Ideal civilization: पृथ्वी आपल्याला जन्म देते, पण आपण तिला विसरतो. आदर्श सभ्यता हेच प्रश्न विचारते

श्याम मनोहरपृथ्वीवरच्या सर्व सजीवांत माणूस श्रेष्ठ आहे, असे माणूस म्हणतो. पृथ्वीवर खूप-खूप माणसं आहेत. पृथ्वीवरच्या सर्व-सर्व माणसांना विश्वाचे रहस्य जाणायचे आहे. काही माणसे विश्वरहस्याचा शोध घेत आहेत. त्यातून संस्कृती घडते. पृथ्वीवरची सर्व-सर्व माणसे विश्वरहस्याचा शोध का घेत नाहीत? पृथ्वीवरची सर्व-सर्व माणसे संस्कृतीशी निगडित का होत नाहीत? पृथ्वीवरच्या सर्व-सर्व माणसांना चांगले जगायचे आहे. त्यासाठी माणसांनी व्यवस्था निर्माण केलीय. ही व्यवस्था म्हणजे सभ्यता! पृथ्वीवरच्या वेगवेगळ्या माणूससमूहांनी चांगलं जगायच्या वेगवेगळ्या व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत. पृथ्वीवर अनेक सभ्यता आहेत.एकाही सभ्यतेत सर्व माणसे चांगली जगताहेत, असे घडत नाही. म्हणून मी हवेय!माणूस मला घडवत नाहीय. मी त्यांच्या डोक्यातच नाहीय.मला अजून जन्मायचंय.मला पृथ्वीवर यायचंय.मी केव्हा जन्मेन? मी कधी पृथ्वीवर येईन? मी पृथ्वीकडे डोळे लावून बसलेय.पृथ्वीवरच्या माणसांनो, मला जन्माला घाला.झोप म्हणाली... .मी सर्व सजीवांना येते. पशू, प्राणी, पक्षी, माणूस सर्वांना मी येते. मी निसर्ग आहे. पशू, प्राणी, पक्षी, माणूस... प्रत्येकाला मी स्वतंत्रपणे येते. अमुकला झोप, तमुकला झोप... प्रत्येकाला त्याची-त्याची झोप असते. वरवर वाटते, मी वेगवेगळी आहे. पण मी एकच आहे. प्रत्येकाला त्याची-त्याची भूक असते, तरी भूक एकच असते, कामप्रेरणा एकच असते, जिवंतपणा, सजीवत्व एकच असते. निसर्ग एकच आहे. चोवीस तास, बारा महिने, वर्षानुवर्षे, सर्व काळभर, पृथ्वीभर मी असते. वेगवेगळ्या वेळी मी सजीवांना येते एवढेच!मी पूर्ण झाल्यावर सजीवांना ताजेतवाने वाटते.एक व्यक्ती एकटी, एकांतात मध्यरात्र ओलांडलीय. जागी आहेच. जागी आहेच.झोपसखे, मी तुझा आदर करते. त्या व्यक्तीला जागू दे.जागू दे कसे? मी सजीवांशी निसर्गनियमाने बांधील आहे. मानवाला मी ठरावीक वेळी येत होते आणि मानव मला स्वाधीन व्हायचा. पशू, पक्षी, प्राणी मी आले की, मुकाट्याने मला स्वाधीन होतात. माझ्याबाबतीत माणूस कसा वागतो बघा! माणूस उत्सव, जत्रा, यात्रा करतो, मला उडवतो. रात्री खेळांचे सामने भरवतो, मला उडवतो. रात्री पार्ट्या, खलबते, चोऱ्या, गुन्हे, चिंता... करतो. यात माणूस झोप उडवतोय... झोपमोड, निद्रानाश... माणसाचे सजीवत्व जोपासणे हा माझा नियम माणूस मोडतोय. सजीवत्व बिघडवतोय. सजीव वेगवेगळे आहेत. सजीवत्व एकच आहे. एकाचे सजीवत्व बिघडले की, एकूण सजीवत्व बिघडते, सजीवत्व निर्माण झालेली पृथ्वी बिघडते.सजीवाला मी हवीच :जागू दे त्यालातू कोण त्याची बाजू घेणारी? मी सभ्यता!सभ्यता? निसर्गात सभ्यता नसते.मान्य. मी, सभ्यता... मला व्यक्तींनी घडवलंय, घडवताय. व्यक्तींना नीट जगायचंय.व्यक्ती? निसर्गात व्यक्ती नसते. मान्य! तू ज्याला माणूस म्हणतेस, त्याला सभ्यतेत ‘व्यक्ती’ म्हणतात.व्यक्ती निसर्गाचे नियम पाळत नाहीत? व्यक्ती निसर्गाचे नियम शोधते!