सप्तरंग

रंग आणि ठिपक्यांतून जीवनदर्शन

कलेची आराधना स्मृती जागृत ठेवते, भावनांना उजाळा देते आणि जे शब्दांतून अव्यक्त राहते त्याचे सादरीकरण करते.
Life in Layers Finding Meaning Through Colors and Dots

- हर्ष भटकळ, saptrang@esakal.com

कलेची आराधना स्मृती जागृत ठेवते, भावनांना उजाळा देते आणि जे शब्दांतून अव्यक्त राहते त्याचे सादरीकरण करते. चित्रकार माधवी पारेख यांची जीवनदृष्टी बालपणापासून कलेच्या माध्यमातून फुलू लागली. नंतर जागतिक पातळीवर प्रशंसा होऊन सातत्याने कार्यरत राहताना जीवनदृष्टीही घडत राहिली.

