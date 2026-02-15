Premium|Manjunath Kamath Art: भक्तिमार्गापलीकडे प्रश्नांची वाट चोखाळणारा कलाकार : मंजुनाथ कामत

हर्ष भटकळ, saptrang@esakal.comमंजुनाथ कामत यांच्यासाठी त्यांची कला हा अंतिम टप्पा नाही आणि व्यवसायही नाही किंवा जीवनाचे तत्त्वज्ञानही नाही, तर ती एक शंका, विनोद, नवल अशा एकाहून एक भावनांनी भरलेली एक अपूर्ण जीवनपद्धती आहे. त्यांच्या कलाकृती आणि त्यांची विचारपद्धती यांचा अलगपणे विचार करता येत नाही. त्यांच्या कलेत विनोदबुद्धी दिसते, तसेच त्यामागे श्रद्धेचे गांभीर्यही असते फक्त त्यात अंधश्रद्धा नाही. शिस्त आहे पण काठिण्य नाही. सर्वत्र दिसते ती त्यांच्यातील कुतूहलाची भावना..मं जुनाथ कामत यांच्या स्टुडिओत आलो की दिसतात ते रंगच रंग, यांत सोनेरी वर्खही असतो. काही अर्धवट खोडलेल्या चित्राकृती सापडतात आणि कालातीत अशा काही कल्पनाही विखुरलेल्या असतात. कामतांचे काम असे आहे की, त्यांची गणना कोणत्याही एका कलाप्रकारात करता येत नाही. त्यांच्यातील कलात्मकता तुमच्यावर हळूहळू भुरळ टाकते. तिच्याकडे पुनःपुन्हा पाहावे लागते, तेव्हा कुठे आपण काय पाहत आहोत यातील गुणवत्तेचा उलगडा होतो. अनेक वर्षांपासून आमचा एकमेकांशी परिचय आहे तरीही त्यांच्या स्टुडिओत आल्यावर दर वेळी जाणीव होते की त्यांच्या कलाकृती आणि त्यांची विचारपद्धती यांचा अलगपणे विचार करता येत नाही. त्यांच्या कलेत विनोदबुद्धी दिसते तसेच त्यामागे श्रद्धेचे गांभीर्यही असते फक्त त्यात अंधश्रद्धा नाही. शिस्त आहे पण काठिण्य नाही. सर्वत्र दिसते ती त्यांच्यातील कुतूहलाची भावना.बालपण, कर्मकांड आणि प्रश्नकामतांचा जन्म मंगळूरचा. हे समुद्राकाठचे गाव देवळे आणि गिरिजाघरे यासाठी प्रसिद्ध आहे. ‘मी चित्रकार व्हायचे कधी ठरवले तो क्षण मला आठवत नाही. मला जितपत मागे जाऊन आठवते तेव्हाही मी काही निरीक्षण आणि अनुकरण करून रेघवत होतो.’ पहिल्या प्रथम त्यांचे लक्ष गेले ते देवळे आणि चर्च यांच्या भिंतीवरील रंगचित्रे यांच्याकडे. पूर्वी मूर्ती ह्या सण आणि उत्सवांसाठी सजवल्या जात असत. गणेश चतुर्थी आणि सरस्वती पूजन यांच्या वेळी तात्पुरती सुंदर आरास तयार होत असे. ‘ते पाहून मी तसेच करत असे.’ ते सरळपणाने कबूल करतात. परंतु या कोवळ्या वयातदेखील नुसते वरवर अनुकरण करून त्यांचे समाधान होत नसे. कर्मकांडात त्यांना गंमत वाटायची. पण ती श्रद्धेपायी नव्हे पण त्यातल्या नाट्यमयतेसाठी. मूर्तीची सजावट दिवसभरात कशी बदलत जाते हे ते टिपत असत. सकाळी सालंकृत पेहराव चढवला जायचा आणि रात्री तो उतरवला जायचा. ‘त्याच मूर्ती एवढ्या वेगवेगळ्या का दिसतात याचे मला नवल वाटते. कशामुळे त्या इतक्या सुंदर दिसतात?’