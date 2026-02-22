ICC Cricket Schedule Challenges 2026 : वाढत्या लीग अन् सहसदस्य देशांसाठी मर्यादा

जयेंद्र लोंढेक्रिकेट या खेळातील प्रकार, नियमांमध्ये सातत्याने बदल होताना दिसत आहेत. या खेळाच्या प्रचार-प्रसारासाठी मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब व आयसीसीकडून पुढाकार घेण्यात येत आहे. सध्या सुरू असलेल्या टी-२० विश्वकरंडकात सहभागी संघ स्कॉटलंडचा खेळाडू टॉम ब्रुस याने सहसदस्य देशांना विश्वकरंडकापुरतेच मर्यादित न ठेवता, त्यांचे अधिकाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने व्हावेत, अशी मागणी केली आहे. कसोटी, एकदिवसीय, टी-२० या मुख्य तीन प्रकारांसह विविध देशांमधील वाढत्या लीगच्या प्रभावामुळे हे शक्य होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कसोटी हा प्रकार क्रिकेट या खेळाचा आत्मा, असे म्हणणे या वेळी योग्य ठरेल. पुढे एकदिवसीय प्रकाराचा श्रीगणेशा झाला. त्याचप्रमाणे कपड्यांचे रुपडेही बदलले. रंगीबेरंगी कपडे, सफेद चेंडू, पहिल्या काही विशिष्ट षटकांसाठी रिंगण असा बदल पुढे घडून आला. तिथून आतापर्यंत पॉवरप्ले, कनकशन, सीमारेषेवरील नियम अशा रूपात बदल पाहावयास मिळाले. इंग्लंडमध्ये टी-२० प्रकाराला सुरुवात झाली. हळुवारपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रकार खेळवण्यात आला. आता इंग्लंडमध्ये १०० चेंडूंचा प्रकारही खेळवण्यात येत आहे. यापुढे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रकाराला मान्यता मिळाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही..क्रिकेट हा खेळ वाढतोय... या खेळामधून भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड या देशांना आर्थिक पाठबळ मिळतेय... आयसीसीकडून इतर देशांना आर्थिक मदतही केली जातेय... यावरून सर्व काही सुरळीत सुरू आहे, असे वाटत आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये आयसीसीला क्रिकेटच्या तीन प्रकारांचे वेळापत्रक बनवताना जगभरातील टी-२० लीगवरही विशेष लक्ष द्यावे लागत आहे. मुख्यतः आयपीएलदरम्यान कमीतकमी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. टी-२० लीगला प्रेक्षकांचा मिळणारा मोठा प्रतिसाद पाहून याबाबतचे निर्णय घेतले जातात. येथेही आर्थिक राजकारण आले.टी-२० क्रिकेटला लाभणारा उदंड प्रतिसाद कसोटी व एकदिवसीय क्रिकेटसाठी हानिकारक ठरताना दिसत आहे. क्रिकेटप्रेमींचा ओढा तीन ते चार तासांच्या टी-२० सामन्याकडे आहे. अशा वेळी पाच दिवसांचा कसोटी सामना कोण बघणार, असा प्रश्न पडू लागला. एकदिवसीय क्रिकेटच्याही अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. एवढेच नव्हे तर कसोटी, एकदिवसीय व टी-२० अशा तीनही प्रकारांचा मेळ बसवणेही कठीण होऊन जाते. अशा वेळी जो विश्वकरंडक ज्या वर्षी असतो, त्याच प्रकारच्या मालिका त्या वर्षी जास्त प्रमाणात होत असतात. याचा अर्थ कसोटी, एकदिवसीय व टी-२० अशा तीन प्रकारांमध्ये एकाच वेळी द्विपक्षीय मालिका होताना दिसत नाहीत..