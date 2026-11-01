Premium|Mao Zedong Political Philosophy : क्रांतीचे कडबोळे...

प्रवीण टोकेकर- saptrang@esakal.comवरील वाक्याचा अर्थ उघड आणि सोपा आहे. तो वाचकांना कळलाच असेल! तथापि, जेन झी पिढीला तो माहीत नसेल. उपरोक्त वाक्यात काही लोकांना चिनी हाका नूडल्ससारखे काही दिसेल. ते खरेही आहे. कां की हे वाक्य चिनीच आहे. विख्यात साम्यवादी क्रांतीचे प्रणेते माओ त्से तुंग अथवा माओ झेडाँग अथवा च्येरमन माओ यांनी ६ नव्हेंबर १९३८ रोजी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत उच्चारले होते, असे इतिहासात नमूद आहे. माओ हे चिनीच होते. आणि बहुधा नूडल खातानाच त्यांनी उपरोक्त भाष्य केले असणार. काही अज्ञानी नॉनबापट संप्रदायी जनलोकांसाठी आम्ही या वाक्याचा अर्थ थोडक्यात सांगू. चिनी भाषेत याचा अर्थ ‘राजकीय सत्ता ऊर्फ क्रांती ही बंदुकीच्या नळीतून उगवते’ असा आहे. हे आम्हाला मानचाव सूप भुरकताना नुकतेच कळले. माओवाद हा आमचा खास आवडीचा विषय नाही. आम्ही खाओवादाचे पुरस्कर्ते! ‘‘क्रांतीचा मार्ग बोलाईच्या नळीतून जातो, बंदुकीच्या नव्हे!’’ हे खाओ त्से तुडुंब ऊर्फ जगन जमदग्नी (विख्यात खाद्यक्रांतीचे आद्य प्रणेते) यांचे हे वाक्य आमच्या मुखी तिन्ही त्रिकाळ असते. दुर्दैव असे की माओच्या बंदुकीच्या नळीचे अगम्य चिनी वाक्य शतकभर गाजले, पण खाओ यांच्या अजरामर सुविचाराची दखल कुणाला घ्यावीशी वाटली नाही. गुरुवर्य जगन जमदग्नी या क्रांतिकारकाचे नाव तुम्हाला ठाऊक आहे का? नसावे! (तुम्हीही तसलेच..!) क्रांती जंतर मंतरवर बर्गर खाऊन होत नसते. विद्यार्थ्यांचे मेळावे घेऊन देशभर ‘छात्रों की गूंज’सारखे कार्यक्रम करुन होत नसते, व्होटचोरीचे आरोप करुनही क्रांतिबिंती करता येणार नाही. क्रांतीचा मार्ग पोटातून जातो आणि तो बव्हंशी मटणाच्या नळीतून उगवतो. ( खुलासा : शाकाहाऱ्यांनी मटणाच्या नळीच्या जागी शेवग्याच्या शेंगांचा उपयोग करावा. बिचारे!!) हे जगन जमदग्नी यांचे लाडके तत्त्व आहे. खाओ तुडुंब या टोपणनामानिशी त्यांनी आपले विचार अनेक व्यासपीठांवर मांडले. ही व्यासपीठे प्राय: मिसळ, बटाटावडा, थालीपीठ, खानावळी, मद्यगृहे अशीच होती, हा भाग निराळा! त्यांच्या निकट सहवासाचा (आणि वासाचाही) लाभ आमच्यासारख्या मोजक्या शिष्यांना झाला. खाओ तुडुंब यांचे तत्वचिंतन जगभर प्रसारित करण्याचा आणि जीवनात त्याचा प्रयोग करण्याचा आदेश प्राप्त झाल्यामुळेच सदरील लेखनप्रपंच वेळात वेळ काढून मांडिला आहे. सध्या घरोघरी फराळाचे जिन्नस तयार होत आहेत. आम्हालाही आज करंज्या तळून काढण्याचे कार्य पार पाडावयाचे असूनही घटकाभर झारा खाली ठेवून आम्ही झरणी (खुलासा : पेन) उचलली आहे, याची मायबाप वाचकांनी नोंद घ्यावी. * * *.Premium|Garlic Sev Recipe : कुरकुरीत शेव घरीच बनवायची? पाहा सोप्या रेसिपी.