.Premium| Shramjeevi Sanghatana: आदिवासींना संघटित करण्यासोबतच सहअध्ययन शिबिरांमधून कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे शिक्षण देणारे प्रभू सर कोण?.पाच वर्षांचा असतानाच त्यांनी स्वतः एक फूटभर उंचीची गणेश मूर्ती तयार केली. कोणी न शिकवता फक्त काळजीपूर्वक पाहून आणि त्याप्रमाणे अनुकरण करून. इतकेच नव्हे तर त्यांनी त्या मूर्तीवर पेहराव चढवला. मूर्तीची पूजाही केली. त्यानंतर त्यांनी ते सारे उतरवून ठेवले आणि पुन्हा तिच्याकडे पाहू लागले. ते म्हणाले, ‘मला काय पाहायचे होते, याची मला कल्पना नव्हती. फक्त प्रश्न सतावत होते.’ यात त्यांच्या खोडकरपणाचा शिरकाव झाला. देवळात देवाच्या मूर्तीची माणसासारखी निगा राखली जाते. त्यांना जेवण दिले जाते, निजवले जाते. मग ते स्वतःलाच विचारू लागले, ‘देव जर जेवतो आणि निजतो तर त्याचे स्वच्छतागृह कुठे आहे? आणि ते चांदीचे का नाही?’ हा प्रश्न ते बरेच दिवस चघळत होते, निव्वळ चावटपणा म्हणून नव्हे तर कुतुहलापोटी. दिनचर्येत काही गोष्टी आहेत तर काही ठरावीक जाणीवपूर्वक का टाळल्या जातात?शाळेबाहेरील शिक्षणशाळेपेक्षाही बालपणातील त्यांच्या परिसरात खूप काही पाहायला मिळाले, ‘शाळेत मिळाले ते शून्य’ ते परखडपणे म्हणतात. कला शिक्षणासाठी काही व्यवस्था नव्हती. चित्रकलेसाठी ठेवलेले तास सायन्सचे शिक्षक घेत असत. जे काही शिकू शकले ते शाळेबाहेरच. पाट्या रंगवणारे, मूर्तिकार, भिंतीवर चित्रे काढणारे यांचे काम पाहत. त्यांना वॉटरकलर, पोस्टर कलर किंवा ऑइल पेंट यांतील फरक माहीत नव्हता. जे सापडेल त्याचा ते उपयोग करत. ते जेव्हा मंगळूरजवळ मुडबिद्री ह्या गावी गेले तेव्हा तिथल्या जैन शाळेच्या आजूबाजूला असलेल्या वस्त्या आणि देवळे हीच त्यांची शिकण्याची केंद्रे झाली. तिथे भिंतीवरील चित्रे काढणाऱ्या कलाकारांना ते पाहत राहिले. ‘त्यांना पाहून तिथे चित्रकलेच्या तंत्राशी माझी ओळख झाली.’ आजही त्यांचा ह्या पद्धतीवर विश्वास आहे. ‘मी मंगळूरला परत गेलो की पाहतो अजूनही हुशार मुलांना त्यांचे पालक उत्तेजन देत नाहीत. कलेचे क्षेत्र कुटुंबीयांना निरुपयोगी वाटते.’.कलेचा पत्ता सापडतोकलेच्या क्षेत्रात कामत यांचा औपचारिक प्रवेश हा एखाद्या बोधकथेसारखा वाटतो. शालेय शिक्षणानंतर त्यांनी सायन्स शाखेत प्रवेश घेतला तो त्या विषयात रस होता म्हणून नव्हे तर बायोलॉजी या विषयासाठी चितारण्याची संधी होती म्हणून. बायोलॉजी जर्नल हीच त्यांची स्केचबुके ठरली. स्थानिक वाचनालयात त्यांना आणखी एक वळणबिंदू सापडला. तेथील ग्रंथपाल त्यांना चित्रे काढण्यास उत्तेजन देत असे. त्यासाठी लागणारी शाई आणि रंग पुरवत असे. तिथल्या भिंतीवर चित्रे काढण्याची मुभाही त्यांनी दिली. ‘पहिल्यांदाच मी एक व्यावसायिक चित्रकार असल्याचा भास होऊ लागला.’ कामत अजूनही ती आठवण काढतात. ‘माझ्यातील कलाकाराला जाणणारा कोणीतरी होता तर!’त्या ग्रंथपालाने कामत यांना आर्ट स्कूलविषयी माहिती दिली. असे काही असते हे त्यांना मुळात ठाऊक नव्हते. त्यांच्या वडिलांच्या सोबतीने ते बंगळूर आणि म्हैसूर येथे गेले. बरेच दिवस पायपीट केली आणि रस्त्यावर भेटेल त्या परक्यालाही – दुकानदार, फेरीवाले, ह्यांनाही आर्ट स्कूल कुठे आहे हे विचारत फिरले. त्या दिवसांत इंटेरनेटची सोय नव्हती. कुठे शोधावे ते कळत नव्हते. अखेरीस योगायोगाने त्यांना जागा सापडली. तेथील प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते म्हैसूरच्या आर्ट कॉलेजात जाऊ लागले! ‘मला जे करायला आवडत होते त्यासाठी एक कॉलेज होते याचे मला आश्चर्य वाटले.’एक उत्साही गुरूआर्ट स्कूलमध्ये उल्हास संझगिरी नावाचे अध्यापक कामत यांना लाभले. त्यांनी कामत यांची विचारसरणी संपूर्णपणे बदलून टाकली. संझगिरी यांचा शिस्तीवर विश्वास होता. त्यांना दिखावा करणे आवडत नव्हते. एकदा कामत यांनी त्यांना एक तंत्रशुद्ध रीतीने काढलेले माशाचे चित्र दाखवले. गुरुजी म्हणाले, ‘हे तर कॅलेंडरवरील चित्र वाटते. यात मासा कुठे आहे. त्याचा वास तर नाही?’ त्या एक क्षणापासून सारेच बदलले. ‘कोणत्याही गोष्टीला सौन्दर्यशील रूप देणे हे काही कलेचे काम नव्हे तर त्यातील ऊर्जा कलाकृतीत दाखवणे हे होय.’ हा मासा तर जिवंत नाही पण तो चित्रात जिवंत वाटतो. हीच तर गोम आहे. ‘जर तो मृत असेल तर मेलेला दिसला पाहिजे.’ हे तत्त्व कामत यांना आयुष्यभर पुरले : कलाकृतीत सद्यःस्थिती दाखवली पाहिजे. त्याचे सुंदर रूप नव्हे.कलेच्या व्यवसायाला नकारकॉलेज शिक्षण पुरे केल्यानंतर ते दिल्लीला आले. दिल्लीला आल्यावर नवीन आव्हाने दिसू लागली. त्यांनी म्हैसूरमध्ये शिल्पकलेचे शिक्षण घेतले होते. त्यामुळे विद्यापीठाच्या चित्रकलेच्या विभागात घेतले गेले नाही. ‘इकनॉमिक टाइम्स’मध्ये चित्रकार म्हणून ते काम करू लागले. त्यात त्यांच्या चित्रकलेला वाव होता म्हणून नव्हे, तर त्यामुळे मिळणारे आर्थिक स्थैर्य महत्त्वाचे होते. नाही. ‘तुम्ही तो आपला व्यवसाय ठरवला की लगेचच कलेला मर्यादा येतात’ कामतांनी एक निर्णय घेतला तो असा की कला आपला व्यवसाय होऊ शकत नाही. जर मी कलाकार म्हणून जगायचे ठरवले असते तर मला मागणीनुसार काम करावे लागले असते.’.Indian painter V Ramesh journey : गॅलरीपलीकडची चित्रकथा; व्ही. रमेश यांचा कलाप्रवास.