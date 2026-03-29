सप्तरंग

Art Inspiration: नक्कल नको, स्वतःचा 'आवाज' शोधा! चित्रकार मनीषा पारेख यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास; वारसा असूनही कष्टाने सिद्ध केले वेगळेपण

Manisha Parekh’s journey of finding her own unique artistic voice : प्रसिद्ध चित्रकार मनीषा पारेख यांचा कलाप्रवास हा कौटुंबिक वारसा, बडोद्याचे शिक्षण आणि लंडनचा अनुभव यातून तावूनसुलाखून निघालेला एक 'स्वतंत्र आवाज' शोधण्याचा प्रवास आहे.
Artistic Roots: Growing Up in the Studios of Manu and Madhavi Parekh

Artistic Roots: Growing Up in the Studios of Manu and Madhavi Parekh

Sakal

सप्तरंग टीम
Updated on

हर्ष भटकळ, saptrang@esakal.com

कलावंत असणे ही एक आयुष्यात मिळालेली अपूर्व संधी आहे. कोणीही तशी जबरदस्ती करत नाही. पण एकदा का हा मार्ग निवडला की काही जबाबदारी येते असं मनीषा पारेख मानतात. त्यांच्या मते सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वतःचे वेगळेपण सापडणे. यशस्वी चित्रकारांप्रमाणे नक्कल करण्याचा मोह होणे साहजिकच असले तरी तुम्हाला तुमचा आवाज सापडणे हेच खरे आहे. कदाचित याला बरीच वर्षे जावी लागतील.’ यासाठी धीर धरायला हवा.

काहींना कलाविश्वाच्या जगाची जाणीव बऱ्याच उशिरा होते. मनीषा पारेख मात्र या वातावरणातच वाढत गेल्या. मनीषा पारेख यांच्या बाबतीत कला हा जीवनात अचानक प्रवेश करणारा प्रकार नव्हता. तो त्यांच्या रोजच्या जीवनाचा एक आमूलाग्र पैलू होता. एका छोट्याशा जागेत कोपऱ्यात रंग वाळायला कोलकात्याचकॅनव्हास ठेवले आहेत. लिनसिड ऑइल आणि टर्पेंटाइनचा वास हवेत दरवळत आहे. काव्य, सिनेमा यांविषयीच्या नवनव्या चर्चा रात्रभर चालत असत. ‘माझ्या सुरुवातीच्या आठवणी माझ्या आई-वडिलांना चित्रकामात गुंतलेले पाहण्याचा. आमचे घर हेच मुळी त्यांच्या कामाचा स्टुडिओ होता. त्यामुळे मी वाढले तीच कॅनव्हास, ब्रश, रंग हे सारे पाहत. या साऱ्या जणू माझ्या खेळातील वस्तू होत्या.’

Loading content, please wait...
Sakal
