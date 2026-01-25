Premium|Mahabharata war: महाभारतकालीन युद्धकला: अस्त्रशस्त्रांपासून व्यूहांपर्यंतचा थरारक इतिहास

‘महाभारत’ हे भारतातील अत्यंत महत्त्वाचे महाकाव्य आणि सर्वांत मोठे साहित्य समजले जाते. ती केवळ कौटुंबिक कलहाची कथा नसून, युद्धशास्त्राचा तो एक महान ग्रंथ आहे. या काळात शस्त्रास्त्रांचा विकास चरमोत्कर्षावर होता. ग्रंथात ‘मुक्त’ (फेकले जाणारे), ‘अमुक्त’ (हातात धरून चालवले जाणारे), ‘मुक्तामुक्त’ (फेकून किंवा हाताने धरून वापरता येणारे) अशा शस्त्र प्रकाराचे उल्लेख येतात. मंडलावर्त, कौशिक, यमक, गोमूत्रक इत्यादी डावपेचांचे तसेच नाराच, भल्ल, क्षुरप्र, वत्सदंत, निस्त्रींश, परिघ, दंड, स्थूणा, गुड, लोखंडी व सुवर्णजडित गदा इत्यादी अनेकविध शस्त्रांचे उल्लेख येतात..खांद्यापासून कमरेपर्यंतच्या भागासाठी कवच, वर्म, सन्नाह, तनुत्राण, देहावरण, गात्रावरण अशा नावांचे चिलखत होते. तर डोक्यासाठी शिरस्त्राण, मानेसाठी कंठत्राण तर धनुष्यबाण चालवताना हाताला इजा होऊ नये म्हणून अंगुलित्राण, हस्तावाप व तलत्र ही संरक्षक साधने होती. अगदी भीमाने खड्गयुद्धाचे भ्रांत, आविद्ध, उद्भ्रांत, सम्पात असे विविध प्रकार असल्याचे सांगितले आहे. सैन्यामध्ये विद्वान, शिल्पी, शास्त्रविशारद, वैद्य, औषधी वनस्पती यांचाही समावेश असे. जरासंध व बलरामाची मल्लशाळा प्रसिद्ध होती. उद्योगपर्वाच्या १५५व्या अध्यायात कचग्रहविक्षेप (शत्रूच्या केसाला पकडून दूर फेकणारे), तैलगुडबालकयंत्र (विशिष्ट तेल व अन्य पदार्थ शत्रूवर फेकणारे यंत्र), आशीविषधर (सापाचे विष शत्रूवर फेकणारे यंत्र) इत्यादी यंत्रांचा उल्लेख येतो. याशिवाय हाताने चालविल्या जाणाऱ्या शस्त्रांचा (तलवार, गदा) तसेच मंत्रशक्तीने किंवा यंत्राने फेकल्या जाणाऱ्या शस्त्रांचा (बाण, क्षेपणास्त्र) उल्लेख येतो. मुष्टियुद्ध, मल्लयुद्ध, वृक्षयुद्धासोबतच ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र अशा विनाशकारी अस्त्रांचाही उल्लेख येतो. या अस्त्रांची वर्णने आजच्या अण्वस्त्रे किंवा जैविक शस्त्रांसारखीच दिसतात. अशा विनाशकारी अस्त्रशस्त्रांच्या वापरांमुळेच या युद्धात अगणित लोक मारले गेले. १८ दिवस चाललेल्या व कोट्यवधी सैनिक सहभागी असलेल्या या घनघोर युद्धात ९९ टक्के सैनिक मृत्यूमुखी पडले. कौरव सेनेमधील अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कीर्तीवर्ण व कर्णाचा मुलगा ऋषकेतू असे चारच जण तर पांडव सेनेमधील ५ पांडव, सात्यकी व श्रीकृष्ण एवढेच योद्धे जिवंत राहिले (महाभारत युद्धानंतरचा युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र संवाद)..