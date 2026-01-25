Premium|Maharashtra Politics: भाजपचे महापालिकांवर वर्चस्व: महाराष्ट्राच्या शहरीकरणाला नवा आयाम

महाराष्ट्रातल्या २९ महापालिकांच्या निवडणूक निकालांवर भाजपचे वर्चस्व आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छाप स्पष्ट आहे. झपाट्याने नागरीकरण आणि शहरीकरण होणाऱ्या महाराष्ट्रातील शहरांच्या दृष्टीने यापुढील काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विकासाच्या नियोजनाला आज गांभीर्याने घेतले, तर उद्याच्या संपन्न शहरांची पायाभरणी होईल; अन्यथा....महाराष्ट्रातल्या २९ महापालिकांच्या निवडणुकीचा निकाल लागून आता आठवडा लोटला आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन ते सहा वर्षे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या महापालिकांचा कारभार आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती परतला आहे. लोकशाहीमध्ये प्रशासनानं दीर्घकाळ आणि निरंकुशपणानं सत्ता बाळगणं अभिप्रेत नाही. अंतिम सत्ता लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडं, म्हणजे पर्यायानं लोकांच्या हाती असणं जरुरी आहे. तसं ते घडलं, ही एक फार मोठी गोष्ट या निवडणुकीनं केली..राजकीय चित्र काय?आणखी काय काय दिलं या निवडणुकीनं आणि निकालानं? भाजपच्या सत्तेला आणखी बळकटी दिली. ‘दिल्ली ते गल्ली’ भाजप हे या पक्षाचं स्वप्नं महाराष्ट्रात जोरकसपणानं अमलात आणलं गेलं. या पक्षाच्या वळचणीला चार-सहा वर्षं वाट पाहात थांबलेल्यांच्या अंगावर विजयाचा गुलाल पडला. शिवसेना कुणाची या प्रश्नाच्या उत्तरापेक्षा ‘बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांना मानणाऱ्या’ पक्षांची महाराष्ट्रात वाढ होते आहे, हे या निवडणुकीत चांगलंच समजलं. शिवसेना, शिवेसना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांची एकत्रित आकडेवारी या वाढीची साक्ष देते. मराठी माणसाचंनाव घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांना मुंबईकरांनी एकदिलानं सत्ता काही दिली नाही. ठाकरे बंधूंच्या एकत्रीकरणाचा ना त्यांना स्वतःला मोठा लाभ दिसला ना त्यांच्या विरोधात उभे ठाकलेल्या एकनाथ शिंदे यांना काही तोटा झाला.कुणाला धडे; कुणाला धपाटे!वसई विरारमधली बहुजन विकास आघाडी किंवा मालेगावमधील इस्लाम पक्ष वगळता सगळीकडं छोटे पक्ष, अपक्ष यांना निवडणुकीच्या प्रचारातली दमछाक आणि अंतिमतः बहुतांश ठिकाणी पराभव तेवढा पाहता आला. लातूरमध्ये देशमुखांच्या पाठीशी उभी राहिलेली जनता किंवा कोल्हापुरात सतेज पाटील यांना कडवी लढत देण्याइतपत जनतेनं दिलेली साथ या दोन्ही बाबी काँग्रेस म्हणून पाहता येणार नाहीत, असंही या निवडणुकीनं सांगितलं. या दोन्ही ठिकाणी नेत्यांचा वैयक्तिक करिष्मा आहे आणि तो दिल्लीत बसून गल्लीची नाडी ओळखण्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसच्या आजच्या नेतृत्वाला कळलेला नाही. आजच्या काँग्रेसची एकूण जी अवस्था आहे, त्या अवस्थेचं नव्यानं चित्र निवडणुकीच्या निकालानं दाखवलं. निकालानं कुणाला धडे दिले. कुणाला धपाटे दिले आणि कुणाला सबुरीचा सल्लाही..अग्रलेख : गड गेला; पण वाघ राहिला.भाजपचा स्ट्राइक रेट तब्बल ४० टक्केनिवडणुकीनं मतदारांना काय धडे दिले, हे पाहण्याआधी राजकीयदृष्ट्या नवं आकलन काय हे समजून घेऊ. महाराष्ट्रात २०१७मध्ये २७ महापालिकांमधल्या २७३६ जागांपैकी १०९९ जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. २०२६मध्ये महापालिकांची संख्या २९ आहे. जागा २८६९ आहेत आणि भाजपची झेप १४२५ जागांची! महाराष्ट्रातले पन्नास टक्के नगरसेवक आपल्या विचारांचे, ही भाजपची या क्षणाची ताकद आहेत. एकत्रित शिवसेनेचे २०१७मध्ये राज्यभर ४८९ नगरसेवक होते. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांची एकत्रित आकडेवारी ५५४ झाली आहे. यामध्ये शिंदेंचे ३९९ नगरसेवक आहेत. मनसेचा आकडा २६ वरून १३ पर्यंत घसरला आहे. एकत्रित राष्ट्रवादीचे २०१७ मध्ये २९४ नगरसेवक होते. हा आकडा दोन राष्ट्रवादी होऊन २०३ पर्यंत घसरला आहे. अपक्षांची संख्या २०१७मध्ये ८९ होती, ती १९ पर्यंत घटली. छोट्या पक्षांचं संख्याबळ २५७ वरून सव्वा तीनशेवर पोहोचलं.राजकारण नागरीकरणाच्या वळणावरअजित पवारांसमोर या निकालानं संकट उभं केलं आहे. शरद पवारांसमवेत ठराविक महापालिकांमध्ये समेट घडवूनही त्यांच्या हाती काही लागलेलं नाही. महाराष्ट्र १९९०पर्यंत काँग्रेसी विचारांचा मानला जात असे. १९९५चं पहिलं युती सरकार आणि त्यानंतर २०१४ पासूनचं राजकारण पाहता महाराष्ट्रात काँग्रेसचं अस्तित्व तर नगण्य होत गेलं आहेच; शिवाय या विचारांच्या पाठीशी संख्याबळही जमा होताना दिसत नाही. याच्या उलट, भाजपचा एका बाजूनं हिंदुत्वाचा भावनिक पुकारा आणि दुसऱ्या बाजूनं विकास प्रकल्पांची स्वप्नं महाराष्ट्रानं स्वीकारल्याचं दिसतं आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातला हा मोठा बदल आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शहरी महाराष्ट्राचा सारा राजकीय अवकाश व्यापतो आहे. या महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विधानसभेच्या सुमारे शंभरावर जागा आहेत. येत्या वर्षभरात देशातल्या मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. लोकसंख्या हा निकष त्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत शहरांची विधानसभेतली ताकद वाढणार आहे. नेमक्या याच काळात भाजपनं शहरी राजकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. हे वळण नागरी राजकारणाकडं नेणारं आहे. आणि तरीही नागरिकरण राजकारणाचा मुख्य प्रवाह बनलेलं नाही, हे वास्तव!.शहरांच्या देशामहाराष्ट्राचं नागरीकरण पन्नास टक्क्यांवर गेलं आहे. मुंबई महानगरी आणि तिच्या परिघातली शहरं सतत प्रसरण पावत आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर अशी अत्यंत वेगानं विस्तारणारी शहरं महाराष्ट्राच्या वाढत्या नागरीकरणाचं उघडंवागडं रूप आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, जालना, जळगाव, अमरावती, अकोला अशा शहरांमध्येही नागरीकरणाचा झपाटा मोठा आहे. भले हा झपाटा मुंबई किंवा पुण्याच्या तुलनेत संथ भासत असेल; तथापि स्थानिक पातळीवर पाहिलं तर ही गावं अक्षरशः रूप पालटत आहेत. २०११ ते २०२६ या पंधरा वर्षांच्या काळात इचलकरंजी, अहिल्यानगरसारख्या गावांचा चेहरामोहरा बदलून गेला आहे. जनगणना नाही झाली म्हणून लोकसंख्या वाढायची थांबलेली नाही. वाढत्या लोकसंख्येनं नागरीकरणाचा रेटा वाढवत नेला आहे. ‘राकट देशा, कणखर देशा’ असा महाराष्ट्र ‘शहरांच्या देशा’ बनलेला आहे. इतकं झपाट्यानं नागरीकरण का होतं आहे आणि ही गती महाराष्ट्राला झेपते आहे का, यादृष्टीनं महापालिका निवडणुकीकडं पाहावं लागेल.फडणवीसांचं नागरिकरणाचं धोरणनिवडणुकांमध्ये नागरीकरणाचा मुद्दा देवेंद्र फडणवीसांनी आग्रहानं मांडला. नियोजनावर त्यांचा असलेला भरही त्यांनी पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि मुंबई अशा शहरांमध्ये मांडला. नागरीकरणाच्या वेगाकडं मुख्यमंत्री या नात्यानं ते गांभीर्यानं पाहतात, हे आतापर्यंत पुरेसं स्पष्ट झालं आहे. प्रश्न आहे तो मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टिकोन शहरांच्या रस्त्यांवर, नागरिकांच्या जीवनावर प्रभावीपणे प्रतिबिंबित होण्याचा. त्यासाठी प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचं पुरेसं प्रशिक्षण होण्याचा आणि मुख्य म्हणजे नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा. बंद खोल्यांमधलं प्रशासन आणि मतदारसंघापलीकडं न जाऊ इच्छिणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी शहरांसाठी एकत्र येतील तेव्हाच लोकं मुख्यमंत्र्यांचं व्हीजन स्वीकारतील. ‘विकास’ हा शब्द भाषणांमध्ये उत्तम आहे, प्रत्यक्षात तो सोलापुरातल्या पदपथांवर आणि मुंबईच्या ‘पेडेस्ट्रियन्स’साठीच्या रस्त्यांवर एकाच दर्जाचा दिसला तर तो खरा आहे. ते नागरिकरण आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर नागरिकरणाचं हे मोठं आव्हान आहे..