ती व्यक्ती झोपत नाहीय. ती टक्क जागी आहे, ती निसर्गाचे नियम शोधतेय? माझे नियम शोधतेय? माझे झोपेचे नियम शोधायसाठी जागायचे? मला येऊ द्यायचे नाही? व्वा! व्यक्तीचे अजबच आहे.निसर्गाचेच नियम शोधायचे, असं केवळ नाहीय. व्यक्तीला खूप काही, अनेक शोधायचं आहे. व्यक्तीने भाषा शोधलीय. भाषा निसर्गाची नाहीय. भाषा ही खास व्यक्तीची निर्मिती आहे. व्यक्तीला अजून खूप शोधायचं आहे. .जिवंत राहायचंय, हे सोडून शोधासाठी जागायचंय... निसर्गाचा नियम मोडायचा... कशासाठी शोधायचंय? जिवंतपणाला धोका का द्यायचा?व्यक्तीला कुतूहल आहे.सर्व सजीवांत फक्त व्यक्तीला कुतूहल आहे. हे सर्व काय आहे? कशासाठी आहे? असे खूप प्रश्न आहेत. व्यक्तीला उत्तरे मिळवायची आहेत.सर्व व्यक्ती शोधतात? नाही!काही काही व्यक्ती शोध घेतात. त्या भूक, शरीर, झोप कशाची फिकीर करत नाहीत.त्या व्यक्तींना शोध लागतो? नाही!अनेक व्यक्ती शोध घेतात. अनेक दिवस, रात्र, वर्षे शोध घेतात. त्यापैकी अगदी थोड्यांना शोध लागतो. शोध लागला की, संस्कृती घडते. तू सभ्यता... आता संस्कृतीला सभ्यता, संस्कृती... नीट सांगा.ते मला नाही सांगता येणार. ‘झोपउड’ व्यक्तीच सांगू शकतील.ते कळेल हळूहळू. तूर्त शरीर, जेवण-खाण, आरोग्य, कशाचीही फिकीर न करता शोध घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मागे तू उगाच लागू नकोस, झोपे!शोध घेण्यात दंग झालेली, अस्वस्थ व्यक्ती झोप उडवत नाही. तिची झोप उडते. झोपमोड असते, तशी ‘झोपउड’ स्थिती, शोध घेणारी व्यक्ती झोपऊड स्थितीत असते.संस्कृती म्हणते, शोध लागला की, मी वाढते.व्यक्ती चिंता, काळजी यात असते, तेव्हा झोपऊड स्थितीत जाते. व्यक्ती गहन प्रश्नाशी येते, तेव्हा झोपऊड स्थितीत जाते. ही झोपऊड स्थिती उच्च दर्जाची असते.गोष्ट म्हणते, उच्च दर्जाची झोपमोड स्थिती सर्व व्यक्तींना मधून-मधून लाभो.जग, पृथ्वी... .आपलं घर... आहाहा!आपलं गाव.... आहाहा!आपला प्रदेश.... आहाहा!आपला देश.... आहाहा!दुसरे अधिक चांगले घर मिळाले तर... मजाच!दुसरं अधिक चांगले गाव, शहर मिळाले तर... मजाच!दुसरा चांगला प्रदेश मिळाला तर... मजाच!दुसरा चांगला देश मिळाला, तर... मजाच! जगण्यासाठी सर्व सुखसोयी ज्या जगात जिथं मिळतील, तिथे राहूया आहे काय त्यात!घर म्हणते, तुम्ही लाख दुसऱ्या, तिसऱ्या, चांगल्या घरात राहायला जा, मी तुम्हाला आठवणारच.गाव म्हणते, तुम्ही लाख दुसऱ्या, तिसऱ्या चांगल्या गावात, शहरात राहायला जा, मी तुम्हाला आठवणारच.प्रदेश म्हणतो, तुम्ही लाख दुसऱ्या, तिसऱ्या चांगल्या प्रदेशात जा, तुम्हाला मी आठवणारच.देश म्हणतो, तुम्ही जगात कुठंही जा, मी तुम्हाला आठवणारच.जग म्हणतं, मी काय?‘‘जगताना वरचेवर मधी मधी येत असतं... हं.. ते काय?’’उखाणा. मजा!तरुणाला मजा आली.तरुण प्रेयसीला भेटायला चालला होता. आता तिला हा उखाणा घालायचा. मजा! छोटे शहर होते. मोठे शहर होईल काही दिवसांत. जर्मनी टायरची इंडस्ट्री काढणार आहे. जमीन घेणं चाललंय. मॉल आधीच आहे. दोन मॉलची बांधकाम चालली आहेत. दोन प्रशस्त, देखणी हॉटेल आहेत. सात इंग्रजी मीडियमचे हायस्कूल आहेत. दोन महाविद्यालये आहेत. तीन जण अमेरिकेत आहेत. काही प्रेमप्रकरणं घडताहेत. अजून खूप मोकळेपणा नाहीय. तरुण आणि प्रेयसी एका हॉटेलात कॉफी पीत बसले होते.