युद्ध होणार हे निश्चित झाल्यावर पांडव, कौरव, सोमक (पांचाल प्रमुख) यांनी एकत्र येऊन युद्धाचे नियम तयार केले (भीष्म पर्व, अध्याय १). रथदळ, गजदळ, अश्वदळ व पायदळ असे सेनेचे ४ मुख्य विभाग (चतुरंग सेना) होते. सैन्याची मोजदाद करण्यासाठी आकडेमोडीचा उल्लेख ग्रंथांत येतो. एका अक्षौहिणी सेनेत २१,८७० रथ, २१,८७० हत्ती, ६५,६१० घोडे व १,०९,३५० पायदळाचा समावेश होत असे. असे कौरवांकडे ११ अक्षौहिणी तर पांडवांकडे ७ अक्षौहिणी सेना असल्याचे उल्लेख येतात. (आदिपर्व, उद्योगपर्व, भीष्मपर्व). एका अक्षौहिणीमागे १ सेनानायक याप्रमाणे पांडवांचे द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन असे ७ सेनापती होते. १० हजार सैनिकांशी लढणाऱ्या योद्ध्यास ‘रथी’, ६ रथींशी लढणाऱ्यास ‘अतिरथी’, ११ अतिरथींशी लढणाऱ्यास ‘महारथी’ व एकाच वेळी १२ महारथींशी लढणाऱ्यास ‘अतिमहारथी किंवा ‘महामहारथी’ म्हटले जाई. त्यातूनच ‘रथी-महारथी’ हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे प्रचलित झाला असावा.महाभारतकाळात पायदळासोबतच रथांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. रथाला जोडून कमीअधिक घोडे असत. ज्या रथाला घोडे जास्त तो सर्वांत मोठा व वेगवान असे. रथावर सारथी (रथ चालविणारा), योद्धा व योद्ध्यास आवश्यक अस्त्र-शस्त्र असत. युद्धाच्या वेळी भीम आपला सारथी विशोक याला रथात असलेल्या शस्त्रांची मोजदाद करायला सांगतो. त्यावेळी रथात ६० ते ८५ हजार विविध प्रकारच्या बाणांचा साठा असल्याचे नमूद करतो. या बाणांशिवाय शक्ती, तोमर व गदा देखील असल्याचे तो सांगतो. भीम केवळ गदायुद्धातच नाही, तर धनुर्विद्येतही निपुण होता. शत्रूवर तो एकाच वेळी ७ किंवा कधीकधी त्यापेक्षा जास्त बाण सोडत असल्याचे उल्लेख येतात (द्रोण पर्व, अ.१२५-१३० व भीष्म पर्व)..युद्धकाळात रोज सेनापती परिस्थितीनुरुप सैन्याची विशिष्ट मांडणी (व्यूहरचना) करत असत. यामध्ये चक्रव्यूह (फिरत्या चक्राप्रमाणे सैन्यरचना, ज्यात आत जाणे सोपे पण बाहेर पडणे कठीण असते. द्रोणाचार्यांनी हा व्यूह रचला व अभिमन्यू त्यात अडकला), क्रौंचव्यूह (क्रौंच पक्षाच्या आकाराचा), पद्मव्यूह (कमळाच्या आकाराचा बचावात्मक व्यूह), सूची व्यूह (शत्रूच्या सैन्यात घुसण्यासाठी सुईसारखा टोकदार व्यूह), मकरव्यूह, कूर्मव्यूह इत्यादी व्यूहरचनांचे उल्लेख येतात. दोन्ही बाजूंचे सेनापती परिस्थितीचे आकलन करून प्रत्येक दिवशी आपली