क्रिकेटमधील तीन प्रकारांमुळे आयसीसीला वेळापत्रकासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या तीन प्रकारांचा फटका क्रिकेटपटूंनाही बसत आहे. सध्याच्या घडीला क्रिकेटचे तीन प्रकार व जगभरातील वाढत्या लीग यामुळे सर्व देशांतील खेळाडूंची कारकीर्द प्रदीर्घ होताना दिसत नाही. खेळाडूंचाही कल टी-२० प्रकाराकडे अधिक प्रमाणात असतो. कारण जगभरातील लीगमध्ये खेळून त्यांच्यावर आर्थिक वर्षाव होत असतो. जे खेळाडू सातत्याने तीन प्रकारांसह लीगमध्ये खेळतात, त्यांना दुखापतीचा सामना करावा लागतो. सातत्याने होत असलेल्या दुखापतींमुळेही खेळाडूंच्या कारकिर्दीवर विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे.कसोटी, एकदिवसीय व टी-२० अशा तीन प्रकारांसह वाढत्या लीगचा प्रभाव पडत असतानाच सहसदस्य देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकाधिक सामने खेळायला मिळतील, अशी चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. स्कॉटलंडच्या टॉम ब्रुसने आपले मत मांडताना म्हटले, की सहसदस्य देशांना विश्वकरंडकामध्ये सहभागी होता येते. एकदिवसीय व टी-२० या दोन प्रकारांमध्ये हे देश खेळत असतात. कसोटी क्रिकेटचा विचार तर दूरच राहिला. सहसदस्य देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक क्रिकेट खेळायला मिळायला हवे. या देशांतील खेळाडूंना अनुभव मिळायला हवा. ‘अ’ दौऱ्याचाही समावेश व्हायला हरकत नसावी. सातत्याने लढती होत राहिल्यास मोठ्या संघांविरुद्ध खेळताना सहसदस्य देशांना दबाव येणार नाही.टॉम ब्रुस याने या वेळी क्रिकेट या खेळाचा प्रसार व प्रचार व्हावा, याकडेही लक्ष वेधले. तो सांगतो, की ‘‘२०२८मध्ये लॉस एंजेलिसमध्ये ऑलिंपिक होत आहे. यामध्ये क्रिकेट या खेळाचा समावेश करण्यात आला आहे. क्रिकेट हा खेळ अधिकाधिक देशांनी खेळायला हवा. ऑलिंपिकची पात्रता त्यांना मिळायला हवी. ऑलिंपिकचा विचार करीत सहसदस्य देशांवरही कटाक्ष टाकणे गरजेचे आहे. सहसदस्य देशांतील खेळाडू फ्रेंचायझी क्रिकेट खेळूनही अनुभव मिळवत असतात.’’.Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.महत्त्वाच्या स्पर्धाएकदिवसीय प्रकारात विश्वकरंडक अन् चॅम्पियन्स करंडक, टी-२० प्रकारात विश्वकरंडक आणि कसोटीमध्ये जागतिक अजिंक्यपद या महत्त्वाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शिवाय, द्विपक्षीय मालिका सातत्याने होत असतात. ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट या खेळाचा समावेश सातत्याने झाल्यास दर चार वर्षांनंतर प्रतिष्ठेच्या क्रीडा महोत्सवातही या खेळाची स्पर्धा होताना दिसेल. अशा वेळी सहसदस्य देशांना आंतरराष्ट्रीयस्तरावर सातत्याने खेळण्यासाठी जागा तरी कशी मिळणार? याचा अर्थ त्यांना सध्या तरी टी-२० आणि फार तर एकदिवसीय विश्वकरंडकात खेळण्याचा अनुभव संपादन करता येणार आहे..पूर्ण सदस्यत्व सध्या नाहीचआयसीसीकडून पूर्ण सदस्यत्व व सहसदस्य अशा प्रकारांत देशांची विभागणी करण्यात येते. मुख्य १२ देश सोडले तर इतर देशांना सहसदस्य म्हणून ओळखले जाते. आयसीसीकडून पूर्ण सदस्यत्व सहजासहजी बहाल करण्यात येत नाही. मैदानात दुबळा ठरत असलेल्या देशांना पूर्ण सदस्यत्व बहाल केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी झुंजींच्या लढती होताना दिसतील. त्यामुळे क्रिकेट या खेळाकडून निराशा होईल. प्रेक्षकांचाही हिरमोड होईल. शिवाय, ज्या देशांना पूर्ण सदस्यत्व दिले आहे, त्या देशांकडून महसूल मिळतो आहे का, याकडेही आयसीसीला लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विनाकारण देशांच्या संख्येत वाढ केली जाईल, असे वाटत नाही. याच कारणामुळे आयसीसी सध्या तरी सहसदस्य देशांना विश्वकरंडकापुरतेच मर्यादित ठेवण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.