‘‘जगताना वरचेवर काही तरी येत असते, ते काय?’’तरुण उत्साहाने प्रेयसीला म्हणाला.प्रेयसीला मस्त गुगली टाकलीय, बघू तिला काय सूचतंय. तरुण प्रेयसीकडे मजेने बघत बघत राहिला.‘‘ज्यग,’’ प्रेयसी एकदम गंभीरपणे म्हणाली.तरुणाला आश्चर्य आणि आनंद वाटला. तरुणाला इतके अचूक उत्तर जाणवले नव्हते.‘‘व्वा! करेक्ट उत्तर अगदी फिलॉसॉफिकल,’’ तरुण बहरून म्हणाला.‘‘जगताना...,’’ तरुणी आत्मविश्वासाने म्हणाली. ‘‘जगणे. जग... आज्ञार्थी क्रियापद. ज्यगात जग.. ज्यगात जगायचे.’’ .‘‘वंडरफूल. तू इंटेलिजंट आहेस, मेडिकलला आहेस, इंटेलिजंट आहेसच.’’‘‘ज ला य जोडल्यावर जो उच्चार होईल.. तो म्हणजे.. ज्यग.. असं म्हणायचं! लिहिताना... जग! जग हे नाम. जगणे, जग.. क्रियापद. ज.. साधा उच्चार.. जगात जगायचं... मराठीत ही गंमत आहे. इतर दुसऱ्या कुठल्या भाषेत ही गंमत असेल की नाही माहित नाही. इंग्रजीत नक्की ही गंमत नाहीय. आपण इंग्रजी शिकतोच, इंग्रजी आपल्याला कंपल्सरीच.. इंग्रजीत ही गंमत नक्की नाही!’’‘‘वाह! वाह! मराठी इंग्रजीला सुपेरियर केलेस तू. ग्रेट. तू आणखी इंटेलिजंट.’’‘‘आपण इंटेलिजंट आहोत. तू एम.टेक. करतोयस. आपण आपल्या आयुष्यात जगाला येऊ द्यायचं नाही. आपली प्रायव्हसी जपायची.’’‘‘प्रायव्हसी.. जपायची.. वेटर, दोन कडक कॉफी आण!’’जग. पशूंचं जग. प्राण्यांचं जग, पक्ष्यांचे जग. किटकांचे जग. वनस्पतींचे जग. माणसांचे जग. त्यात स्त्रियांचे जग, पुराणांचे जग. श्रीमंतांचे जग, गरीबांचे जग, ‘गें’चे जग. लेस्बियनचे जग. विवाहितांचे जग. अविवाहितांचे जग. साधूसंतांचे जग. बुद्धिमानांचे जग. सर्वसाधारण माणसांचे जग. शिवाय व्यवसायावरचं जग. डॉक्टरांचे जग... जग. प्रेमिकांना त्यांचे जग हवे असते. प्रत्येकाचे जग एक नाहीय. वेड्यांचे जग?प्रत्येकाला स्वतःचे जग आणि इतरांचे जग. असं असते.आपल्याला आपलं घर आठवते, आपले नातेवाईक आठवतात. मित्र आठवतात, जुळून राहिलेली नाती आठवतात, तुटलेली नाती आठवतात.. आपले आवडते कपडे आठवतात, नावडते कपडे आठवतात, वस्तू आठवतात.. जग आठवते !जग जाणवते?ऑलिंपिक असते. तिथे वेगवेगळ्या खेळातले जागतिक रेकॉर्ड होतात. जगातली सुंदर स्त्री, जगातल्या सर्वात श्रीमंत शंभर व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध होते. जगातल्या फिल्म्सचे महोत्सव असतात. जगातली सात आश्चर्ये, टीव्हीवर, पेपरात जगातल्या बातम्या असतात. माणसाला जागतिक कीर्ती हवी असते. जगात सर्वांत समर्थ आपलं राष्ट्र व्हावं असं वाटते. जागतिक दर्जाच्या वस्तू निर्माण करायच्या असतात. जगाचा प्रवास.... असंही असतं. जग जिंकायचं असतं. जागतिकीकरण म्हटलं जातं... आणिक काही?... जग काय म्हणेल, असा धाक असतो. शेजारी-पाजारीही जग होतात. जग चांगलं वाटतं, जग वाईट आहे, असंही वाटतं.जगाचा नकाशा पाह्यला असेल ना? हां. टू डायमेंशनमध्ये असतो. राष्ट्रे जाणवतात, समुद्र नावनिशी कळतात. नकाशावरनं जग नाही वाटतं. राष्ट्रच वाटतात. म्हणजे आपल्या जग दिसत नाही. हां, जग म्हणजे डोळ्यांसमोर काही येत नाही.