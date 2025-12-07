Bandu Pavya Devmanus Story : जनसेवा हीच ईश्वरसेवा (अर्थात बंडूचे बंड-पार्ट २)

बंड्यानं पव्याची भेट घेतली आणि त्याला जीवनात अर्थ सापडला. म्हणजे पैसा या अर्थानेही सापडलाच. त्याबरोबरच त्याला जगण्याचं कारणही मिळालं.इतके दिवस पव्याबद्दल त्याला, चित्रपटात काम करणाऱ्या लोकांबद्दल सामान्य प्रेक्षकाला वाटणारं भाबडं कुतूहल आणि एक विचित्र कृष्णाकर्षण होतं. म्हणजे पतीसमवेत नित्य व्यवहारात गुंतलेल्या विवाहित गोपिकेला जागेपणी कृष्णस्वप्न दिसावे आणि तिच्या ठायी अपराधीपणाची क्षीण भावना उमलत असताना ती दूर सारून परत स्वप्नप्रदेशी जाण्यासाठी डोळे झाकून अट्टाहासी प्रयत्न करण्याचा तिच्या मनाने तगादा लावावा, तसे काहीसे बंडूला पव्याची आठवण आल्यावर होत असे. मोठे त्रांगडेच. बंडू तसा सरळमार्गीच. पण ही विचित्र भूल मात्र पडत होती आणि ही भूल जो पाडतो तो देव आहे की माणूस? या प्रश्नाचं ‘देवमाणूस’ हे सोपं उत्तर त्याला आज भेटीअंती सापडलं होतं..पव्याने त्याला सरळ नोटांची गड्डीच दिली आणि म्हणाला, ‘‘काय कळ्लं?, जनसेवा हीच ईश्वरसेवाय. काय?’’इथेच, कदाचित या वाक्यात, बंडूच्या मनात तो उत्तराबाबतच्या द्विधेचा संधी घडला. देव? की माणूस? यांचा ‘देवमाणूस’ म्हणून बोध झाला. निघताना बंडूनं हलके मणका वाकवून पव्याच्या गुडघ्याखाली फाटलेल्या जीन्सच्या धाग्यांशी चाळा केला तेव्हा त्याला काही तरी दिव्यत्वाची प्रचिती आली असावी. तेवढ्यानंही पव्याच्या साथीदारांच्या डोळ्यात नित्याच्या मग्रुरीसवे धूसर का होईना पण आपुलकी डोकावली.‘‘अरे, ज्याचा नुकता जामीन झालाय अशा गुन्हेगाराला भेटायला गेला होतास तू?’’ बाप करवादला तेव्हा त्याच्या काळजात भीती, काळजी, राग, हताशा यांचं रगडा पॅटिस जळजळून येतं होतं.हे सर्वस्वी अन्यायकारक वाटलं बंडूला. खरंतर त्यानं घरी आल्याआल्या पूर्ण गड्डी आईच्या पायावर ठेवली होती. पूर्ण म्हणजे उरलेली पूर्ण. येता येताच पानटपरीवाल्या आकाशची, बारवाल्या म्हस्केची आणि सलूनवाल्या नागेशची थकबाकी चुकवावी लागली होती. म्हस्केनं दिलेल्या निर्वाणीच्या आणि भविष्य हिंसक घडवू शकणाऱ्या इशाऱ्यामुळेच तर तो पव्याला भेटायला गेला होता. पण बापाला हे व्यावहारिक ताण कसे कळणार? कुणाची उधारउसनवारी करायची नाही या मूल्यासाठी त्यानं प्रसंगी सगळ्यांना उपवास घडवले होते..‘‘ओ बाबा, माझा बालमित्रय तो. च्यायला त्या सुदाम्याची आळी नाय झिंगपाँग करून टाकली होती कृष्णानं? मग? तो तरी दूदपोहे घ्यून गेला होता. मी तर हात हलवत गेलो होतो. त्यानी आपणहून दिली गड्डी. मी नाय म्हणून काय अपमान करणार का त्याचा?’’