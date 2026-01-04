Latest Marathi Book Reviews : वाचकांसाठी मेजवानी; अध्यात्मापासून सायबर सुरक्षिततेपर्यंत, ७ नव्या पुस्तकांचा वेध!

विठ्ठल.inकथक नृत्यांगना आणि ईशावास्य गुरुकुलमच्या आचार्या डॉ. नीलिमा देशपांडे यांनी त्यांना भावलेल्या विठ्ठलाचं वर्णन, त्याबद्दलचं चिंतन, भावावस्था... हे सर्व ‘विठ्ठल.in’ या आपल्या पुस्तकात मांडलं आहे. कविता आणि त्याबद्दलचे ललितलेखन असं या पुस्तकाचे स्वरूप आहे. ही केवळ अध्यात्मिक अनुभवांची मालिका नाही, तर ती एका भक्ताच्या अंतरंगातील उत्कट भावाजागृतीची वाटचाल आहे. विठ्ठलनामाच्या गजरातून उमटलेल्या ओव्या आणि त्यांचा अर्थ, अनुभव आणि परिणाम या सर्वांचा सुंदर समन्वय देशपांडे यांच्या लेखनात दिसतो. त्यांची भाषा अत्यंत सहज-सोपी, भावगर्भ आहे. ‘रंग काळा भाळी टिळा, तुळशीची माळा शोभतसे/ मकर कुंडल वरी पितांबर, विटेवरी रूप दिव्य दिसे//’ अशा शब्दांत देशपांडे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. वैशिष्ट्य : ह.भ.प. चैतन्य महाराज दैगलूरकर यांची प्रस्तावना. पुस्तकाला अनुक्रमणिका नाही, कुठूनही वाचता येईल. प्रकाशक : उषा पब्लिकेशन, पुणे पृष्ठे : ११२ मूल्य : १२० रु..New Marathi Book Releases 2025 : साहित्याची नवी मेजवानी; कुस्तीच्या लाल मातीपासून ते करिअरच्या यशोगाथेपर्यंत, वाचा ५ खास पुस्तके!.मानवी कल्याणाचे शिल्पकारसमाजाला दिशा देणाऱ्या विविध महापुरुषांपासून समाजमनावर संस्कार करणाऱ्या विविध संतांपर्यंत अनेक विभूतींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध ‘मानवी कल्याणाचे शिल्पकार’ या पुस्तकात प्राचार्य डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी घेतला आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव यांच्यासह छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर, क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे, स्वामी विवेकांनद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा सुमारे १८ थोर व्यक्तिमत्त्वांची जीवनचरित्रे जाधवर यांनी थोडक्यात मांडली असून, त्यांच्या विचारांचाही वेध घेतला आहे. नव्या पिढीवर थोर महापुरुषांबरोबरच संतांच्या शिकवणीचे संस्कार होण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरणार आहे.वैशिष्ट्य : विविध चरित्र व विचारांची मांडणी केल्याने पुस्तकाला संदर्भमूल्य प्राप्त झाले आहे.प्रकाशक : ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन, पुणेपृष्ठे : २०० मूल्य : ३०० रु..कर्मयोगी कलामथोर शास्त्रज्ञ, भारताचे माजी राष्ट्रपती, भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम यांचे संपूर्ण जीवन हे एखाद्या आकाशव्यापी ऊर्जेसारखे होते. त्यांची जीवनशैली आणि आयुष्यात त्यांनी आपल्या अत्यंत कष्टप्रद साधनेने साधलेला ‘कर्मयोग’ हा भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील तरुणांना आदर्शवत वाटतो. त्या ज्ञानवंत कर्मयोग्याचीच ही जीवनकहाणी आहे. डॉ. कमलेश सोमण यांनी ही यशोगाथा शब्दबद्ध केली आहे. बालपण कष्टात घालवल्यानंतर दिवसाकाठी सतरा-अठरा तास अभ्यास-संशोधन करत कलाम हे जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ झाले. डॉ. होमी भाभा, डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या परंपरेत त्यांनी स्वतःचे वेगळे सन्मानाने निश्चित केले. त्यांची चरित्रगाथा प्रेरणादायी आहे!वैशिष्ट्य : अणुऊर्जा कार्यक्रमाची माहिती व उपयुक्त संदर्भ ग्रंथसूची.प्रकाशक : गोयल प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १६२ मूल्य : १५० रु..