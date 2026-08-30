New Marathi Book : नव्या मराठी पुस्तकांची मेजवानी; नाती, हास्य अन् पाऊस!

शब्दांशी जोडले नातेकल्पना बंब यांच्या ‘शब्दांशी जोडले नाते’ या पुस्तकात सामाजिक, वैचारिक आणि अध्यात्मिक स्वरूपाचे लेख एकत्रित करण्यात आले आहेत. नाती, कुटुंबव्यवस्था, स्त्रीचे महत्त्व, मानवी मूल्ये, संवाद, दैनंदिन जीवनातील प्रसंग, सण-उत्सव, शिक्षण आणि सकारात्मक विचार या विषयांवर लेखन केलेले आहे. पुस्तकातील प्रत्येक लेख स्वतंत्र असून, जीवनातील वेगवेगळ्या अनुभवांच्या संदर्भातून विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही ठिकाणी संतवाङ्मय आणि प्रेरणादायी विचारांचा संदर्भही दिला आहे. साधी भाषा, लहान लेख आणि विविध विषयांचा समावेश ही या लेखसंग्रहाची वैशिष्ट्ये आहेत. n प्रकाशक : प्रणाली प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ८४, मूल्य : २००चला हसू येऊ द्याहास्य, विनोद यांना आपल्या जीवनात फार महत्त्व आहे. कोणाताही माणूस आनंदी, प्रसन्न असेल, तर अवघड कामेही सहजपणे करू शकतो. एखाद्या मोठ्या समस्येवरही हसत-खेळत उपाय शोधला जाऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर प्रसन्नपणे हसवणारे लेखक विजय तरवडे यांचे विनोदी लेख असलेले ‘चला हसू येऊ द्या’ हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे. तरवडे यांचे हे ५० वे पुस्तक आहे. पुस्तकात विनोदी लेखनाच्या माध्यमातून समाजातील विसंगतीवरही बोट ठेवण्यात आले आहे. धकाधकीच्या जीवनातील काही क्षण आपले वैयक्तिक दुःख, आजूबाजूची प्रतिकूलता यांचा विसर पडण्यासाठी हे पुस्तक आवर्जून वाचावे. प्रकाशक : इग्नाईटेड क्रिएशन्स, पुणेपृष्ठे : १२६, मूल्य : ३२० रु..पाऊसवेडकवी अमोल सोंडकर यांचा ‘पाऊसवेड’ काव्यसंग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. विविध विषयांवरील ५१ कवितांचा समावेश या संग्रहात आहे. यात प्रामुख्याने निसर्ग, प्रेम, पाऊस, आठवण... या विषयांवरच्या हृदयस्पर्शी कविता आहेत, तर काही दुष्काळ, घरटं.. अशा संवेदनशील विषयांवरच्याही कविता आहेत. आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणाऱ्या अनुभवांना शब्दांतून मांडण्याचा प्रयत्न आपल्या कवितांच्या माध्यमातून सोंडकर यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कविता वाचताना वाचक त्या भावनांशी जोडला जातो आणि नकळतपणे त्याला त्या आपल्या स्वतःच्या भावना वाटू लागतात. वाचकाचं भावविश्व अधिक समृद्ध करणाऱ्या अशा या कविता आहेत.प्रकाशक : शिवार्य प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ६०, मूल्य : १५० रु.आरोग्य संवादसुयोग्य जीवनशैलीसाठी सोप्या अत्यावश्यक टिप्स व माहिती देणारे ‘आरोग्यसंवाद’ हे प्रा. रेखा दिवेकर यांचे पुस्तक वाचकांच्या भेटीस आले आहे. ‘स्वयंपाकघरातील रसायनशास्त्र’ इथपासून ते कोरोनासारख्या रोगांशी लढण्यासाठी काय करावे, अशी विविध स्वरूपाची उपयुक्त माहिती प्रा. दिवेकर यांनी या पुस्तकात १२ प्रकरणांच्या माध्यमातून दिली आहे. ही प्रकरणे म्हणजे दिवेकर यांनी विविध ठिकाणी आरोग्य विषयावर दिलेल्या व्याख्यानांचे संकलन आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी ‘श्रोत्यांनी विचारलेले प्रश्न’ हा वाचकांसाठी उपयुक्त ठरणारा भाग आहे. हृदयविकाराचे रुग्ण, वंध्यत्वाची समस्या, गर्भावस्थेतील काळजी, रजोनिवृत्ती अशा सर्वसामान्यांना पडणाऱ्या विविध प्रश्नांविषयी स्वतंत्र लेखांद्वारे दिवेकर यांनी मार्गदर्शन केले आहे. अवयवदानाबाबतची माहितीही ‘दानं परमं धर्म’ या लेखातून देण्यात आली आहे.वैशिष्ट्य : तक्त्यांच्या स्वरूपात उपयुक्त मांडणी.प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १८४, मूल्य : ३२०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.