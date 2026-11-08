Premium|Marathi Literary Journey : ‘कवडसे’ या सदराने जोडली माणसं; लेखनाला मिळालेली दाद पुस्तकापर्यंत पोहोचली

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com कथा खूपच गाजली. आपल्याला हा सदबाचा रोल कधीतरी करायला मिळायला हवा. किंवा आपण हा सिनेमा दिग्दर्शित करायला हवा. त्या वेळेसच स्वतःचं स्थान बघता या दोन्ही गोष्टी केवळ मनातच उभ्या राहू शकत होत्या... राहिल्याही बऱ्याच दिवस... कार्यबाहुल्यामुळे मन ते धूसर करतं... तसंच झालं... बरीच वर्ष... मग एक बातमी कानावर आली.‘हे जे पेपरला छापून येतंय हे सगळं तू लिहितोय...? जानेवारीपासून वाचतोय आता मार्च उजाडलाय, कसं विचारू, तुला काय वाटेल म्हणून विचारलं नाही...’ गोष्ट आहे बारा- पंधरा वर्षांपूर्वीची... एका मोठ्या वर्तमानपत्रासाठी ‘कवडसे’ हे सदर लिहीत असतानाची ही एका वाचकाची माझ्यासाठी झालेली घालमेल...बहुधा मला हे कसं जमतंय किंवा जमत नाही याचं आंदोलन त्यांच्या मनात माजलं असावं. प्रश्न उपस्थित करणारी व्यक्ती तशी काही अगदीच दखल न घ्यावी अशी नव्हती... नगरच्या आकाशवाणी केंद्रात उच्चपदस्थ अधिकारी होते ते. साहित्य कला संस्कृतीची जाण असणारे नगरचे केंद्र बांधण्यात बहुमूल्य योगदान असणारे लियाकत अली सय्यद.त्यांनी मला हे विचारलं... ‘खरं तू लिहितोस...?’ मी ‘हो’ म्हणालो.बराच वेळ डोळे आणि कपाळाला एकमेकाशी जोडायचा प्रयत्न करत त्यांनी स्वतःच्या मनाला, हे मी लिहितो हे मान्य करायला लावलं. नंतर आमचा स्नेह वृद्धिंगत झाला तो अखेरपर्यंत टिकून राहिला. आज ते हयात नाहीत. पण त्यांनी जोडून दिलेला अरुण सोळंकी, प्रदीप जारोंडे, भय्या टेकाम, औटी, सुरवाडेसाहेब हा मित्रपरिवार आजही जोडलेला आहे. स्नेहही तसाच उबदार...कवडसेचं लिखाण छापून येत होतं दर मंगळवारी. याचं आपण पुस्तक करू. पलीकडून राजन खान (प्रसिद्ध साहित्यिक) बोलत होते... तुमचे काही लेख माझ्या वाचनात आले. त्यात पुस्तक होण्याचे पोटेन्शियल आहे. करू मालक आपण पुस्तक... समोरच्याला मालक म्हणायची ही खास राजन खान यांची पद्धत..खानांनी त्याचं वेळात वेळ काढून पुस्तक केलं. ब्लर्ब स्वतः लिहिला. ‘अक्षरमानव’ने प्रकाशित केलं. ‘मनुष्यमानस’ असं माझ्या पहिल्या पुस्तकाचं नाव ठरले. तुमच्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं मी काल... संजय पवार (ज्येष्ठ नाटककार) मला फोनवर सांगत होते... तुम्ही का नाही आलात...? खानांमध्ये आणि माझ्यात दळणवळण गुंता झाला होता. संपर्क होऊ न शकल्यानं मला जमलं नव्हतं... पण आपलं पहिलं पुस्तक आलं याचं समाधान वाटलं... ते मोठं होतं...कसं दिसतं पुस्तक? हे पाहायला मी दादरच्या शिवाजी मंदिरच्या इमारतीमध्ये असलेल्या मॅजेस्टिक बुक्समध्ये गेलो. ताज्या मांडणीवर अगदी पेपरच्या कप्प्यात ‘मनुष्यमानस’ उभं होतं. एकाला मी माझा फोटो काढायला सांगितला त्या पुस्तकासोबत मांडणीला खेटून...सेल्फी हा प्रकार तोवर आला नव्हता. ओघात तो फोटो गहाळ झाला.एकमेव फोटो होता... फोन बदलले की जुने फोटो हरवतात.आश्चर्य म्हणजे ‘मनुष्यमानस’ या पुस्तकाची साधी प्रतही माझ्याकडे नाही... जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असलेले डॉ. रेवत कालिंदे यांच्या पुस्तकांच्या शेल्फमध्ये मी ते एकदा पाहिलं... तो फोटो मी डोळ्यात साठवून ठेवलाय..सत ना गत, जातवान आणि विनशन, जिरायत, हीलाल, ‘हयात आणि मजार’, बाईजात, कथा आणि कथेच्या मागची कथा (दोन भाग) ‘रस अनौरस’ ही सगळी खान यांची पुस्तकं वाचताना त्यांची एक कथा ‘नातीखेळ’ रुतून बसली.कथेमध्ये तीन महत्त्वाची पात्रं. सदबा, त्याचा भाऊ मल्लपा आणि सदबाची बायको पार्वी... या तिघांच्या नात्याभोवती फिरणारी... भिरंभिरं करून टाकणारी कथा... आणि रेडीमेड सिनेमाच जणू...पार्वीचा नवरा सदबाला तेव्हा कळतं की आपल्या बायकोला आपला भाऊ मल्लपा आवडतो. ती त्याच्या प्रेमात आहे. चिंतेनं ग्रासतो. एक दिवस त्या दोघांना एकत्र पाहतो. त्यानंतर त्याचं घर कसं आक्रोश करतं... त्याचं मन कसं आकाश ओरबाडून टाकतं.. कुटुंब कसं होरपळतं... आणि गाव कसं एकदम परकं होऊन जातं. साधारण अशी गोष्ट असलेली कथेची आखणी.कथा खूपच गाजली. आपल्याला हा सदबाचा रोल कधीतरी करायला मिळायला हवा. किंवा आपण हा सिनेमा दिग्दर्शित करायला हवा. त्या वेळेसच स्वतःचं स्थान बघता या दोन्ही गोष्टी केवळ मनातच उभ्या राहू शकत होत्या... राहिल्याही बऱ्याच दिवस... कार्यबाहुल्यामुळे मन ते धूसर करतं... तसंच झालं... बरीच वर्ष... मग एक बातमी कानावर आली. तोवर आर्कुट फेसबुक चेहरे बनत होते..Premium|Chh. Shivaji Maharaj Campaign : फोंडा ते अंकोला; शिवरायांच्या मोहिमांनी स्वराज्याचा विस्तार कसा घडवला?.नागेश भोसले ‘नातीखेळ’वर सिनेमा करतायत...ओह!संपलं सगळं..नागेश स्वतः नट... आपली संधी हुकसी. गेला चान्स. कास्टिंग (पात्रयोजना) झालं का... अशी छुपी चाचपणी केली. कारण त्या कथेत जीव अडकला होता... त्याहून सदबामध्ये जास्त... झालं कास्टिंग... कुणीतरी बातमी पुरवली. गेला सिनेमा हातातून...मग सदबा आतून धक्के मारू लागला. बेचैन करू लागला... मी सदबा होऊन मल्लपा पार्वी दोघांना हाका मारू लागलो मनातच. सदबा म्हणाला, करू डेअरिंग... नागेश भोसलेला फोन कर... कल्पना चमकली...फार फार तर काय होईल... नाही म्हणेल या धर्तीवर मनाला तयार केलं. वाक्यांना आश्वासक लाली पावडर लावलं.एक मन म्हणालं, फोन करावानको.... दुसरं मन म्हणालं, एसएमएस करूकाय लिहू...?मेसेज टाईप केला...नातीखेळ ? (Natikhel)नागेशला सेंड केला.उत्तरासाठी पुन्हा पुन्हा फोन पाहू लागलो... उत्तर काही येईना. साधारण आठवडाभरानं नागेशचा मेसेज आला. उत्तर आलं.हो...आता... संपला संवाद...त्याच्याकडून काही आश्वासक आलं नाही... मग विषय मागे पडला. सदबा सोबत होता... तरीही... ‘चल ना यार कर ना फोन नागेशरावांना... सदबाचा लकडा चालू होताच... मला वाटायचं तुला काय जातय.. तू कथेत आहेस. नागेश वास्तवात आहे आणि तो नागेश आहे. थांगपत्ता लागू देत नाही...सदबाचं आणि माझं भांडण रोज सुरू असे...करोगे...?एक दिवस... साधारण महिनाभरानं नागेश भोसलेचा एसएमएस आला..सदबा हुशारला...कथेत दुःखात असला तरी...मालाडमध्ये सुखावला...बिल्कुल... मी लगोलग उत्तर दिलं. मी टाईप करताना सदबा... होईल होईल असं डोळ्यांनी, अंगठ्यानी मला आश्वासक करत होता...पढी है ना स्टोरी... नागेशहो... सदबा म्हणाला.मिलते है फिर.. मोईज... मोईज पारावाडी फोन करेगा.. वो सब बतायेगा... डेटस, आना-जाना, पैसा... बात कर लेना. मला हिंदी येत नाही बरं का... सदबा कानाशी कुजबुजला. सदबाकडे पाहिलं. सदबानं हलकेच डोळे मिचकावले. ‘डन’ असा अंगठा केला...नगर- कल्याण मार्गावर आळेफाट्याच्या आसपास बनकर फाट्याजवळ नागेशनं चित्रीकरणासाठी जागा निवडली होती...पहिल्या दिवशी उभारलेला सेट दाखवला.दिग्दर्शक नागेश भोसलेचा अभ्यास ठायी ठायी जाणवत होता... एक मोठा तलाव, त्याच्या बाजूला एक बैठं घर.. एक खोली पाण्याच्या बाजूला (मल्लपाची) दुसरी विरुद्ध बाजूला (सदबाची) त्याची कारणं नागेशनं ज्या प्रकारे समोर ठेवली, त्याचा दिग्दर्शक म्हणून अभ्यास प्रतीत करत होती..खरा आणि महत्त्वाचा प्रकार अजून पुढे होता.अभिनेत्यानं अभिनेत्यासमोर काम करायचं आणि एकाच वेळेस त्या अभिनेत्याला आणि त्याच्यातल्या दिग्दर्शकाला समाधानी करायचं... मोठा खेळ मोठी कसरत होती...नागेशमधला दिग्दर्शक खूश झाला पण त्यातला अभिनेता खूश नाही झाला तर ...? आणि अभिनेता खूश झाला आणि नागेशमधला दिग्दर्शक समाधान नाही पावला तर...?अशी सृजन कोंडी... टसल व्हायची पूर्ण शक्यता...तुझं बरोबर की माझं...?तुझा ॲप्रोच बरोबर की माझा...?हे समजायचं कसं? तोडगा काय...?सदबा म्हणाला, भोसले दिग्दर्शक आहेत त्यांचं ऐका शिंदे. ठरलं तसंच.कॅप्टनचं ऐकायचं तरीही प्रश्न होताच... कसं...? मग ठरलं...कोणताही सीन लिहून आला की तो संपूर्ण सीन मी नागेशला करून दाखवत असे... पुन्हा पुन्हा. त्यात तो काही दुरुस्त्या सुचवी मग पुन्हा ... आणि मग पुन्हा जोवर कॅप्टन ओके करत नाही तोवर.शिवकांता सुतार आणि सागर अध्यापक यांनी लिहिलेले संवाद नागेश भोसले अर्थपूर्ण करू लागला. तो मेकअप... तो खोटेपणा.. निव्वळ परफॉर्मन्स हे नागेशचं तत्त्व... पारदर्शक.जसंजसं चित्रीकरण पुढे सरकू लागलं. मी करून दाखवायचं... ओके घ्यायचं.. हे सुरू होतंच. एक दिवस नागेश म्हणाला...अब मत दिखाना तुमको मिल गया?.हे केवळ नागेशचं मोठेपण.. एखाद्यानं कायम हा अंकित कसा राहील हे पाहिलं असतं. नागेशनं एक गोष्ट अतिशय कटाक्षानं पाळली. त्यानं मला कधी करून दाखवलं नाही. हे असं कर किंवा तसं कर... आग्रही नाही. नाही तर काहींना सेटवरील इतरांना ‘इंप्रेस’ करायची फार खुमखुमी असते.नागेशचा मुलगा अमर भोसले या सिनेमाचा छायाचित्रकार (DOP) होता. अतिशय शांत. हा सिनेमा पाहावा. अमरच्या पाठीवर कौतुकानं हात ठेवावा असं होतंच. इतकं मनस्वी काम केलं आहे अमरनं....या सिनेमाच्या क्लायमॅक्सचं चित्रीकरण सुरू होतं. सदबा पार्वी आणि मल्लपाला रात्री एकत्र पाहतो. त्याचं स्वतःवरचं नियंत्रण सुटतं. पौरुष जागा होतो. दोघा भावांमध्ये मारामारी सुरू होते. आरडाओरडा, किंचाळणं वाढतं. त्यात पोराचं रडणं... दोन्ही भाऊ एकमेकाला जवळपास संपवायच्या अवस्थेपर्यंत पोहचलेले. जीवघेणी हाणामारी. यात पार्वी मल्लपाला वाचवायचा प्रयत्न करते. त्याला मारू नका अशी विनवणी करते. हे कुणाच्या तसं लक्षात येत नाही. एका क्षणी सदबा ते पाहतो की ही माझी पत्नी मला मारू नका म्हणत नाही. मल्लपाला मारू नका म्हणतेय. त्याच्या बाजूनं उभी राहतेय. तिला मल्लपानं मला मारलं त्याचं काही नाहीये. सदबा ते पाहतो आणि मल्लपाला मारू नका म्हणणाऱ्या पार्वीकडे पाहतच राहतो. डोळे ओलावतात त्याचे... स्तब्ध...सदबा कदाचित मारामारीत जिंकलाही असता-नसता पण पार्वीच्या डोळ्यात आपल्या भावाविषयीचं (मल्लपा) प्रेम त्याला पराभूत, हरवून गेलं होतं. त्याचं पौरुष गळून पडलं होतं. हा जो लूक आहे हा सीनचा, तालमीचा भाग नव्हता.. हे उत्स्फूर्त क्लायमॅक्स घडत होतं. ते नागेश आणि माझ्या एकाच वेळेस लक्षात आलं.मग नागेशनं त्याला आणखी सजवलं. अंडरलाइन केलं. पंचायत बसते. या कुटुंबाच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दारू, चिलीम, गांजा ओढणारे आणि नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे असतात.नैतिकतेचा आधार - कायद्याचा अभ्यास शून्य.मटण दारूवर निकाल लावणारे पंच बसतात.तीन जिवांच्या जगण्याची पुढची दिशा ते ठरवणार असतात आपल्या लहरीवर...काय कुणास ठाऊक कुठच्या कसोटीवर हे पंच निकाल लावतात. जात पंचायतीचा काय ‘सिलॅबस’ असतो त्याचा शोध घ्यायला हवा.ते पार्वीला दोघांना आपला पती मानायला सांगतात. दोघांची समान सेवा.समान हक्क...स्वामित्व...पण तिला काय पाहिजे हे नाही विचारत. जात पंचायतवर नागेशनं अतिशय परखड भाष्य केलं.दिग्दर्शक म्हणून त्याला ‘यह’ पाहिजे म्हणजे पाहिजेच.त्यानं मोठा प्रश्न उभा केला.तिच्या अस्तित्वाचं, जाणिवांचं काय...?सवाल विचारला... जात पंचायतीला...हो. नक्कीच.००००००००नागेशनं स्वतःच्या मुलीला अव्वल दर्जाचं ‘बॉडी बिल्डर’ बनवलंय.कुहु आज आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शरीरसौष्ठवपटू आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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