India sports complex cleanliness issues : भारताच्या क्रीडा संकुलातील स्वच्छतेच्या समस्येवर आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा रोष

शैलेश नागवेकरस्वच्छता मग ती कोणतीही असो, घरापासून ते रस्त्यापर्यंत, बगिचांपासून ते समुद्रकिनाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी रुजवलेल्या स्वच्छ भारताच्या संकल्पाची आठवण त्यांच्या जयंती दिवशी होत असते; पण अख्खा भारत देश दूर राहुदे, आपल्या आजूबाजूला किती स्वच्छता असते, हे प्रत्येक जण जाणतो. काही रस्ते, गल्ल्या आणि काही रेल्वे स्थानकांवरील रुळ तर अस्वच्छतेचे माहेरघरच, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. यात भर असते कबुतरांची. कारण अशी जंगली कबुतरे खुल्या जागेपासून थेट बॅटमिंटन संकुलात कसाही प्रवेश करतात आणि मोठा प्रश्न उपस्थित होतो... .अचानक अस्वच्छतेचा हा मुद्दा कसा काय पुढे आला? याचे एक वेगळेच कारण आहे. आता कदाचित आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याची चर्चा सुरू झाली असावी. देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीतील सुप्रसिद्ध इंदिरा गांधी स्टेडियममधील संकुलातील एका भागात इंडिया ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा सुरू आहे आणि त्यात सहभागी झालेल्या डेन्मार्कच्या मिया ब्लिशफील्ड या खेळाडूने संकुलातील अस्वच्छतेबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केली. बरं हे यंदाच केले असे नाही. गतवर्षीही याबाबत वाच्यता केली होती. त्यावेळची स्पर्धा याच स्टेडियममधील खाशाबा जाधव संकुलात झाली होती. या वेळी कोर्ट असलेले ठिकाण बदलले; पण अस्वच्छता जैसे थे होती. पी. व्ही. सिंधू, लक्ष्य सेन, प्रणोयसारखे दिग्गज बॅडमिंटन खेळाडू आता कोणत्याही जागतिक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवत नसले तरी, बॅडमिंटन जगताच्या नकाशावर भारतीय बॅडमिंटनला मानाचे स्थान आहे; पण आता प्रश्न केवळ बॅडमिंटनचा नाही. जगाच्या क्रीडा नकाशावर भारत देश मोठा ठसा उमटवण्यासाठी सज्ज होतोय. २०३६च्या ऑलिंपिक संयोजनासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत आणि त्याअगोदर राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद मिळवलेही आहे. जगाच्या क्रीडा क्षेत्रात दोन सर्वाधिक महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या स्पर्धा आहेत, त्यात एक ऑलिंपिक आणि दुसरी विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा. यातील फुटबॉल स्पर्धेचा विचार सध्या तरी न केलेलाच बरा; पण ऑलिंपिक संयोजन हे कधीकाळी स्वप्नातही येणे कठीण होते तिथे आता प्रत्यक्ष स्पर्धा आयोजित करण्याची चाहूल लागली आहे. जर हे स्वप्न प्रत्यक्षात आले, तर आपला देश क्रीडा क्षेत्रात मोठी झेप घेईल; पण स्वप्न आणि वास्तव यात जमीन आसमानाचा फरक असतो. कोणतीही मोठी स्पर्धा आयोजित करणे म्हणजे नवी स्टेडियम बांधणे किंवा असलेल्या स्टेडियमची डागडुजी आणि रंगरोगोटी करणे होत नाही. बाह्यरूपापेक्षा अंतर्गत रूप महत्त्वाचे असते आणि त्यात अत्यंत प्राधान्यावर असते ती स्वच्छता! एका साध्या बॅडमिंटन स्पर्धेत जर एखादी परदेशी खेळाडू स्वच्छतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असेल, तर ऑलिंपिकचा विचार सध्या तरी न केलेलाच बरा.. .डेन्मार्कच्या मिया ब्लिशफील्डने ज्या कोर्टवर स्पर्धेचे सामने होत आहेत त्यातील अस्वच्छतेबाबत नव्हे तर बाजूच्या म्हणजेच सरावाच्या ठिकाणी असलेल्या परिस्थितीबाबत आणि क बुतरांच्या विष्ठेबाबत आवाज उठवला. मुळात जर आपल्याला सजायचे आणि नटायचे असेल, तर केवळ चेहऱ्याचे रुपडे बदलायचे नसते. त्यानुसार पूर्ण स्टेडियमची स्वच्छता महत्त्वाची असते. मिया ब्लिशफील्ड अस्वच्छतेचा मुद्दा यंदाही उपस्थित केला. याचा अर्थ गेल्या वर्षीच्या परिस्थितीतून काहीच बोध घेतला नव्हता? ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा असल्यामुळे देशभरात याची चर्चा झाली, पण अशी किती तरी लहान मोठी क्रीडा संकुले जिल्हा, राज्य स्तरावर आहेत. तेथील काय परिस्थिती असेल?‘सकाळ’मध्ये गेल्या वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या केवळ दोन बातम्या पाहूया ....खेळाडूंच्या नगरीतचक्रीडासंकुलाची वाताहतना प्यायला पाणी, ना बसायला स्टॅंड; स्वच्छतागृह, मैदानांची दुरवस्थाधाराशिव ः मैदानातील ट्रॅकला नसलेली बॉर्डर, ट्रॅकवर पडलेले दगड, स्वच्छतागृहाच्या अभावामुळे मैदानाच्या कोपऱ्यात अस्वच्छता, बंद पडलेला जलतरण तलाव, प्रेक्षकांना बसण्यासाठीचे मोडकळीस आलेले स्टॅंड, खुल्या व्यायामशाळेतील खराब झालेले साहित्य अन् क्रीडा संकुलात येणाऱ्या खेळाडूंना प्यायलाही पाणी नाही, अशी दयनीय अवस्था शहरातील श्री तुळजाभवानी जिल्हा क्रीडा संकुलातील सोयी-सुविधांची झाली.तासगाव येथीलक्रीडासंकुलाची दुरवस्थागवत, झुडपे वाढली ः खेळाडूला सर्पदंश झाल्यानंतर तरी येणार का जाग?तासगाव ः येथील शासकीय क्रीडा संकुलात खेळण्यास गेलेल्या खेळाडूला विषारी सर्पदंश झाल्याने अन्य खेळाडूंमध्ये घबराट पसरली आहे. सर्वत्र गवत आणि झुडपे वाढलेल्या क्रीडांगणावर खेळणे म्हणजे जीवाशी खेळ बनला आहे. जिल्हा आणि तालुका क्रीडा अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी क्रीडाप्रेमींकडून होऊ लागली आहे..ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहणे आहेत. स्थानिक आणि गावपातळीवरील खेळाडूंना कोणत्या दिव्यातून जावे लागते, हे डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. ऑलिंपिक यजमानपद मिळवण्यासाठी करोडो-अब्ज खर्च करताना ऑलिंपिक खेळाडू अशा खेड्यापाड्यातून कसे तयार होणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.अनेकदा अशी क्रीडा संकुले पांढरा हत्ती ठरत असतो. मोठ्या उत्साहात अगदी मोठ्या शहरांत क्रीडा संकुले बांधली जातात. क्रीडा संस्कृती वाढवण्याच्या आणाभाका घेतल्या जातात, निर्धारही केला जातो, पण कालांतराने जोर ओसरतो आणि क्रीडा संकुलांचा मेंटेनन्स नाकापेक्षा मोती जड असा होतो आणि एकदा का दुर्लक्ष झाले की खंडहर व्हायला वेळ लागत नाही. त्यामुळे व्यावसायिकरणाचा मार्ग निघू लागतो. शहरांसारख्या ठिकाणी हे व्यावसायिकरण अधिक प्रमाणात झाले की क्रीडा स्पर्धांचा विसर पडतो. मुंबईत अत्यंत मोठ्या अपेक्षांनी धारावी क्रीडा संकुल बांधण्यात आले होते, पण आता तेथे कोणत्या मोठ्या स्पर्धा झाल्याचे ऐकिवात नाही.असो, मिया ब्लिशफील्डने उपस्थित केलेली अस्वच्छता एका बाजूला, पण भारतासाठी आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे तो प्रदूषणाचा! हिवाळ्यात दिल्ली आणि हरियानासारख्या ठिकाणी तर प्रदूषणामुळे श्वास कोंडतो. अशा वेळी राष्ट्रकुल किंवा ऑलिंपिकसारख्या स्पर्धांतील काही खेळांचे सामने दिल्ली किंवा इतर ठिकाणी घ्यायचा विचार झाला, तर काय परिस्थिती असेल? नव्या रचनेनुसार ऑलिंपिक आणि राष्ट्रकुल स्पर्धा अहमदाबादमध्ये होतील, पण प्रदूषण हा पूर्ण भारताची समस्या आहे. आज मुंबईत होणाऱ्या जगातील प्रसिद्ध अशा मुंबई मॅरेथॉनसाठी आवाज फाउंडेशनने प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुळात मुंबईला समुद्रकिनाऱ्याची साथ असल्यामुळे प्रदूषण कमी असायला हवे; पण सर्वत्र आणि इतरत्र होत असलेल्या बांधकामांमुळे प्रदूषण वाढतच असते. प्रदूषणाची पातळी वाढली आणि बोंबाबोंब झाली की काही दिवसांपुरते सर्व जागे होतात, नंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. शेवटी सर्वसामान्य माणसांबरोबर खेळाडूंनाही अस्वच्छता आणि प्रदूषणाचा त्रास सहन करावाच लागतो.मिया ब्लिशफील्डने केवळ बॅडमिंटन आयोजकांनाच नव्हे तर सर्वांनाच अस्वच्छतेचा आरसा दाखवलाय. अशा परिस्थितीत ऑलिंपिक आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या यजमानपदाची सुरुवात स्वच्छतेपासून करूया. मग ही स्वच्छता क्रीडा संकुलांतील असो वा रस्त्यांवरची! 