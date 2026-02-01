Premium|Kho Kho: खो-खोच्या खेळात डिजिटल क्रांती: फायनल व्हीसल प्रणालीने बदलले नियम

खो-खोच्या कागदी स्कोअरशीटची जागा आता डिजिटल प्रणालीने घेतली आहे. अगोदरच्या जुन्या पद्धतीत खो-खोचा सामना संपल्यावर खूप उशिराने सामन्याचा संपूर्ण निकाल हाती यायचा. आता फायनल व्हीसल प्रणालीने सामन्याचा लाइव्ह स्कोअर, आकडेवारी आणि खेळाडूंचे विश्लेषण एका क्लिकवर उपलब्ध व्हायला लागले आहे..माझे बालपण पुण्यातील नारायण पेठेत गेले. शालेय शिक्षण रानडे बालक मंदिर, मग नवीन मराठी आणि त्यानंतर रमणबागेत झाले. वाडा संस्कृतीत लहानाचा मोठा झाल्याने अगदी सहज विविध खेळ खेळायला मिळाले. चौसोपी वाडा असल्याने खांब खांब खांबोळी, डबा ऐसपैस, कॅरम लहानपणीचे आवडते खेळ. जसे थोडे वयाने मोठे व्हायला लागलो, तसे लंगडी आणि गोल खो-खो खेळणे चालू झाले. बॅडमिंटन आणि क्रिकेट नंतर आले आमच्या जीवनात. शाळेच्या लंगडी आणि गोल खो-खो संघात निवड झाल्यावर काय भारी वाटले होते! छातीवर शाळेचे बोधचिन्ह आणि पाठीवर नंबर टाकलेला बनियन मिळाला तेव्हा मी हरखून गेलो होतो. वाड्यात खेळतानाही मी तो मोठ्या अभिमानाने घालायचो.रमणबाग शाळेची तर उभ्या खो-खोची मोठी परंपरा होती. आमच्यापेक्षा वयाने मोठे असलेले अशोक धाइंजे, असनीकर आणि आमच्या वयाचा नरेंद्र शाह आमचे खो-खो खेळातील हिरो होते. तेव्हापासून नवमहाराष्ट्र आणि सन्मित्र या जुन्या जाणत्या संघांचा बोलबाला कानावर पडायचा. खो-खोचे चांगले सामने रमणबागेच्या मैदानावर अगदी ताटकळत एका पायावर उभे राहून बघायला लागायचे, इतकी गर्दी दोन संघातील सामन्यांना व्हायची. सामन्यातील रंगत इतकी भन्नाट असायची की बघताना देहभान हरवायला व्हायचे. नंतरच्या काळात मी क्रिकेटच्या खेळात रमलो. जरा प्रगती केली. महाराष्ट्राच्या १९ आणि २२ वर्षांखालच्या संघातून खेळलो. तसेच पश्चिम विभागीय संघात आणि १९ वर्षांखालच्या अखिल भारतीय निवड शिबिरात निवड झाल्याने भारतीय खेळांकडे जरा कानाडोळा झाला, ज्याचे वाईट वाटते. स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळू लागल्याने वाड्यातील लंगडी खो-खो खेळणे आपोआप बंद झाले. तरीही खो-खोचे आकर्षण संपले नाही..'Virat Kohli ला काही सिद्ध करण्याची गरज नाही...' कार्तिकने मनातलं सर्व बोलून दाखवलं; २०२७ वर्ल्ड कपबद्दल काय म्हणाला? पाहा Video.या खेळाचे इतके आकर्षण का वाटते हा विचार केल्यावर लक्षात आले की, खो-खो हा केवळ खेळ नसून तो भारताचा, खासकरून महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा आहे. पुणे ही या खेळाची जन्मभूमी. महाराष्ट्राच्या मातीमधून सुरू झालेला हा प्रवास आज आधुनिक मॅट्सवर पोहोचला आहे. मात्र, खेळाचा वेग वाढला असला तरी त्याचे व्यवस्थापन अजूनही काही बाबतीत जुन्या पद्धतीवर अवलंबून आहे.