जग जाणवतं! हां, जग जाणवतं!जग आठवत नाही. काही काही वेळा आठवतं.आपलं घर आठवतं, जाणवतंही. .हां. आपले नातेवाईक, आपलं काम, .... आठवतं आणि जाणवतं. व्यवस्थित आठवतं, व्यवस्थित जाणवतं.काही काही अपुरं आठवतं, अपुरं जाणवतं.छान वाटतं! अधनं-मधनं अपमान आठवतात, जाणवतात, घाण होतं मन.आपल्याला सूर्य आठवतो, जाणवतो, चंद्र आठवतो, जाणवतो. आपण कधी कधी आकाश बघतो, रात्री चांदण्या पाहातो, जाणवतं ते!आकाशही पाहातो, जाणवतं, म्हटलं तर आकाश आठवतं पण...पण एक असं आहे, ते आठवतही नाही, जाणवतही नाही, ते काय? आठवत नाही, जाणवत नाही... पण माहितीतलं आहे. ओळखा बरं.क्लू द्या. क्लू?हां. आपण सतत त्याच्याशी निगडीत असतो.पैसा? ह्यॅ!शरीर? ह्यॅ!लोकशाही? नाही!हरलो, सांगा!कुठून आलात? अमक्या गावातून.कुठून आलात? अमक्या तालुक्यातून.कुठून आलात? अमक्या जिल्ह्यातून.कुठून आलात? अमक्या प्रदेशातून.कुठून आलात? अमक्या देशातून.याऽ. चंद्रभूमीवर तुमचे स्वागत आहे. कुठून आलात? पृथ्वीवरून.पृथ्वी! खरंच की. आपल्या अगदी माहितीतली. आपण निगडीत असतो पृथ्वीशी. पृथ्वी आहे, म्हणून आपण आहोत. पृथ्वी नाही आठवत, जाणवत तर नाहीच. पृथ्वी गोल आहे. पक्कं माहितीय. गोलपणा कुठं जाणवतो? चौकोनी असती तरी बिघडलं नसतं. सूर्य दिसतो, सूर्याचा अनुभव येतो, चंद्राचा, चांदण्यांचा, आकाशाचा... अनुभव असतो. पृथ्वीचा अनुभव नाही येत. हो, आता पृथ्वीचं तापमान वाढलंय... अवेळी पाऊस, महापूर असे परिणाम होताय... अनुभव आहेच. थेट पृथ्वीचा अनुभव नाही येत. हां, भूकंप, ज्वालामुखी.. पृथ्वीच्या आतून होतात. माहिती आहे. पृथ्वीची माहिती होते. अनुभव नाही!विश्व... जाणवते? विश्वाचा अनुभव येतो?विश्व.. जाणवते हं, विश्वाचा कसा, काय... नाही सांगता येणार... विश्वाचा अनुभव... अनुभव म्हणायचे का नाही... विश्व गूढ वाटते. पृथ्वी गूढ नाही वाटत.अंतराळातून पृथ्वी निळी, सुंदर दिसते. .वाचलंय... अंतराळात तर आपण नाही जाऊ शकणार लगेच. निळी, सुंदर पृथ्वी... कल्पनेत ते बघता येऊ शकेल, पण अनुभव नाही.समुद्र म्हणतो, मी पृथ्वीचा आहे.जमीन म्हणते, मी पृथ्वीची आहे.वातावरण म्हणते, मी पृथ्वीचे आहेच.हे गाण्यासारखे छान वाटतेच. पृथ्वी म्हणजे जमीन, पाणी, वातावरण हे गाण्याप्रमाणे म्हणायचं. हे छान आहेच.आपण कधी म्हणणार, आपण पृथ्वीचे आहोत?आपण राष्ट्राचे, जगाचे असतो.राष्ट्र, जग माणसांनी निर्माण केलंय.पृथ्वी... माणसांनी नाही निर्माण केलेली.पृथ्वीवर आपण .... माणूस निर्माण झालाय.आदर्श सभ्यता म्हणते, जगाला सभ्यता नसते. राष्ट्रांना आणि समाजाला सभ्यता असते. प्रत्येक राष्ट्राची, प्रत्येक समाजाची सभ्यता वेगळी असते, मी नसते. माणसे पृथ्वीशी निगडीत होतील, तेव्हा मी जन्मेन.संस्कृती म्हणते, जगाचे संशोधन होत नाही, होणारही नाही. जग असे काही नाहीच. नुस्तं जग जग... असं चालू राहणार. पृथ्वी थेट आहे. पृथ्वीचं संशोधन झालंय, चालू आहे. मी शोधामुळे असते, वाढते.गोष्ट म्हणते, पृथ्वीला झेंडा नाहीय. पृथ्वीला प्रतीक नाहीय! 