Marathi Grammar and Literature : व्याकरण, चित्रकला आणि साहित्याचा सुवर्णसंगम; मराठी भाषेची नेटकी ओळख करून देणाऱ्या माधुरीताईंचे कार्य

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comमी अनेक वेळा लिहावे नेटके पाहिलं, वाचलं आहे आणि दर वेळी तुम्ही केलेलं हे काम पाहून थक्क झालो आहे. व्याकरण, चित्रं, भाषाशास्त्र आणि वेगवेगळ्या शैलीतलं ललित साहित्य यांचं मिश्रण यात आहे. व्याकरण, भाषा समजावून सांगताना उदाहरण म्हणून छोट्या छोट्या रूपक कथा, गोष्टी, उतारे, प्रसंग, कविता असे विविध लेखनप्रकार रचले आहेत. एवढंच नाही त्याला पूरक चित्रंही काढली आहेत. फोटो वापरले आहेत. यातले स्वाध्याय हे 'स्पून फीडिंग' करणारे नाहीत, तर विचार करायला लावणारे, प्रत्यक्ष कृती करायला लावणारे आहेत.माधुरीताई पुरंदरे यांस...तुम्हाला असं जाहीर पत्र लिहावं की न लिहावं, याचा खल हे सदर सुरू झालं तेव्हापासून मनात चालला होता... तुमची प्रतिक्रिया काय असेल, असा प्रश्न मनात यायचा आणि दरवेळी हे लिहायचं पुढे ढकलत राहिलो... पण परवा एक मे, महाराष्ट्र दिन झाला. तेव्हा ठरवलं, समस्त महाराष्ट्रीयनांसाठी, मराठी भाषिकांसाठी तुम्हाला हे पत्र लिहावं... माझ्या पिढीने तुमचं रंगमंचावरचं काम पाहिलं असण्याची शक्यता फार थोडी आहे. निदान मी तरी ते पाहिलेलं नाही. मी फक्त तुमच्या कामाचं कौतुक ऐकून आहे. 'तीन पैशाचा तमाशा' या नाटकात तुम्ही म्हणे एखाद्या झंझावातासारख्या रंगमंचावर यायचात... अनेकांनी मला हे सांगितलं आहे आणि दर वेळी मला हे नाटक न पाहिल्याची रुखरुख मनाला लागली आहे. मला माहितेय, स्वतःचं कौतुक करणं तुम्हाला आवडत नाही किंबहुना तुमच्या बोलण्यात 'मी' हा शब्दच नसतो, हे किती ऑड आहे आजच्या काळात! .मी तुम्हाला 'भेटलो' ते तुमच्या गाण्यातून. कवी ग्रेस यांच्या कवितांवर आधारलेल्या 'साजणवेळा'मधून. आणि 'शेवंतीचं बन'मधूनही. पण मला 'साजणवेळा' नेहमीच जास्त प्रिय आणि जवळचं वाटतं. माझं ते ऑल टाइम फेव्हरीट आहे. कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा मी साजणवेळाची सीडी घेतली होती. दोन भाग होते त्याचे. नंतर ती हरवली, पण सगळ्या ट्रॅक्सचं एमपीथ्री ट्रॅकमध्ये रूपांतरण करून मी ते कॉम्प्युटरवर साठवून ठेवले होते. नंतर पुढे हे ट्रॅक्स मोबाइलवरही घेतले, केव्हाही ऐकायला. मग कळलं, यूट्यूबवर दोन्ही भाग आहेत. तरी मी ते ट्रॅक ठेवून दिले आहेत बरं!चंद्रकांत काळेंनी ग्रेसांच्या ललितबंधांचं निवेदन म्हणून केलेलं वाचन, आनंद मोडक यांचं संगीत आणि तुमचा आणि मुकुंद फणसळकर यांचा आवाज. अद्भुत, जादूई रसायनच आहे ते. जेव्हा जेव्हा मला बाहेरचा गोंगाट असह्य होतो, स्वतःच्या आत जाऊन बसावंसं वाटतं तेव्हा तेव्हा मी साजणवेळाला शरण जातो. अशा वेळी मी 'साजणवेळा'तलं तुमचं 'परतुनी कधी येशी' हे गाणं ऐकतो.