Indian Squash World Cup Victory : भारतीय स्क्वॉश संघाचा ऐतिहासिक विजय; ऑलिंपिक पदकाची आशा

जयेंद्र लोंढेयंदाच्या वर्षातील अखेरच्या महिन्यात भारतीय क्रीडाक्षेत्रात संस्मरणीय घटना घडली. भारतीयांनी स्क्वॉश या खेळामध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. जोश्ना चिनाप्पा, अनाहत सिंग, अभय सिंग व वेलावन सेंथीलकुमार यांचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने हाँगकाँगला नमवून विश्वकरंडकात जेतेपदावर मोहर उमटवली. भारताचे हे विश्वकरंडकातील हे पहिलेच अजिंक्यपद. २०२८मधील लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये स्क्वॉश या खेळाचा समावेश करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतातही या खेळाच्या प्रसार व प्रचाराचा वेग वाढवायला हवा.भारतामध्ये क्रिकेट या खेळाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त आहे. क्रिकेट या खेळाव्यतिरिक्त बॅडमिंटन, कुस्ती, नेमबाजी, तिरंदाजी, टेनिस, टेबल टेनिस, बुद्धिबळ या खेळांमध्येही भारतीय खेळाडू कात टाकताना दिसत आहे. अॅथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो या खेळांमध्येही भारत अग्रेसर होत आहे. आता स्क्वॉश या खेळामध्येही भारत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. ऑलिंपिकमध्ये या खेळाचा समावेश करण्यात आला आहे. ही भारतीयांसाठी आनंदाची बाब..भारतामध्ये पुरुष विभागात महेश माणगावकर, हरिंदरपाल पाल संधू, सौरव घोषाल, अभय सिंग, वेलावन सेंथीलकुमार, रमित टंडन या खेळाडूंनी स्क्वॉश या खेळामध्ये ठसा उमटवला. महिला विभागातन दीपिका पल्लीकल, जोश्ना चिनाप्पा, अनाहत सिंग, सुनयना कुरुविल्ला, मिशा ग्रेवाल या खेळाडूंनी चमक दाखवली आहे. भारतीय स्क्वॉशपटूंनी आशियाई क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रकुल क्रीडा युवा स्पर्धा, दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा यांसारख्या स्पर्धांमध्ये पदक पटकावण्याची किमयाही करून दाखवली आहे.भारतीय खेळाडूंना स्क्वॉश या खेळामध्ये अधूनमधून धमक दाखवता आलेली आहे; पण स्क्वॉश या खेळामध्ये भारताला उत्तुंग झेप घेता आलेली नाही. भारतीय खेळाडू कोर्टवर प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसत आहेत. तरीही या खेळाचा प्रचार व प्रसार अद्याप झालेला नाही. यामुळे युवा खेळाडूंची पावले मोठ्या संख्येने या खेळाकडे वळलेली नाहीत..Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल.स्क्वॉश या खेळाकडे श्रीमंताचा खेळ म्हणूनही बघितले जात आहे. या खेळाला याचाही मोठा फटका बसत आहे. याबाबत स्क्वॉश रॅकेट फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सायरस पोंचा यांना विचारले असता ते म्हणाले, की ‘‘भारतामध्ये १,५०० पेक्षा जास्त स्क्वॉश कोर्ट आहेत; मात्र खासगी क्लब व संघटना यांच्या मालकीची ही स्क्वॉश कोर्ट आहेत. सर्वसामान्यांना खेळता येईल, असे स्क्वॉश कोर्ट नाही, त्यामुळे हा खेळ श्रीमंतांचा आहे, असे म्हटले जाते. खरेतर असे नाही. चार ते पाच हजार रुपयांचे रॅकेट व १०० रुपयांचा चेंडू अशी दोन साहित्ये या खेळासाठी लागतात. त्यामुळे बघायला गेला तर हा महागडा खेळ नाही.’’चेन्नई येथे झालेल्या विश्वकरंडकामध्ये जेतेपद पटकावलेल्या भारतीय संघाची सदस्य अनाहत सिंग हिच्याशी संवाद साधला असता ती म्हणाली, की ‘‘गेल्या काही वर्षांपासून मी स्क्वॉश या खेळामध्ये कारकीर्द घडवत आहे. भारतामध्ये हा खेळ स्थिरावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आम्ही विश्वकरंडकात अजिंक्य होण्याचा मान संपादन केला; मात्र एखाददुसऱ्या स्पर्धा जेतेपदाने स्क्वॉश या खेळाला भारतामध्ये सुगीचे दिवस येतील, असे मी म्हणणार नाही. भारतीय खेळाडूंकडून आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्यपूर्ण कामगिरी व्हायला हवी. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये या खेळाचा समावेश करण्यात आला आहे. या क्रीडा महोत्सवात भारतीय खेळाडूंकडून पदकविजेती कामगिरी झाल्यास या खेळाला भारतामध्ये आणखी वलय प्राप्त होऊ शकेल.’’.अनाहत सिंग हिने या प्रशिक्षण व सरावाबाबतही मत व्यक्त केले. ती म्हणाली, ‘‘सध्या आम्ही भारतीय प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनात या खेळाचे कसब आत्मसात करीत आहोत. तसेच प्रत्येक खेळाडू वेगवेगळ्या राज्यातील असल्यामुळे सर्व खेळाडू एकत्रितपणे सराव करीत नाही. प्रत्येक खेळाडू आपापल्या राज्यामध्ये सराव करतो. सराव वेगवेगळा केल्यामुळे स्पर्धेमध्ये अपयश येण्याचे कारण नसते. कारण प्रत्यक्ष स्पर्धेमध्ये प्रत्येक खेळाडू एकेरीची लढत खेळतो. त्यामुळे दोन खेळाडूंमधील खेळण्याचा वेग एकच असायला हवा, याची गरज नसते. प्रत्येक खेळाडू एकेरीतील लढत जिंकण्याचा प्रयत्न करतो. भारतीय खेळाडूंनी विश्वकरंडकात छान कामगिरी केली, त्यामुळे आम्हाला देदीप्यमान यश मिळवता आले.’’अनाहत सिंग आता ब्रिटीश ओपन ज्युनियर या स्पर्धेसाठी सज्ज होत आहे. त्यानंतर व्यावसायिक स्पर्धाही होणार आहेत. जपानमध्ये होत असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही तिला भारताचे प्रतिनिधित्व करावयाचे आहे. एकूणच काय तर २०२६ ते २०२८ ही तीन वर्षे भारतीय स्क्वॉशपटूंसाठी अत्यंत मोलाची असणार आहेत..Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.भारतामध्ये क्रिकेट हा पहिल्या क्रमांकाचा खेळ आहे. स्टार खेळाडूंच्या मैदानातील दर्जेदार प्रदर्शनामुळे क्रीडाप्रेमी या खेळाच्या प्रेमात पडले. मागील काही वर्षांमध्ये इतर खेळांमधूनही दिग्गज खेळाडू पुढे येत असून आपआपल्या खेळांना नावलौकिक मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अभिनव बिंद्राच्या ऑलिंपिकमधील सुवर्णपदकानंतर भारतामध्ये नेमबाजी या खेळाने नवी उंची गाठली. सुशीलकुमारचे कुस्तीमधील, विजेंदरकुमार व मेरीकोमचे बॉक्सिंगमधील, साईना नेहवाल अन् पी. व्ही. सिंधू यांचे बॅडमिंटनमधील व नीरज चोप्रा याचे भालाफेकीतील ऑलिंपिक पदक भारतामध्ये क्रीडासंस्कृती रुजवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अर्थात अजूनही मोठा टप्पा गाठायचा आहे.स्क्वॉश या खेळाला पुढे आणण्याचे काम भारतीय खेळाडूंना करावे लागणार आहे; मात्र खेळाडूंसोबत इतर बाबीही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. स्क्वॉश या खेळाच्या मुख्य संघटनेसोबत संलग्न संस्थांनीही या खेळाच्या प्रसार व प्रचारासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय, साई, कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्याकडून या खेळाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. स्क्वॉश कोर्ट भारतातील कानाकोपऱ्यात पोहोचल्यास सर्वसामान्य कुटुंबातील खेळाडूही हा खेळ खेळू शकतील. यामुळे फक्त मोठ्या शहरांमधूनच नव्हे तर खेडेगावामधूनही या खेळामध्ये खेळाडू पुढे येऊ शकतील..सुरुवातीला मोठ्या शहरातील विशिष्ट शाळांमध्ये स्क्वॉश या खेळासाठी कोर्ट तयार करून तेथे या खेळाची शिकवणी घ्यायला हवी. युवकांना या खेळाबाबत प्रशिक्षण, ज्ञान द्यायला हवे. यामुळे या खेळातील तज्ज्ञांनाही प्रशिक्षकाची नोकरी करता येऊ शकणार आहे. मोठ्या प्रमाणात या खेळामधून खेळाडू घडू शकणार आहेत. या खेळासाठी विशिष्ट मर्यादा राहणार नाहीत.आता हा ऑलिंपिक खेळ झालेला आहे. त्यामुळे हा श्रीमंतांचा खेळ आहे, असे समजून दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. भारतीय खेळाडूंनी या खेळामध्ये प्रगती केल्यास देशाचेच नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल होऊ शकेल, याकडे कटाक्ष टाकायला हवा. चेन्नईमधील विश्वकरंडकातील अजिंक्यपद दिलासा देणारे ठरले असून त्यामुळे लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये भारताच्या पदक पटकावण्याच्या आशाही वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 