Journalism Beyond Political Drama : नखं आणि नेलकटर

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.com टीव्हीवरच्या बातम्या पाहत होतो. एकीकडे मोबाइलवर मेसेजेस आल्याचे रिंगटोन्स वाजत होते. बातम्यांमध्ये पक्षांतराच्या, इकडून तिकडे आमदार-खासदार कसे गेले, त्यासाठी आधी या राज्यातून त्या राज्यात कसे गेले, अमुक ऑपरेशन कसं पार पडलं याबद्दलची माहिती अतिरंजक पद्धतीने, भरपूर चीझ घातलेलं एखादं स्ट्रीट फूड जसं सर्व्ह केलं जातं तशा ‘वाढल्या’ जात होत्या. शांतपणे, शक्य तितक्या निःपक्षपातीपणे बातम्या सांगितल्या पाहिजेत असं मी पत्रकारितेच्या कोर्समध्ये असताना शिकवलं गेलं होतं, ते आठवलं. निराशा दाटून आली आणि त्यानंतर कडवट हसू. टीव्ही म्यूट करून मोबाइल पाहिला. मैत्रिणीने एक व्हिडिओ पाठवला होता. ती पूर्वी एका मोठ्या चॅनेलमध्ये पत्रकार म्हणून काम करायची. पण नंतर तिथल्या परिस्थितीला कंटाळून तिने स्वतःचं यूट्यूब चॅनेल सुरू केलं होतं. त्याला बऱ्यापैकी चांगला प्रतिसाद मिळत होता. तिने पाठवलेला व्हिडिओ रिपोर्ताज खऱ्या विदारक स्थितीचं नुसतं एक टोक होतं. दुष्काळी ग्रामीण भाग, तिथली कोसळलेली शेती-व्यवस्था, तिथल्या लोकांचे प्रश्न, समस्या, रोजगाराच्या संधींची कमतरता असं बरंच तिने कव्हर केलं होतं. तो व्हिडिओ पाहून निराशेत भरच पडली. कुठे जातो आहोत आपण? काही कळेनासं झालं. .Premium|Tambde Baba : ...असे बाबा लांबच ठेवायचे असतात.मी म्यूट काढला, तसा टीव्हीवरचा अँकर किंचाळत अंगावर आला. आणि पुन्हा तेच पुराण सांगू लागला. कसा कुठला गट फुटला, कुठे गेला, कोणत्या हॉटेलात राहिला वगैरे वगैरे. ते ऐकून श्वास धपापू लागला. कसंतरीच होऊ लागलं, डोकं कलकललं. टीव्ही बंद करून टाकला. शांत बसलो, डोळे बंद करून खोल श्वास घेतला.तोच कानाजवळ गू-गू असा आवाज आला, म्हणून एक फटका मारला. काही क्षण गेले, पुन्हा तोच आवाज आणि मग मनगटावर खाज. जिथे खाज आली होती, तिथे फटका मारून करा-करा खाजवलं. पाहतो तर काय, जिथे खाजवलं तिथे दोन-तीन लालबुंद ठिपके दिसले, टचटचीत!मी माझ्या नखांकडे पाहिलं. काय आश्चर्य! ती खदाखदा हसत होती. मी डोळे चोळून परत पाहिलं, तर खरंच ती हसत होती! त्यांची टोकं किंचित लालसर दिसत होती. ‘इतके दिवस आमच्याकडे लक्ष दिलं नाहीस, आता भोग आपल्या कर्माची फळं!’ एक नख म्हणालं. त्यामागे सगळी नखं हसू लागली.‘खरंच की!’ मी नखांकडे पाहत पुटपुटलो. ‘चांगली तलवारच परजलीत आज! आता तुमचा मृत्यू अटळ!’ असं म्हणून मी नेलकटर आणायला उठलो.एक नख हसत म्हणालं, ‘मृत्यू कसला आम्हाला? ऑलरेडी आम्ही डेड पेशी! पण जर वेळेत आम्हाला आवर घातला नाही, तर मात्र आम्हाला आजच्यासारखं ‘जिवंत’ व्हावं लागतं!’ कसंनुसं हसत मी हातात घेतलेलं नेलकटर उघडलं. ट्यूबलाईटच्या प्रकाशात नेलकटरचं धारधार पातं चमकलं. नेलकटर म्हणालं, ‘क्या हुकूम मेरे आका? यांची छाटणी करायची आहे का? बोला, एका मिनिटांत सपासप करून टाकू या!’मी म्हणालो, ‘गंमतच आहे, धारधार नखं कापून टाकायला धारधार नेलकटर! हे म्हणजे काट्याने काटा काढणं!’