या कवितेला दिलेलं संगीत निव्वळ अलौकिक आहे, पण तुम्ही लावलेला आवाज – तो त्याहीपेक्षा उच्च! केवळ ग्रेट! खरंतर संगीत ही अनुभवण्याची कला, तशी अमूर्त. त्यातून मिळणारी अनुभूती शब्दांतून व्यक्त करण्याचा अट्टाहास करवत नाही. तरी शब्दांतून बोलायचंच असेल, तर असं वाटतं की परतुनी कधी येशी या प्रश्नातली सगळी आर्तता तुम्ही तुमच्या आवाजाने तोलून धरली आहे. आणि त्यानंतर येणाऱ्या 'अंत नाही तमाला' या ओळींतली गडदता, वेदना, दुःख असं सारं त्यात विरघवळून टाकलं आहे. नंतर, 'तमभर घर माझे, चंद्र नाही उशाला' या ओळीला गेलेला तुमचा टिपेचा स्वर आणि त्यातली मनाला चरे पाडणारी आर्तता... मी ही ओळ कितीदातरी पॉझ करून पुन्हा पुन्हा ऐकली आहे, अनुभवली आहे..संगीत, नाटक, लेखन हे तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अनेक पैलूंपैकी एक-दोन पैलू झाले. माझ्यासारख्या अनेक वाचकांना आणि पालकांना तुम्ही निर्माण केलेल्या बालसाहित्यामुळे जन्मभर तुमच्या ऋणात राहायला आवडेल. कारण मराठीतलं बहुतांश बालसाहित्य उपदेश नाहीतर भरपूर गमतीजमती, मजामस्ती अशा दोन ध्रुवांवर फिरत राहतं, अजूनही यात फारसा बदल झालेला नाही. मोठ्यांच्या साहित्यापेक्षा मुलांसाठी साहित्य निर्माण करणं हे जास्त जबाबदारीचं आणि गांभीर्याने करायचं काम आहे, पण मराठीत ते फार 'लाइटली' घेतलं जातं. मुलांच्या आकलनशक्तीला कमी न लेखता तुम्ही गोष्टी लिहिल्या. 'सिल्व्हर स्टार' कादंबरी, 'त्या एका दिवशी' यांसारख्या कुमारांसाठीच्या कथा (यातली 'मला क्रियापद भेटलं' ही कथा मला फार आवडते), 'यश-राधा मालिका' यांसारख्या लहान मुलांसाठीच्या चित्रपुस्तकमालिका किंवा 'वाचू आनंदे'सारखे संपादित खंड आणि सर्वांत महत्त्वाचं, सर्व मराठी भाषिकांनी डोक्यावर घेऊन नाचलं पाहिजे असं काम - लिहावे नेटके!आजकाल बारकंसं काम केलं तरी 'किती काम केलं रे बाबा'चा किंवा 'प्राउड ऑफ यू'चा घंटानाद करण्याची प्रथा सोशल मीडियावर आहे. 'लिहावे नेटके' या तुमच्या कामाला काय म्हणावं मग? हे काम पाहिलं की वाटतं, कोण आहेत या बाई? काय खात असतील या? एकट्याने इतकं मोठं, इतकं भारी आणि सर्व कलांना कवेत घेणारं काम केलंय! आपल्या मराठीत भाषेत आणि मराठी भाषेसाठी केलंय! निव्वळ ग्रेट. आदर वाटतो ते पाहून आणि प्रेरणा मिळते! वाटतं, असं काम होऊ शकतं. किती महत्त्वाचं आहे हे!हे तीन खंड मराठी भाषा, व्याकरण यांबद्दलचे आहेत. पण रूक्ष, कोरडे नाहीत. त्यात कथा, कविता, गोष्टी, कोडी, चित्रं, स्वाध्याय, छायाचित्रं अशा कितीतरी गोष्टींचा मिलाफ आहे. भाषेची गोडी लावण्यासाठी तयार केलेलं हे पुस्तक केवळ भाषेपुरतं सीमित न करता मुलांना, पालकांना आणि शिक्षकांनाही समृद्ध अनुभव देतं.न राहवून प्रश्न हा विषय समजावण्यासाठी लिहिलेला एक उतारा इथे देतो –.सतत प्रश्न विचारणार्या एका छोट्या राक्षसाची गोष्ट लहानपणी वाचली होती. त्याच्या प्रश्नांनी हैराण झालेले त्याचे आईबाबा शेवटी त्याला एका विहिरीत बसवून ठेवतात. बिचारा राक्षस जाणाऱ्या-येणाऱ्यांना हाका मारत राहतो. पण त्याच्या प्रश्नांचा धसका सगळ्या गावानेच घेतलेला असतो. बरा आहे विहिरीतच, असा विचार करून कुणीच त्याला बाहेर काढत नाही. ही गोष्ट वाचल्यावर मला पुन्हा प्रश्न पडायचे. कोणी रचली असेल ही गोष्ट? त्याला त्यातून काय सुचवायचे असेल? म्हणज 