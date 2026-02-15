Premium|Islamic NATO: इस्लामिक नाटो भारताच्या पश्चिम सीमेवर नव्या लष्करी आव्हानाची चाहूल

डॉ. निलेश खरे, saptrang@esakal.comसौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये नुकत्याच जगाची भू-राजकीय दिशा बदलणाऱ्या एका करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. हा करार होता ‘इस्लामिक नाटो’चा. त्याला ‘स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स ॲग्रीमेंट’ म्हटले जाते. हीच संकल्पना आता भारताच्या पश्चिम सीमेवर अक्राळविक्राळ लष्करी छायेत रूपांतरित होऊ पाहते आहे. सौदीची अफाट संपत्ती, तुर्कियेचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानचे अण्वस्त्रधारी सैन्य जेव्हा एकाच छत्राखाली येतात, तेव्हा भारतासाठी ती केवळ चिंतेची बाब नव्हे, तर भविष्यातील एक मोठे आव्हान ठरते!.‘इस्लामिक नाटो’ या संकल्पनेला २० ते २५ वर्षांपूर्वी पाश्चात्य जगाने हसण्यावारी नेले. पण आता ती प्रत्यक्ष उतरू लागली आहे. इस्लामिक देशाचा गट याआधीही अस्तित्वात होता, मात्र नवा गट जुन्या ‘इस्लामिक मिलिटरी काउंटर टेररिझम कोॲलिशन’पेक्षा (आयएमसीटीसी) पूर्णपणे भिन्न आहे. जुनी युती केवळ कागदावरची संघटना होती, जिचे नेतृत्व निवृत्त जनरल राहील शरीफ करत होते. परंतु, आजचा ‘इस्लामिक नाटो’ अधिक केंद्रित, अधिक तांत्रिक आणि अधिक आक्रमक आहे. यात तीन महत्त्वाचे खेळाडू आहेत ः.१) सौदी अरेबियाने अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता आपल्या स्वतःच्या ‘व्हिजन २०३०’ला लष्करी जोड दिली आहे. आर्थिक ताकद हा याचा पाया आहे. ‘पेट्रो-डॉलर’चा वापर करून हा देश जगातील सर्वांत महागडी शस्त्रे आणि संरक्षण उत्पादनप्रकल्प आपल्या प्रदेशात खेचून आणत आहे.२) तंत्रज्ञानाचा मेंदू म्हणून तुर्कीये इस्लामिक जगात ओळखला जातो. रेसेप तय्यप एर्दोगन यांच्या नेतृत्वाखाली तुर्कीयेने आपली एक स्वतंत्र संरक्षण ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या ‘बायराक्तर ड्रोन्स’नी युक्रेनपासून अझरबैजानपर्यंत आपली ताकद सिद्ध करून दाखवली आहे. हे तंत्रज्ञान आता या नव्या युतीच्या हाती लागणार आहे.३) पाकिस्तान लष्करी ताकद म्हणून यात सामील होईल. आर्थिक डबघाईला आलेला असूनही, पाकिस्तानचे सैन्य आजही जगातील पाचव्या क्रमांकाचं, सर्वांत अनुभवी आणि मोठ्या सैन्यांपैकी एक आहे. या युतीला अण्वस्त्रांची ‘छत्री’ ‘न्युक्लियर अम्ब्रेला’ पाकिस्तानमुळेच मिळाली आहे..Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .भारताच्या चिंतेची प्रमुख कारणेभारतासाठी हा बदल अत्यंत संवेदनशील आहे. गेल्या दशकात भारताने आखाती देशांशी, विशेषतः सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले होते. आपण पाकिस्तानला या देशांपासून यशस्वीपणे दूर केले होते. मात्र, ‘इस्लामिक नाटो’च्या उदयामुळे हे सर्व प्रयत्न धोक्यात येऊ शकतात. सर्वांत मोठा धोका म्हणजे ‘कलम पाच’सारखी (आर्टिकल ५) तरतूद. ही युती ‘नाटो’च्या धर्तीवर ‘एका सदस्य राष्ट्रावर झालेला हल्ला म्हणजे सर्वांवर झालेला हल्ला,’ हे तत्त्व स्वीकारू शकते. हे कलम सौदी आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामंजस्य करारामध्ये अधोरेखित केले आहे. हेच तत्त्व ‘इस्लामिक नाटो’च्या माध्यमातून मंजूर झाल्यास भारताच्या सीमासुरक्षा धोरणांना मोठा धक्का बसेल. समजा, सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ किंवा ‘एअर स्ट्राईक’ केल्यास त्याला पाकिस्तानचा नव्हे, तर या संपूर्ण गटाचा लष्करी प्रतिसाद मिळू शकतो. अशा स्थितीत भारताची ‘प्रिव्हेंटिव्ह वॉर’ची रणनीती कुचकामी ठरू शकते. विशेष म्हणजे ‘नाटो’च्या कलम पाचमध्येही याच एकत्रित प्रत्युत्तराचा उल्लेख आहे.