Marathi Book : अतरंगी भटकंतीतील वास्तवदर्शी अनुभव

अजित कानिटकर - saptarang@esakal.comमन रुतले क्षण : अतरंगी अनुभवांचं गाठोडे’ हे मुकुंद कुलकर्णी यांचे पुस्तक जसे गोधडीसारखे उबदार लेखन वाचकाला अनुभवायला देते, त्याचप्रमाणे उबदार वातावरणात पहाटेची स्वप्ने पाहत रमू पाहणाऱ्याला लगेच जमिनीवर आणून अस्सल घोंगडीचाही खरखरीत स्पर्श करून निर्दय वास्तवाचा आरसा दाखवते. कुलकर्णी यांच्या अशा चाळीसहून अधिक क्षणांमधून उलगडलेला हा अतरंगी पट अरुणाचल-नागालँड-विदर्भ-चित्रकूट, उत्तरप्रदेश अशी सफर घडवून आणतो. ही ‘सफर’ लेखक शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध अशा पंचेद्रियांनी अनुभवून आपल्यासमोर मांडतात. मात्र, सरतेशेवटी या ‘सफरी’चा शेवट वाचकाच्या अंतर्मनाला ढवळून टाकतो. लेखक ‘सफरिंग’मधून ‘उत्सव’ साजरा करत रममाण झालेला असतो, तरी पुस्तक हातातून सोडल्यानंतर मागे मात्र ठेवून जातो एक विषण्ण, उदासी-हतबलता आणि अभावग्रस्ततेची नेणीव. एखाद्या सराईत चित्रपट बनवणाऱ्या कॅमेरामनसारखे लेखकाने ते टिपले आहेत. कधी त्यात अरुणाचलला एका प्रसिद्ध संस्थेने चालवलेल्या ‘ओयान’ गावाच्या शाळेतील ५०-१०० आदिवासी मुलांची ‘भुतावळ’ घेऊन अमावस्येच्या उजळ चांदण्या रात्री घनदाट जंगलात पायवाट तुडवीत केलेली सहल असते, तर कधी रौद्ररूप धारण करणाऱ्या ब्रह्मपुत्रेत नवविवाहित कुलकर्णी दाम्पत्यांचा लग्नानंतरचा पहिलाच रोमांचक प्रवास दिसतो. .Premium|Indian Textile History : साडेसात हजार वर्षांच्या भारतीय वस्त्रकलेचा विलक्षण प्रवास कसा घडला?.पुस्तकात असे अनेक क्षण वेचलेले आहेत, पण त्याही पलीकडे या सर्व क्षणांमध्ये दिसणारी एक मध्यवर्ती भूमिका आहे. ती हाडामांसाच्या जिवंत व्यक्तींची, त्यांच्या भावभावनांना आहे तसंच सादर करणारी आहे, प्रसंगी विवस्त्र करूनही त्यातील विरोधाभास सोलवटून काढून, पण उजगार करणारी. या प्रसंगांमध्ये ‘बीबीसी’सारखे ‘अस्सल’ इंग्रजी उच्चार कोवळ्या बालकांकडून घोटून घेणारा कर्मठ शिक्षक आहे, स्वत:च्याच जखमी सहकाऱ्याची हेळसांड करणारा भारदस्त, स्वयंसेवी कार्यकर्ता आहे. चंबळच्या खोऱ्यात दहशत गाजवणारा डाकू आहे, पण तोच प्रेमाने व बळजबरीने लेखकाला रामकथा ऐकवण्यासाठी इरेला पेटलेला आहे, असाही एक प्रसंग आहे.भव्य स्वप्ने पाहून समाजकार्यासाठी ऐन उमेदीत देशाच्या कोपऱ्यात गेलेला लेखक तितक्याच निर्दयपणे स्वतःवर आत्मपरीक्षणाची सुरी चालवतो. अनेक प्रसंगात ‘दुसऱ्याला’ टिपताना तो स्वत: मनात धरलेली गृहिते तपासतो, कठोर चिकित्साही करतो. ऐन थंडीत सकाळी पाच वाजता उठवून छोट्या बालकांना गीतापठणातून आपण नेमकी कशाची ‘संथा’ देतोय, असा बंडखोर प्रश्न तो संस्थाचालकांना विचारतो. नक्षली प्रदेशात बातमीचे काही घबाड हाती लागेल या आत्मप्रौढीत फिरताना एका अनाथ झालेल्या घरातून ‘दाजी परत येतीन का जी?’ ही विषण्ण हाक ऐकल्यावर ‘पत्रकार’ म्हणून स्वप्रतिमेत दंग झालेला लेखक हळहळतो व लिहितो, ‘शब्दबेडक्यांनी टरारलेल्या माझं पार भुसकट झालं होतं. कुठला न्याय अन् कसला भांडाफोड! तीन पोरक्या जिवांना वाऱ्यावर भिरकावणाऱ्या त्या वावटळीत मी मात्र सोंगाड्या बनून आपलाच ढोल पिटत होतो...आजही फिराफिरीत आपल्या प्रश्नांसह मध्येच रत्ना भेटते अन् मला ताळ्यावर ठेवते.’.शासनाच्या आश्वासनाच्या ‘अमृतवाणी’मागे दडलेले भीषण विषवास्तव कोणीतरी मानवी चेहऱ्यांमधून, त्यांच्या जिवंत पण बहुतांशी मृत अनुभवांमधूनच ‘इंडिया’वासी असणाऱ्या अभिजनांसमोर ठळकपणे मांडणे अत्यावश्यक आहे. मुकुंद कुलकर्णी यांचं हे पुस्तक हे काम करतं. त्यांच्या प्रस्तावनेतील शेवटच्या चार ओळी हे मनोगत व्यक्त करतात. ते लिहितात,‘‘अस्तित्व मुळापासून गदागदा हलवणाऱ्या वावटळीला शब्दांत कसं बांधायचं? अशा क्षणांची धग कायम उरात राहते पण ती कंठाला धरवत नाही की, बोटांना पेलवत नाही. प्रसंग साधेच असतात, मात्र ‘स्वत्व’ उस्कटणारे असतात...’’ अशा या उस्कटणाऱ्या गाठोड्यांतील क्षण अनेक वाचकांनी अनुभवून स्वत:ही काही क्षण उस्कटून जावं!पुस्तक : मन रुतले क्षणलेखक : मुकुंद कुलकर्णीप्रकाशक : समकालीन प्रकाशनपृष्ठे : १७०, मूल्य : २५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.