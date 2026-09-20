Premium|Indian Textile Industry : अठराव्या शतकात भारताची अर्थव्यवस्था एवढी समृद्ध कशी होती?

शेफाली वैद्यब्रिटिशांच्या भारतातल्या आगमनानंतर एकोणिसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीनचार दशकांतच हे चित्र पूर्णपणे बदललं, नव्हे पद्धतशीरपणे बदलवण्यात आलं. एखादी भरभराटीत असलेली अर्थव्यवस्था जेव्हा अशी अचानक वेगाने आकुंचन पावायला लागते, तेव्हा त्यामागे अनेक कारणे असतात, पण त्यातले सर्वांत मोठे कारण असते त्या अर्थव्यवस्थेचा कुणीतरी जाणीवपूर्वक, ठरवून मोडलेला कणा!अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होती. प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञ, डॉ. अँगस मॅडिसन यांच्या ‘काँटुअर्स ऑफ द वर्ल्ड इकॉनॉमी’ या ग्रंथात त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार इसवी सन १७०० मध्ये जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा सुमारे पंचवीस टक्के होता, तब्बल एक चतुर्थांश! भारताच्या आर्थिक समृद्धीचा कणा इथली वस्त्रकला होती. भारतात विणले जाणारे कापड जगभर निर्यात व्हायचे. इथल्या कापडाचे पक्के, चमकदार रंग, तलम सुती आणि रेशमी धागे, वेगवेगळ्या आकर्षक डिझाइन्स हे सारेच जगभर प्रसिद्ध होते. इतक्या हजारो वर्षांमध्ये भारतामध्ये अनेक राजकीय स्थित्यंतरे घडून आली होती, पण इथली वस्त्रकला जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान टिकवून होती..Premium|International power shift : अमेरिकेचा ओसरता प्रभाव आणि चीनचा उदय; इराणवरील हल्ल्याने बदलले जागतिक सत्तेचे समीकरण.पण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे पांढरे पाय ह्या भूमीला लागले आणि सुरू झाले विनाशाचे, दारिद्र्याचे एक नष्टचक्र, ज्याचे परिणाम एक देश म्हणून आपण आजही भोगतो आहोत. आकडेच बघायचे झाले तर १७०० मध्ये भारताचा जागतिक अर्थव्यवस्थेत असलेला पंचवीस टक्के वाटा १८७० पर्यंत अर्ध्याने घसरून १२.२५ टक्क्यांवर आला, तोही अशा काळात, जेव्हा जगातल्या बाकीच्या अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होत्या.अठराव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भारत जगातील सर्वांत मोठा सुती वस्त्रांचा निर्यातदार देश होता. बंगाल, गुजरात आणि कोरोमंडल किनाऱ्यावरून भारतात तयार होणारे सुती वस्त्र युरोप, आग्नेय आशिया आणि आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केले जात असे. पण ब्रिटिशांच्या भारतातल्या आगमनानंतर एकोणिसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीनचार दशकांतच हे चित्र पूर्णपणे बदललं, नव्हे पद्धतशीरपणे बदलवण्यात आलं. एखादी भरभराटीत असलेली अर्थव्यवस्था जेव्हा अशी अचानक वेगाने आकुंचन पावायला लागते, तेव्हा त्यामागे अनेक कारणे असतात, पण त्यातले सर्वांत मोठे कारण असते त्या अर्थव्यवस्थेचा कुणीतरी जाणीवपूर्वक, ठरवून मोडलेला कणा!ह्याआधीच्या लेखांमधून आपण पाहिलेले आहे, की ब्रिटनने कॅलिको ऍक्ट हे जुलमी कायदे वापरून भारतात अतिशय भरभराटीत असलेला चिंट्झ हा वस्त्रोद्योग हळूहळू संपवत नेला. भारतात विणल्या जाणाऱ्या वस्त्रांची सर्वांत मोठी खासियत होती ती म्हणजे वस्त्रे विणताना वापरले जाणारे पक्के रंग, वेगवेगळ्या रंगांची संगती आणि वस्त्रांवरची अगदी सुंदर कलाकुसर. अठराव्या शतकाच्या मध्यावर ब्रिटनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर मिलमध्ये यंत्रमागांवर कापड विणायला सुरवात झाली होती, पण भारतात हातमागावर विणल्या जाणाऱ्या कापडावरच्या कलाकुसरीची सर त्या कापडाला नव्हती.