यासाठी ‘नाटो’ समजून घेणे गरजेचे आहे. नाटो म्हणजे ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’. ही जगातील सर्वांत शक्तिशाली लष्करी संघटना आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा काही देशांनी मिळून केलेला ‘लष्करी करार’ आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश एकमेकांचे संरक्षण करणे आहे. सध्या ‘नाटो’मध्ये ३२ देश आहेत. यात प्रामुख्याने अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपातील देशांचा समावेश आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत युनियनच्या, सध्याच्या रशियाचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी आणि युरोपमध्ये शांतता राखण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली ती १९४९मध्ये..Premium| India Oman CEPA: अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणाला भारताने सेपा कराराच्या माध्यमातून दिले चोख उत्तर.‘नाटो’च्या नियमावलीतील ‘कलम पाच’ या संघटनेचा आत्मा आहे. याला सामूहिक संरक्षण म्हणतात. याचा अर्थ असा की; ‘नाटो’च्या कोणत्याही एका सदस्यदेशावर बाहेरील देशाने हल्ला केल्यास तो सर्व ३२ देशांवर झालेला हल्ला मानला जाईल. अशा वेळी सर्व सदस्यदेश मिळून त्या शत्रूदेशाविरुद्ध युद्ध पुकारू शकतात किंवा पीडित देशाला लष्करी मदत करू शकतात.आता पुन्हा याच धर्तीवर तयार होणाऱ्या ‘इस्लामिक नाटो’कडे वळूया. पाकिस्तान, सौदी आणि तुर्कीये या युतीमधील तुर्कीयेची भूमिका भारतासाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी आहे. तुर्कीयेने गेल्या काही वर्षांत उघडपणे काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानची पाठराखण केली आहे. आता, या युतीच्या माध्यमातून तुर्कीयेचे प्रगत ड्रोन्स, सायबर युद्धतंत्र आणि गुप्तचर माहिती पाकिस्तानला सहज उपलब्ध होईल. भारताने रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र प्रणाली घेतली असली, तरी स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या तुर्कीयेच्या ड्रोन्सचा सामना करणे हे भारतीय लष्करासाठी खर्चिक आणि आव्हानात्मक काम असेल..भारतापुढील पर्यायहा ‘इस्लामिक नाटो’ केवळ लष्करी नसून, तो काही अंशी धार्मिक अस्मितेवर आधारित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सुन्नीबहुल देशांचा समावेश आहे. यामुळे पश्चिम आशियात इराण, जो शियाबहूल आहे आणि सौदी यांच्यातील जुना संघर्ष नव्या जोमाने उफाळून येण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी हे कठीण आहे, कारण इराण भारताचा चाबहार बंदरासाठी आणि अफगाणिस्तानच्या मार्गासाठी महत्त्वाचा भागीदार आहे. पश्चिम आशियात या युतीमुळे यादवी माजल्यास भारताच्या ऊर्जासुरक्षेला मोठा तडा जाईल. भारताने सौदी अरेबियाला हे स्पष्टपणे पटवून दिले पाहिजे की, त्यांचे भारतासोबतचे १० अब्ज डॉलरचे व्यापारसंबंध हे पाकिस्तानच्या लष्करी सहकार्यापेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाचे आहेत. आर्थिक हितसंबंधांच्या जोरावर या युतीची धार बोथट करणे हे भारताचे पहिले उद्दिष्ट असावे. ‘आय२ यू२’सारख्या गटांना अधिक सक्रिय करून भारत एक पर्यायी सुरक्षा साखळी निर्माण करू शकतो.