व्यूहरचना बदलत असत. प्रत्यक्ष युद्धावेळी अर्जुनाचे मनोधैर्य खचले असताना कृष्णाने केलेले मार्गदर्शन हे ‘लष्करी समुपदेशन’ व सैन्याचे मनोधैर्य उंचावण्याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. महाभारतात केवळ श्रीकृष्णानेच अर्जुनाला उपदेश (गीता) दिला नाही तर विदुराने धृतराष्ट्राला व भीष्माने युधिष्ठिराला सांगितलेली गीता देखील महत्त्वपूर्ण आहे.शुक्रनीतीआचार्य शुक्र यांनी रचलेल्या ‘शुक्रनीती’ या ग्रंथामध्ये उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ आणि अधम अशी युद्धाची ४ प्रकारांत विभागणी केलेली आहे. मंत्रबळाद्वारे फेकल्या जाणाऱ्या अस्त्रांच्या साहाय्याने केलेल्या युद्धाला ‘उत्तम युद्ध’ म्हटलेले आहे. आणि मंत्रयुद्धाला अधिक महत्त्व दिलेले आहे.शुक्रनीतीची उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यात विविध प्रगत अशा आग्नेयस्त्रांबाबत (बंदुका, तोफा सदृश अस्त्र) बरेच तांत्रिक वर्णन आलेले आहे. ‘लघुनाळिका’ (५ विती लांब, लाकडी दस्ता व हाताने वापरण्याजोगी) व ‘बृहन्नाळिका’ (आकाराने मोठी, चाकांवरून व गाड्यांवरून वाहून नेली जाणारी व दुर्ग पाडण्यासाठी किंवा शत्रूचा लांबून संहार करणारी) अशा २ नाळिकांचे (बंदूक/तोफ) प्रकार सांगितले आहेत. यात वापरल्या जाणाऱ्या दारूगोळ्याला ‘अग्निचूर्ण’ म्हटले आहे. सुवर्ची लवण, गंधक व कोळसा यांचे विशिष्ट मिश्रण करून त्याला काही वनस्पतींचा रस वापरून हे चूर्ण बनवले जाई..Premium|Indian Arms and Armour : भारतीय शस्त्रे, शस्त्रांचा भारत!.(श्लोक क्र.१९४-२०२) शुक्राचार्य यांनी सैन्याच्या संघटनेला खूप महत्त्व दिले आहे. राजाने आपले सैन्य कसे उभारावे व विविध दलांचे प्रमाण कसे असावे, याचे गणिती सूत्र मांडलेले आहे. एका आदर्श सैन्यदलात प्रत्येक ५ घोड्यांमागे १ बैल (सामान वाहतुकीसाठी), ८ उंटांमागे १ हत्ती व ४ हत्तींमागे १ रथ असावा. घोडदळाच्या संख्येपेक्षा पायदळ चारपट असावे. ग्रंथाच्या चौथ्या अध्यायामधील सातवे प्रकरण हे सैन्याशी संबंधित आहे. तिथे विपुल माहिती दिलेली आहे.शत्रूच्या स्थितीनुसार व भौगोलिक परिस्थितीनुसार सैन्याची मांडणी (व्यूह) कशी करावी, याचेही सविस्तर विवेचन केले आहे. ‘चक्रव्यूह’ (जेव्हा सैन्याला चारही बाजूंनी धोका असतो, तेव्हा गोलाकार रचना करावी), ‘सूचीव्यूह’ (जेव्हा रस्ता अरुंद असतो किंवा शत्रूची फळी फोडून आत घुसायचे असते, तेव्हा सैन्याची रचना सुईसारखी, एकामागून एक अशी करावी), ‘शकटाव्यूह’ (सैन्याच्या मध्यभागी राजा व खजिना सुरक्षित ठेवण्यासाठी गाड्यांच्या आकाराची रचना करावी), ‘मकरव्यूह’ (नदी ओलांडताना किंवा पाणथळ जागी लढताना) (श्लो.