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.जनतेनं मुद्दा सोडला!अपवाद वगळता कुठल्या राजकारण्यांना नागरीकरणावर आधारित वेळ नाही. वेळ असता, तर ‘विकास’ हा शब्द केवळ आकाशफलकांपुरता मर्यादित राहिला नसता. सर्व २९ महापालिकांमध्ये विकासावर साधकबाधक चर्चा झाली असती. विकासाचं काही प्रारूप कदाचित त्यातून गवसलं असतं. भरमसाट खर्चाचे अवाढव्य पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प म्हणजे विकास आहे का, या प्रश्नाचं उत्तरही मिळालं असतं. तसं काही घडलं नाही. प्रचारासाठीच्या होर्डिंगांवर ‘विकास’ दणदणीत अक्षरात चमकत राहिला आणि मालेगाव, जळगाव किंवा अन्य कुठल्याही महापालिकांचे मूलभूत प्रश्न त्या चमचमाटात मागं पडून गेले. छत्रपती संभाजीनगरच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असो किंवा कोल्हापूर शहरातला अंतर्गत रस्त्यांचा, या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी अनियोजित आणि अनियंत्रित नागरीकरण आहे. एकावेळी होत असलेल्या २९ शहरांच्या निवडणुकांच्या निमित्तानं नागरीकरण या एकाच मुद्द्याभोवती चर्चा व्हायलाच हवी होती. महाराष्ट्रानं ही फार मोठी संधी गमावली. राजकीयदृष्ट्या प्रत्येकाला काही ना काही लाभ झाला आहे; आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेनं मात्र हा मुद्दा हातचा सोडला.कंत्राटदारांचं भलंशहरांचे प्रश्न म्हटलं, की वाहतुकीचा प्रश्न जटिल आहे. मात्र, या प्रश्नावर उड्डाणपुलांचं चमकदार ‘पायाभूत’ उत्तर तयार असतं. सार्वजनिक वाहतुकीबद्दल धोरणकर्त्यांना आणि नेत्यांना बोलायचं नसतं. म्हणजे आधी समज तयार करून द्यायचा की हाच एकमेव प्रश्न आहे, त्याचं उत्तरही चुटकीसरशी उड्डाणपुलांमधून द्यायचं आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा उभीच राहू द्यायची नाही. महाराष्ट्रातल्या जवळपास प्रत्येक शहरांमध्ये वाहतुकीच्या प्रश्नावर अशीच राजकीय सोयीची रचना निर्माण झाली आहे. या रचनेतून कंत्राटदारांचं भलं आहे आणि सोबत नेते-कार्यकर्त्यांचंही. मुंबई, पुणे, नागपुरात मेट्रो धावायला आत्ताशी कुठं सुरूवात झाली आणि परभणी-सांगलीनं उत्तम सार्वजनिक बसचंही स्वप्नं पाहायचं नाही, अशी या रचनेची परिणिती असते. केवळ वाहतूकच नव्हे, पायाभूत सुविधांच्या विकासात हाच अनुभव येतो आहे..उद्याचं भवितव्यदिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात उत्तम सरकारी शाळा आणि उत्तम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी राहिली. शाळा आणि दवाखाने यामध्ये महापालिका किंवा एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोणत्याच सरकारांचं काही स्थान राहिलेलं नाही, अशी आजची अवस्था आहे. ही अवस्था घडवून आणली गेली आहे. शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा स्वतःच्या आर्थिक ऐपतीप्रमाणंच मिळणार आहेत, याची खात्रीच सर्वसामान्य जनतेला आता पटलेली आहे. या सुविधा महापालिकेनं दिल्याच पाहिजेत, अशी आग्रही मागणीही आताशी होत नाही. निसर्गपूरक विकास, कचरा व्यवस्थापन, पिण्याचं पाणी यासाठी थोडीफार आरडाओरड होते. पण, अशा नागरी प्रश्नांभोवती महापालिका निवडणूक लढली पाहिजे हा विचार साफ पुसला जातो आहे. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा साऱ्या आयुधांचा यथेच्छ वापर राजकीय पक्षांकडून होतो आहे. हे राजकारण महाराष्ट्राच्या भल्याचं आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. निवडणुकांमध्ये पैशाचं आमिष दाखवू नये, असं राज्यघटना सांगते. निवडणूक आयोगाची आदर्श म्हणावी अशी आचारसंहिताही तेच म्हणते. प्रत्यक्षात, गेल्या आठवड्यातल्या निवडणुकांमध्ये काय दिसलं? पैशाचा महापूर अनेक ठिकाणी वाहिला. इतका पैसा ओतून ‘समाजसेवा’ करू पाहणारी ही लोकं कोण आहेत, याच्या मुळाशी मतदार म्हणून आपण जायला हवं. आज आपण मुळाशी गेलो नाही, तर उद्या शहरं तळाशी असतील हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 