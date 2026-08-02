सप्तरंग

Marathi Book Reviews : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

New Marathi Books : जगप्रसिद्ध साहित्यकृतीचा मराठी अनुवाद आणि भारतीय सणांच्या आध्यात्मिक अर्थाचे विवेचन करणारी दोन पुस्तके वाचनातून कल्पनाशक्ती, संस्कार आणि परंपरेकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची संधी देतात.
Marathi Book Reviews

Marathi Book Reviews

esakal

सप्तरंग टीम
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सिंह, चेटकीण आणि कपाट

जगविख्यात लेखक सी. एस. लुईस यांच्या ‘क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया’ ह्या मालिकेतील ‘द लायन, द विच अँड द वॉर्डरोब’ या पुस्तकाचा अनुवाद वाचकांच्या भेटीस आला आहे. कीर्ती परचुरे यांनी अनुवाद केला आहे. जादुई जगाची रंजक सफर घडवणारी ही कादंबरी केवळ मुलांसाठीची गोष्ट नाही. आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात खोलवर असलेल्या निरागसपणाची ही गोष्ट आहे. त्यामुळेच तर गेल्या ६० वर्षांपासून ही कादंबरी वाचकांच्या मनात घर करून बसली आहे. नुकताच प्रकाशित झालेला ह्या कादंबरीचा अनुवाद वाचकांना आवडेल, हे निश्चित!

  • प्रकाशक : डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे

  • पृष्ठे : १२६,  

  • मूल्य : १९९ रु.

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