India US Trade Deal: अमेरिका-भारत व्यापार करार: ट्रम्प यांच्या अटींवर भारताची मान्यता

मुलांच्या परीक्षांपासून शोधून शोधून नेत्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यापर्यंत सतत व्यक्त होणारे पंतप्रधान कराराबाबत मौनात राहतात. रशियाच्या युद्धात मदत होऊ नये म्हणून तेल खरेदीवर अमेरिका बंदी आणत असेल, तर भारताविरोधात सतत दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानातून अमेरिकेनं तेल, दुर्मीळ खनिजं यासाठीचे करार रद्द करावेत. पाकिस्तानला शस्त्रं विकू नयेत तरच आमच्यावर अटी घालव्यात, असं निदान म्हणायचं तरी धाडस आपलं सरकार का दाखवत नाही? .भारत आणि अमेरिकेत बहुप्रतीक्षित व्यापार कराराचा प्राथमिक मसुदा मान्य झाला. त्यानं भारताचा कसा लाभ होईल याचं वर्णन केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी केलं यात आश्चर्य नाही. ५० टक्के व्यापार शुल्कामुळं अमेरिकेत काही निर्यात करणं दुरापास्तच बनलं होतं, ते आता अमेरिकेनं आयात शुल्क १८ टक्क्यांवर आणल्यानं पुन्हा सुरू होईल याचा कोण आनंद साजरा केला जातो आहे. व्यापार सुरू होणं, तेही जगातील सर्वांत संपन्न, शक्तिशाली देशाशी हे चांगलंच, पण ते कशाच्या बदल्यात होतं आहे याचे तपशील, ‘सैतान तर तपशिलातच असतो,’ या महावाक्याची प्रचिती देणारे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील बहुतेक देशांना आपल्याला हव्या त्या अटींवर व्यापार करार करायला भाग पाडलं आहे. ग्रीक विद्वान थ्युसीडायडस यानं अडीच हजार वर्षांपूर्वी एक सत्य सांगून ठेवलं होतं, ''शक्तिशाली आपल्या क्षमतेनुसार हवं ते करतात, अशक्तांना ते सहन करावं लागतं.'' हा न्याय बळी तो कान पिळीचा. ज्याचा कान पिळला त्यानं फार नाही पिळला हो... आणि माझ्यापेक्षा दुसऱ्याचा जरा अधिकच पिळला की हो, म्हणून समाधान मानायचे हे दिवस. अनिवार्यता म्हणून त्याचंही समर्थन केलं तरी त्यातील अगतिकता लपत नाही.अडथळे संपवलेकराराची चौकट जाहीर झाली आहे. अजून सारे तपशील पुढं आले नाहीत. प्रत्यक्ष करार मार्चपर्यंत होईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला महान बनवण्यासाठी अमेरिकेचा व्यापार तोटा संपवणं त्यासाठी आयात शुल्क वाढवणं आणि इतरांना घटवायला लावणं हा मार्ग निवडला. ट्रम्प यांना हव्या असलेल्या गोष्टी आहेत, अमेरिकी मालाला जगाची बाजारपेठ खुली व्हावी. त्यातील अडथळे संपावेत. अमेरिकेतील शेतीमालाला जगभर जमेल तितका मुक्त प्रवेश मिळावा. अमेरिकेत गुंतवणूक यावी आणि पुनश्च अमेरिकेतील कारखानदारी बहरावी त्यातून रोजगार वाढावेत. युरोपातील बहुतेक देश, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडासारख्या अमेरिकेचे सख्खे मित्र म्हणवणाऱ्या देशांनाही ट्रम्प यांनी आपली इच्छा मानण्यास भाग पाडलं. आपल्याकडंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे परममित्र डोनाल्ड आपल्याशी बरं डील करतील, असं वाटत होतं. ट्रम्प यांनी ज्या मांडवातून सगळ्यांना जायला लावलं, त्यातूनच आपल्या वतीने करार करणाऱ्यांना जायला भाग पाडलं..Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.ट्रम्प यांचे हट्ट पूर्णट्रम्प यांच्या दबावाला बळी न पडलेले तीन लक्षणीय आकार, सामर्थ्य असलेले देश होते ते, भारत, चीन आणि ब्राझील. यातील चीननं अमेरिकेला ठोशास ठोसा असं उत्तर दिलं. ब्राझीलचे भांडण संपलेलं नाही. भारतात अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडायचं नाही, मात्र जाहीरपणे कुरापत वाटेल असं काही करायचं, बोलायचं नाही अशी चाल खेळली जात होती. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराचे जे तपशील जाहीर झाले आणि ते जाहीर करताना ट्रम्प आणि त्याचे निरनिराळे मंत्री-प्रवक्ते जे दावे करताहेत, ते पाहता ट्रम्प यांनी त्यांचे बहुतेक हट्ट पुरवल्याशिवाय भारताच्या हाती काही लागू दिलं नाही, हे पुरेसं स्पष्ट होतं. अर्थात अमेरिका झुकली वगैरे हेडलाइन सजवणारे तपशिलात जायची तसदी घेत नाहीत. तर मुद्दा ट्रम्प यांना आणि आपल्याला करारात काय हवं होतं हाच आहे. भारताची अमेरिकेतून आयात ४२ अब्ज डाॅलरची. निर्यातीत दुपटीहून अधिक. साहजिकच भारताला व्यापारात ४५ अब्ज डाॅलरचा लाभ होत असे. ट्रम्प यांना हा लाभ संपवायचा आहे. त्यासाठी आयात शुल्कात पूर्वीपेक्षा सहापट वाढ, आपल्याकडून अमेरिकी मालावरच्या आयात शुल्कात जवळपास शून्य अशी घसघशीत कपात हा त्यातील एक मार्ग. तरीही याला रिसिप्रोकल टॅरिफ म्हणावं अशी मखलाशी. शिवाय भारतानं अमेरिकेतून पाच वर्षांत ५०० अब्ज डाॅलरची आयात करावी अशी ट्रम्पेच्छा. यात जो माल भारतात येईल तो सध्या भारतात त्याचं उत्पादन करणाऱ्यांवर संक्रांत आणणार असेल हे साधं गणित आहे. यावर फार ओरड सुरू झाल्यानंतर भारतानं दरसाल १०० अब्ज डाॅलरची आयात करावी, याची कटिबद्धता नाही तर तशी भारताची इच्छा आहे, असा बदल अमेरिकेकडून जाहीर झाला. या शब्दच्छलातून फार काही बदलत नाही. दुसरीकडं भारतातून किती निर्यात अमेरिकेत होईल याची कटिबद्धता किंवा त्यासाठीचा अमेरिकेची इच्छा यावर मात्र ट्रम्प काही बोलणार नाहीत. आपले पंतप्रधानही काही बोलत नाहीत. ते दोन देशांतील भागीदारी, मैत्री वगैरे वैश्विक सुविचार बोलत राहतात, मुद्द्याचं सोडून सारं काही. ट्रम्प यांची दुसरी इच्छा किंवा अट होती भारतात बाहेरून शेतीमाल येऊ नये यासाठीची धोरणं बदलावीत..Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज.मुख्य शेती उत्पादनं रोखलीट्रम्प यांनी सगळंच नाही खुलं केलं तरी किमान सुरुवात करा, हा हट्ट सोडलेला नाही. सरकार सांगतं त्याप्रमाणं शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची पराकाष्ठा भारताने केली. मात्र दरवाजा पुरता उघडला नाही तरी किलकिला करायला लावण्यात ट्रम्प यांना यश आलंच आहे. गहू, तांदूळ, डाळी, सोयाबीन, मका, मसाले वगैरे काही अमेरिकेतून येणार नाहीत याची तजवीज केली. दुग्ध, पोल्ट्री, साखर, इथेनाॅल उद्योगाला संरक्षण कायम ठेवलं ही जमेची बाजू. भारतातून कापड, चमड्याच्या वस्तू, किमती खडे, दागिने, सेंद्रिय घटक असलेली औषधं यांची निर्यात करकपातीनंतर पुन्हा सुरू होईल. त्याचवेळी अमेरिकेतून सोयाबीन तेल, मक्याचं तेल काढल्यानंतर उरलेल्या चिपाडाचं पशुखाद्य भारतात आयात होईल. यातून दोन मुद्दे तयार होतात - एकतर अमेरिकी पशुखाद्य आणि सोया तेलाच्या आयातीमधून भारतातील सोयाबीनचे भाव पडण्याला आणखी एक निमित्त मिळेल. अमेरिकी पशुखाद्य अधिक प्रथिनंयुक्त असेल हे खरंच आहे. मात्र मका आणि सोयाबीन अमेरिकेत जनुकीय सुधारित बियाण्यापासून उत्पादित केला जातो. जनुकीय वाणांवर भारतात बंदी आहे. आम्ही अमेरिकेतील जनुकीय वाणांना भारतात प्रवेश दिला नाही असं सरकार सांगतं पण, इथं येणारं सोया तेल जनुकीय सुधारित सोयाबीनचं असेल आणि प्रक्रियेनंतर त्यात जनुकीय बदलाचे अंश किती राहतात आणि करारानुसार येणारं तेल भारतीयांच्या अन्न घटकात हे अजून तरी भारतात बंदी असलेले घटक अप्रत्यक्षपणे आणतील काय, हा तज्ज्ञांतील वादाचा मुद्दा आहे. गहू, तांदूळ यांसारख्या मुख्य शेती उत्पादनांची आयात रोखली हे सरकारचे मोठेच यश, पण अमेरिकी शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नाही, ही आतापर्यंत सांभळलेली लक्ष्मणरेषा करारानं बदलते आहे. एकदा अशी पायवाट तयार झाली की त्याचे राजमार्ग कसे बनवावेत हे व्यापाऱ्यांना चांगलं समजते..