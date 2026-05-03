Premium|Maharashtra Premier League : आर्थिक गणितापेक्षा प्रेक्षकांचे प्रेम महत्त्वाचे! 'एमपीएल'च्या पहिल्या मोसमाची ती अविस्मरणीय गोष्ट

गमतीची गोष्ट अशी, की स्पष्ट दिसणारे नुकसान होत असतानाही कोणी संघमालक उघड नाराजी प्रकट करत नाही. सगळे नुसतेच, फक्त मी एकटाच बैठकीत बोलतो, असे म्हणतात. तीन वर्ष स्पर्धा धूमधडाक्यात भरवली गेली. ताम-झाम खूप होता पण त्यात क्रिकेटचा आत्मा शोधावा लागत होता.ज्या टी-२० क्रिकेटला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने अगदी सुरुवातीला जास्त भाव दिला नाही, तेच टी-२० क्रिकेट मागून येऊन पुढे गेले आहे. २००८ साली आयपीएल चालू झाले आणि पहिल्याच मोसमाने लोकांना भुरळ पाडली. लगेच राज्य क्रिकेट संघटनांच्या मनात स्थानिक पातळीवर टी-२० लीग चालू करायचे विचार घोळायला लागले. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने सर्वांत पहिली उचल खाताना लगेच महाराष्ट्र प्रीमिअर लीग चालू केली. एमसीएचे स्वत:चे मैदान नसल्याचा फायदा पहिल्या एमपीएलला झाला. सामने पीवायसी, पूना क्लब आणि डेक्कन जिमखाना मैदानावर झाले. अंतिम सामना बघायला डेक्कन जिमखाना मैदानावर क्रिकेट रसिक प्रेक्षकांनी खच्चून गर्दी केली. विजयी फटका मारल्यावर प्रेक्षक मैदानात खेळाडूंना भेटायला घुसल्याचे दृश्य माझ्या डोळ्यासमोर रेंगाळते आहे. संघमालकांना आर्थिक फायदा झाला नसला, तरी पहिल्या एमपीएल मोसमाने संघमालकांना भरपूर समाधान दिले आणि मी संघमालक होतो, हा मिरवण्याचा आनंद दिला. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने उत्तम नियोजन स्पर्धेचे करताना खर्चही अवास्तव केला नाही..पहिल्या वर्षी चांगली सुरुवात झाल्यावर खरे तर राज्यकर्त्यांनी धीर धरायला पाहिजे होता. दुसऱ्या वर्षी स्पर्धेची मुळे खोलवर रुजायला अवधी द्यायला हवा होता. स्पर्धा पुण्यातील क्लब मैदानांवर भरवून प्रेक्षकवर्ग जमा करून ठेवायला पाहिजे होता. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. संयोजकांनी समजावून सांगूनही अति उत्साहाच्या भरात एमसीए राज्यकर्त्यांनी स्पर्धा पुण्यातून बाहेर हलवली. एमपीएलचे दुसरे वर्ष नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील मैदानावर रंगवण्याचा घाट घातला गेला. दुसरा भयानक निर्णय होता स्पर्धेसाठी भारतीय नव्हे तर ऑस्ट्रेलियन चेंडू वापरण्याचा.काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या राज्यकारभारात खांदेपालट झाली. मधल्या काळात रखडलेली महाराष्ट्र प्रीमिअर लीग स्पर्धा नव्या दमाने भरवण्याचा संकल्प केला गेला. पहिल्या वर्षी विजेत्या देवगिरी संघासाठी संघमालकांनी ६ लाख रुपये मोजले होते. २०२३ साली हाच आकडा गगनाला भिडला होता. पुण्यातील संघासाठी चार संघ मालकांनी मिळून ३ वर्षांसाठी १४ कोटी ८० लाख रुपयांची बोली लावली. म्हणजे प्रत्येक वर्षी जवळपास ५ कोटी ही नुसती संघमालकीची फी एमसीएला देणे मान्य केले गेले. त्याच्या वरती खेळाडूंना करारबद्ध करतानाचा खर्च आणि प्रशिक्षक, सराव सुविधा, कपडे, खाणे, प्रवास सगळे धरून अंदाज १.५ कोटी रुपये असे मिळून प्रत्येक वर्षी सर्वांत जास्त खर्च संघमालकांना पडू लागला. तो सात कोटींच्या पुढे गेला. बाकी संघमालकांना त्यापेक्षा थोडा कमी निधी वापरावा लागला..Premium|IPL Business Model : आयपीएलचे अर्थकारण; मीडिया राइट्स, प्रायोजकत्व आणि सेंट्रल पूलमधून अब्जावधींचा खेळ.