ह्याच काळात जॉन फोर्ब्स वॉटसन या तत्कालीन इंडिया म्युझियमच्या संचालकांनी भारतात येऊन प्रचंड प्रवास केला आणि १८७३ ते १८८० या काळात अठरा खंडांचे एक भलामोठे पुस्तक प्रकाशित केले. ‘कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन्स अँड इलस्ट्रेशन्स ऑफ द टेक्सटाईल मॅन्युफॅक्चर्स ऑफ इंडिया.’ या लांबलचक नावाचे ते खंड होते. ह्या पुस्तकांच्या पानापानांवर भारतात विणलेले खरेखुरे कापडाचे तुकडे चिकटवलेले होते आणि प्रत्येक पानावर त्या त्या कापडाचे रंग, त्यांची वीण, वापरलेले धागे, किंमत, डिझाइन्स आदी बारकाईने नोंदवलेले होते. जणू एका जिवंत कलेचं फोर्ब्स वॉट्सन शवविच्छेदन करत होते..Premium|Global Oil Dependency : तेलाचे 'व्यसन' की जगाची मजबुरी? १९७३ चा इतिहास आणि आजचे युद्ध; भारत इंधनाच्या पाशातून नेमका कधी मुक्त होणार?.वॉटसन यांच्यामुळे मोठा तोटावॉटसन यांचा हेतू स्पष्ट होता, इंग्लंडच्या कापड कारखानदारांनी हे नमुने चाळावेत आणि जिथे जिथे शक्य असेल तिथे यंत्राने त्यांची नक्कल करावी. ही परंपरा तशी नवी नव्हती. सतराव्या-अठराव्या शतकांतही युरोपीय व्यापारी कोरोमंडल किनाऱ्यावरील कलमकारी कापड बनवणाऱ्या कारागिरांना कागदी नमुने पाठवून त्यांना हवे तसे डिझाइन्स घडवून घेत असत, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भारतीय वस्त्रकलेच्या डिझाइन्सची घाऊक चोरी पहिल्यांदाच होत होती. ढाक्याच्या मलमलीसारखं अतिशय तलम कापड यंत्रावर बनवता येत नाही असं वॉटसन यांनी स्वतःच नमूद केलं होतं, पण बाकीच्या असंख्य नक्षी आणि विणी मात्र मॅंचेस्टरच्या यंत्रमागानी सहज उचलल्या. वॉटसनचा हेतू संपूर्णपणे वाईट होता असं म्हणता येणार नाही, कारण बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी भारतीय कारागिरांच्या कौशल्याचं कौतुकही लिहून ठेवलं आहे. पण ज्या उद्देशाने त्यांनी भारतभर फिरून ही वस्त्रे मिळवली, कापून त्यांचे तुकडे केले आणि पुस्तके तयार केली आणि ज्या पद्धतीने भारताचा राष्ट्रीय ठेवा मॅंचेस्टरच्या कारखानदारांपर्यंत पोहोचवला गेला, त्यातून स्पष्टपणे दिसतं, की भारतीय हातांनी शतकानुशतकं प्राणपणे जपलेली भारतीय वस्त्रकला एका नोंदवहीत बंदिस्त होऊन कायमची ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेली.नफा समुद्रापलीकडेएकीकडे ब्रिटिशांनी भारतीय वस्त्रकलेचे ज्ञान चोरून नेले तर दुसरीकडून भारतीय शेतकऱ्यांकडून कापूस आणि नीळ ह्यासारखा कच्चा माल स्वस्तात उचलायला सुरुवात केली. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारतातून कच्चा कापूस मोठ्या प्रमाणावर इंग्लंडला निर्यात होऊ लागला. हा कापूस मॅंचेस्टरच्या यंत्रमागांवर विणला जाई आणि विणलेलं कापड परत भारतीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवले जाई. त्या कापडाचे रंग, डिझाइन्स भारतीय वाटत असले तरी ते कापड भारतीय हातांनी विणलेले नसे. भारतीय जमिनीत, भारतीय शेतकऱ्याने रक्त आटवून पिकवलेला कापूस, इंग्लंडमध्ये विणलेले वस्त्र बनून भारतात परत विक्रीसाठी येई पण त्या विक्रीतून होणारा नफा मात्र समुद्रापलीकडे वाहत जाई..