Jagannath Panda Artist : कला क्षेत्राला वैचारिक केंद्र मानणारा साधक

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comमूळ ओडिशा इथल्या जगन्नाथ पांडा यांच्यावर कोणताही शिक्का मारता येणार नाही. शिल्पकला, रेखाचित्रे, चित्रकला, कोलाज, पेंटिंग्ज, कलात्मक रचना- प्रत्येक कलाक्षेत्र हा त्यांनी अंतिम प्रकार मानला नाही तर एक वैचारिक केंद्र म्हणून विहार केला आहे. पांडा यांच्या कलाकृती जे प्रश्न निर्माण करतात ते भौतिकशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि अध्यात्माच्या जवळ जाणारे आहेत... फक्त त्यात उपदेशाचा आविर्भाव नसतो.ज गन्नाथ पांडा यांच्या स्टुडिओमध्ये आजूबाजूला काही रेखाचित्रे, काही पेंटिंग्ज, इतकेच नव्हे तर काही वस्त्रकलेचे नमुने. इमारतींच्या बांधणीसाठी तयार केलेले आराखडे आणि त्यासाठी लागणारे सामान आढळेल त्यामागे काही आठवणी गुंतल्या आहेत. पांडा हे मूलतः ओडिशाइथले. ते सध्या बरीच वर्षे दिल्लीत स्थायिक झाले आहेत. त्यांच्या कर्तृत्वाची क्षेत्रं इतकी विविध आहेत की त्यांच्यावर कोणताही शिक्का मारता येणार नाही. शिल्पकला, रेखाचित्रे, चित्रकला, कोलाज, पेंटिंग्ज, कलात्मक रचना- प्रत्येक कला क्षेत्र हा त्यांनी अंतिम प्रकार मानला नाही तर एक वैचारिक केंद्र म्हणून विहार केला आहे. त्यांच्याशी संवाद साधताना लक्षात येत राहते की, तो त्यांचा स्थलांतराचा प्रवास आणि त्या शहरांचा त्यांच्यावर आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेवर होणारा प्रभाव दर्शवतो. .ओडिशातून दिल्लीत आगमनपांडा यांनी बडोद्याच्या महाराज सयाजीराव विद्यापीठातून १९९४ मध्ये स्नातकोत्तर शिक्षण पूर्ण केले ते शिल्पकलेत. त्यानंतर मुंबई किंवा अहमदाबाद येथे काम करणे सहजसाध्य होते. ते दिल्लीला आले ते योगायोगाने दीनानाथ पाथी या त्यांच्या अध्यापकामुळे. त्यांनी जगन्नाथला दिल्लीत येऊन भविष्य अजमावयाला उत्तेजन दिले. ‘मी १९९४-९५ मध्ये दिल्लीला आलो खरा, पण तिथे राहणे अनेक कारणांनी आव्हानात्मक होते. एकतर इथली भाषा समजून घ्यावी लागली आणि कामासाठी योग्य जागा मिळवणे आणि दिल्लीकर होणे,’ असे ते म्हणतात. त्यांनी स्टुडीओ स्कॉलरशिपसाठी अर्ज केला पण तो निष्फळ ठरला. काही दिवस ते मंडीहाउसजवळील आपल्या गुरुजींच्याकडेच राहिले, तिथे कामासाठी छोटीशी जागा भाड्याने मिळाली.त्यांचे प्रशिक्षण जरी शिल्पकलेत झाले होते, तरी दिल्लीत त्या कलेला फारसे स्थान नव्हते किंवा तशी संधीही दिसत नव्हती. ‘मला काही वेगळा मार्ग शोधला पाहिजे, असे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले.’ ‘मी प्रयोग करायला सुरुवात केली. रेखाचित्रे काढणे, कोलाज तयार करणे, वॉटर कलर चित्रे काढणे अशी छोटी कामे करायची आहेत असे शांतपणे स्वत:ला समजावू लागलो.’जपानमध्ये प्रतिभेला वावही सुरुवातीची कामे मुख्यतः स्वतःपुरतीच होती. त्यांनी ती फारशी कोणाला दाखवलीसुद्धा नाहीत. ‘त्यात विशेष काही आहे असे मला वाटलेच नाही.’ अशी ते कबुली देतात. ‘हे सारे जणू माझ्या सरावासाठीच करत होतो.’ ह्या खाजगी कामातून त्यांना स्वतःचे वेगळेपण सापडत गेले. ते जेव्हा १९९० दशकाच्या उत्तरार्धात जपानला गेले तेव्हा त्यांच्या प्रतिभेला विलक्षण असा प्रतिसाद मिळाला. ‘मी करत असलेले प्रयोग योग्यच होते. त्याची प्रचिती आली. मी जे जे करत आहे ते अनुकरणात्मक नाही तर माझी आविष्कारपद्धती मला सापडत होती हे मला समजू लागले.’ त्यानंतर आत्मसंकोच कमी झाला आणि आत्मविश्वास बळावला. त्यांनी सिगरेटीसाठी केलेली आवरणे, वर्तमानपत्रातील कात्रणांचे कोलाज, वॉटर कलर चित्रे, रेखाचित्रे या साऱ्यातून त्यांची स्वतःची भाषा निर्माण होत आहे जी स्वयंस्फूर्त आणि नावीन्यपूर्ण आहे..यशाची चुणूकया वैयक्तिक प्रयत्नांकडे जाहीरपणे लक्ष गेले ते काहीसे अनपेक्षितपणे. सहज फिरत असताना त्यांची पीटर नेगी या अमेरिकन कलाकाराची भेट झाली. ते नेचर मोर्ट गॅलरीची स्थापना करत होते. पांडा यांनी आपल्या स्केचबुक मधील काही चित्रे आणि काही कोलाज दाखवले. नेगी म्हणाले, ‘‘हे सारे अद्भुत असे सुंदर आहे.’’ पांडा यांची आठवण पक्की आहे. थोड्या दिवसांनी पांडा यांना इनलॅक्स फाउंडेशनची अभ्यासवृत्ती मिळाली आणि ते लंडनला जाऊ शकले. जाण्यापूर्वी त्यांनी नेगी यांच्या सहकार्याने हंगेरियन कल्चरल सेंटरमध्ये आपल्या कलाकृतींचे पहिले प्रदर्शन भरवले. १९९९-२००० मध्ये भरवलेल्या या प्रदर्शनामुळे त्यांचा दिल्लीच्या कलाविश्वात प्रवेश झाला तो फक्त शिल्पकार म्हणून नव्हे तर दृश्यकलेतील विविध प्रकार हाताळणारा कलावंत म्हणून. ‘त्यामुळे प्रथम माझ्या कलाकृती रसिकांकडून पाहिल्या गेल्या आणि त्यानंतर सारेच बदलले.’लंडन शिक्षण आणि विस्मरणपांडा वर्ष दोन हजारमध्ये लंडनला गेले ते रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्समध्ये शिल्पकला शिकण्यासाठी. तिथे त्यांच्या कलेत प्रचंड बदल झाला, ते पूर्वी शिकले होते त्यात भर पडली म्हणून नव्हे तर ते सारे विसरावे लागले म्हणून. ‘‘मला आर. सी. ए.मध्ये गेल्यानंतर आधी शिकलेल्या अनेक गोष्टी विसराव्या लागल्या. माझ्या कलेला वेगळे वळण मिळाले.’ असे ते म्हणाले. मी वापरत असलेले घटक बदलावे लागले. पॉलिथीन, शिवणकाम, हवा भरलेले वेगवेगळे आकार, वर्तमानपत्रातील मजकूर इत्यादी आणि पुढे इंग्रजी भाषा हीसुद्धा वापरायची वस्तू झाली. या साऱ्यांचा उपयोग करण्याच्या बिकट प्रयत्नांत पांडा यांना सातत्याने शब्दकोश वापरावा लागला. ‘एका बाजूने पाहता इंग्रजी भाषा ही मला काय वाटते ते सांगणारी आणि माझ्या कामाबद्दल बोलणारी अशी भाषा होती. तर त्याचवेळी ती माझ्या कामाचाही भाग झाली. मी बरेच काम कोशाच्या साहाय्याने केले. माझे विषय निवडताना आणि काम करताना इंग्रजी शब्दांचा रूपकासारखा आलंकारिक उपयोग करावा लागला. ‘लास्ट स्पिअर’ ह्या माझ्या कलाकृतीत कोशातल्या शब्दांचा उपयोग करताना शब्द येत आणि अंतर्धान पावत. शब्द हेच माझे विषय आणि शब्द हेच माझे तंत्र. इतर कामही याच प्रकारचे झाले.’’युरोपमधील शहरे, स्थलांतरे आणि निदर्शने कोनात कापलेल्या भागांनी दाखवला. ‘मी प्रवासी होतो आणि साक्षीदारही होतो. मी कलेचा इतिहास समजावून घेत होतो.’ लंडनला आणखी एक महत्त्वाची जाणीव झाली. जे करायला जावे ते मुळी आधी झालेलेच आहे. ‘प्रत्येक पिढी सर्जनप्रक्रियेला नव्याने अर्थ देत होती. मार्सेल ड्युशॅम्प ह्यांनीही तसेच केले. इतर अन्य अर्थ लावतात. प्रश्न राहतो तो ‘यात मी कुठे आहे!’ पांडांना उत्तर सापडले ते वापरत अशा निरनिराळ्या घटकांत. ज्यातून जीवनाकडे नव्याने पाहता येते अशा वापरलेल्या सामान्य वाटणाऱ्या टाकून दिलेल्या वस्तू..वस्त्रकला आणि रेखाचित्रेया काळातील पांडांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाची घटना त्यांनी वस्त्रकलेत काम करणे. त्यांनी कपड्यातून धागे सुटे करून कलाकृतीत ते वापरायला सुरुवात केली. ‘त्याचा रूपकात्मक सुंदर उपयोग करता येतो’, ते म्हणतात. ‘आपण रोजच वस्त्रे वापरतो. ताणे आणि बाणे यातून वस्त्र बनते.’ हा प्रयोग लंडनच्या वास्तव्यात चित्ररूपाने सुरू झाला. नंतर तो त्यांच्या पेंटिंग्ज आणि शिप्लांतही अवतरला. पांडा २००३ पासून दिल्लीहून गुरगाव या उपनगरात स्थायिक झाले. ह्यामुळे त्यांच्या कामात एक महत्त्वाचा बदल झालानागरी वास्तुकलागुरगाव शहराचे दृश्यरूप झपाट्याने बदलत होते. त्यांचा पांडांवर प्रभाव पडला. इमारतीच्या जागा, रहिवाशांचा समुदाय, स्थलांतरित लोक आणि त्यांच्या अपेक्षांनुसार झालेली घरबांधणी आणि त्याचा वास्तुकलेवर प्रभाव पडणे साहजिकच होते.‘वास्तुशास्त्र पुष्कळ काही सांगू लागले.’ पांडा म्हणाले, ‘फक्त इमारती नव्हे तर त्यामागील विचार, सामाजिक चढ-उताराचे संस्कार, लोकांचे कल्पनाविश्व आणि आशा महत्त्वाकांक्षा.’ हे शहर तर विस्थापितांची वसाहत, वंशपरंपरेने वसलेले नव्हे, आर्थिक महत्त्वाकांक्षेने वाढत गेलेले. इथे येणारे लोक यशस्वी सुखी जीवनाच्या काही स्वप्नवत कल्पना बाळगतात. नंदनवनाची अपेक्षा करतात; तरी या शहराला दुसरी बाजूही असते. हा विरोधाभास पांडांच्या पेंटिंग्जमधून स्पष्ट दिसतो. एका चित्रात पाहण्यासाठी रांगा लावणारे लोक आहेत तर भिंतीपलीकडे एक ओस पडलेला तरणतलाव आहे. ‘आपण उपलब्ध संपत्तीची योग्य अशी विभागणी करू शकत नाही याचे ते चित्र आहे.’ विशेष म्हणजे पांडा स्वतःला बाहेरून टीका करणारे कलावंत समजत नाहीत. ‘हे शहर म्हणजे मीच तर आहे.’स्थळ आणि काळअलीकडच्या काळात पांडा यांच्या कलाकृती जे प्रश्न निर्माण करतात ते भौतिकशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि अध्यात्माच्या जवळ जाणारे आहेत, फक्त त्यात उपदेशाचा आविर्भाव नसतो. ते खुलासा करतात, ‘मी वापरत असलेल्या सामानसुमानातून प्रश्न निर्माण करतो. त्यामागील इतिहास, आठवणी, त्यातील ऊर्जा या शोधातून ते काळाचा कालक्रमानुसार नव्हे तर अनेक स्तरावरील निसटता काळ याचा विचार करतात.’पांडा नकली जवाहिराचा उपयोग रूपकात्मक पद्धतीने करतात. अपेक्षा आणि हाव यांची प्रतीके म्हणून वापर करतात. ‘त्यांचे मायावी स्वरूप लक्षात घेता सुखाची भावना तात्पुरती असते.’ तंत्रविद्या आणि यंत्रे यांच्यातून कल्पना स्वीकारून ते घरे आणि शहरे यांना भूमितीतल्या निरनिराळ्या आकारांत जोमदार दृश्य रूप देतात ज्यांच्यामुळे जाणीव समृद्ध होते. जर हे काळजीपूर्वक साधले नाही तर आपण आपली अशी संस्कृती निर्माण करू शकणार नाही..Premium|Manjunath Kamath Art: भक्तिमार्गापलीकडे प्रश्नांची वाट चोखाळणारा कलाकार : मंजुनाथ कामत.मूलाधाराचा शोधपांडांची सुरुवातीची जडणघडण जरी ओडिशाची मंदिरे, लोककला, जनजातीचे जीवन अशा समृद्ध संस्कारांनी झाली असली, तरी ते जाणीवपूर्वक दूर बडोद्याला आणि लंडनला गेले होते. त्यानंतर कुठे त्यांना जुन्या प्रभावाची जाणीव झाली.‘आपण बालपणात जे शिकतो ते कुठेही जात नाही. ते संस्कार आपोआपच जागृत होतात.’ ‘तुमच्या कलेत हे आधीचे संस्कार दिसतात’, असे त्यांच्या एका शिक्षकाने त्यांना जाणवून दिले. पांडा यांना त्या निरीक्षणाचे विशेष महत्त्व वाटते. ‘त्यासाठी काही धडपड करावी लागत नाही ते सहजगत्या होत असते.’अनुकरणापासून दूरशिक्षक, सहाध्यायी, ज्येष्ठ कलाकार अशा अनेकांच्या आपल्यावर पडलेल्या प्रभावांची जाणीव पांडा यांना आहे. त्यांच्याबद्दल आदर असला तरी अनुकरणापासून ते दूर राहतात. ‘मला त्यांच्याबद्दल नितांत आदर वाटतो, पण तो फक्त आदरच राहू देतो, इतकेच.’ त्यांच्या कामात झालेले बदल त्यांची ही निवड स्पष्टपणे दाखवते. त्यांच्या कामाची शैली, त्यांच्या चित्रांचे आकारमान, त्यांची सौंदर्यदृष्टी यातील परिवर्तन लक्षात घेणे सर्वांना झेपत नाही. ‘कलाकृतीकडे पाहताना प्रथम दर्शनी त्यांचे काहीतरी सुटले पाहिजे. नंतर पुन्हा पुन्हा पाहताना ते त्यांना हळू हळू सापडेल अशी माझी इच्छा आहे.’प्रणतीची साथआपल्या पत्नीबद्दल पांडा मोठ्या प्रेमाने बोलतात. ‘ती मिळणे हा माझ्या आयुष्यातील महत्त्वाचा क्षण होता. त्या दोघांचे काम स्वतंत्रपणे चालते पण ते एकमेकांना पूरक असते. आम्ही एकमेकांचे दोस्त आहोत, शिक्षकही आणि टीकाकारही.’ पांडा मोकळेपणाने सांगतात. त्यांनी २०११ मध्ये ‘उत्शा फाउंडेशन फॉर कोंटेंपररी आर्ट्स’ची स्थापना केली. तिथे चित्रकार, लेखक मंडळी, चित्रपट निर्माण करणारे आणि रसिक चर्चेसाठी गोळा होतात. ही स्वयंसेवी संस्था आहे. या संस्थेला काही आर्थिक विवंचना आहेत. परंतु त्यांची निष्ठा अढळ आहे. ‘ऋणातून मुक्त होणे याला काही पर्याय नाही.’.पुढील पिढीसाठी संदेशतरुणांसाठी संदेश देताना पांडा निश्चितपणे सांगतात, ‘कलाप्रेम, कलादृष्टी आणि आध्यात्मिक विचार यांची लागण बालपणात झाली नाही तर ही त्रुटी नंतरच्या आयुष्यात दिसत राहील.’ बालपणात त्यांच्या दृष्टीने कलेचे शिक्षण म्हणजे आंब्याचे चित्र काढणे इतकेच मर्यादित न राहता इतिहास, संस्कृती आणि आपल्या प्रदेशाबद्दल निष्ठा यांचा समावेश व्हायला हवा. आपल्या मूलाधाराबद्दलचा अभिमान हा शालेय जीवनापासूनच सांभाळावा लागतो. आमची मुलाखत संपता संपता पांडा आपल्या कामाकडे वळू लागतात. त्यांच्या कलाप्रवासाप्रमाणेच त्यांच्या विचारांना अंतिम स्वरूप नाही. ते वापरत असलेले साहित्य आणि त्यांचे कल्पनाविश्व, गतस्मृती आणि नागरी प्रभाव, जे दिसते ते आणि अदृश्य आहे ते यात मोकळेपणे संचार करत, अस्वस्थतेने ते जिवंत अनुभवासाठी आसुसलेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक 