Khajinyachi Shodhyatra Book Review : आर्यभट्ट ते वैश्विक गणेश; भारतीय वारशाचा अद्भुत प्रवास

मनोहर कुलकर्णी - saptarang@esakal.comहिंदुत्व विचारासह हिंदू जीवनपद्धतीचा प्रभाव आणि मान्यता जसजशी वाढत चालली आहे, तसतशी भारतीय ज्ञानपरंपरा मुळातून जाणून समजून घेण्याची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढीस लागते आहे. केवळ भारतातून नव्हे, तर जगभरातून याबद्दल मोठ्या प्रमाणात विचारणा होत आहे. भारतातील नव्या तरुण पिढीला भारतीय ज्ञानपरंपरेची ओळख करून घेण्याची व पुढे ती खोलात जाऊन अभ्यासण्याची उत्कंठा आहे. याबद्दलच्या साहित्याचा शोध घेतला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत उपयुक्त ठरणारे पुस्तक म्हणजे, या विषयातील व्यासंगी लेखक व अभ्यासक प्रशांत पोळ यांचे ‘खजिन्याची शोधयात्रा’ हे होय! या पुस्तकाला मूर्तिशास्त्राचे ख्यातनाम अभ्यासक व तज्ज्ञ डॉ. गो. बं. देगलूरकर यांची प्रस्तावना लाभली आहे. गुरुत्वाकषणाचे श्रेय न्यूटनला तर पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते या शोधाचे श्रेय कोपरनिकसला दिले जाते. मात्र, त्यावेळी आर्यभट्ट व भास्कराचार्य यांचे आपल्याला विस्मरण होते, हे दुर्दैव होय. कदाचित हे भारतीयांच्या न्यूनगंडात्मक वृत्तीमुळे घडले असावे, परंतु त्याची दुरुस्ती स्वातंत्र्यांनंतर भारताला करता आली असती. तसेही दुदैवाने घडले नाही. याकडे डॉ. देगलूरकर यांनी लक्ष वेधले आहे..New Marathi Books : नव्या मराठी पुस्तकांची मेजवानी प्राचीन इतिहास ते आधुनिक चिंतन वाचकांसाठी खास.पुस्तकातील पहिला भाग भारतीय ज्ञानपरंपरेबद्दल असून, उर्वरित दुसऱ्या भागात वैश्विक गणेशाबद्दल माहिती आहे. पहिल्याच प्रकरणात काश्मिरातील मार्तंड मंदिर, मुलतानचे (आता पाकिस्तानात) आदित्य मंदिर व ओडिशातील कोणार्कचे सूर्यमंदिर या तीन सूर्यमंदिरातील त्याच्या वैशिष्टांसह अभ्यासपूर्ण माहिती आहे. प्राचीन भारतातील नगर नियोजन, प्रभावी व्यवस्थापन, वाणिज्य, प्राचीन भारतीय खेळ, गणित, समरांगण, सूत्रधार, भारतीय न्यायव्यवस्था, कृषिव्यवस्था आदी विषयांवरील १९ अभ्यासपूर्ण लेख आहेत. प्राचीन भारतीय खेळाबद्दल दोन प्रकरणे असून, लुडो, बुद्धिबळ, पत्ते (क्रीडापत्र) या साऱ्या बैठ्या खेळांचा प्रारंभ भारतात झाला असून, ती आपण जगाला दिलेली देणगी असल्याची मांडणी पुस्तकात प्रभावीपणे करण्यात आली आहे.गणेश देवता ही केवळ भारताची राहिली नसून जगभरात तिचा प्रसार झाला आहे. ज्या ज्या भागात भारतीय लोक गेले तेथे तेथे त्यांनी गणेशाची उपासना करून गणेशाला लोकप्रिय केले. जपान, चीन, तिबेट, मंगोलिया, म्यानमार, व्हितनाम, श्रीलंका, दक्षिण अमेरिका, लाओस, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, थायलंड, कंबोडिया आदी १५ देशांत गणेशाचे अस्तित्व मंदिर रूपातून किवा अन्य रूपकातून कसे आढळून येते याची सविस्तर माहिती पुस्तकात आहे. हिंदुत्वाच्या या वैश्विक पुनर्जागरणाला विघ्नहर्ता गजानन गती देईल, असा लेखकाला विश्वास वाटतो..या ग्रंथाच्या सिद्धतेसाठी लेखकाने किती परिश्रम घेतले ते पुस्तकाच्या शेवटी दिलेल्या संदर्भग्रंथांच्या भल्या मोठ्या सूचीवरून लक्षात येते. हे पुस्तक सर्वसामान्य वाचकाला समजेल अशा सोप्या, ओघवत्या भाषेत आहे. अभ्यासक, संशोधकांना याचा संदर्भग्रंथ म्हणून निश्चितच फायदा होईल. संशोधन करणाऱ्या नव्या पिढीसाठी, प्रबंधासाठी हा ज्ञानाचा खजिना उपलब्ध असून, त्याचा त्यांनी योग्य रीतीने उपयोग केला पाहिजे.पुस्तकाचे मुखपृष्ठ शीर्षकाप्रमाणेच आकर्षक असून, पुस्तकातील विविध छायाचित्रांमुळे विषय समजून घेणे सोपे झाले आहे. ही खजिन्याची शोधयात्रा यापुढेही नवनव्या विषयांच्या पुस्तकातून अखंडित सुरू राहो ही अपेक्षा.पुस्तक : खजिन्याची शोधयात्रालेखक : प्रशांत पोळप्रकाशक : स्नेहल प्रकाशन, पुणे.पृष्ठे : २२५, मूल्य : ३२५ रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.