‘‘अरे, ही माणसं उगाच देत नाहीत काही. तुझ्याकडून भलतंसलतं काम करवून घेतील रे.” बापातलं पॅटिस चरफडत जळजळलं.यावर बापाच्या अज्ञानाची कीव करत बंडूने सगळं विस्कटून समजावलं.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत म्हणून पव्याचा जामीन होऊन तो बाहेर आला आहे. त्याला जनसेवा करायची आहे. या नेक कामात त्याला बंडूनं मदत करावी अशी त्याची इच्छा आहे.‘‘अरे, तो गुन्हेगार आहे. तो कसली बोडक्याची जनसेवा करणाराय?’’ बापाला तरीही कळत नव्हतंच.‘‘पॅालिटिक्समध्ये जाऊन ओ बाबा...’’ बंडूनं आणिक कीव केली..पॅालिटिक्स मध्ये एंट्री करायला म्हणून त्याने स्वतःच्या नावाला बट्टा लावून घेतला. गुन्हे केले. पण कसले? फक्त दहशत तयार करण्यासाठी गाड्या फोडल्या, हाफ मर्डर वगैरे केले. त्याशिवाय सिस्टीमचं त्याच्याकडे लक्ष तरी गेलं असतं का? काँपीटीशन केवढीय. नुसत्या बॅनरवर पोरांची थोबाडं छापायला सुद्धा खर्च करावा लागतो. मटण, दारू कंटिन्यू महाग होते आहे. अशा परिस्थितीत पुढाकार घेऊन गॅंग तयार करून खंडणी वसूल करायला डेरींग लागते. पव्यानी केले कष्ट. धंद्याला कॅपिटल गोळा करावं लागतंच ना. केलं गोळा. तीन वेळा कोयत्याचे वार झेलले, पोलिसांनी मारलं तरी भाईगिरीची लाइन सोडली नाही. आज त्याच्यासाठी मोठमोठे नेतेपण जीव टाकताएत. बरं, कुठल्या गरिबाला त्रास नाही. आता काय काय पोरं रॉंग साइडनी गाड्या चालवतात, सायलेंसर फोडून बाइक फिरवतात, रस्त्यात कधी कधी पादचाऱ्याला कानफाटवलं असलं तर तेवढंच. पण शेवटी सामान्य गरिबांचीच मदत करणारे ना?‘‘गरिबां‘ची’ मदत? गरिबां ना मदत म्हण रे.’’ बापाचं व्याकरणच वेगळं होतं.‘‘हेच! हे आसले भाषेचे, नियमांचे, रूल्स मोडून टाकायला शिकला तो. शाळेतल्या नियमांमुळे तो कायम मागच्या बाकावर बसला आणि मागे पडून शाळेबाहेर पडला. दुनियेच्या शाळेत. आजच्या दुनियेत पैसा मेने हे कळलं त्याला. सगळा केॲास आहे हे लक्षात आलं तेव्हा त्यानं हा रूट पकडला. मला तुम्ही ग्रॅज्युएट करून काय उपयोग झाला? साधी नोकरी नाही.’’.‘मी तीन वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी लावली होती तुला नोकरी.’’बापाच्या काळजातल्या पॅटिसवर संतापाची शेव कुरकुरली .‘‘लावली होती ना. दिवसाचे बारा तास, महिन्याचे सव्वीस दिवस आणि वर्षाचे जे पण काय महिने काम करून किती मिळणार होते? तेवढे पव्या तासात कमावतो. मग आम्ही काय नुसते नियम पाळत सिग्नलला थांबायचं का काय? त्यापेक्षा पॉलिटिक्स मधे जायला पायजे.सगळ्यात भारी धंदा! नॅान मॅट्रिक असून पण युएसचा विसा मिळतो. आसं म्हणाला पव्या आणि तुमी एवढं बोलताय. कृष्णाचा पोलिस रिपोर्ट पण खराबच होता की सुरुवातीला. तो पण गुन्हेगारीतूनच पॅालिटिक्सला गेला. त्याला नाही बोलत तुम्ही?’’