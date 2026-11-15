Marathi Language : आमची मराठी नेमकी कोणती? मिलेनियल आणि जेन झी पिढीच्या भाषेचा बदलता चेहरा

प्रणव सखदेव - sakhadeopranav@gmail.comकेवळ संवाद साधणं इतकंच भाषेचं काम नसतं. सांस्कृतिक संचित जतन करण्याचं कामही भाषा कळत-नकळत करत असते. त्यामुळे जसजसे संस्कृतीत-पर्यायाने जगण्यात बदल होत जातात, तसतशी भाषाही बदलत जाते... दिवाळी अंकासाठी लेख लिहाल का, अशी विचारणा करण्यासाठी संपादकांचा फोन आला. विषय होता, ‘आमची मराठी’. आमची म्हणजे माझी, माझ्या पिढीच्या लेखक-कवींची. ‘‘जरा विचार करून सांगतो,’’ असं म्हणालो. संपादकांनी त्यांना अभिप्रेत असलेली आजची भाषा, त्यातले बदल, इंग्रजीचा वापर वगैरे मुद्दे सांगितले असले तरी मला त्यापलीकडे विचार करायचा होता. स्पष्टता न आल्याने मी वेळ मागून घेतला. विचार करताना मला ‘आमची’ आणि ‘मराठी’ या दोन शब्दांच्या थोडं खोलात जावंसं वाटलं. भाषेला संदर्भ असतात आणि कोणत्याही भाषेतले शब्द हे त्या-त्या संदर्भानुसार बदलतात. ‘आमची’ या शब्दामागे आजच्या पिढीची, समकालीन लेखक-कवींची किंवा पिढीची भाषा असा अर्थ अभिप्रेत होता. मग आता आजची पिढी किंवा माझ्या समकालीन असलेली पिढी म्हणजे कोणती? तर साधारण माझ्या वयाची, म्हणजे पस्तीस-चाळिशीच्या आसपासची. अधिक व्यापक करायचं तर आजच्या काळाच्या जाणिवा, या काळातले बदल, ताणेबाणे ज्यांच्या लेखनातून व्यक्त होताहेत अशी पिढी. म्हणजे मिलेनियल पिढी. किंवा आता चर्चेतली जेन झी पिढी. काही कोटी लोक मराठी भाषा बोलतात. तिची लिपी देवनागरी असली, तरी गेल्या काही वर्षांत मोबाइल-कॉम्प्युटर आल्यानंतर ती रोमन लिपीतही (एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲपवरची मराठी) लिहिली जाते. .भाषेचं आद्य रूप हे उच्चारांचं म्हणजे बोललेलंच होतं. नंतर तिचं लिप्यंतरण करून तिला लिखित रूप देण्यात आलं. उत्क्रांतीच्या एकेका टप्प्यावर माणसाने त्या उच्चारांचं प्रतिमांमध्ये कोडिंग केलं. त्यातून लिपी तयार झाली. म्हणजे एका अर्थी भाषा हे सॉफ्टवेअर आहे आणि तिचं कोडिंग म्हणजेच लिपी माणसाने शोधली किंवा तयार केली. या कोडिंगमध्ये एकेका उच्चारासाठी एक प्रतिमा सुनिश्चित केली. म्हणजे एका उच्चाराला एकेक ‘इमेज’- प्रतिमा संलग्न केली. माणसाच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यातलं किती ‘क्रिएटिव्ह’ काम आहे हे! ‘अ’ अशी प्रतिमा आपण एका उच्चाराला किंवा घशातून निघणाऱ्या एका ध्वनीला दिली. परंतु त्याहीपुढे जाऊन आपण या प्रतिमांच्या (उच्चारांच्या) पर्म्युटेशन-कॉम्बिनेशनमधून अर्थ असणारे शब्द तयार केले. म्हणजे अक्षरं हे साधं, बेसिक सॉफ्टवेअर आहे. तथापि आपण त्यातून अर्थ असलेले शब्द आणि आणखीन गुंतागुंत असलेली वाक्यं तयार केली. ती वाक्यंही कधी कधी थेट अर्थ सांगणारी असतात, तर काही सूचक अर्थ व्यक्त करतात. थोडक्यात, भाषाविकासाचा हा प्रवास निरर्थकाकडून अर्थाकडे आणि मर्यादिततेतून अमर्यादिताकडे जाणारा आहे. आणि त्यामुळे तो इन्ट्रेस्टिंग आहे.संवाद साधणं, आपल्या भावना इतरांपर्यंत पोहोचवणं हे काम भाषा करते असं ढोबळपणे म्हणता येईल. परंतु अधिक खोलात जाऊन विचार केल्यास भाषेला त्या-त्या भाषिक समूहाची संस्कृतीही असते. कित्येक सांस्कृतिक-सामाजिक व्यवहार भाषेच्या माध्यमातून होत असतात. त्यामुळे केवळ संवाद साधणं इतकंच भाषेचं काम नसतं, तर सांस्कृतिक संचित जतन करण्याचं कामही भाषा कळत-नकळत करत असते. त्यामुळे जसजसे संस्कृतीत, पर्यायाने जगण्यात बदल होत जातात, तसतशी भाषाही बदलत जाते..Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.माझ्या समकालीन असलेली किंवा थोडीफार पुढेमागे असलेली पिढी ही जागतिकीकरण, उदारीकरण पाहिलेली किंवा त्यात वाढलेली, आणि त्याचे फायदे-तोटे घेत असलेली पिढी आहे. त्यात ‘आयटी’ क्रांतींचेही भलेबुरे परिणाम या पिढीवर झाले आहेत. ही पिढी फक्त शहरांतच आहे, असंही नाही. कारण इंटरनेट-टीव्ही-मोबाइल इत्यादी गोष्टी आता झिरपत झिरपत गावांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तिथेही निमशहरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे आणि ती होत राहील. त्यामुळे या पिढीला इंग्रजी भाषा नवी नाही किंवा ती आत्मसात केल्यावाचून भौतिक प्रगती साध्य होणार नाही हे उमजलं आहे. मोबाइलसारखं तंत्रज्ञान नवं नाही. गावापेक्षा शहरात आर्थिक संधी जास्त असल्याने शहराकडे (किंवा परदेशी) स्थलांतरित होण्याचा कल या पिढीत जास्त दिसतो. त्यामुळे आपोआपच या मराठीवर इंग्रजी-हिंदीचा प्रभाव पडला आहे. त्यामुळे बोलताना आणि मग पर्यायाने लेखनातही इंग्रजी शब्दांची सरमिसळ झालेली आढळते. उदा. गणेश मतकरीचं ‘खिडक्या अर्ध्या उघड्या’ हे पुस्तक. त्यात त्याने मुळातच कथा आणि कादंबरी या फॉर्म्सचा संकर केला आहे. त्यातली पात्रांची भाषाही इंग्रजी-मराठी अशी ‘मिक्स’ आहे. त्याच्या पुस्तकाची सुरुवातच अशी आहे- ‘मिररच्या फनी पेजेसवर मी पोचलो तेव्हा सकाळची नऊ वाजून तेरा मिनिटं झाली होती. सानिका ऑफिसात पोचल्याचा एसएमएस नुकताच व्हायब्रेट झाला होता. ही अशी उठता-बसता एसएमएस करायची आवड सानिकाचीच...’सत्यपालसिंग राजपूत हा खान्देशात राहणारा कवी मोबाइल क्रांतीनंतर जगण्याचा भाग झालेल्या एसएमएससारख्या गोष्टींचा वापर आपल्या कवितेत बेमालूमपणे करतो ःमोबाईलच्या दिंडी दरवाज्यातून अचानक दिसू लागलेत मला तुझ्या मेसेजेसचे हत्ती झुलत झुलत येणारे हत्तींच्या गळ्यात वाजतेय सतत एक खट्याळ बालिश घंटा जिच्या मंजूळ आवाजाने तडे गेलेत माझ्या आयुष्यातील दगडी शांततेला .या ओळी कमालीच्या अर्थपूर्ण आहेत. आज व्हॉट्सॲपवर किंवा एसएमएस म्हणून येणारे फॉरवर्डेड जोक्स, तो आल्यावर वाजणारा रिंगटोन या गोष्टी आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. सत्यपाल या रिंगटोनला ‘बालिश’ असं विशेषण लावतो, तर हे मेसेजेस त्याला हत्तीसारखे वाटतात, जे इतके त्याच्यावर आदळत राहतात की त्याच्या मनःशांतीची भिंत तडकते. त्याचा स्व छिन्न-भिन्न होतो. ‘दगडी शांतता’ हा शब्दप्रयोग मर्ढेकरी कवितेचीही आठवण करून देतो.फेसबुक, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, विविध संकेतस्थळं यांसारख्या ई-कट्ट्यांवर किंवा ई-चावड्यांवर बोलली गेलेली भाषा ही एक बोलीभाषाच आहे. बोलीभाषा म्हटलं की, वऱ्हाडी किंवा खान्देशी म्हणजे ग्रामीण भागात बोलली जाणारी असं एक समीकरण रूढ झालं आहे. ते थोडं व्यापक केलं तर प्रत्येक शहरातल्या किंवा गावातल्या चौकात वेगवेगळी मराठी भाषा बोलली जाते. त्यामुळे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत कॉलेजच्या कट्ट्यांवर जी भाषा बोलली जाते ती एक बोलीच असते. उदा. वंटास होणं, कल्टी खा, सुट्टा आण, खुन्नस खाणं असे वाक्यप्रयोग. किंवा ‘गल्लीत विचारत नाही कुत्रं, पण फेसबुकवर आहेत हजार मित्र’ यासारख्या आजच्या म्हणी आहेत. त्यातून अत्यंत नेमक्या शब्दांत मर्म सांगितलं आहे. त्यामुळे हे ई-कट्टे आणि ई-चावड्या मला भाषेच्या प्रयोगशाळा वाटतात. अशा प्रयोगशाळा जितक्या जास्त तितकी भाषा जिवंत राहण्याची शक्यता जास्त!(क्रमश:).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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