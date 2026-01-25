सप्तरंग

दिग्गजांच्या पत्ररूपी सहवासाचा ठेवा

कागदावर मन उतरवण्यासाठी आताशा हातात पेन फारसं कोणी धरत नाही. ख्यालीखुशाली सांगण्यासाठी लिहिली जाणारी पत्रं दुर्मीळ झाली आहेत.
diggajanchi patre book

diggajanchi patre book

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
- सुकृत करंदीकर, editor@esakal.com

कागदावर मन उतरवण्यासाठी आताशा हातात पेन फारसं कोणी धरत नाही. ख्यालीखुशाली सांगण्यासाठी लिहिली जाणारी पत्रं दुर्मीळ झाली आहेत. नोटीस, पोहोच, आर्थिक-कायदेशीर व्यवहार आदी कोरड्या बाबींसाठी टपालाचा वापर होतो. प्रत्यक्ष भेटीसारखा संवाद साधून देणारा मोबाईल प्रत्येकाच्या खिशात आल्यानंतर ‘पत्र’ कालबाह्य होणं स्वाभाविक होतं.