बापाने कपाळावर हात मारला.‘‘आरे, आता कृष्णाला कुठून आणलास मधेच?’’‘‘बरोबरच बोलतोय तो’’ बंडूची मेनॉपॅाजच्या समस्येशी झुंजणारी आई मधे पडली. तिचाही संताप हल्ली अचानक अनावर होत असे. ती वेगळीच कुणी होत असे. पुतना मावशीची राक्षसीण होणे ही पॅरानॅार्मल ॲक्टिविटीची कल्पना व्यासांना मेनॉपॅाज नामे स्त्रीवैद्यकीय समस्येतून आली असावी असेच जणू पाहणाऱ्यास वाटावे.‘‘सारखी आपली मूल्यं मूल्यं करून काय दिवे लागले ते पाह्यलं की आम्ही. साधं फार्म हाऊस नाही की एकाला दुसरा फ्लॅट घेता आला नाही. तरी बरं आम्ही दोघांनी (म्हणजे ती आणि बंडू) कधी एखादा नोज जॅाब वा ॲार्थोडेंटल सर्जरीसाठी हट्ट केला नाही. बंड्या बिचारा वाकड्या जिवणीनंच तोंड वेंगाडतेय आणि मी कुठल्या भिशा परवडत नाहीत म्हणून बस्लेय दात बाहेर काढून सिरीयली बघत घरी.’’.‘‘अरे, काय बोलताय तुम्ही? मी आयुष्यभर कष्ट करून फक्त असमाधान, अतृप्तीच घरी आणत होतो की काय?’’आता बापाचं भावनांचं पॅटिस उद्वेगलं.‘‘कष्टाचं नका सांगू. राइट कष्ट करायला पाहिजे होते. टाइम चेंज झाल्यावर टेक्नॉलॉजी ॲडॅप्ट करून कॅपिटल आणायला पायजे होतं.’’‘‘अरे बंडू, लेकरा नको रे असा जिव्हारी घाव घालूस.’’‘‘बगं आई, यांचे प्रेज्युडीसेत माज्याबद्दल. मी साधा चाकू पण घेतला नाहीए हातात तर हे कोयता घेतल्याची भाषा करतायत.’’‘‘नाही नाही मी म्हणते आता एक घाव दोन तुकडे करायचीच वेळ आली आहे. तू जॉइन कर पव्याला. निदान दारिद्र्य तरी जाईल.’’यावर पुढचे काहीही न सुचून बाप हताशपणे बाहेर पडून जवळच्या मठात जाऊन बसला. जराशानं त्याचा शाळा मित्र तिथे आला. तो नवी मर्सिडिज स्वामींना दाखवायला आला होता. त्याची इच्छा सर्वोपरी मानली जात होती. त्याच्या इच्छेचा मान ठेवायला स्वामींच्या पादुकांना मर्सिडिजमध्ये चक्कर मारून आणली गेली. त्याने जातीने प्रसादाची पाकिटे वाटली. ती वाटताना त्याला बाप दिसला. त्यानं सलगीनं मिठी मारली आणि बापाचा तणावपूर्ण चेहेरा पाहून संध्याकाळी घरी बोलावलं.‘‘ये जरा सत्संग करू, हॅहॅहॅहॅ... ’’ असं म्हणून त्यानं लोकेशन पाठवलं.‘‘तर असं आहे सगळं टोण्याशेठ.’’ बापाने बंडुपुराण ऐकवून लाचारीनं म्हटलं.संध्याकाळी बेकायदेशीर बांधलेल्या टेरेस फ्लॅटच्या गच्चीवर उंची दारू पीत खारे काजू खाताना टोण्याशेठ मग बापाला समजावू लागला.मूळ नाव काय होतं ते बापाला आठवेना. शाळेत सगळे टोण्या म्हणायचे या दोस्ताला. बापाने दबून पुढं शेठ जोडून जरा आब आणायचा प्रयत्न केला होता..Malegaon Crime : ‘मालेगावप्रकरणी खटला ‘फास्ट ट्रॅक’मध्ये चालवा’.टोण्याशेठ बोलत होता,‘‘तू येडाएस खुळ्या” (त्यालाही बापाचं खरं नाव आठवत नसावं म्हणून तोही शाळेतलं टोपणनावच वापरत होता.)