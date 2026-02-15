Premium|Islamic NATO: इस्लामिक नाटो भारताच्या पश्चिम सीमेवर नव्या लष्करी आव्हानाची चाहूल

सप्तरंग

Middle East military alliance: सौदी अरेबिया, तुर्कीये आणि पाकिस्तान यांच्या ‘इस्लामिक नाटो’सदृश लष्करी युतीमुळे भारताच्या पश्चिम सीमेसमोर नव्या सुरक्षाआव्हानांची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सप्तरंग टीम
डॉ. निलेश खरे, saptrang@esakal.com

सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये नुकत्याच जगाची भू-राजकीय दिशा बदलणाऱ्या एका करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. हा करार होता ‘इस्लामिक नाटो’चा. त्याला ‘स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स ॲग्रीमेंट’ म्हटले जाते. हीच संकल्पना आता भारताच्या पश्चिम सीमेवर अक्राळविक्राळ लष्करी छायेत रूपांतरित होऊ पाहते आहे. सौदीची अफाट संपत्ती, तुर्कियेचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानचे अण्वस्त्रधारी सैन्य जेव्हा एकाच छत्राखाली येतात, तेव्हा भारतासाठी ती केवळ चिंतेची बाब नव्हे, तर भविष्यातील एक मोठे आव्हान ठरते!

