K S Radhakrishnan : शांतिनिकेतनने घडवला के. एस. राधाकृष्णन यांच्या कलेचा लोकाभिमुख प्रवास

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comकेरळमधल्या के. एस. राधाकृष्णन यांनी कलाशिक्षणाचे धडे गिरवले ते शांतिनिकेतनमध्ये. पैशापेक्षा जनतेसाठी कला हाच मूलमंत्र त्यांनी तिथे आत्मसात केला. प्रत्येक कलााकार स्वतःसाठी काही प्रतीके निवडतो. राधाकृष्णन यांना असा माणूस अचानक सापडला. पुढे तो त्यांच्या प्रत्येक कलाकृतीत उमटत गेला. राधाकृष्णन यांच्या कामात पुन्हा पुन्हा पुढे येणारा विचार म्हणजे त्याची जनता कलेवरील श्रद्धा. कलाकृती लोकांची झाली पाहिजे, असे त्यांना वाटते.पावसामुळे भिजलेल्या एका पोस्टकार्डामुळे के. एस. राधाकृष्णन शांतिनिकेतनला पोहोचले. तिथे ते जे शिकले त्यामुळे शिल्पकला आणि कला ही जनतेसाठीच आहे फक्त भिंतीआड नव्हे, अशी श्रद्धा जीवनभर राहिली. ‘ते पूर्णपणे भिजलेलं होतं; तारखेशिवाय बाकीचं सगळं धुऊन गेलं होतं,’ राधाकृष्ण यांना अजून आठवते. केरळातील त्यांच्या घरी ते पोस्टकार्ड पोहोचले, ते दिवस मान्सूनचे होते. ते पत्र होते शांतिनिकेतनमधील प्रवेशासंबंधी. पावसामुळे बाकीचा मजकूर दिसत नव्हता. फक्त मुलाखतीची तारीख तेवढी स्पष्ट होती. आज पन्नास वर्षांनंतरही राधाकृष्णन यांना सारे आयुष्य ढवळून टाकणारा तो विलक्षण क्षण आठवतो.१९७० च्या दशकात ते ऐन तरुण असताना आपण पुढे काय करायचे याची त्यांना कल्पना नव्हती. त्यांच्या काकाने त्यांना चित्रे काढायला शिकवले होते. सदासर्वदा हा तरुण चित्रे काढत असे. ते त्यांना सहजी जमत असे. चित्रकार व्हायचे हे उघड होते परंतु शांतिनिकेतनच का? ‘मी जेमतेम अठरा वर्षांचा होतो. आज मला लोक विचारतात, मी कसं ठरवलं ते. मी त्या प्रश्नाचं नीट उत्तर देऊ शकेन असं वाटत नाही. गेलंच पाहिजे असं मला वाटलं हे मात्र खरं!’ या सहज घेतलेल्या निर्णयामुळे ते अशा जागी पोचले की शांतिनिकेतन हे फक्त आर्ट स्कूल राहिले नाही..रेल्वे स्टेशनवर झालेली मैत्रीशांतिनिकेतनसाठी ते बोलपूर स्टेशनवर पोहोचले तेव्हा त्यांना बंगाली भाषा येत नव्हती आणि कलाभवनला कसे पोहोचायचे तेही ठाऊक नव्हते. तिथे त्यांना दुसरे असेच बुचकळ्यात पडलेले उमेदवार भेटले. ‘दोघांनाही तिथेच जायचं होतं, तेव्हा आम्ही दोघांनी एकच रिक्षा घेतली.’ते दुसरे विद्यार्थी म्हणजे आर. शिवकुमार. दोघेही गेले होते पेंटिंग शिकायला तरीही दोघे फक्त पेंटर राहिले नाहीत. ‘शिवकुमार कलेचा इतिहास या विषयाकडे वळले आणि मी शिल्पकलेकडे.’ त्यांची मैत्री टिकून राहिली. सगळ्यात म्हणजे शांतिनिकेतनमुळे राधाकृष्णन बदलले. आज कलेचा इतिहास लिहिला जातो त्यात जी नावे मानाने घेतली जातात ती त्या वेळी सर्वसामान्य समजली जात. रामकिंकर बैज हे तेव्हाही लक्षणीय नाव होते. शर्वरी रॉय चौधरी हे अध्यापन करत होते. सोमनाथ होर यांचा प्रभाव मोठा होता. थोर संगीतकार, सिनेमाकार आणि साहित्यिक शांतिनिकेतनला नेहमी भेट देत असत.