क्रांती बिगिन्स ॲट होम!जुलमी राजवट उलथून टाकण्याच्या प्रक्रियेला रेजिम चेंज असे म्हणतात. रेजिम चेंज केवळ क्रांती केली, म्हणून होत नसते. क्रांती घडते ती घराघरातून. ‘क्रांती बिगिन्स ॲट होम’ हे खाओ तुडुंब यांचे सुभाषित यादृष्टीने सत्यवचनच मानायला हवे.सर्वसामान्य माणसाला घरात क्रांती घडवता आली पाहिजे. अधून-मधून जरा काही बरे पदार्थ पोटात जावे, ही आपली छोटीशी अपेक्षा असते. पण तसे घडत नाही. आम्ही स्वत: कामावर जाताना आठवड्यातून तीन वेळा अनुक्रमे पडवळ अथवा कोबी अथवा फरसबीची भाजी नेतो. डबा उघडताच डोळ्यांतून पाणी येत्ये!! एखाद्या सुंदरशा बुधवारी आपल्या मालवणी सहकाऱ्याने डब्यातून बांगडा काढावा आणि आम्ही आमच्या समोरील मेलेल्या पिवळ्या कोबीकडे बघावे, हा दैवदुर्विलास गेले कित्येक वर्षे आम्ही सहन करीत आलो आहो! पडवळ आणि कोबी खाऊन कुठलीही क्रांती होणे शक्य नाही, हे तर मान्य केलेच पाहिजे.दिवाळीच्या दिवसात आम्ही सहधर्माचा पुरस्कार करुन सहधर्मचारिणीस फराळाचे जिन्नस तयार करण्यासाठी वर्षानुवर्षे सहकार्य करीत आलो. पत्नीने करंजीचे सारण करावे, आम्ही पुऱ्या लाटाव्या. पत्नीने करंजी मुडपावी, आम्ही तिच्या कडांवर चक्री फिरवून डिझाईन काढावे. पत्नीने कढई ठेवावी आणि करंज्या तळून काढाव्या...असे कित्येक वर्षे चालू आहे. एवढे होऊनही ‘मेलं मी एकटीनं किती करायचं? दमायला झालंय...अहो, चहा तरी टाकता का जरा!’ हे वर ऐकावे लागते. याला काय म्हणावे?कधी कधी वाटते, छे, हा जुलुम फार झाला. इतके कष्ट घेऊनही जर असे ऐकावे लागणार असेल तर काय उपयोग? तरीही ‘उडत गेल्या तुमच्या करंज्या, मी सकसमधून पार्सल आणून खाईन’ हे वाक्य आम्ही मनातल्या मनात उच्चारणेही टाळतो. (खुलासा : सकस उत्पादने, येथे फराळाचे एक्सपोर्ट क्वालिटी पदार्थ मिळतील. अन्य गावबंधूंनी आपापल्या गावातील फराळकर्त्यांची नावे येथे घालावीत.) उघड उच्चार केला तर रोजची फोडणीची पोळीदेखील दुष्कर होईल, हे सत्य स्वीकारावेच लागते. गुदस्ता आम्ही असेच भांडण काढून आंदोलनाचा पवित्रा घेत उपोषणाचा इरादा जाहीर केला. त्यादिवशी कुकरमधून नेमकी बिर्याणीची शिट्टी वाजली. परिणामी आंदोलन आणि उपोषण रहित करावे लागले.तात्पर्य : क्रांती करण्यापूर्वी पोटभर खाऊन घ्यावे!