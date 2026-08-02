Marathi Book Reviews : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

सिंह, चेटकीण आणि कपाटजगविख्यात लेखक सी. एस. लुईस यांच्या ‘क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया’ ह्या मालिकेतील ‘द लायन, द विच अँड द वॉर्डरोब’ या पुस्तकाचा अनुवाद वाचकांच्या भेटीस आला आहे. कीर्ती परचुरे यांनी अनुवाद केला आहे. जादुई जगाची रंजक सफर घडवणारी ही कादंबरी केवळ मुलांसाठीची गोष्ट नाही. आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात खोलवर असलेल्या निरागसपणाची ही गोष्ट आहे. त्यामुळेच तर गेल्या ६० वर्षांपासून ही कादंबरी वाचकांच्या मनात घर करून बसली आहे. नुकताच प्रकाशित झालेला ह्या कादंबरीचा अनुवाद वाचकांना आवडेल, हे निश्चित! प्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १२६, मूल्य : १९९ रु..भारतीय सणांची आध्यात्मिक पार्श्वभूमीभारत हा सण, उत्सवांचा देश आहे. भारतीय कालगणनेत प्रत्येक महिन्यात सण येतोच. काळाच्या ओघात सण साजरे करण्याची पद्धत बदलली. काही ठिकाणी त्यात अंधश्रद्धा, विसंगती आणि कृत्रिमतासुद्धा आली. सत्तरच्या दशकात महर्षि न्यायरत्न धुंडिराजशास्त्री विनोद यांनी या सण-उत्सवांचा सखोल अर्थ मांडला. त्या लेखांचं संकलन व संपादन डॉ. ऋजुता विनोद यांनी ‘भारतीय सणांची आध्यात्मिक पार्श्वभूमी’ ह्या पुस्तकाच्या रूपाने केलं आहे. आपल्या सण-उत्सव-परंपरांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी ह्या लेखांचं वाचन आताच्या पिढीने आवर्जून करायला हवं.प्रकाशक : सुनिधी पब्लिशर्स, पुणेपृष्ठे : १०२, मूल्य : १५० रु..Premium|Indian Languages and Their Evolution : भारतीय भाषांच्या उत्क्रांतीची रंजक कहाणी उलगडणारे महत्त्वाचे पुस्तक.नवे कामगार कायदे आणि आपणबदलत्या कामगार कायद्यांचे सुलभ आणि व्यावहारिक विश्लेषण सोप्या शब्दांत समजून घेण्यासाठी डॉ. अनंत सरदेशमुख यांचे ‘नवे कामगार कायदे आणि आपण’ हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार प्रमुख कामगार संहितांची माहिती अत्यंत साध्या, सोप्या भाषेत आणि गोष्टी स्वरूपात त्यांनी मांडली आहे. सरकारने लागू केलेल्या या संहितांमधून कामगारांच्या हक्कांचे कशा प्रकारे संरक्षण केले आहे, याचीही माहिती पुस्तकात मिळते. विशेष म्हणजे ॲड. श्रीनिवास इनामती या कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पुस्तक लिहिले गेले आहे. हे पुस्तक केवळ कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठीच नाही, तर कामगार संघटनांचे प्रमुख, धोरणकर्ते, उद्योगक्षेत्रातील व्यावसायिक, विद्यार्थी यांच्यासाठीही मागदर्शक ठरणारे आहे.वैशिष्ट्य : मुद्देसूद मांडणी, प्रत्येक प्रकरणानंतर उपयुक्त ‘सारांश व तुलना’.प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १३८, मूल्य : ३०० रु..सांकव‘सांकव’ म्हणजे पूल. विविध घटनांना मानवी भावनांशी जोडणारा हा शब्दांचा पूल केवळ प्रवासवर्णनापुरता मर्यादित नाही, तर त्याद्वारे डॉ. संजय जगताप यांनी भारतासह विविध देशांतील विविध स्थळे, संस्कृती, अध्यात्म, माणसे, निसर्ग, इतिहास यांचा मागोवा घेतला आहे. लेखकाला त्या त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष फिरताना आलेले बहुरंगी अनुभव वाचकांना जगाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन देतात. लेखकाने अनुभवलेले प्रत्येक स्थळ वाचकाला सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व मानवी पैलूंचा विचार करायला भाग पाडतात. प्रवास करताना जाणवलेल्या विविध गोष्टी लेखकाने मानवी संवेदनांना जोडल्या आहेत, याचा प्रत्यय पुस्तक वाचून येतो. प्रवासाची आवड असलेल्यांना व प्रवासाच्या माध्यमातून जगाकडे संवेदनशील दृष्टीने पाहू इच्छिणाऱ्यांनी हे पुस्तक आवर्जून वाचावे.प्रकाशक : चपराक प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १७६, मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.