‘तिथे फक्त दृश्यकलांचे आगर नव्हतं तर एक कलात्मक जीवनपद्धती जाणवत होती.’ या सर्वांमध्ये एक नाते अधिक प्रभावी ठरले ते म्हणजे शर्वरी रॉय चौधरी यांच्याबरोबरचा जिव्हाळा. ‘हे नातं गुरुशिष्य असं नव्हतं किंवा पिता-पुत्रासारखं नव्हतं, ती फक्त मैत्री नव्हती त्यात हे सर्व धागे जुळले होते.’शर्वरीच्या मार्फत त्यांचा संबंध फक्त शिल्पकलेशी आला नाही तर एकूण सुसंस्कृततेशी. शास्त्रीय संगीताचे अध्वर्यू घरी येत. चर्चा होत त्या साहित्य, सिनेमा आणि तत्त्वज्ञान या सर्व विषयांत. कलाकारांचे जग हे सर्वआयामी जीवनापासून वेगळे होऊ शकत नव्हते.निर्धन कलाकारांपासून शिक्षणराधाकृष्णन यांना आठवणारी एक शांतिनिकेतन मधील महत्त्वाची स्थिती म्हणजे त्यात संपत्तीचा फारसा संबंधच नव्हता. सर्वत्र थोर कलावंत होते, परंतु त्यांच्या कर्तृत्वासाठी बाजारपेठ तयार नव्हती. त्यांना आठवते, की रामकिंकर बैज यांची शिल्पे त्या परिसरात विखुरलेली असायची. विद्यार्थी चहापानाच्या वेळी अभावितपणे त्यांच्यावर बसायचे सुद्धा. जी शिल्पे आज श्रेष्ठ दर्जाची मानली जातात अशा कलाकृती स्टुडिओत धूळ खात पडलेल्या असायच्या. ‘ते काहीतरी मौलिक आहे अशी कोणाला जाणीव नसायची.’ त्या वेळी काय चालायचे हे सांगणारी ही कथा आहे : ज्या वेळी रामकिंकरजींना वैद्यकीय कारणासाठी पैशाची गरज लागली, तेव्हा काही पेंटिंग्ज विकली गेली ती फक्त हॉस्पिटलचा खर्च भागवण्यापुरती. शिल्लक काही नाही! भविष्यात त्या किमती वस्तू होऊ शकतील हे कोणाच्या गावी नव्हते. गुंतवणुकीची कल्पना नव्हती किंवा कलावंताच्या कीर्तीची जाणीवही नव्हती. ‘बिल भरण्यापुरती चित्रं विकायची इतकंच.’ अशा कथा ऐकल्या की आजचे कलाकार करतात असा आपल्या व्यावसायिक यशापयशाचा विचार राधाकृष्णन यांनी कधीही का केला नाही ते कळू लागले. ‘मी जेव्हा गाव सोडले, तेव्हा माझा व्यवसाय मला कुठं घेऊन जाईल याचा मी विचारच केला नव्हता. मी उद्याची काळजी कधी केलीच नाही,’ काहीसे थांबून ते म्हणाले. ‘तुम्ही सतत उद्याचा विचार करू लागला तर तुम्ही कामाला कधीच सुरुवात करणार नाही.’.Arzan Khambatta Sculptures : अरझान खंबाट्टा: शाळेत ड्रॉईंगमध्ये नापास होणारा मुलगा 'असा' बनला देशाचा प्रसिद्ध शिल्पकार.शिल्पकलाच का?ते शांतिनिकेतनला आले ते पेंटिंग शिकण्यासाठी. तिथल्या शिल्पकलेचे आकर्षण वाटू लागले. त्यांनी सुरुवातीला केलेले मातीचे शिल्प शर्वरी रॉय चौधरी आणि सनत कार यांना आवडले. त्याच वेळी रामकिंकर बैज यांची भव्य शिल्पांची मोहिनी त्यांच्यावर होतीच. अशातच त्यांचा निर्णय पक्का झाला. ‘रामकिंकर, शर्वरी आणि सनत कार यांच्या सान्निध्यात मी शिल्पकला न निवडणं कसं शक्य होतं?’ व्यावहारिक अडचणी त्यांच्या मनातच आल्या नाहीत. आजकाल तरुण कलाकार स्टुडिओ, लागणारे साहित्य कसे मिळवायचे याच्या काळजीत असतात. त्याचप्रमाणे कलाकृती बनवायला येणारा खर्च आणि त्याचे बाजारातले मूल्य याबद्दलही. राधाकृष्णन यांनी या कशाचाच विचार केला नव्हता. ‘त्या काळी पेंटर्स यांनाही चित्रासाठी बाजारपेठ उपलब्ध नव्हती.’ पेंटर्सकडे कौतुकाने पाहिले जात असे. त्यांची चित्रे विकली जात नसत. ते फक्त ती तयार करायचे. त्यांना ते पुरेसे वाटत असे.दिल्ली आणि ब्रॉन्झमधील कामराधाकृष्णन शांतिनिकेतनमध्ये सात वर्षे होते, तेथील नव्याने सुरू झालेल्या स्नातकोत्तर वर्गाच्या पहिल्याच तुकडीत ते होते. त्यानंतर दिल्लीच्या घडी स्टुडिओच्या अभ्यासवृत्तीच्या साहाय्याने ते दिल्लीला आले. ते स्थलांतर कठीण होते. दिल्लीचा खर्च बराच व्हायचा. ब्रॉन्झमध्ये शिल्प ओतणे खर्चीक असायचे. स्टुडिओसाठी जागा मिळवणे कठीणच. मुंबईत नवीन कलावंतांचे स्वागत होते असे त्यांना वाटायचे. दिल्लीत मात्र प्रस्थापितांकडेच कल असायचा. ‘तुमचं इतरत्र कुठं तरी कौतुक झालं की नंतर दिल्ली तुमच्याकडे पाहणार.’ त्यांचे पहिले सोलो प्रदर्शन झाले ते १९८३ साली मुंबईच्या जहाँगीर आर्ट गॅलरीत. ते शक्य झाले कारण त्यांच्या कामावर काही लोकांचा विश्वास होता. एक फाउंड्रीच्या मालकाने आधी शिल्पे ओतून देऊन त्याचा मोबदला नंतर घ्यायचे मान्य केले. ‘काहीच विकलं गेलं नसतं तर मी कर्जात बुडलो असतो.’ सुदैवाने खर्च भरून निघाण्याइतपत विक्री झाली. व्यवहारत: ते काही मोठे यश नव्हते पण निदान काम चालू ठेवणे शक्य झाले आणि राधाकृष्णन यांनी यशापेक्षाही काम चालू ठेवण्याला महत्त्व दिले आहे..मुसुईची ओळखप्रत्येक कलाकार स्वतःसाठी काही प्रतीके निवडतो. राधाकृष्ण यांना असा माणूस अचानक सापडला. ते शांतिनिकेतनात विद्यार्थी होते तेव्हा सायकलवर जात असताना त्यांना एक माणूस भाकरीची याचना करत असताना दिसला. त्यांना त्याचे दारिद्र्य दिसले नाही तर त्याचे स्मित लक्ष वेधत गेले. ‘त्याच्या चेहऱ्यावर स्मित होते.’ त्याचे स्मितहास्य इतके लक्षात राहण्यासारखे होते की त्यांनी त्या याचकाला आपल्या स्टुडिओत बोलावले आणि त्याचा अर्ध पुतळा तयार केला. त्या माणसाचे नाव होते मुसुई. अनेक वर्षांनंतर प्रवासावर आधारित शिल्प तयार करताना राधाकृष्णन आणि त्यांच्या दिल्लीच्या स्टुडिओत हे जुने शिल्प सापडले. त्यानंतर मुसुई हा त्यांचा रिक्षावाहक बनला. त्याने अनेक रूपे धारण केली.‘किंबहुना मुसुई सर्व शिल्पात येऊ लागला.’ हळूहळू मुसुईचा चेहरा हा त्यांच्या अनेक कामांत दिसू लागला. ‘मुसुई सर्वच झाला.’हळूहळू तोच चेहरा निरनिराळ्या पात्रांत दिसू लागला. कधी प्रवासी, कधी तत्त्वज्ञ किंवा संत सुद्धा किंवा मजूर आणि स्वप्नाळू कोणी! त्यानंतर त्याच्या शेजारी मैया दिसू लागली. मुसुई आणि मैया ही राधाकृष्णन यांच्या कलाविश्वात सगळ्यात ओळखीची जोडी ठरली. ‘प्रत्येकाच्या आत खोलवर एक मुसुई दडलेला असतो.’