* * *.Premium| RTI Application : माहितीचा अधिकार नेमका कसा वापरायचा? अर्ज करण्यापासून अपील करण्यापर्यंत जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया!.फक्र से कहो, हम अर्बन नक्षली है…!रेजिम चेंज राष्ट्रीय पातळीवर व्हावा की न व्हावा, याचा खल (निवडणुकीपर्यंत) होत राहील. पण घरेलु पातळीवर रेजिम चेंज महागात पडतो. कार्यालयात मात्र तो घडावा, असे कुठल्याही कर्मचाऱ्याला वाटतेच. तसा प्रत्येक कर्मचारी हा छुपा अर्बन नक्षलीच असतो. उदाहरणार्थ आमच्या हपिसातला दामू नेना!! कुणाच्या अध्यात नाही, मध्यात नाही. आपण बरे, आणि आपले काम बरे. दर गुरुवारी कार्यालयीन वेळेत पोथी वाचणारा एकमेव गाय माणूस! पण आमचे हेड क्लार्कसाहेब एकदा कांप्युटरच्या वायरीला अडखळून पडले, तेव्हा सर्वात मोठ्यांदा नेनाच खिदळला होता...प्रस्थापितांविरुध्द आवाज उठवणारे लोक फक्त दिल्लीत जंतरमंतरच्या आसपास किंवा मुंबईत दादर-बांद्रा परिसरात असतात असे नव्हे. पुण्यातल्या पेठेतही असतात.काही दिवसांपूर्वी थोर अभिनेते नसीरुद्दिन शाह यांनी क्रुध्द मुद्रेने समाज माध्यमांवर जाहीर केले की ‘‘ मैं फक्र के साथ कहता हूं की हां, मैं अर्बन नक्षली हूं!’’ तेव्हा आमच्या अंगावर सरसरुन काटाच आला. या मुद्राविष्काराचा दहा टक्के अविष्कार आम्हाला साधता, तर एव्हाना निदान कोथरुडात तरी क्रांती झालीच असती! काय तो संताप, काय तो धगधगता संवाद!! अशा नजरेने आम्ही हेडक्लार्कच्या समोर उभे राहून ‘‘ऐ जाहील, तेरे नौकरी पर थूकता हूं, तेरे जैसे निकम्मोनेही इस देश की वाट लगाई है...’’असे सुनावले तर हेडक्लार्क नाक मुठीत धरुन शरण येणार नाही का? रजेचा पैसे पगारातून परस्पर कापणाऱ्या अकौंट खात्याच्या दत्तू मोरेला ‘‘अरे ज्जा रे ज्जा, भीक दिली तुला भीक...नको देऊस पगार!’’ असे ऐकवले तर त्याच्या अब्रूचे खोब्रे होणार नाही का? पण आमच्याच्याने हे होत नाही.ज्यांना कायम क्रांती व्हावी, पण ती दुसऱ्या कुणीतरी करावी, असे वाटते, त्यांना अर्बन नक्षली असे म्हणतात! असे अनेक छुपे रेजिम चेंजवादी क्रांतिकारक गल्लोगल्ली आहेत. आम्हीही त्यापैकी एक.केवळ या बोटचेप्या अर्बन नक्षलींमुळे क्रांतीचे बघता बघता कडबोळे होते!तात्पर्य : गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार…पण हळू! लाऊड स्पीकर नकोतच!* * *.क्रांती आणि बोलाईची नळी!आमचे एक घरेलु भाबडे क्रांतिचे स्वप्न आहे. त्याचे बीज गुरुवर्य जगन जमदग्नी यांनीच साई खाणावळीत नळी भुरकताना पेरले. हातातली नळी उंचावून ते उच्चस्वरात म्हणाले : ‘‘क्रांतीचा मार्ग बोलाईच्या नळीतून जातो, बंदुकीच्या नव्हे!’’