दिग्गजांच्या पत्ररूपी सहवासाचा ठेवा

- सुकृत करंदीकर, editor@esakal.comकागदावर मन उतरवण्यासाठी आताशा हातात पेन फारसं कोणी धरत नाही. ख्यालीखुशाली सांगण्यासाठी लिहिली जाणारी पत्रं दुर्मीळ झाली आहेत. नोटीस, पोहोच, आर्थिक-कायदेशीर व्यवहार आदी कोरड्या बाबींसाठी टपालाचा वापर होतो. प्रत्यक्ष भेटीसारखा संवाद साधून देणारा मोबाईल प्रत्येकाच्या खिशात आल्यानंतर 'पत्र' कालबाह्य होणं स्वाभाविक होतं..या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार लेखक जयराम देसाई यांनी त्यांना आलेली विविध क्षेत्रातील दिग्गजांची पत्रे एकत्रित करून त्यांचा संग्रह केला आहे. त्यामुळे 'दिग्गजांची पत्रे' हा पुस्तकरूपी दस्ताऐवज नव्याने मराठी वाचकांपुढे आला आहे.पुस्तकातील हा पत्रव्यवहार अकृत्रिम, निर्भेळ आणि सच्चा आहे. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीशी झगडत उभ्या राहणाऱ्या मुलाशी मायेने केलेली हितगुज म्हणजे ही पत्रे आहेत. निःस्वार्थी भावनेने सहकार क्षेत्रात कार्यमग्न 'नारायणा'शी साधलेला संवाद म्हणजे ही पत्रे आहेत..महान शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. चित्रा नाईक, प्रसिद्ध साहित्यिक शिवाजीराव सावंत, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, सहकार महर्षी गुलाबराव पाटील, स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब संतुजी थोरात, ज्येष्ठ संपादक-पत्रकार नरूभाऊ लिमये.... अशा दिग्गजांनी पाठवलेल्या पत्रांचं संकलन या पुस्तकात आहे.ही पत्रे आली आहेत 'जयराम देसाई उर्फ बापू' यांच्या पत्त्यावर! गेल्या ६१ वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात, पण त्यातही पुणे, मुंबई, दिल्ली, आजरा, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या परिघातल्या सहकार, पत्रकारिता, समाजकारण आणि लोकशिक्षण या क्षेत्रात जयरामबापूंचा अखंड संचार आहे. 'सहकारी जगत', 'सहकारी महाराष्ट्र' या नियतकालिकांचे २७ वर्ष संपादक असणं, हा त्यांचा चरितार्थाचा भाग होता. मात्र, ते जगलेल्या श्रेयस आयुष्याची ओळख 'दिग्गजांची पत्रे' हे पुस्तक करून देतं..'प्रिय जयराम,' ''चि. प्रिय जयराम, सप्रेम आशीर्वाद'' अशा आपुलकीच्या मायन्यानं सुरु होणारी ''दिग्गजांची पत्रे'' संपतात 'तुझा शिवाजी' (शिवाजीराव सावंत), 'तुझी ताई' (डॉ. चित्रा नाईक), 'आपला बाळ ठाकरे', 'आपला नम्र गुलाबराव पाटील' अशा आपुलकीने. 'कालच आजऱ्याहून आलो. पिके चांगली आहेत,' किंवा 'तू प्रेमाने दिलेल्या पेननेच हे पत्र लिहित आहे..तुझ्या पत्राप्रमाणे मी कुणालाच काही लिहीत बोलत नाही,' असं घरगुती लिहिणारे शिवाजीराव सावंत 'छावा'च्या प्रसूतिपूर्व वेदनाही जयरामबापूंना पत्राद्वारे कळवतात. गुलाबराव पाटील लिहितात, 'सहकारावर प्राचार्य शिवाजीराव भोसले इतके चांगले भाषण करतील असे मला वाटले नव्हते. माननीय अप्पासाहेब पवार, अध्यक्ष, कृषी विकास प्रतिष्ठान, बारामती यांचे ऊस उत्पादन व पाणी व्यवस्थापन या विषयावर अभ्यासपूर्ण भाषण झाले. या दोघांची भाषणे संपूर्ण प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.'.डॉ. चित्रा नाईक मिश्किली शैलीत लिहितात, 'भारत सरकारने इंडियन कौन्सिल फॉर सोशल सायन्स रिसर्च या नव्या संशोधन मंडळाची स्थापना डॉ. धनंजयराव गाडगीळांच्या अध्यक्षतेखाली केली आहे. त्याचे प्रमुख नेहमीप्रमाणे बिनपगारी नाईकसाहेब आहेत.' तसेच जयरामबापू शालेय जीवनात असताना डॉ. चित्रा नाईक यांनी त्यांना भेट म्हणून घड्याळ पाठवलं. ते आवडल्याचं जयरामबापूंनी कळवलं. त्यावर चित्राताईंनी पत्राद्वारे केलेला उपदेश सर्वकाळच्या विद्यार्थ्यांना लागू होईल असाच..त्यांनी लिहिलं, 'यंदा अभ्यास चांगला होण्यासाठी घड्याळाचा उपयोग निश्चित होईल. परंतु, अभ्यासातच डोके खुपसून बसू नये. दिवसात फक्त ३-४ तास, परंतु अगदी लक्षपूर्वक अभ्यास करणे हे दहा तास धांदरटपणे पुस्तके वाचण्यापेक्षा अधिक फायदेशीर असते. खेळ खेळावेत. झोप चांगली घ्यावी आणि थोडा वेळ, परंतु एकाग्रतेने अभ्यास करावा.''ही सगळीच पत्रं वाचनीय आहेत. या पत्रांना संदर्भमूल्य आहे. 'दिग्गजांची पत्रे'मधील प्रत्येक पत्र हे साठोत्तरी महाराष्ट्रातल्या सहकार, शिक्षण, सांस्कृतिक क्षेत्राकडे पाहण्याची स्वतंत्र खिडकी आहे. 'पाचवा सावंत' हे नामाभिधान देऊन बालसवंगडी जयरामला सख्ख्या भावाच्या रांगेत बसवणारे शिवाजीराव सावंत काय किंवा 'आजऱ्याच्या बालमित्राचं पहिलंच पुस्तक येतंय, आपण जायलाच हवं,' असं म्हणून ९३ वर्षांचे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. शां. ब. मुजुमदार आवर्जून पुस्तक प्रकाशनाला आपुलकीनं येतात काय! या सगळ्या मोठ्या माणसांचं 'गणगोत' ही खरं तर जयराम देसाईंची दौलत!.त्यांचे स्नेही ज्येष्ठ लेखक-संपादक विजय कुवळेकर आणि प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या प्रेरणेने जयरामबापूंनी ही दौलत 'दिग्गजांची पत्रे' या नावानं पुस्तकबंद करून मराठी वाचकांसाठी ती कायमची खुली केली आहे. जे-जे ती लुटतील त्यांना स्मरणरंजनाचा अपार आनंद तर मिळेल, शिवाय अस्तांगत होत चाललेल्या अनेक उच्च मूल्यांचीही ओळख झाल्याशिवाय राहणार नाही.पुस्तकाचे नाव : दिग्गजांची पत्रेसंपादक : जयराम देसाईप्रकाशक : कमळाई प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १६८ मूल्य : २५० रु..