नौरोजींनी आवाज उठवलाहे दुष्टचक्र नेमकं कसं फिरतं, हे सर्वप्रथम स्पष्टपणे मांडलं ते भारतीय गणितज्ञ दादाभाई नौरोजी यांनी. १८६७ मध्ये लंडनच्या ईस्ट इंडिया असोसिएशनसमोर ‘इंग्लंडचं भारतावरचं कर्ज’ या शीर्षकाच्या प्रबंधामध्ये त्यांनी पहिल्यांदा हा विचार मांडला आणि पुढे १९०१ मध्ये ‘पॉव्हर्टी अँड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ या आपल्या ग्रंथात त्यांनी तो पूर्णपणे विकसित केला. नौरोजींचं म्हणणं साधं होतं, पण तितकंच धारदार. भारत इंग्लंड मध्ये स्वस्तात कच्चा माल पाठवत असे आणि त्याच मालाचं तयार उत्पादन मात्र अत्यंत महागात विकत घेत असे. या व्यापारी तफावतीतून दरवर्षी भारताच्या संपत्तीचा एक मोठा प्रवाह इंग्लंडकडे वाहत असे. नौरोजींनी त्या काळात त्या संपत्तीचे मूल्य वार्षिक सुमारे तेहतीस दशलक्ष पौंड इतके मांडले होते. ह्याच काळात बंगाल आणि बिहारमध्ये ब्रिटिशांनी तिथल्या शेतकऱ्यांवर तिनकठिया पद्धत लादली. या पद्धतीत शेतकऱ्याला जमिनीच्या वीस भागांपैकी तीन भाग निळीच्या लागवडीसाठी सक्तीने राखून ठेवावे लागत. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन तर कमी झालेच पण निळीच्या जबरदस्तीच्या लागवडीमुळे जमिनीचा कस कमी झाला, पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढले. निळीच्या लागवडीसाठी नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांना दादन ह्या नावाखाली आगाऊ रक्कम चढ्या व्याजदराने देत आणि बाजारभावच्या जेमतेम अडीच टक्के इतकीच किंमत निळीसाठी मोजत. एकदा हे कर्ज घेतलं की शेतकरी पिढ्यानपिढ्या त्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकून राहायचा. १८५९ मध्ये नादिया जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी निळीची लागवड करायला नकार दिला. पुढे हा संप बंगालभर पसरला आणि दीनबंधू मित्र यांच्या ‘नील दर्पण’नाटकाने हे शोषण जगासमोर आणलं..खादीचे स्थान असाधारणह्या सर्व शोषणाचा फार विदारक परिणाम भारतीय वस्त्रकलेवरती झाला. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या अँथनी रीड यांच्या अभ्यासाप्रमाणे, आग्नेय आशियाई बाजारपेठेत सिंगापूरमार्गे होणाऱ्या व्यापारात युरोपीय कापडाचा वाटा १८३५-३६ मध्ये ५५ टक्क्यांवर पोहोचला, तर भारतीय कापडाचा वाटा घसरत जाऊन केवळ २.६ टक्क्यांवर आला. केवळ पन्नास वर्षांमध्ये भारताचं जागतिक वस्त्रोद्योगातलं वर्चस्व नाहीसं झालं, नव्हे नाहीसं केलं गेलं. जो शेतकरी कापूस पिकवत असे, त्याला त्याच कापसापासून इंग्लंडमध्ये बनलेलं कापड विकत घेताना कित्येक पट जास्त किंमत मोजावी लागे, कारण मधल्या टप्प्यात त्या कापसावर होणारी मूल्यवृद्धी इंग्लंडमध्ये होत असे, भारतात नाही. जो विणकर एकेकाळी स्वतःच्या मागावर कापड विणत असे, तो मात्र आता याच आयात केलेल्या यंत्रनिर्मित कापडाशी स्पर्धा करू न शकल्याने बेरोजगार होत असे. ब्रिटिश साम्राज्याने भारतीय कापडाचा धागा अत्यंत हुशारीने स्वतःच्या मागावर गुंडाळून घेतला आणि त्याच धाग्याने विणलेलं कापड मात्र भारतालाच परत विकलं. हा शोषणाचा इतिहास समजून घेतला तरच आपल्याला खादीचे पुढे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्थान कळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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