आमचे ते मधुर स्वप्न असे : जबरदस्त उठाव करुन आपण क्रांती घडवावी. महागाईची पर्वा वाटू नये, येवढा पगार घरात यावा, आणि पेट्रोल पस्तीस रु. लिटर व्हावे. ‘ग्यासचा सिलिंडर हवाय का?’ असा एजन्सीतूनच मधाळ फोन यावा. घरमालक भाडे घेण्याचे विसरावेत! विद्यार्थ्यांना कपड्यालत्त्यासकट (पक्षी : युनिफॉर्म) पुस्तके-वह्यांसकट सर्व शिक्षण (आणि जमल्यास ज्ञान) फुकट मिळावे. नोकऱ्यांची सर्वत्र रेलचेल असावी. चांगली माणसे दीर्घायुषी होऊन वाईट माणसे पटापट जावीत! मोदीजी आणि राहुलजी यांचे गूळपीठ व्हावे, आणि त्यांच्या समर्थकांचे (पक्षी : अंधभक्त आणि चमचे) मेतकूट व्हावे. दोघांनी एकाच कार्यक्रमात एकमेकांची तोंड फाटेस्तवर स्तुती करावी. संजय राऊतांनी रोज सकाळी ‘भाषाविचार : समृध्द मराठी, सभ्य मराठी’ या विषयावर अभ्यासपूर्ण निरुपण करावे. विकसित भारत २०४७ साली जो होणार आहे, तो आत्ताच व्हावा! सरकारी थापा ऐकण्याची गरजच पडू नये.घरात साडेआठाला हातात चहाचा कोप मिळावा. पाठोपाठ पोहे यावेत. (उपमा चालेल!) निघताना पत्नीने हळूवारपणे डबा हातात आणून द्यावा. रिक्षावाला मराठी आणि त्यातही विनम्र निघावा. ‘डेक्कन’ असे सांगितल्यावर ‘बसा ना, साहेब’ असे त्याने म्हणावे. त्याच्याकडे सुट्टे पैसेही असावेत. दोनेक रुपये कमी पडल्यास त्याने ‘राहू दे हो साहेब’ असे सांगावे! रेल्वेची तिकिटे सर्वांनाच व्हीआयपी कोट्यातून लग्गेच मिळावीत. हपिसात हेडक्लार्कने हसून स्वागत करावे. रिसेप्शनवरल्या प्रियांका किंवा नीलमने (खुलासा : गरजूंनी आपापली मर्जीतली नावे इथे घ्यावीत) विनाकारण ‘गुड मॉर्निंग अंकल’ असे हृदयाला डागण्या देणारे उद्गार कधीच काढू नयेत. शेजारच्या मेजावरचा दामू नेना रोज एकदा तरी हसावा. अकाऊण्टट दत्तू मोरेने व्हावचरे झटक्यात पास करावीत. डब्यात अद्भुत भरली वांगी निघावीत. मालवणी सहकाऱ्याने ती वांगी पुढ्यात ओढून त्याच्या डब्यातलं मालवणी ‘सुक्कं’ भाकरीसकट आपल्या सुपूर्त करावे. हपिसखालच्या पानवाल्याने उधारीची आठवण करुन न देता निमूटपणे एकशेवीस पान पुढे करावे. सायंकाळी घरी कुकरमधून सात्विक खिचडीची चाहूल लागावी. भाजलेला पापडही पानात यावा. रात्री बायकोने डोके दुखते आहे, हे वाक्य तर उच्चारुच नये...छे, हे अतीच झाले!! हे असले काही त्या अगम्य चिनी लिपीत काहीबाही लिहिणाऱ्या-बोलणाऱ्या माओला तरी जमले असते का? पण गुरुवर्य जगन जमदग्नी ऊर्फ खाओ तुडुंब यांचे मात्र क्रांतीचे स्वप्न हे असे आहे.वाचकहो, काहीही म्हणा…ही खरी क्रांती!तात्पर्य : गांजा, अफीम, चरस, दारु...वाईटच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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