळांमध्ये जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपकरणांच्या साहाय्याने शिकवण देते. यामुळे थ्री डी प्रिंटिंग म्हणजे काय, रोबो कसा काम करतो अशा सर्व गोष्टींचे प्रात्यक्षिक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळते. त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढतो. मागील काही महिन्यांतच सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला, तर पुढच्या सहा महिन्यांचे बुकिंग झाले आहे. अर्थात, अशी बस प्रत्येक तालुक्यात आवश्यक आहे. शिक्षण संस्था, शासन यांनी आता फक्त अनुकरण करायचे आहे..शेतीच्या बाबतीत खूपच सांगण्यासारखे आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात युनायटेड नेशन्सच्या अन्न व कृषी संस्थेने (एफएओ, Food and Agriculture Organization) रोममध्ये शेतीमध्ये वापरता येण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग वगैरे बाबत जागतिक परिषद घेतली. यामध्ये भारतातून फक्त बारामतीच्या ॲग्रिकल्चरल ट्रस्टची निवड झाली. आम्ही तीन जणांनी त्या परिषदेत सहभाग घेतला.सर्व जग या विषयावर शेतीसाठी काम करते आहे. मी म्हणू शकेन की, भारतात प्रथमतः बारामतीत याची चार वर्षांपूर्वी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी, मायक्रोसॉफ्टच्या बिल गेट्स फाउंडेशनच्या सहभागातून सुरवात झाली. याचे दृश्यपरिणाम फारच समाधानकारक आहेत.आज तरी भारत या क्षेत्रात जगात सर्वांच्या, म्हणजे चीनच्या पुढे आहे. त्याच्या ‘कौतुकाची थाप’ ‘एफएओ’च्या लोकांनी आमच्या पाठीवर मारली आणि विशेष म्हणजे जागतिक पातळीवर सहकार्य करण्याची आमच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली.सहज गंमत म्हणून वाटले, आमचे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर मान्य झाले. आमचा देश आमचे राज्य यांनी दखल घेतली असली तरी प्रत्यक्ष हातभार अजून लावलेला नाही. अर्थात, तसे प्रयत्न यशस्वी होतील याची चिन्हे दिसायला लागली आहेत..Modern Indian Art and Artists : अनुभवाच्या शाळेत घडलेला कलाकार; मनीष पुष्कले यांची कलात्मक यात्रा.याच अनुषंगाने, आमच्या एका कौटुंबिक स्वागत समारंभामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, नोएल टाटा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, शिवराज चौहान यांच्या भेटी झाल्या. सर्वांनीच यात उत्सुकता दाखविली. नंतर नोएल टाटांनी त्यांच्या सर्व तज्ज्ञांबरोबर आमची भेट घेतली. ‘तुम्ही ५-६ ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर भाजीपाला, फळे वगैरे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून उत्पादन करा. त्यातील १०० टक्के उत्पादन टाटा ग्रुप खरेदी करेल,’ असे आश्वासन दिले. हा लेख लिहीत असताना टाटांची तज्ज्ञ मंडळी बारामतीत पोचलीसुद्धा आहेत.या सर्वांमध्ये मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची गेल्या ८-१० दिवसांपूर्वी झालेली भेट विशेष होती. ही माझी त्यांच्याबरोबरची तिसरी भेट होती. त्यांनी चौकसपणे सर्व गोष्टी समजावून घेतल्या. काही प्रश्न विचारले. त्याची समाधानकारक उत्तरे आम्ही दिली.शेवटी त्यांनी विचारले, ‘‘महाराष्ट्रात ठीक आहे परंतु इतर प्रांतात तुमचे काम सुरू आहे का?’’ अर्थात आम्ही उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचा उल्लेख केला. त्यांनी विचारले ‘उत्तर प्रदेशात कोठे?’र आम्ही सांगितले ‘मवाना शुगर मिल्समध्ये’र. ते म्हणाले, ‘‘मग मला तेथील एखाद्या शेतकऱ्याशी आता बोलायला आवडेल. आम्ही तशी मवाना शुगरला विनंती केली आणि सहभागी झालेल्या एका शेतकऱ्याचा फोन आला. मंत्री वैष्णव यांनी त्याच्याशी सखोल चर्चा केली. प्रशिक्षण मिळाले का? मार्गदर्शन सातत्याने मिळते का? खर्चात आणि उत्पन्नामध्ये काय अनुभव वगैरे प्रश्न विचारले. त्या शेतकऱ्याने सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. तो म्हणाला, ‘‘साब, मेरा खर्चाभी कम हुवा, खादकी बचत और पानी की बचत बहुत हुई. उत्पादन कमसे कम दुगना आयेगा.’’.तो खूष आणि समाधानी असल्याचे त्याच्या उत्तरांतून दिसत होते. शेवटचा प्रश्न मंत्री वैष्णव यांनी विचारला, ‘‘प्रकल्पामुळे तुमच्या आयुष्यात काय घडेल? तो उत्तरला, ‘‘साब मेरी तो जिंदगीही बदल जायेगी!’’या उत्तरानंतर मंत्री वैष्णव यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव स्पष्ट होते. त्यांनी लगेच त्यांच्या अधिकाऱ्याला सांगितले, ‘आपल्याला हे करायचे आहे. कामाला लागा.’ आम्हीही समाधानपूर्वक त्यांचे आभार मानून विमानतळाकडे निघालो. आम्हाला पुढील ५-६ वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचायचे आहे. आत्महत्या थांबवायच्या आहेत. देशाच्या युरिया आयातीच्या खर्चात सुमारे ३०-३५ हजार कोटी रुपये वाचवायचे आहेत. देशात सर्वांनीच आपला हातभार लावल्यास हा गोवर्धन पर्वत भारत सहज उचलेल. (पटतेय का तुम्हाला?) तुम्हाला विषमुक्त भाजीपाला, फळफळावळ मिळतील. (कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शेती उत्पादनांत केल्यास हे शक्य आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.