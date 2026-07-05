Monsoon in India : पावसाचे अनेक चेहरे; आनंद, वेदना आणि जीवनाचा अनोखा प्रवास

तुम्ही पाऊस आवडणारे, नावडणारे किंवा मोठ्या इमारतींमधले किंवा वस्तीतले, असे कुठलेही असलात तरी आकाशात एकाएकी काळे ढग जमले, गडगडाट झाला, वीज चमकली आणि मग पाण्याचे टपोरे थेंब जमिनीवर झेपावायला सुरुवात झाली की चित्तवृत्ती फुलण्याचा अनुभव एकदा तरी घेतला असेलच. माळेत मणी ओवत जावेत तसे हे पाण्याचे थेंब सरसर खाली येतात आणि चराचर सृष्टीला शांतवतात, तिच्यात सर्जनाचे प्राण फुंकतात.पाऊस कधीचा पडतोझाडांची हलती पानेहलकेच जाग मज आलीदुःखाच्या मंद सुरानेकवी ग्रेस यांच्या कवितेच्या या ओळी पावसाचं वेगळंच चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभं करतात. हे चित्र आल्हाददायक नाही, तर दुखरं, वेदनादायक आहे. अथक पडणाऱ्या पावसाचं आणि त्यामुळे होणाऱ्या दुःखी सुरांचं सूचन यातून होतं. तसं तर कवी, पाऊस आणि दुःख हे समीकरण फार जुनं. ‘दो नैना और एक कहानी थोडासा बादल थोडासा पानी...’ गुलजारांनी त्यांच्या एका गाण्यात ते सांगून ठेवलं आहेच आणि अगदी वास्तवदर्शी विचार केला तर खरंच बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या, नोकरदार लोकांना पाऊस जितका आल्हाददायक वाटतो तितका तो शेतकरी, वस्ती-झोपडीत राहणाऱ्यांना वाटतोच असं नाही..Premium|Hridaynath Mangeshkar on Asha Bhosle : दुष्काळ, संघर्ष आणि बहिणीचा आधार; आशा भोसले यांचा भावनिक जीवनपट.साहजिकच आहे उभं पीकच्या पीक वाहून नेणारा पाऊस किंवा छपरातून सतत पाणी गळत ठेवणारा पाऊस कुणाला आवडेल?पण तरी पाऊस पडला की जसं जमिनीत पडलेल्या बियांना अंकुर फुटू लागतात किंवा कुत्र्याच्या छत्र्या अर्थात मश्रूम उगवू लागतात तसं कवींच्या काव्य प्रतिभेला धुमारे फुटू लागतात. त्यावरून टिंगल, चेष्टाही केली जाते. तरी सर्वसाधारण पाहिलं, सरासरी काढली तर बहुतांश कवींनी त्याच्या कवितालेखनाची सुरुवात ही पावसाच्या किंवा प्रेमाच्या कवितेपासून केल्याचं दिसतं. आदिम काळापासून पाऊस पडला, की माणसाला काही ना काहीतरी वाटत असावं.प्राचीन काळातलं मौखिक-लिखित साहित्य पाहिलं, तर त्यात पावसाचे संदर्भ, वर्णनं आढळतात. (आठवा, आषाढस्य प्रथम दिवसे...) त्यात शेती करू लागल्यानंतर तर माणूस पावसावर आणखीन अवलंबून राहू लागला. आपले सणवार, उत्सव पावसाच्या चक्रावर अवलंबून असतात, ते उगाच नाही. उदाहरणच द्यायचं झालं तर आषाढी एकादशीच्या आधी निघणारी वारकऱ्यांची वारी ही पेरणीची कामं झाल्यानंतर आणि पीक हाती येण्याच्या म्हणजे दिवाळीच्या मधल्या काळात असते. त्यात आपण मोसमी पाऊस पडणाऱ्या टापूत राहत असल्याने तर आपलं सगळंच चक्र, अर्थव्यवस्था पावसावर.तुम्ही पाऊस आवडणारे, नावडणारे किंवा बिल्डिंगीतले किंवा वस्तीतले, असे कुठूनचेही असलात तरी आकाशात एकाएकी काळे ढग जमले, गडगडाट झाला, वीज चमकली आणि मग पाण्याचे टपोरे थेंब जमिनीवर झेपावायला सुरुवात झाली की चित्तवृत्ती फुलारून येण्याचा अनुभव एकदा तरी घेतला असेलच. माळेत मणी ओवत जावेत तसे हे पाण्याचे थेंब सरसर खाली येतात आणि चराचर सृष्टीला शांतवतात, तिच्यात सर्जनाचे प्राण फुंकतात. काही क्षण तरी उन्हाळ्यातल्या हीट व्हेव्ह्ज, उकाडा, ऊन सहन करून वैतागलेली, रापलेली आणि भाजून निघालेली आपली मनंही ताजीतवानी होतात. पहिल्या पावसाने मातीचा सुवास जसा पसरतो, तसंच काहीतरी बरं होईल असा आशेचा गंध आपल्याही मनात दरवळू लागतो..