त्या आर्थिक स्वावलंबनामुळे कोणत्याही चित्रकारांच्या गटात मिसळण्याची आवश्यकता राहिली नाही. ‘‘लोक विचारतात की ‘कामतांची शैली कोणती’ मी नेहमी या प्रश्नाचे वैयर्थ दाखवत असतो. मी कोणतीही शैली स्वीकारलेली नाही. मी कलाकार आहे. मी जसे करेन तीच माझी शैली. माझी संपूर्ण कारकीर्द पाहिली तर लक्षात येईल की मी निरनिराळ्या कलाप्रकारात काम केले आहे. मी व्हिडिओ केले आहेत, डिजिटल चित्रे तयार केली आहेत, पेंटिंग्ज, शिल्पे. माझ्या पुढील प्रदर्शनात काय असेल हे कोणी सांगू शकणार नाही. असे कोणी करत नाही हे खरे! पण मी अजून जिवंत आहे कारण मलाही माझ्या पुढील कामात काहीतरी नवीन अपेक्षित आहे.’ हे त्यांचे जगावेगळे निवेदन!कामत तेच तेच काम पुन्हा करत नाहीत. जर एखादी कलाकृती विशेष यशस्वी झाली तर ते तसे पुन्हा करणार नाहीत. ‘जर मी तेच पुन्हा करू लागलो तर मला मी मजुरी करतो आहे असे वाटते.’ अपयश हा त्यांच्या अस्तित्वाचा भाग आहे. ‘माझ्या चारपाच कलाकृती कदाचित आर्ट गॅलरीपर्यंत पोहोचण्यासारख्या होतील. इतर अनेक अडगळीत पडतील. कदाचित अनेक वर्षानंतर मी त्यावर पुन्हा रंग चढवल्यावर त्यांच्याकडे लक्ष जाईल.’१९९० च्या सुमारास ते जेंव्हा ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मध्ये नोकरी करू लागले तेव्हा त्यांच्याकडे पेंटिंग करायची सोय नव्हती. ‘त्याच सुमारास कॉम्प्युटर वापरायला सुरुवात झाली. मॅक्स, फोटोशॉप, पेंट इत्यादी हे सारे माझ्या हाती पडले. तेव्हा कॉम्प्युटर हाच त्यांचा स्टुडिओ बनला.’ ऑफिसचे काम संपवल्यावर ते तिथेच थांबून कॉम्प्युटरवर काम करत राहिले. त्यांच्या कामात डिजिटल कलेचा प्रवेश झाला. ही केवळ एक नवलाईची बाब नव्हती तर त्यांना आवश्यक अशी गोष्ट होती. ह्या सोयीची त्यांना मात्र भीतीच वाटली. ‘हे वय सोपे पर्याय शोधण्याचे नव्हते,’ त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यांनी चार्ल्स वॉलेस अभ्यासवृत्तीसाठी अर्ज केला. तिथे कदाचित उपासमार होईल हे माहीत असूनही त्यानंतर ते इंग्लंडला गेले. ‘माझी त्यालाही तयारी होती.’.म्युझियम आणि स्वतः चा शोधइंग्लंडमधील म्युझियममध्ये व्हॅन गोग, कीफर यांसारख्या चित्रकारांच्या मूळ चित्रापुढे उभे राहिल्यावर त्यांच्या पुढे प्रश्न निर्माण झाला. ‘मी काय करू शकेन?’त्यांना तोचतोचपणाचा कंटाळा आला. प्रयोगातीलही. ‘कलेतील प्रयोगही काही ठरावीक पद्धतीने केले जातात. मला सोपी उत्तरे नको होती.’ त्यांनी बाळपणापासून जी कल्पनाचित्रे सांभाळली होती ती पुन्हा जागी झाली. तेराकोटातील मूर्ती, घरगुती वस्तु, सोनेव्हर्क, धार्मिक प्रतीके हे सारे. परंतु हे वापरायचे कसे हा प्रश्नच होता. प्रत्येकामागे वेगळा इतिहास आहे, संदर्भ आहे त्याचप्रमाणे मर्यादाही आहेत. ‘या वापरायच्या तर खऱ्या पण आपण परंपरावादी तर ठरणार नाही ना.’ ते विचार करू लागले. ‘हे माझ्या पुढील आव्हान होते.’ त्यांच्या मूर्ती ह्या भक्तीपेक्षा त्या मागील सांस्कृतिक महत्त्व प्रतिबिंबित करतात. ‘देव कोणी निर्माण केला? कलाकारांनी.’