खो-खोचा इतिहास मजेदार आहे. १८८४ मध्ये पुण्यात स्थापन झालेली डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी (डीईएस) ही भारताच्या शैक्षणिक आणि वारशाचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांसारख्या विचारवंतांनी राष्ट्रीय चारित्र्य घडवण्यासाठी खेळांना अत्यंत महत्त्वाचे मानले होते..Premium|Rohit Sharma And Virat Kohli: पर्यायी ‘उत्तर’ नाही! रोहित-विराटशिवाय भारतीय क्रिकेट पोरकं.खो-खोच्या इतिहासातील सर्वात निर्णायक क्षण १९१४ मध्ये आला, जेव्हा लोकमान्य टिळक आणि त्यांचे सहकारी भाई नेरुरकर यांनी खो-खोची पहिली अधिकृत नियम पुस्तिका तयार करून प्रकाशित केली. या योगदानामुळे खो-खो हा केवळ एक स्थानिक खेळ न राहता, त्याला एक नियमबद्ध आणि स्पर्धात्मक स्वरूप प्राप्त झाले. यामुळेच शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये या खेळाचा प्रसार सुकर झाला. टिळक आणि नेरुरकर यांनी रचलेल्या या पायामुळेच आज खो-खो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे.सांगताना अभिमान वाटतो की, या वारशाला पुढे नेण्याचे काम रमणबाग मित्र मंडळाने केले आहे. गेल्या ६० वर्षांहून अधिक काळ हे मंडळ स्पर्धा भरवण्याचे आणि दर्जेदार खेळाडू घडवण्याचे काम आनंदाने करत आहे. सरळ साधे बदल अंगीकारताना स्कोअरिंग करताना एकाच वेळ एक मुख्य गेम क्लॉक आणि तीन डिफेंडर क्लॉक्स चालवण्याची सोय केली, जी खो-खोच्या गतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. नवीन प्रणालीत कागदी स्कोअरशीटची जागा आता पूर्णत: डिजिटल प्रणाली घेऊ लागली आहे, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम वाचू लागले आहेत. अगोदरच्या जुन्या पद्धतीत खो-खोचा सामना संपल्यावर खूप उशिराने सामन्याचा संपूर्ण निकाल हाती यायचा. आता फायनल व्हीसल प्रणालीने सामन्याचा लाइव्ह स्कोअर, आकडेवारी आणि खेळाडूंचे विश्लेषण एका क्लिकवर उपलब्ध व्हायला लागले आहे..माजी खेळाडूंनी आपापल्या कामातून, नोकरीतून, व्यवसायातून वेळ काढून ही आधुनिक प्रणाली विकसित केली, ज्याचा फायदा आता तमाम खेळाडूंना मिळणार आहेच, वर टेलिव्हीजनवर खो-खोच्या खेळाचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा, यासाठी खूप मोलाची भूमिका बजावणार आहे. म्हणूनच सांगतो की, खो-खोचा खेळ चांगल्या अर्थाने कात टाकत आहे.अखेर खो-खो बदललाआज खो-खो भारतातील ६८० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांत आणि जगातील ५६ देशांत खेळला जातो. खो-खो पारंपरिक पद्धतीने मातीवर खेळला जातो, तसाच आता मॅटवरही खेळला जायला लागला आहे. खो-खोच्या खेळाला टीव्ही फ्रेंडली करायला जसे मॅट आले, तसेच ९ ऐवजी ७ खेळाडूंचा बदल झाला.कमतरता एकच होती ती म्हणजे काळानुरूप खेळाचे मूल्यांकन म्हणजेच स्कोअरिंग पद्धती बदलायची. अगदी गेल्या काही महिन्यांपर्यंत खो-खो सामन्याचे स्कोअरिंग नेमलेला माणूस नोंदी करून करत होता. त्याने अडचण अशी होत होती की, मानवी चुकांचे प्रमाण वाढत होते. निकाल जाहीर करायला अनावश्यक विलंब होत होता. खेळाडूंच्या कामगिरीचा संपूर्ण माहिती उपलब्ध होत नव्हती. रमणबाग मित्र मंडळाच्या काही माजी खो-खो खेळाडूंनी मग चंग बांधला आणि ‘फायनल व्हीसल ’ नावाची संगणक प्रणाली कष्टाने तयार केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 