सवाल संघ चालवण्याच्या खर्चाचा आहे, त्या पेक्षा त्याला मिळणाऱ्या मोबदल्याचा आहे. नवीन स्वरूपात एमपीएल चालू करताना संघमालकांनी गुंतवलेली रक्कम नफा स्वरूपात परत मिळेल, अशी ग्वाही राज्यकर्त्यांकडून देण्यात आली होती. पहिल्या वर्षी एकही रुपया संघमालकांना परताव्यात मिळाला नाही. दुसऱ्या वर्षी २० लाख रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी म्हणे ६० लाख रुपये संघमालकांना जमलेल्या रकमेतून देण्यात आले. तरीही संघमालकांसाठी आर्थिक तूट मोठी आहे. अर्थात संघमालक फक्त आर्थिक नफ्यासाठी एमपीएल संघाची मालकी घेत नव्हते. त्यांना माध्यमातून प्रसिद्धी हवी होती तसेच मोठ्या स्पर्धेतील संघाच्या मालकीचा तोरा मिरवायचा होता आणि अर्थातच संघमालकांना महाराष्ट्राचे क्रिकेट वाढावे, मोठे व्हावे, ही सदिच्छा होती.गेली तीन वर्ष एमपीएल आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनसाठी मजबूत फायद्याची झाली आहे. पण संघमालकांचे हित जपले गेले आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण स्पर्धेला प्रेक्षकांचा अत्यल्प प्रतिसाद लाभला आहे. टीव्ही प्रक्षेपणाचे आकडे कमी आहेत आणि स्पर्धेचा काळ पावसाचा असल्याने गत वर्ष ३४ सामन्यांपैकी एकूण १४ सामने पावसामुळे पूर्ण रद्द किंवा पहिल्या डावानंतर रद्द किंवा पावसाच्या व्यत्ययाने अत्यंत कमी षटकांचे झाले आहेत. या सगळ्यात संघमालकांचे खूप नुकसान झाले. ज्या बद्दल कोणतीही सहानुभूती संघटनेने किंवा स्पर्धा आयोजकांनी दाखवलेली कानावर आलेली नाही. उलटपक्षी चौथ्या नव्या मोसमासाठी संघमालकीची फी २०% वाढवण्याचा विचार चालू होता.महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने महिलांची प्रीमिअर लीग स्पर्धा मोठ्या धूमधडाक्यात चालू केली. ज्याने राज्यातील महिला खेळाडूंना मस्त व्यासपीठ मिळाले. गल्लत एकच झाली. पुरुषांच्या एमपीएल स्पर्धेला संघमालकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला आणि संघ चढ्या भावाने विकले गेले, त्याचा विचार करून महिलांची एमपीएल स्पर्धा चालू करताना संघमालकीचे आकडे मोठे केले गेले. पहिल्या वर्षी स्पर्धा पार पडली पण संघमालकांना कळून चुकले, की संघाला बोली लावताना आपण वाहवत गेलो. गुंतवलेल्या रकमेचा मोबदला मिळणे कठीण आहे. मग दुसऱ्या वर्षी चारपैकी तीन संघमालकांनी स्पर्धेतून माघार घेतली. संघटनेला वाटले हे नाही तर दुसरे मालक सहजी तयार होतील. संघमालकीसाठी जाहिरात दिली गेली पण अपेक्षाभंग झाला. इतक्या मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करून संघ विकत घ्यायला कोणी पुढे आले नाही. यातून महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना काही बोध घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे..गंमतीची गोष्ट अशी, की स्पष्ट दिसणारे नुकसान होत असतानाही कोणी संघमालक उघड नाराजी प्रकट करत नाही. सगळे नुसतेच, फक्त मी एकटाच बैठकीत बोलतो, असे म्हणतात. तीन वर्ष स्पर्धा धूमधडाक्यात भरवली गेली. ताम-झाम खूप होता पण त्यात क्रिकेटचा आत्मा शोधावा लागत होता. त्यातून एमपीएलमध्ये खेळणारे महाराष्ट्राचे खेळाडू अत्यंत अनिच्छेने स्पर्धेत उतरताना दिसतात. ज्याने संघमालक हबकले आहेत. ज्याचा विचार सर्व काही माहीत असून संघटना करत नाहीये.सर्व स्थानिक टी-२० स्पर्धा आयपीएलचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आयोजित केल्या जातात. आयपीएल संघमालकांनी गुंतवलेल्या निधीचा परतावा त्यांना कसा मिळेल याचा सखोल अभ्यास करून त्यावर बीसीसीआय ठोस उपाययोजना करते. मग तो आदर्श महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला अजूनपर्यंत का ठेवता आलेला नाही, हा खरा प्रश्न आहे. आत्ताच्या घडीला महाराष्ट्र प्रीमिअर लीग स्पर्धेतील संघमालकांची भूमिका मला हौसेला माेल नसते प्रकारातील वाटते. बघूयात ही हौस किती टिकते. 