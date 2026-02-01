Premium|Kho Kho: खो-खोच्या खेळात डिजिटल क्रांती: फायनल व्हीसल प्रणालीने बदलले नियम

सप्तरंग

Indian sports: खो-खो हा महाराष्ट्राच्या मातीत जन्मलेला पारंपरिक खेळ आज आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे नवे रूप घेत आहे. पूर्वी कागदी स्कोअरशीटवर आधारित असलेले सामने आता ‘Final Whistle’ या डिजिटल प्रणालीद्वारे थेट लाइव्ह स्कोअर, खेळाडूंची आकडेवारी आणि विश्लेषण देत आहेत.
सुनंदन लेले
खो-खोच्या कागदी स्कोअरशीटची जागा आता डिजिटल प्रणालीने घेतली आहे. अगोदरच्या जुन्या पद्धतीत खो-खोचा सामना संपल्यावर खूप उशिराने सामन्याचा संपूर्ण निकाल हाती यायचा. आता फायनल व्हीसल प्रणालीने सामन्याचा लाइव्ह स्कोअर, आकडेवारी आणि खेळाडूंचे विश्लेषण एका क्लिकवर उपलब्ध व्हायला लागले आहे.