इस्त्राईलचे तंत्रज्ञान आणि भारताचे मनुष्यबळ एकत्र येऊन तुर्कीये-पाकिस्तानच्या तंत्रज्ञानाला चोख प्रत्युत्तर देऊ शकते. जमीन आणि आकाश यांतील सीमा आव्हानात्मक झाल्या, तरी समुद्रात भारत ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ आहे. सौदी आणि इतर आखाती देशांचा तेलव्यापार भारताच्या सागरी हद्दीतून होतो. ही आपली सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे. जोपर्यंत आपण ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आपण अशा युतींच्या दबावाखाली राहू. त्यामुळे शस्त्रनिर्मितीत आणि ‘आयाती’कडून ‘निर्याती’कडे जाण्याचा आपला प्रवास आता अधिक वेगवान करावा लागेल..दुसरीकडे, अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतल्यावर आणि प. आशियातील रस कमी केल्यापासून जी ‘सुरक्षा पोकळी’ निर्माण झाली होती, ती भरून काढण्यासाठी हा ‘इस्लामिक नाटो’ जन्माला येऊ पाहतोय. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्राईल-हमास युद्धामध्ये अमेरिका आपली पूर्ण ताकद लावूनही शांतता प्रस्थापित करू शकली नाही. यामुळे जगाला संकेत गेले, की अमेरिका आता ‘एकमेव महासत्ता’ राहिलेली नाही. एखादी मोठी शक्ती कमकुवत झाल्यावर प्रादेशिक शक्ती एकत्र येऊन स्वतःचे गट तयार करतात. यात सर्वांत महत्त्वाची भीती म्हणजे, २०२१मध्ये ज्या प्रकारे अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडली, त्यामुळे आखाती देशांचा अमेरिकेवरचा विश्वास डळमळीत झाला. त्यातून संकटकाळी अमेरिका आपल्याला वाऱ्यावर सोडू शकते, ही भीती दाटून आली आहे.धोक्याची घंटासौदी अरेबियावर येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी हल्ले केले, तेव्हाही अमेरिकेचा प्रतिसाद अत्यंत थंड होता. त्याचबरोबर अमेरिकेचे लक्ष आता पश्चिम आशियाऐवजी चीनला रोखण्याकडे जास्त आहे. त्यामुळे आखाती देशांचा स्वतःची सुरक्षा स्वतःच्या हातात घेण्याचा विचार सुरू झाला. दरम्यान चीनदेखील या युतीला पडद्यामागून पाठिंबा देऊ शकतो, कारण भारताला दक्षिण आशियात अडकवून ठेवणे हे चीनच्या हिताचे आहे. त्यामुळे भारताला आता केवळ पाकिस्तानशी नाही, तर एका अशा जागतिक साखळीशी लढायचे आहे, जिचे दुवे बीजिंगपासून इस्तंबूलपर्यंत पसरलेले आहेत. ‘इस्लामिक नाटो’ भारतासाठी केवळ एक लष्करी धोका नाही, तर ती आपल्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी पाहणारी घडामोड आहे. विसाव्या शतकातील युती या ‘विचारधारे’वर आधारित होत्या, एकविसाव्या शतकातील युती या ‘तंत्रज्ञान’ आणि ‘धर्मा’च्या विचित्र मिश्रणावर आधारित आहेत. इतिहास सांगतो, जेव्हा भारताने आपल्या सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष केले, अंतर्गत राजकारण आणि कलह यांना वाढायला संधी दिली, तेव्हा शेजाऱ्यांनी आपल्यावर आक्रमण केले. आज २०२६मध्ये, आपण ती चूक पुन्हा करू शकत नाही. ‘इस्लामिक नाटो’ ही भारतासाठी एक धोक्याची घंटा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 