कल्याणला जोरदार पाऊस पडायचा. खासकरून आता - जुलै महिन्यात. आषाढात दिवसच्या दिवस सूर्य दिसत नसे. आकाशाला जणू कुणीतरी सिमेंटचं प्लॅस्टरिंग केलं असावं असं वाटे. नुकतीच शाळा सुरू झालेली असे. त्यामुळे रेनकोट घालून किंवा छत्री घेऊन कधी घोट्याएवढ्या किंवा कधी गुघड्याएवढ्या पाण्यातून शाळेत जायला मजा येई. त्या गार पाण्याच्या स्पर्शाने शिरशिरी येई. शिवाय शाळेतून येताना मित्रांवर पाणी उडवण्यात तर मौजच मौज. कधीकधी मस्करीची कुस्करी होई आणि कुणीतरी चिलखाने माखूनही जाई. मग ओरडा, धपाटे, शिक्षा...मी माझ्या लेखनाची सुरुवात कवितेपासून केली आणि अर्थात ती कविता पावसावरची होती. आठवीत होतो मी तेव्हा. शाळेमध्ये पाठ्यपुस्तकातली पावसाची कविता शिकवली होती. तीच डोक्यात फिरत होती. बाहेर पाऊस पडत होता. खरंतर तोवर माझा आणि साहित्य, कविता यांचा तसा काही म्हणजे काही संबंध नव्हता. पण काहीतरी सुचत होतं, शब्द एकामागोएक एक येत होते. त्याला आकार येत होता. बाष्पीभवन होताना भांड्याच्या बाह्य कडेवर जसे पाण्याचे थेंब साचू लागतात तसंच काहीतरी घडत होतं आणि एकदा अंघोळ करत असताना माझ्या मनात पावसाच्या थेंबासारखेच शब्द येऊ लागले. मी तातडीने बाहेर आलो आणि ती कविता लिहून काढली.पण हळूहळू पावसाची रूप बदलत गेलं आणि आता तर ते खूपच बदललं आहे किंवा असं म्हणू या मी बदललो आहे. लहान असताना ‘अज्ञानी’ होतो, जसा पाऊस यायचा तसा त्याकडे पाहायचो. आता एल निनो, प्रेसिपिटेशन, हवामान अॅप, प्लॅश फ्लड वगैरेवर लक्ष असतं. हवामान बदलामुळे सगळे ऋतूच बदलले आहेत. कुणामुळे?ज्याला स्पर्श करेल, त्या सगळ्याचं सोनं होईल असा वर मिळालेल्या राजाची गोष्ट आठवते. पहिल्यांदा राजा वस्तूंना स्पर्श करतो, त्या सोन्याच्या होतात. तो आनंदून जातो. मग दिसेल त्याला स्पर्श करत सुटतो. दमतो, भूक लागते. फळ हाती घेतो, सोन्याचं होतं. ते खाता येत नाही. मग दुसरा पदार्थ घेतो. पुन्हा तेच. असं करता करता स्वतःच्या मुला-बायकोलाही तो सोन्याच्या निर्जीव पुतळ्यात रूपांतरित करतो आणि शेवटी स्वतःच्याच डोक्यावर हात ठेवतो... ‘आधुनिक’ माणसाची गत या राजासारखी झाली आहे.मला आठवतं, की मी लहान असताना पाऊस जूनमध्ये सुरू होई, जुलैमध्ये प्रचंड पडे, मग ऑगस्टमध्ये तो थोडा कमी होई, ऊन-पाऊस खेळ चाले (श्रावण) आणि गणपतीत (सप्टेंबर) तो परतायला लागे तेव्हा अक्षरशः हत्तीच्या पावलांनी वेड्यागत कोसळे. पण आता फार क्वचित वेळा हे घडतं. एकतर पाऊस मेमध्येच सुरू होतो किंवा जून कोरडा जातो. मग जुलैमध्ये इतका कोसळतो की पूर येतात, शेतीभातीचं नुकसान होतं. बिल्डिंग, घरं पाण्यात जातात. आणि मग पुन्हा हे कोसळणं, प्लॅश फ्लड नोव्हेंबर, दिवाळीपर्यंत, कधीकधी तर डिसेंबरपर्यंत चालू राहतं. काही ठिकाणी हे धो धो पाणी, तर काही ठिकाणी पाण्याचा एक टिपूसही नसतो. लोक वाट पाहून पाहून थकून जातात. विहिरींचे तळ कोरडेठाक होता, नद्या-नाले सुकून जातात. यशवंत मनोहर यांच्या कवितांच्या ओळी आठवतात -कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाहीसहरहू पीक आम्ही आसवांवर काढले आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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