क्र.२७१-२७४).ग्रंथात केवळ युद्धतंत्राच्याच नव्हे तर, सैन्य कल्याणाच्या देखील बाबी सांगितल्या आहेत, सैनिकांना वेळेवर व पुरेसा पगार देण्यात यावा. सैनिक युद्धात मरण पावला, तर त्याच्या पत्नीला आणि मुलांना राजाने आजन्म सांभाळावे किंवा निवृत्तिवेतन द्यावे. सैन्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान करू नये व सामान्य नागरिकांना त्रास देऊ नये, असे कडक नियम होते. (असेच नियम शिवरायांनी देखील आपल्या सैन्याबाबत वापरले). किल्ल्यांचे प्रकार व त्यांचे महत्त्व सांगताना शुक्राचार्य यांनी राजाला सल्ला दिला आहे की, ‘किल्ला नसलेला राजा हा दात नसलेल्या सापासारखा असतो.’ (अध्याय ४, प्रकरण ६, दुर्ग)..कौटिल्य अर्थशास्त्रकौटिल्य अर्थात चाणक्यांनी लिहिलेला हा ग्रंथ युद्धनीतीचा पाया मानला जातो. कौटिल्यांनी आपल्या या ग्रंथात राजकारण, अर्थशास्त्र, परराष्ट्र धोरण, न्यायव्यवस्था, नीती, राजाची कर्तव्ये, प्रशासन, कररचना, कायदे, प्रजाकल्याण, सैन्य व्यवस्थापन, गुप्तचर (हेर), युद्धकला, अस्त्रशस्त्र, राज्यसंरक्षण, दुर्ग इत्यादी बाबींचे विस्तृत विवेचन केलेले आहे. त्यामुळे हे पुस्तक राज्यकारभारासाठी संपूर्ण मार्गदर्शक झाले आहे. ‘ॐ नमः शुक्रबृहस्पतिभ्याम्’ अशी शुक्राचार्य व बृहस्पती यांना वंदन करून आपल्या ग्रंथाची कौटिल्याने सुरुवात केली आहे. हे दोघेही प्राचीनकाळापासून युद्धशास्त्राचे उत्तम रणनीतीकार म्हणून ओळखले जात असत.या ग्रंथात ‘धर्मयुद्ध/प्रकाश युद्ध’ (पूर्वसूचना देऊन, समोरासमोर लढले जाणारे), ‘कूट युद्ध’ (गनिमी कावा, अचानक, फसवणूक करून केलेले), ‘तुष्णी युद्ध’ (गुप्तहेरांकरवी विषप्रयोग, अफवा पसरवणे, शत्रूच्या गोटात फूट पाडून त्यांना आतून संपवणे) अशा युद्धाच्या प्रकारांबद्दल विस्तृतपणे विवेचन केलेले आहे..Premium|Indian warfare techniques : ‘ऋग्वेदापासून रामायणपर्यंत; प्राचीन भारतीय युद्धकलेचा अद्भुत आढावा’.कौटिल्याने ‘सप्तांग’ सिद्धांताद्वारे राज्याचे सात आधारस्तंभ सांगितले, ज्यात ‘दंड’ (सेना) आणि ‘दुर्ग’ यांना अनन्यसाधारण महत्त्व दिले. ‘मंडल’ सिद्धांताद्वारे त्यांनी सांगितलेले परराष्ट्र धोरण आजही लागू पडते. ‘तुझ्या राज्याच्या सीमेला लागून असलेला राजा तुझा नैसर्गिक शत्रू असतो आणि शत्रूचा शत्रू हा तुझा मित्र असतो.’ या तत्त्वावर आधारित राजाने ‘विजिगीषु’ (विजयाची इच्छा धरणारा) वृत्तीने रहावे आणि आपल्या मित्र व शत्रूंचे नियोजन करावे. कौटिल्याने ‘शतघ्नी’ (एकावेळी शंभर लोकांना मारणारे यंत्र) आणि ‘जमदग्नी’ यासारख्या यंत्रांचा उल्लेख केला आहे. तटबंदीवरून मोठे दगड किंवा बाण फेकण्यासाठी या यंत्रांचा वापर होई. शत्रूची माहिती असणे म्हणजे अर्धे युद्ध जिंकणे होय, शत्रूच्या हालचाली न कळणे म्हणजे अंधारात चालण्यासारखे आहे. असे सांगून ग्रंथात गुप्तहेरांचे मोठे जाळे उभे करण्यावर भर दिला आहे. कौटिलीय अर्थशास्त्राच्या १४व्या औपनिषदिक अधिकरणात शत्रूचा नाश करण्यासाठी करावयाच्या गुप्त, तांत्रिक आणि औषधी प्रयोगांची माहिती दिली आहे. सरळ युद्धाने (प्रकाशयुद्ध) किंवा डावपेचांनी (कूटयुद्ध) शत्रूला हरविणे शक्य नसते, तेव्हा कौटिल्याने चार अध्यायांद्वारे काही उपाय सुचविले आहेत. पहिल्या अध्यायात शत्रूचा काटा काढण्यासाठी विविध विषारी प्रयोग, औषधी वनस्पतींचे मिश्रण आणि रासायनिक चूर्णांची माहिती दिली आहे. यात शत्रूला ठार मारणे, अंध करणे किंवा वेड लावणे यासाठीच्या रचना दिल्या आहेत. दुसऱ्या अध्यायात दैवी चमत्कार घडल्याचा भ्रम निर्माण करून शत्रूचे मनोबल खच्ची करणे व स्वकीयांचे मनोबल वाढविण्याच्या युक्त्या सांगितल्या आहेत. (याचा वापर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील केला) यासाठी कौटिल्याने काही रासायनिक पदार्थ आणि युक्त्या कशा वापराव्यात हेही सांगितले आहे. तिसऱ्या अध्यायात शत्रू सैन्यावर धूर सोडून त्यांना बेशुद्ध करणे किंवा मारणे, तसेच शत्रूच्या प्रदेशातील अन्नपाणी दूषित करण्याचे मार्ग सांगितले आहेत. चौथ्या अध्यायात शत्रूला मानसिकदृष्ट्या खचविण्यासाठी मंत्रांचा आणि विशिष्ट विधींचा उल्लेख केलेला आहे. याशिवाय शत्रूने आपल्यावर असे प्रयोग केल्यास राजाने स्वतःचा बचाव कसा करावा आणि विषाची परीक्षा कशी घ्यावी, याचीही माहिती यात कौटिल्याने दिली आहे. शत्रूला अंधत्व येईल असे काही प्रयोग कौटिल्यांनी सांगितलेले आहेत. यात असा एक प्रकारचा धूर सांगितला आहे की, जिथपर्यंत तो धूर पसरेल त्या परिसरातले सर्व लोक मरण पावतील. शत्रूसैन्य आणि शत्रू प्रदेशातील लोक यांना एक प्रकारचा भ्रम होऊन त्यांना विलक्षण त्रास होईल असाही एक प्रकार/विद्या कौटिल्याने दिली आहे. याशिवाय शत्रूला अगदी सहज नष्ट करता येईल असेही काही प्रयोग दिले आहेत. त्यामध्ये विशिष्ट औषधांचा उपयोग करून, बाणाच्या टोकांना ते औषध लावून तो बाण ज्याला लागेल तो वेडा बनतो आणि तो दहा माणसांना चावतो..