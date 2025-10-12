‘लघु’ नावाचा बृहत्-कोश

माधव गोखले-editor@esakal.comसंस्कृत, पाली, अर्वाचीन व प्राचीन मराठी, मराठी भाषेच्या विकासात मोठा वाटा असणारी महाराष्ट्री प्राकृत अशा भाषा आणि मालवणी, गोंडी, मावची, भिल्ली, वऱ्हाडी, कोकणा, माडिया, कोरकू, निहाली, नोयरी अशा बोलीभाषांमध्ये मिळून अस्वल दर्शविणारे किती समानार्थी शब्द असावेत? तर तब्बल ९१! आणि खुद्द ‘अस्वल’ हा शब्द ब्याण्णवावा..उंदरासाठी याच सगळ्या भाषांमध्ये मिळून ११७ शब्द आहेत. शिवाय मादी उंदरांसाठी बारा, उंदरांच्या पिल्लांसाठी आणखी सहा आणि उंदरांचे समूह दर्शविणारे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत ते वेगळेच. प्राणी-पक्षी-सरपटे-किटकांची दुनिया, वनस्पती, पंचमहाभूते, माणसाची कुटुंबसंस्था, सूपशास्त्र, कला, देव-देवता, सणवार अशा वेगवेगळ्या विषयांविषयीचे एतद्देशीय भाषांमधले आणि त्यांच्या बोलीभाषांमधले शब्द, त्यांच्या जोडीला इंग्रजी, अरबी, पोर्तुगीज अशा परदेशी भाषांमधले, पण आता मराठीत रुळलेले शब्द, त्या त्या शब्दाविषयी शास्त्रीय आणि सामाजिक अभ्यासशाखांशी जोडलेल्या अनेकविध कोशांमध्ये नोंदवलेली माहिती, त्यांच्या विषयीच्या पौराणिक, ऐतिहासिक कथा-दंतकथा, प्राचीन ग्रंथांमधले उल्लेख, म्हणी, वाक्प्रचार, क्वचित अपशब्दही, समज, गैरसमज यांसह रंजक टिपण्ण्या असे नानाविध संदर्भ देणारी एकच जादूची पोतडी हाताशी असेल तर...!.ही जादूची पोतडी सिद्ध करण्याचे काम ठाण्यातले बांधकाम व्यावसायिक सुहास अनंत रानडे यांनी सुरू केले आहे. मराठी आणि अन्य भाषांमधल्या समानार्थी शब्दांचे कोश ते करत आहेत. सोळा विषयांचे एकूण चाळीस खंड ते करणार आहेत. त्यातला ‘प्राणिजगत्’ हा चौदा प्राण्यांविषयीचा पहिल्या खंडाचा पहिला भाग नुकताच प्रकाशित झाला. अस्वल, गेंडा, कोल्हा, गवा अशा जंगली प्राण्यापासून ते गाय-बैल-घोडे-उंटांसारखे पशूधन आणि उंदीर, खार, घुशींसारख्या माणसाच्या आजूबाजूला वावरणारे प्राणी वेगवेगळ्या संदर्भांसह या खंडात समाविष्ट आहेत. या चौदा चतुष्पादांना मिळून समानार्थी शब्द आहेत पावणेचार हजार! रानडे स्वतः त्यांच्या या कोश-प्रकल्पाला मराठी समानार्थ ‘लघु शब्दकोश’ म्हणत असले, तरी हा पहिला भागच परिशिष्टे वगैरे धरून ९६८ पानांचा आहे!.महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या पद्धतीने मराठी बोलली जाते. याला जोड मिळते ती विविध समूहांच्या बोलींची. रानडे सांगतात त्या प्रमाणे मोजदाद केली तर भाषांची ही संख्या २१६ आहे (आणखी खोलवर शोधले तर थोडी भरही पडेल), शिवाय जगभरातल्या पस्तीस वेगवेगळ्या भाषांमधले शब्द मराठीने स्वीकारले आहेत. रानडे यांचा समानार्थी शब्दकोश या सगळ्या भाषांमधल्या समानार्थी शब्दांचा धांडोळा घेतो, तोही एकेका शब्दाशी, संकल्पनेशी जोडलेल्या भाषिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, शास्त्रीय अशा पैलूंसह. त्यातही बोलीभाषांमधील समानार्थी शब्दांचे संकलन हे त्यांच्या कामाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य..