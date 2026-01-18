सप्तरंग

India sports complex cleanliness issues : भारताच्या क्रीडा संकुलातील स्वच्छतेच्या समस्येवर आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा रोष

India sports cleanliness : भारताच्या क्रीडा संकुलातील अस्वच्छतेमुळे आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली.
सप्तरंग टीम
शैलेश नागवेकर

स्वच्छता मग ती कोणतीही असो, घरापासून ते रस्त्यापर्यंत, बगिचांपासून ते समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी रुजवलेल्या स्वच्छ भारताच्या संकल्पाची आठवण त्यांच्या जयंती दिवशी होत असते; पण अख्खा भारत देश दूर राहुदे, आपल्या आजूबाजूला किती स्वच्छता असते, हे प्रत्येक जण जाणतो. काही रस्ते, गल्ल्या आणि काही रेल्वे स्थानकांवरील रुळ तर अस्वच्छतेचे माहेरघरच, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. यात भर असते कबुतरांची. कारण अशी जंगली कबुतरे खुल्या जागेपासून थेट बॅटमिंटन संकुलात कसाही प्रवेश करतात आणि मोठा प्रश्न उपस्थित होतो...

