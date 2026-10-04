History of Marathi Language : ‘प्रमाण’ मराठीचे समग्र चिंतन

जयदीप पाठकजी - Jaydeep.Pathakji@esakal.comअभिजात भाषेचा दर्जा लाभलेल्या मराठीच्या प्रमाणलेखनाबद्दल आपल्याकडे सातत्याने चर्चा झडत असतात. प्रमाणलेखनाला व्याकरणाच्या काटेकोर नियमांची चौकट हवी, की जे काही लिहिले आहे त्यामागील भावना महत्त्वाची वैगरे मुद्देही या चर्चेत असतात. ‘मागोवा मराठी भाषेच्या प्रमाणलेखनाचा इतिहास’ हे पुस्तक प्रमाणभाषेच्या अंदाजे ४०० वर्षांच्या जडणघडणीचा साक्षेपी आढावा घेण्याचे काम करते. डॉ. नागेश अंकुश यांनी लिहिलेले हे पुस्तक प्रमाणलेखनाकडे केवळ व्याकरणाच्या चौकटीतून पाहत नाही, तर भाषेच्या सांस्कृतिक जबाबदारीच्या अंगाने उहापोह करण्याचे काम करते. प्रमाणभाषेबद्दल विविध व्यासपीठांवरून, नियतकालिकांतून आणि पुस्तकांतून झालेल्या चर्चा आणि त्या अनुषंगाने भाषेबद्दलची सविस्तर मांडणी लेखक करतो. प्रमाणलेखनाचे नियम, महत्त्वाचे घटक या संपूर्ण प्रक्रियेत विविध संस्थात्मक योगदान याकडे लेखक अभ्यासकाच्या नजरेतून पाहतो. प्रमाणभाषेबद्दल भाषातज्ज्ञांनी जे काही विचार मांडले आहेत, ते वाचकांपुढे ठेवतो. मराठीच्या प्रमाणलेखनाकडे मराठी लोकांचेच होणारे दुर्लक्ष, प्रमाणलेखनाबाबतची अनास्था, संवेदनशीलतेचा अभाव असे सारे काही लेखकाला सातत्याने खटकत गेले आणि मग त्यातूनच या पुस्तकाची निर्मिती झाली असावी, असे जाणवते. .Premium|Indian Textile History : साडेसात हजार वर्षांच्या भारतीय वस्त्रकलेचा विलक्षण प्रवास कसा घडला?.नॉम चॉम्स्कीच्या भाषाविषयक काही विधानांपासून ‘भाषेच्या अनुषंगाने’ या पहिल्या प्रकरणात भाषेबद्दलची चर्चा सुरू होते. भाषेची गरज, तिची समज, तिचे शिक्षण, लेखन आणि सर्वांत शेवटी भाषेवर प्रभुत्व याचा आढावा लेखक घेतो. ‘प्रमाणलेखनाच्या पाऊलखुणा’ हे प्रकरण इतिहासाचा धांडोळा घेण्याचे काम करते. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून भाषेबद्दल मांडले गेलेले चिंतन लेखक अधोरेखित करतो. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, शि. म. परांजपे यांच्यापासून ते महेश एलकुंचवार यांच्यापर्यंत विविध लेखक, साहित्यिकांना मराठी प्रमाणभाषेबद्दल काय वाटते, हे त्यांच्याच शब्दांत पोहोचविण्याचे काम केले जाते. प्रमाणभाषेच्या संदर्भात विविध वृत्तपत्रे, नियतकालिकांनी दिलेले योगदानही वाचकापुढे ठेवले जाते. याशिवाय मराठी लेखनाबाबतच्या विविध पुस्तकांचा संदर्भही येथे येतो. ‘भाषा संचालनालय’, ‘भारतीय भाषा संस्थान’, ‘मराठी भाषा विभाग’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’, ‘बालभारती’ अशा विविध संस्थांनी प्रमाणभाषेसाठी केलेले प्रयत्न, विविध प्रकल्प यांचीही नोंद हे पुस्तक घेते. ‘शुद्धलेखन’ हा प्रयोग जाणीवपूर्वक टाळून प्रमाणलेखनाची संकल्पना आणि त्याची जडणघडण, प्रमाणलेखनाबद्दल असणाऱ्या विविध भूमिका-मतमतांतरे पुस्तकात समाविष्ट आहेत. प्र. न. जोशी, वा. गो. आपटे, अरुण फडके, सत्वशिला सामंत, दिवाकर सोहनी, माधुरी पुरंदरे, सुधीर रसाळ, नीलिमा गुंडी, अविनाश बिनिवाले, कल्याण काळे, सुनीलकुमार लवटे, रमेश धोंगडे, राजन गवस, मिलिंद जोशी, रमेश वरखेडे आदी तज्ज्ञांचा भाषाविषयक दृष्टिकोन आपल्याला समजतो. एकूण ३३ भाषातज्ज्ञांचा दृष्टिकोन एकत्रित स्वरूपात वाचकापुढे येतो. प्रमाणलेखनाबाबत शासनमान्य १८ नियमांचे सोदाहरण स्पष्टीकरणही करण्यात आले आहे. प्रमाणलेखाबाबत केवळ पुस्तकी मांडणी न करता प्रमाणलेखनाच्या भविष्यासाठी काय करता येईल, हेदेखील सांगण्यात येते. शालेय, महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ स्तरावर प्रमाणलेखन विषयक अभ्यासक्रमाची निर्मिती करताना कोणत्या घटकांचा अंतर्भाव करता येईल त्याचा आराखडाही लेखक देतो. या अभ्यासपूर्ण ग्रंथाची संदर्भसूचीही अतिशय महत्त्वाची असून, अनेक पुस्तके, लेख यांचा संदर्भ लेखकाने दिला आहे..या पुस्तकाचे बलस्थान म्हणजे मराठीसाठी उभे आयुष्य वेचणाऱ्या दिवंगत भाषातज्ज्ञ यास्मिन शेख यांची अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना. त्यांनी अतिशय सोप्या आणि नेमक्या शब्दांत मराठी प्रमाणभाषेच्या जडणघडणीचा मागोवा घेतला आहे. पुस्तक संशोधनपर असल्याने मुद्दे आणि त्याचे विश्लेषण अशी पुस्तकाची मांडणी आहे. सलग लेखन नाही. मराठी भाषेच्या उत्कर्षाचा धांडोळा घेणारे हे पुस्तक एक उत्तम संदर्भग्रंथ आहे. प्रमाणलेखनाचा इतिहास, त्याची समग्र वाटचाल समजून घेण्यासाठी; तसेच अभ्यासकांपासून ते मराठीवर प्रेम करणाऱ्यांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.पुस्तक : मागोवा-मराठी भाषेच्या प्रमाणलेखनाचा इतिहासलेखक : डॉ. नागेश अंकुशप्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १८४, मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.