‘‘कसंय, आजची पिढी हुशारे. त्यांना कळतंय की सगळं अराजक माजलंय. फायदा मेने. मान्साला लाइफच्या प्रत्येक गोष्टीत फायदा मिळायला पायजे. आपली पार्टी पावरमदे आनलीच पायजे. त्यामुळं आता रामाचा रोल करून फायद्याचं नाही. कृष्ण व्हायला पायजेले. कंप्लीट फोडफोडी. त्यांचं पन बरोबरे. कृष्नामदे ॲट्रॅक्शने.’’‘‘त्याचा फोकस फायद्याकडेए. बालपनीच मर्डर करन्याचं डेरींगे, नंतर रोमान्से, एक्श्ट्रा मॅरीटल अफेयरे, कॅाश्चूमला पन मोराचं पीस बीस टाकून फॅशने, झालंच तर पावा बिवा.. म्हंजे म्युजिके.. सगळंचे. जेन्झीला हे कूल वाटतं. आरे, सादी गोष्टे, रामाचं देऊळ पन म्हाभारत घडवूनच बांधता येतं. हॅहॅहॅहॅ. आता पंतप्रधान सांगताहेत की रामाचा एकतरी गुण घ्या. पन चालू म्हाभारतात ते इंपॅासिबले. आरे, शिक्षनातच काय राम राहिला नाही तर बाहेर कुठं मिळणार हॅहॅहॅहॅ. तू काय काळजी करू नकोस. आत बीत गेलाना बंड्या तर आपन जामीन करू. आपला बिल्डरचा व्यवसाए. वसुलीचा घोर मिटंल. फायद्याशिवाय आपन नाय दारू पाजनार कुनाला हॅहॅहॅहॅ . लाइफ पूर्नपने ट्रँजॅक्शनल झालेलंय. लेनदेन! तू बग ना मुख्यमंत्र्यापासून सगळे सांगताएत की मत द्या लगेच एरिया डेवलप करतो.’’‘‘तू टेन्शन सोड आन ये जाऊन व्हिएटनाम पटायाला सोलो ट्रीपवर. वहिनींला पन आपन सर्जरीनी स्लिमिंग करून, स्माईल सुधरून घ्यु. मग तर झालं. सो नो टेन्शन माय फ्रेंड! चीयर्स!!! हॅहॅहॅहॅहॅहॅ!!’’.त्या दिवशी चढलेल्या झिंगेत बाप झुलत राहिला.यथावकाश फुकट तीर्थक्षेत्र पाहून आला. बंड्यानं आणलेली नवी माया अंगी लागून बायको आणि घर सुखावलं. आता बाप घरीच बसून घेतो. पव्या नगरसेवक झालाय. त्याला मोठे प्राध्यापक, वकील, डॅाक्टर आणि साहित्यिकांनी मिळून नुकताच एक पुरस्कार दिला. ते सगळं बंड्यानीच मॅनेज केलं. त्या कामी त्यानं त्याचा शाळकरी मित्र स्कॉलर ऊर्फ बुळ्यानं मदत घेतली. बुळ्याला कुठल्याशा अभ्यासदौऱ्यासाठी स्पॉन्सर मिळालाय. बंड्या आतबाहेर राहून जातीनं जनसेवेचं सगळं पाहत असतो. बंडूनंच पोलिसांमधले काँटॅक्ट वापरून बळकावलेल्या जागेतल्या नव्या स्कीममध्ये टोण्याशेठनं बंडूला फ्लॅट दिला आहे. मिळालेल्या फ्लॅटमध्ये जॅकुझी आहे. त्यात पाय सोडून आई घरीच ब्युटी ट्रीटमेंट करवून घेते. बंड्यानी आपलं नाव के. कृष्ना असं बदलून घेतलं आहे. सोसायटीच्या आवारात स्वामींचा मठ आहे तिथे डॉल्बीवर पावा वाजत आहे.टीवीवर एआयनं बनवलेलं म्हाभारत चालू आहे आणि व्यासांचा कृष्ण व्याधाचा बाण वर्मी लागून निश्चेष्ट पडला आहे.जनसेवा हीच ईश्वरसेवा याचा नवा अर्थ एव्हाना सगळ्यांना समजला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 