कला लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेराधाकृष्णन यांच्या कामात पुन्हा पुन्हा पुढे येणारा विचार म्हणजे त्याची जनता कलेवरील श्रद्धा. त्यांचे स्फूर्तिस्थान हे पुन्हा रामकिंकरजी. त्यांची शिल्पे मोकळ्या जागेत विखुरलेली पाहिली होती. मुले त्यांवर चढून बसायची. पाहुणे त्यांच्या शेजारी बसायचे किंवा पहुडायचे. कलाकृती दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली होती. राधाकृष्णन हे कधी विसरले नाहीत. ‘मी कुठंतरी एकांतात शिल्प तयार करायचं आणि लोकांनी ते पाहायला येण्याची अपेक्षा करायची हे मला मान्य नव्हतं.’ उलट लोक जिथे असतात तिथे कलेने गेले पाहिजे - मैदानात, रस्त्यावर, नाक्या-चौक्यावर. कोझीकोड, कोट्टायम, गोवा, शांतिनिकेतन, बेंगलूर अशा अनेक ठिकाणी इन्स्टॉलेशन तयार केली आहेत. त्यांना समाधान वाटते ते कलासमीक्षाच्या कौतुकाचे नव्हे, सामान्य लोक जेव्हा एखादे शिल्प आपुलकीने पाहतात तेव्हा. कोझीकोडला त्यांच्या कामाची स्थापना झाल्यावर ते जेव्हा सकाळी फिरायला आले, तेव्हा पहिल्यांदाच आलेले लोक त्यांच्या त्या कामाकडे पाहत होते तेव्हा ते उत्सुक झाले. काही नुसतेच थांबून राहिले. काही पाहत बसले.नंतर लोक फोटो काढू लागले. काही वर्षांनंतर पाहतो तो लोक आपणहून ते शिल्प स्वच्छ करू लागले होते. ‘तो आनंदाचा अत्युच्च क्षण होता.’ही कलाकृती लोकांचीच झाली होती..‘द क्राउड’त्यांच्या अलीकडच्या कलाकृतीत हजारो छोट्या छोट्या आकृती दिसू लागल्या आहेत. मजुरीसाठी दूरवर आलेले लोक आणि सामान्य जनता ही त्यांच्या पाहण्यात येत गेली होती त्यांचा हा परिणाम. एकेकाला पाहिले असता ती माणसे नगण्य वाटतात. परंतु एकत्र पहिली की त्यांची प्रचंड शक्ती लक्षात येते. हा विचार प्रकर्षाने ‘द क्राउड’ ह्या भव्य शिल्पात दिसून येतो. ते ह्या इन्स्टॉलेशनवर पाच वर्षे काम करत होते. प्रत्येक व्यक्ती ही चढउतारावर उभी आहे. प्रत्येक जण वरच्या दिशेने चढत जातो. ‘प्रत्येकाला आपण जिथे पोहोचत नाही तिथं पोहोचायचं आहे.’ हे विधान तसे वरवर फार साधे वाटते. परंतु त्या मागचा विचारप्रवाह हा अत्यंत प्रभावी आहे. पावसात भिजलेले एक पोस्टकार्ड, दोघा आपरिचितांनी केलेला एकत्र रिक्षाप्रवास, अचानक झालेली भेट, हसऱ्या चेहऱ्याचा मुसुई... लक्षात येते ते राधाकृष्णन यांचा हा कलाप्रवास कोणत्याही भव्य योजनेनुसार झालेला नाही तर छोट्या छोट्या प्रसंगांतून उमलत गेलेला आहे. ‘द क्राउड’ या इन्स्टॉलेशनमधील त्या असंख्य आकृत्या सरकत वरच्या बाजूने जातात, त्याचप्रमाणे ह्या सगळ्यातून देशातील एका प्रमुख शिल्पकाराचा बुलंद आवाज ऐकू येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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