ते दहा लोक मग आणखी दहा जणांना चावत सुटतात आणि त्यांच्यामध्ये ते विष भिनते. विशिष्ट विषारी औषधे शत्रूप्रदेशातील पाण्यात टाकल्यास, त्या पाण्यातील मासेही एकमेकांना चावत सुटतात व मरून जातात. अशा पाण्याला माणसाने स्पर्श केला तरी त्याला विषबाधा होते. असे विस्मयकारक आणि भयंकर प्रयोगांची कौटिल्याने आपल्या ग्रंथात माहिती दिली आहे. याशिवाय काही खास तेल बनविण्याच्या विधी दिल्या असून, ते तेल पायांच्या तळव्यांना लावून रणरणत्या निखाऱ्यावरून चालले तरी पाय भाजणार नाहीत. तोंडातून धूर काढणे, आगीच्या ज्वाला काढणे, पाण्यात असूनही आग पेटतच राहणे, अजिबात थकवा न येता दोनचारशे मैल सहज चालत जाऊ शकेल असे अचाट प्रयोग दिलेले आहेत. हे नानाविध प्रयोग सांगण्याचा कौटिल्यांचा उदात्त हेतू हा होता की, या प्रयोगांद्वारे राजाने शत्रूंचा नायनाट करावा व आपल्या मातृभूमीचे रक्षण करावे.बौद्ध व जैन ग्रंथबौद्ध काळादरम्यान, विशेषतः मगध साम्राज्याच्या उदयाच्या वेळी युद्धनीतीमध्ये मोठे बदल झाले. या काळात साम्राज्यविस्ताराची लालसा आणि सत्तेची भूक अधिक प्रबळ झाली. मगधचा राजा अजातशत्रू याने सत्तेसाठी आपला पिता बिंबिसार यांचा खून केला. वैशालीवर आक्रमणासाठी अजातशत्रूने एका भव्य किल्ल्याची (पाटलीपुत्र) उभारणी केली (दीघनिकाय बौद्ध ग्रंथ). ‘महाशिलाकंटक’ व ‘रथमूसळ’ नावाच्या शस्त्रांचा व नावीन्यपूर्ण यंत्रांचा वापर केला (भगवती सूत्र जैन ग्रंथ). अजातशत्रूला वैशालीच्या लिच्छवी गणराज्यावर ताबा मिळवायचा होता. लिच्छवी हे लोकशाही आणि संघनियमांचे पालन करणारे होते. लोकशाहीद्वारे चालणाऱ्या राज्यांची परंपरा आपल्याकडे फार प्राचीन असून त्यावर काशीप्रसाद जयस्वाल यांनी विस्तृत विवेचन केलेले आहे..उपरोक्त ग्रंथांशिवाय कामंदक महर्षी यांनी लिहिलेला ‘नीतिसार’, चालुक्य राजा सोमेश्वर तिसरा यांचा ‘मानसोल्लास’ (अभिलषितार्थ चिंतामणी), राजा भोज यांचे ‘युक्तिकल्पतरू’ व ‘समरांगण सूत्रधार’, मित्रमिश्रा यांचा ‘वीरमित्रोदय’, सोमदेव सूरी यांचे ‘नीतिवाक्यामृत’ व ‘यशस्तिलक’, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेने रामचंद्रपंत अमात्य यांनी लिहिलेले ‘आज्ञापत्र’, छत्रपती संभाजीमहाराज लिखित ‘बुधभूषण’, ‘कोदंडमंडन’, ‘अंगुत्तरनिकाय’, ‘महाउमग्ग जातक’, ‘मिलिंदपन्ह’, ‘जंबुद्विपप्रज्ञप्ती’, ‘कल्पसूत्र’ तसेच निरनिराळे धनुर्वेद, नीतिसार, वेद, पुराणे, स्मृतीग्रंथ, नीतिग्रंथ, शिल्पशास्त्र इत्यादी ग्रंथांमध्ये युद्धविषयक विपुल लेखन आढळते. (सर्वच ग्रंथांची, त्यात दिलेल्या युद्धतंत्रांची संदर्भांसहित माहिती येथे देणे केवळ अशक्य आहे.)कालांतराने इतिहासात घडलेल्या जय-पराजयाच्या मालिकांचा, कमतरतांचा, बलस्थानांचा अभ्यास करून विजयाचा इतिहास निर्माण केला, तो रणराज श्रीशिवछत्रपतींनी..