प्रक्रिया : रंगांचे स्तर, खाडाखोडकाम करत असताना त्यांना पाहणे यात त्यांच्या चिकटीचे दर्शन होते. एकाच पेंटिंग मध्ये पन्नासएक स्तर देऊ शकतात. त्यात सोनेरी व्हर्कही असू शकतो. ते खाडाखोडही करत असतात. रंग लावले की ते खरवाडून काढणे हेही आलेच. त्यासाठी पूर्व नियोजन नसते. ‘जे काही होत राहते त्यानुसार मी काम करत असतो. कदाचित आज केलेले हे काम मी काढूनही टाकीन.’ ते एकाचवेळी अनेक चित्रांवर काम करत असतात. कंटाळा आला की ते निरनिराळ्या आकारांची चित्रे काढतात. मोठ्या तैल चित्रांपासून ते स्टॅम्पच्या आकाराच्या छोट्या चित्रांपर्यंत. ‘त्यामुळे विचारांना मोकळेपणा येतो.’ चित्रे काढायला लागणारी कारागिरी त्यांना सहजसाध्य आहे. ‘कारागिरीला श्रम का मानतात? मला आवडते निरनिराळे कौशल्य शिकायला.’.शंकाआशंका आणि खुला विचारकामत यांच्या कामात एक गंमतीदार खोडकरपणा दिसतो. तो फक्त त्यातील गंभीरपणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी नसतो तर त्यातील आशय खोलवर रुतावा म्हणून. ‘विनोदाचा शिडकावा ही एक हलकेच वापरायची हातोडी आहे. त्यामुळे कठीण गोष्टी ह्या सुसह्य होतात.’ त्यांना गंभीर - गंमतीदार, पवित्र – धर्महीन, श्रद्धा – नास्तिकता अशा एकमेकांविरुद्धचा कल्पनाविरोध ते टाळतात. ‘कोणत्याही प्रश्नाला एकच अंतिम उत्तर नसते’ यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. हे त्यांचे मुक्त विचार भविष्यशास्त्र, धर्म, तत्त्वज्ञान आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा तंत्रालाही लागू पडते. तंत्रज्ञान हे भावना निर्माण करू शकत नाही. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता एखादी प्रतिकृती तयार करू शकते. पण त्यात ऊर्जा कुठून येणार?’कलाशिक्षणाकडे दुर्लक्षहिंदुस्थानात कलाशिक्षण आणि आपली संस्कृती यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते याचा त्यांना विषाद वाटतो. जुनी मंदिरे पाडली जात आहेत. भिंतीवरील कलाकृती नाहीशा होत आहेत. म्यूजियमकडे कोणी पाहत नाहीत. ‘पूर्वीच्या काळी देवळे हीच आमची कलासंग्रहालये होती. पण ही जाणीवच आता नष्ट होत आहे.’ आपल्याला कलेतले काही समजत नाही असे सामान्य लोक म्हणतात. म्हणून ते आणखी दूर जातात. ‘कलेकडे आपण फक्त रुपये, आणे, पैच्या दृष्टीने पाहतो. अशी आपली शिक्षणव्यवस्था झाली आहे.’संशयरत्नमालाआमची मुलाखत संपवताना लक्षात येते की कामत हे उत्तरे शोधात नाहीत तर ते संभ्रमितपणे जागृत राहू पाहतात. ‘उत्तर सापडले म्हणून थांबू नका!’ ते तरुणांना सांगतात. ‘पुन्हा मंजुनाथ कामत यांच्यासाठी त्यांची कला हा अंतिम टप्पा नाही आणि व्यवसायही नाही किंवा जीवनाचे तत्त्वज्ञानही नाही. तर ती एक शंका, विनोद, नवल अशा एकाहून एक भावनांनी भरलेली एक अपूर्ण जीवनपद्धती आहे. 