पॉवर टू द पॅरेंटसजग पालकत्व कसं असावं, याविषयीचं सविस्तर मार्गदर्शन इशिन्ना बी. सदाना यांनी ‘पॉवर टू द पॅरेंट’ या पुस्तकात केलं असून, त्याचा आरती देवगांवकर यांनी केलेला अनुवाद नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. मुलांचे वर्तन समजून घेणे, मुलांशी असलेले संबंध, शांत पालकत्व, शिस्त, परिणाम आणि पालकत्वाच्या समस्या अशा सहा प्रकरणांमध्ये या पुस्तकाची विभागणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये इतर उपघटकांचाही विचार करण्यात आला आहे. मुले आणि स्क्रीन, मुले आणि अभ्यास, संयुक्त कुटुंबे अशा काही प्रमुख मुद्द्यांवरही लेखकाने मार्गदर्शन केले आहे. पुस्तकाच्या शेवटी काही महत्त्वाचे निष्कर्ष मांडण्यात आले असून, टिपाही देण्यात आल्या आहेत. सुजाण पालक आणि योग्य मार्गदर्शक कसं व्हावं याविषयीचं मार्गदर्शन या पुस्तकात करण्यात आलं आहे.वैशिष्ट्य : मुद्देसूद मांडणी, सहज-सोपी व संवादी भाषा.प्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : २२८ मूल्य : ३२५ रु..हास्यकोन त्रिकोण‘डोक्याचं सर्व्हिसिंग’, ‘चलती का नाम किमया’ आणि ‘चहा एके चहा...’ या तीन विनोदी कथासंग्रहांनतर सुरेशचंद्र वाघ यांचा ‘हास्यकोन त्रिकोण’ हा चौथा कथासंग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. जुने-नवे अनेक संदर्भ कथेत आपल्या विनोदी शैलीने वाघ यांनी गुंफले आहेत. त्यामुळे या कथा कुठेही जुन्या न वाटता कालसुसंगत ठरतात. कथेच्या विषयांची निवड वाघ यांनी खूप काळजीपूर्वक केली आहे. एकूण १५ कथांचा समावेश या संग्रहात करण्यात आला आहे. हसण्याचे विविध प्रकार असतात. ते कसे आहेत, हे सांगून त्या सर्व हास्याची पेरणी वाघ यांनी आपल्या कथांमधून केली आहे. सामान्य वाचकाला या कथा दैनंदिन तणावापासून दूर नेतात हे खरं!वैशिष्ट्य : मंगला गोडबोले यांची प्रस्तावना. मान्यवरांचे शुभेच्छासंदेश.प्रकाशक : प्रियांका पटवर्धन, पुणेपृष्ठे : २०८ मूल्य : ३०० रु..Premium|Smrutipakhare Book : सोनेरी आठवणीची स्मृतिपाखरे....कथकानुगमनआपल्याला मोठी सांस्कृतिक परंपरा लाभली आहे. या परंपरेत नृत्यसाधनेचे महत्त्व खूप आहे. एकाच वेळी मन आणि बुद्धी या दोन्ही घटकांना खिळवून ठेवणारी विद्या म्हणजे नृत्य. ज्येष्ठ नृत्यांगना आणि गुरू मनीषा साठे यांनी ‘कथकानुगमना’मध्ये आपल्या याच साधनेचा प्रवास मांडला आहे. हे आत्मचरित्र नसून कलेप्रती व्यक्त केलेली कृतज्ञता आहे. नृत्य आणि अध्यापनाचा सुमारे ५० वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव मांडत त्यांनी कथक शिकविताना शिष्यांना पडलेल्या प्रश्नांची उकलही अत्यंत उत्तम पद्धतीने केली आहे. अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक स्थित्यंतरांच्या साक्षीदार असलेल्या साठे यांनी अनोख्या पद्धतीने नृत्यकलेचा प्रवास मांडला आहे. नृत्य शिकणं आणि शिकवणं कितीही व्यक्तिसापेक्ष असलं, तरी त्या मागचं मूलभूत सूत्र आणि तंत्र अभ्यासण्याची तळमळ या लेखन प्रपंचातून त्यांनी मांडली आहे. नवीन पिढीने काही गोष्टी डोळसपणे अभ्यासायला पाहिजे हे सांगण्याचा सोदाहरण प्रयत्न या पुस्तकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.वैशिष्ट्य : नृत्याविषयी मांडलेले अनुभवसिद्ध विचार व संदर्भ. गुरू-शिष्य परंपरेची माहिती.प्रकाशक : बुकमार्क पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १७६ मूल्य : ४५० रुपये.सायबरनामादिवसेंदिवस सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. अनेकजण यामध्ये नकळतपणे फसतात. सायबर फसवणूक कशा पद्धतीने होते, ती टाळण्यासाठी कसे सजग राहावे यासाठी वैशाली मंडपे यांनी मार्गदर्शन केले आहे. सध्याचा काळात मोबाइल आणि इंटरनेट अनिवार्य झाले आहे. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांचे नवनवीन प्रकार घडत आहेत. यावर योग्य पद्धतीने कोठे तक्रार करावी, सायबर गुन्ह्यासंदर्भात एखादी समस्या निर्माण झाल्यास घाबरून न जाता काय करता येईल, यावर उपाय सुचविले आहेत. सायबर गुन्हे नक्की कसे असतात, ते कसे ओळखावे, त्यापासून संरक्षण कसे करावे आणि विविध ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स’चा सुरक्षितपणे वापर कसा करावा, हे सविस्तरपणे पुस्तकात मांडले आहे.वैशिष्ट्य : तांत्रिक विषयाची विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना समजेल अशा पद्धतीने केलेली सोपी मांडणी.प्रकाशक : युनिक फाउंडेशन, पुणेपृष्ठे : १३४ मूल्य : १७० रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.