धाडस दाखवलं नाहीट्रम्प यांचा आणखी रोष होता तो भारताच्या रशियातून तेल खरेदीवर. हा भूराजकीय उद्दिष्टांसाठी व्यापाराशी जोडलेला दबाव होता. निर्णयाची स्वायत्तता म्हणून भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो, त्याचा आणि या कराराचा खरंतर काही संबंध नाही. ट्रम्प यांनी जाहीरपणे रशियाचं तेल घेऊन भारत युक्रेनविरोधातील रशियाच्या युद्धाला साहाय्य करत असल्याचा आरोप केला होता. भारतानं ही तेलखरेदी थांबवावी, असं ते सांगत होते. हेच चीनला सांगायचं धाडस मात्र ट्रम्प करीत नाहीत. भारतासोबत करारासाठी रशियाचं तेलखरेदी केली जाणार नाही ही एक अट भारतानं मान्य केली, असं ट्रम्प यांनीच जाहीर केलं आहे. आपण कोणाकडून तेलखरेदी करावं हे अमेरिका ठरवणार आणि त्याला कोणत्याही कारणानं मम म्हणावं लागणार असेल, तर स्वातंत्र्यापासून ज्या व्यूहात्मक स्वायत्ततेवर भारत ठाम राहिला त्याचं काय हा मुद्दा तयार होतो. रशियाचं तेल घेणं बंद करायचं मान्य केलं आहे, इतकचं नाही तर भारत आता अमेरिकेकडून आणि भविष्यात व्हेनेझुएलाचं तेलही घेईल, असंही अमेरिकेनं जाहीर केलं. भारताचे वाणिज्यमंत्री याविषयी परराष्ट्रमंत्र्यांना विचारा म्हणतात, परराष्ट्रमंत्री सांगतात, हे वाणिज्य खातं सांगेल. मुलांच्या परीक्षांपासून शोधून शोधून नेत्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यापर्यंत सतत व्यक्त होणारे पंतप्रधान यावर मौनात राहतात. रशियाच्या युद्धात मदत होऊ नये म्हणून तेलखरेदीवर अमेरिका बंदी आणत असेल, तर भारताविरोधात सतत दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानातून अमेरिकेनं तेल, दुर्मीळ खनिजं यासाठीचे करार रद्द करावेत, पाकला शस्त्रं विकू नयेत तरच आमच्यावर अटी घालव्यात, असं निदान म्हणायचं तरी धाडस आपलं सरकार का दाखवत नाही?.अपमानास्पद समितीची स्थापनाबरं, ट्रम्प केवळ तेलखरेदी कुठून करावी एवढ्यावर थांबत नाहीत. नव्या करारानुसार भारत वागतो की नाही यावर निगराणी ठेवण्यासाठी अमेरिकी मंत्री आणि अन्य काहींची एक समिती नेमणार आहे. ही समिती भारताच्या खरेदीवर लक्ष ठेवेल आणि अमेरिकेला यातील काही पटलं नाही तर कारवाई करेल. एका सार्वभौम आणि जागतिक शक्ती बनत असल्याचं रोज सांगितलं जात असलेल्या देशासोबतचा अमेरिकेचा हा व्यवहार आहे. अशी समिती आणि निगराणी भारताकडून मात्र असणार नाही. हे अपमानास्पद नाही काय? व्यापार करार गरजेचा, त्यात तडजोडी कराव्या लागणार हे उघड होतं, पण म्हणून ट्रम्प यांच्या इच्छेला मान तुकवली पाहिजे आणि अमेरिकी प्रशासन करत असलेल्या जाहीर अपमानाला निमूट सामोरं गेलं पाहिजे या सक्तीला काय म्हणावं. किमान रशियन तेलाच्या किमतीत अमेरिकेनं तेल द्यावं हे आपल्याला का मान्य करून घेता येऊ नये. निगराणी ठेवायची तर दोन्ही बाजूंनी ठेवली जाईल असं का ठणकावता येत नाही. या उप्परही केंद्र सरकारनं अमेरिकला करार करायला भाग पाडलं म्हणून झेंडे नाचवायचे त्यांनी जरूर नाचवावेत.पुन्हा थ्युसीडायडस. तो म्हणतो, ''आनंदी व्हायचं तर स्वातंत्र्य हवं आणि स्वातंत्र्य हवं तर धाडस हवं.'' इथं प्रश्न पडतो, अमेरिकेशी करार करताना तेवढंच कमी पडलं काय. म्हणून मग आपल्यापेक्षा पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम यांच्यावर किंचित का असेना जादा कर आहे, यासाठी दुसऱ्याचा कान जरा जादा पिळला, असं अगतिकतेत समाधान शोधायचं काय? तरीही सरकार आणि सरकारनं काहीही केलं तरी समर्थनाचा भार वाहणारे भारवाही करारानं शेतीला संरक्षण दिलं आणि भारतीय उत्पादकांना अमेरिकेची बाजारपेठ मिळवून दिली असं सांगत राहतील. त्यांच्यासाठी दुष्यंतकुमार यांच्या प्रसिद्ध ओळी...तुम्हारे पांवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं,कमाल ये है कि, फिर भी तुम्हें यकीन नही.. 