.एक जरा जास्त वाढलेलं, त्यातल्या त्यात तुलनेनं म्हातारं नख समंजसपणे म्हणालं, ‘आता, निसर्गाच्या नियमानुसार आम्ही तर वाढत राहणार. त्याला तू काहीही करू शकत नाही. म्हणजे, अजून तरी आम्ही वाढू नये म्हणून कोणी उपाय शोधलेला नाहीये. कदाचित भविष्यात शोधला जाईलही. पण आत्ता तरी आम्ही तुला आणि या नेलकटराने आम्हाला ‘धारेवर’ धरणं हे क्रमप्राप्त!’मी म्हणालो, ‘हो, गरजेचंच आहे ते. नाहीतर, माझं ‘आपलीच नखं आणि आपलंच रक्त’ असं व्हायचं!’नेलकटर म्हणालं, ‘इतकंच नाही, तर कापून झाल्यावर मग ती मस्तपैकी घासणं, जेणेकरून त्यांची टोकं अडकू किंवा टोचू नयेत हेही आलंच.’एक लहान नख किनर्या आवाजात म्हणालं, ‘फक्त तेवढंच नाही बरं का! पेडिक्युअर करून आम्हाला स्वच्छ करणं किंवा वेगवेगळ्या रंगांची ‘हटके’ नेलपॉलिश लावून आमचा मेक-अप करणं, सजवणं! पण तू तर पडलास पुरुष!’ मग त्या नखाने प्रार्थना केली, ‘देवा, प्लीज मला पुढच्या जन्मी बाईच्या ‘बोटी’ जन्माला घाल रे बाबा!’नेलकटर कुत्सितपणे म्हणालं, ‘हे म्हणजे मढ्याला सजवण्यासारखं झालं की!’लहान नख तत्काळ म्हणालं, ‘असू देत! मढं तर मढं.’बोलण्याच्या नादात एका नखाशेजारची कातडी सपकन् नेलकटरच्या दोन पात्यांत अडकून तुकडा पडला. मागोमाग रक्तही आलं. जखम मोठी नव्हती, पण हळूहळू रक्ताचा एक मोठ्ठा ठिपका बोटाच्या अग्रावर तयार झाला. मी चटकन बोट तोंडात घातलं.नेलकटर म्हणालं, ‘बघ, तरी मी म्हणतच होतो की, एवढी वाढेस्तोवर ही नखं ठेवायचीच कशाला? मग असं काहीतरी होतं.’जखमी बोटावरचं नख म्हणालं, ‘या नेलकटर्याने हे मुद्दामच केलं असणार, माझी खोड मोडायला! आता या लाळेमध्ये कितीवेळ बुडून राहावं लागेल कुणास ठाऊक, श्शी!’मी मनातल्या मनातच म्हणालो, ‘काळजी आपणच घ्यायला हवी. नखं आणि नेलकटर – या दोन्हींच्या धारेत सोलवटून निघणारे आपणच!’.तोंडातून बोट काढून पाहतो तर काय, नखं पुन्हा पूर्वीसारखी. निर्जीव. नेलकटरकडे पाहिलं तर तेही पडून. पण जखम, रक्त मात्र खरं होतं, लाल होतं. आणि होणाऱ्या वेदनाही खरोखरीच होत्या. म्हणजे आपल्याला भास झाला की त्या टीव्हीवरच्या किंचाळणाऱ्या अँकरिंगचा साइड इफेक्ट की आपल्या लेखकीय कल्पनाशक्तीने वास्तवापासून काढलेला पळ?पण पळ काढला असंही सरसकट नाही म्हणता येणार. नखं आणि नेलकटर हे दोन पक्षीय, राजकारणीय, वैचारिक किंवा आणखी कसलेही ध्रुव असं म्हटलं, तर त्यामध्ये भरडले जाणारे – कापले जाणारे – असतो ते आपणच म्हणजे जनता. सामान्य माणूस! अनादि काळापासूनचा पेच आहे हा. तो कसा सोडवायचा? कशाने हे प्रश्न सुटतील? जनता केंद्रस्थानी कशी येईल?डोक्यात विचारांचा, प्रश्नांचा गुंता वाढू लागतो आहे हे लक्षात आलं आणि तातडीने मोबाइल फोन काढून यूट्यूबर पत्रकार मैत्रिणीला मेसेज केला, ‘या लोकांसाठी काम करणाऱ्या काही चांगल्या संस्था असतील तर मला सांग. मला त्यांना शक्य ती मदत करायची आहे!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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