रानड्यांचे वडील कापडनिर्मिती व्यवसायातले तज्ज्ञ आणि विवाह होईपर्यंत त्यांची आई शिक्षिका होती. वडिलांच्या फिरतीमुळे त्यांचं शालेय शिक्षण रतलाम, सुरत, अमळनेर, सोलापूर अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी झालं. या गावांमधल्या वास्तव्याचा परिणाम त्यांच्यावरच्या भाषावैविध्याच्या संस्काराशी जोडलेला असणार. त्यांच्या वडिलांच्या ग्रंथसंग्रहात अनेक संस्कृत ग्रंथ आणि कोश होते. ह्या साऱ्यातून आपल्यावर वाचन आणि भाषेचे संस्कार होत गेले, असं रानडे सांगतात..गाण्यांमधील गोष्टी .आता वयाच्या सत्तरीत शब्दांमध्ये गुरफटलेले रानडे मुळचे स्थापत्य अभियंता. मुंबई आयआयटीचे एम.टेक. नंतर त्यांनी रस्ते, पूल बांधणीत अग्रेसर असणाऱ्या रेकोन्डो नावाच्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी केली. खड्डे न पडणारा रस्ता म्हणून प्रसिद्ध असणारा पुण्यातला जंगली महाराज रस्ता याच ‘रेकोन्डो’ने बांधला आहे. रेकोन्डोमध्ये व्हाइस-प्रेसिडेंटपदापर्यंत पोचल्यानंतर रानड्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. शासकीय योजनांमधल्या पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी निचरा व्यवस्था हा त्यांच्या व्यवसायाचा मुख्य भाग. त्या निमित्ताने त्यांची फिरस्ती झाली व विविध भाषा कानावर पडत गेल्या..मराठी भाषेच्या संदर्भाने काही करावे ही प्रेरणा रानड्यांना इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांच्या लिखाणाच्या प्रभावातून मिळाली. त्यात भर पडली ती रियासतकारांमुळे. मग वाचताना आवडलेल्या गोष्टी, संदर्भ नोंदवून ठेवायला, वर्तमानपत्रे-नियकालिकांमधील कात्रणं काढून ठेवायला सुरुवात झाली. कोशनिर्मितीमध्ये या सगळ्या नोंदी, कात्रणांचा मोठा वाटा आहे. मजकुराच्या वह्यांच्या वह्या आहेत माझ्याकडे, अशी पुस्ती जोडताना आपलं आणि संगणकाचं पटत नाही, असंही ते सांगतात. याच प्रवासात समानार्थी शब्दांचा शोध सुरू झाला त्यालाही आता एक दशक होईल..मराठी भाषेमध्ये कोशनिर्मितीची एक मोठी परंपरा आहे. ग्रंथाच्या मनोगतामध्ये रानडे त्याचा एक विस्तृत आढावा घेतात. सुरेश वाघे यांच्या ‘संकल्पना कोशा’च्या पाचव्या खंडातल्या नोंदीनुसार मराठीत आत्तापर्यंत बारा प्रकारांमध्ये ८२० कोश उपलब्ध आहेत. त्यात ३८६ शब्दकोश आहेत, पण रानडे यांच्या मते यातल्या समानार्थ-पर्याय शब्दकोशांची संख्या जेमतेम दोन ते तीन टक्के असावी..शब्दांचा आणि कोशांचा मागोवा घेत असताना प्रमाण मराठीच्या पलीकडे जाणाऱ्या समानार्थ कोशाची गरज रानड्यांना जाणवत गेली. हाती लागलेल्या मराठीतल्या नऊ समानार्थ शब्दकोशांमध्ये प्रांतिक बोलींमधील, आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्तांच्या बोलींमधल्या शब्दांचा वाटा फारसा नाही हे लक्षात आलं आणि त्यांच्या या ‘लघु’ शब्दकोशाच्या कल्पनेचा पाया रचला गेला. आपल्या प्रदेशातील प्रांतिक आणि समूहनिष्ठ बोलींमधले शब्द भाषेतून गाळले गेले, तर भाषेच्या इतिहासाबरोबर समाजाचाही इतिहास अपूर्ण राहील, असे मत ते या संदर्भाने बोलताना आवर्जून नोंदवतात..रानडे यांच्या या कोश प्रकल्पाची रचनाही अभ्यासण्याजोगी आहे. डॉ. सत्त्वशीला सामंत यांनी त्यांच्या ‘शब्दानंद’ या कोशात मराठी भाषेतल्या शब्दांचे वर्गीकरण विषयांनुसार ७० गटांत केले आहे. रानडे ते सोळा गटांत करतात. आणि त्यांच्या आत्ताच्या कल्पनेनुसार या सोळा गटांतल्या शब्दांवर मुख्य आणि उप-प्रकरणे मिळून चाळीस ग्रंथ होतील. हे काम परिपूर्ण आहे, असा त्यांचाही दावा नाही, पण ते भाषा अभ्यासकांना आणि संशोधकांना निश्चितच उपयोगी ठरेल..‘इतर बरंच काही’ हा या अवाढव्य कामातला आणखी एक रंजक भाग. फक्त चौदा चतुष्पाद पशूंबद्दल या ‘इतर बरंच काही’ सदरात होराशास्त्रापासून ते विज्ञान आणि शेअर बाजारापर्यंत एकशे सव्वीस विषयांमधल्या माहितीचा समावेश आहे. पुढच्या भागात आणखी बावीस चतुष्पाद प्राण्यांसाठीचे समानार्थी शब्द आणि ‘इतर बरंच काही’ असेल. त्यानंतर पक्षी, सरपटे, उभयचर व जलचर आणि कीटक अशी कोशाची आणखी चार प्रकरणे असतील. इथे पहिला खंड पूर्ण होईल. हा सगळा खटाटोप सांगताना आपण काहीतरी मोठं करतो आहोत, असा अभिनिवेश रानड्यांच्या बोलण्यात जाणवत नाही. हे फक्त समानार्थी शब्दांचे आणि त्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या माहितीचे एकत्रीकरण आहे असं सांगण्याचा प्रांजळपणा त्यांच्याजवळ आहे..छत्तीस हजार छापील पानांचा ऐवज होऊ शकेल असा हा खटाटोप रानड्यांनी मराठी भाषेच्या प्रेमाखातर स्वेच्छेने आरंभला आहे. त्यांच्यासारख्याच भाषाप्रेमी मंडळींकडून होणारी संदर्भांची मदत वगळता अन्य काही संस्थात्मक वगैरे मदत त्यांनी अजून घेतलेली नाही. पत्नी, मुलगा, मुलगी सगळ्यांचाच या कोशनिर्मितीत सहभाग आहे, असं ते आवर्जून सांगतात. रानड्यांचं एक स्वप्न आहे. हे कोश शाळा, महाविद्यालयांसह गावागावातल्या ग्रंथालयापर्यंत पोचावेत, ते जिज्ञासूंना सहज उपलब्ध व्हावेत. त्यासाठी शासनाची म्हणा, अन्य कोणाची म्हणा काही मदत झाली तर त्याचे स्वागत करण्याची त्यांची भूमिका आहे. अभिजात मराठीच्या वैविध्यावर आजवर विविधांगी अभ्यास झाले आहेत. रानड्यांचे समानार्थ ‘लघु’कोश या अभ्यासांना जोडलेला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू ठरेल यात शंका नाही!.बंडूचे ब्रेन रॉट.मराठी आणि अन्य भाषांमधल्या समानार्थी शब्दांचे आणि त्या शब्दांशी जोडलेल्या संकल्पनांना एकत्रित करणारे १६ विषयांवरील समानार्थी शब्दांचे कोश सिद्ध करण्याचा संकल्प ठाण्याचे बांधकाम व्यावसायिक सुहास अनंत रानडे यांनी केला आहे. त्यांच्या नियोजनानुसार सोळा विषयांचे एकूण चाळीस खंड होणार आहेत. त्यातला ‘प्राणिजगत्’ हा चौदा प्राण्यांविषयीच्या पहिल्या खंडाचा पहिला भाग 'परम मित्र पब्लिकेशन्स'च्या वतीने नुकताच प्रकाशित झाला. त्या निमित्त... 