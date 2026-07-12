Marathi theatre: गावाहून शहरात, पंढरीहून क्लीव्हलँडपर्यंत: स्थलांतरातून उमललेलं नवं नाटक

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comजगण्यातल्या या मोठ्या हालचालीलाच आपण स्थलांतर म्हणतो आणि स्थलांतराने नाटक नेहमीच घडवलं आहे, हे आपल्या रंगभूमीच्या इतिहासातही स्पष्ट दिसतं. आधुनिक मराठी रंगभूमीवर एक वेगळं नाटक अशा हालचालीतून, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यातून जन्मलं. हलणं कधी वेदनेचं असतं, कधी परमार्थाचं, कधी पोटापाण्याचं. पण ते थांबत नाही. कारण माणूस हलणारा आहे आणि जोवर माणूस हलत राहील, तोवर नाटकही घडत राहील, नवं नाटक होत राहील.एक माणूस रिकाम्या जागेतून चालत जातो आणि दुसरा त्याच्याकडे पाहतो, इथून ‘सादरीकरण’ सुरू होतं. हलणे, हालचाल करत राहणे हा सादरीकरणातील विशेष भाग असतो. कलाकार हलतो, तो हात उंचावतो, बोलत असताना मान वळवतो. अशा हालचालींतून अर्थ उलगडतो. लिखित भाषेचा शोध लागण्यापूर्वी माणसाने आपलं म्हणणं हावभावांतून आणि हालचालींतूनच पोहोचवलं असणार. म्हणजे हालचाल ही नाटकाची आदिभाषा आहे आणि या भाषेला आपल्या मातीत एक विलक्षण आध्यात्मिक पदरही आहे. तो म्हणजे वारीचा. ‘महाराष्ट्र मंथन’ या यू-ट्यूब चॅनेलवर प्रसिद्ध विचारवंत आणि नाटककार सदानंद मोरे वारकरी संप्रदायाच्या सामुदायिक परमार्थाची चर्चा करताना सांगतात, की वारकरी फक्त चालत जात नाहीत, तर ते गात आणि नाचत-खेळत जातात. त्यांचं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं म्हणजे निव्वळ ''जाणं'' नसतं, तर गात-नाचत-खेळत जात सामुदायिक परमार्थ साधणं असतं. इथे चालणं हीच साधना आणि चालणं हेच सादरीकरण. .पंढरीच्या वाटेवर टाळ-मृदंगाच्या तालावर पावलं पडतात, रिंगण होतं, फुगड्या रंगतात, अभंग घुमतात, हे आपल्याला प्रख्यात छायाचित्रकार संदेश भंडारे यांच्या वारीविषयीच्या छायाचित्रणातही सहज दिसून येते. म्हणजे, हालचालीला आध्यात्मिक आणि नाट्यात्म असे दोन्ही पदर एकाच वेळी लाभलेले आहेत. हालचाल किती मूलभूत असते हे दाखवणारं एक विलक्षण नाटक मी पाहिलं. जपानी नाटककार ओटा शोगो यांचं ''द वॉटर स्टेशन''. केरळचा माझा मित्र आणि दिग्दर्शक संकर व्यंकटेश्वरन याने ते दिग्दर्शित केलं होते. नाटकात एकही संवाद नाही. उजाड माळरानावर एक गळका नळ अखंड ठिबकत असतो, मागे जुन्या बुटांचा ढीग आणि प्रवासी माणसं एकामागून एक नळापाशी येतात, थांबतात, पाणी पितात आणि पुढे निघून जातात. सगळ्या हालचाली संथ केलेल्या. चालणं, वाकणं, ओंजळ भरणं या साध्या क्रिया इतक्या हळू घडतात, की माणसाचं चालणं म्हणजे काय हेच नव्याने दिसू लागतं. पण या नाटकामागची गोष्ट अधिक हेलावणारी आहे. ओटा शोगो यांचं बालपण बीजिंगमध्ये गेलं. १९४५ मध्ये, वयाच्या सहाव्या वर्षी, युद्ध संपल्यावर त्यांचं कुटुंब जपानला परतणाऱ्या पायी मोर्चात सामील झालं. विस्थापितांना सामान न्यायची परवानगी होती, पण अट अशी, की ते त्यांनी स्वतः वाहायचं. जगण्याच्या धडपडीत माणसांनी वाटेवरच वस्तू टाकून दिल्या. मागे वस्तूंचे डोंगर साचत गेले. सहा वर्षांच्या ओटाच्या मनावर हे दृश्य कोरलं गेलं आणि त्यातूनच ''द वॉटर स्टेशन''मधील बुटांचा ढीग आणि ते अखंड चालणारे प्रवासी जन्माला आले. .वारीतले वारकरी गात-खेळत, समुदायाने चालतात. ओटा शोगोच्या नाटकातले प्रवासी मूकपणे, एकेकटे चालतात. दोन्हींमध्ये चालणं केंद्रस्थानी आहे, पण एकात मिळून चालण्याचा आनंद तर दुसऱ्यात विस्थापनाची वेदना. जगण्यातल्या या मोठ्या हालचालीलाच आपण स्थलांतर म्हणतो, तेव्हा या दोन्ही छटा त्यात असतात आणि स्थलांतराने नाटक नेहमीच घडवलं आहे, हे आपल्या रंगभूमीच्या इतिहासातही स्पष्ट दिसतं.आधुनिक मराठी रंगभूमीवर एक वेगळं नाटक अशा हालचालीतून, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यातून जन्मलं. १८४२ मध्ये उत्तर कर्नाटकातून प्रवास करत आलेल्या भागवत मेळ्याचा खेळ सांगलीचे राजे चिंतामणराव पटवर्धन यांनी पाहिला आणि आपल्या पदरी असलेल्या थोर कलाकार विष्णुदास भावे या कलाकाराला ‘असं काहीतरी, पण अधिक नेटकं’ करायला सांगितलं. भावेंनी १८४३ साली ''सीता स्वयंवर आख्यान'' रचलं आणि हरिपूर गावात पहिला खेळ झाला. पुढे भावेंचा संच पोटापाण्यासाठी महाराष्ट्रभर फिरला. प्रत्येक गावचा प्रेक्षक ओळखून त्यांनी आपल्या नाटकाच्या खेळात बदल केला. मुंबईच्या बहुभाषिक प्रेक्षकांसाठी भावे यांनी ''राजा गोपीचंद'' हिंदुस्थानीत सादर केला. फिरणारा कलाकार नुसती जागा बदलत नाही, तो प्रेक्षक वाचायला आणि भाषा बदलायला शिकतो, हे भावेंनी दीडशे वर्षांपूर्वी दाखवलं.भावेंच्या बैलगाडीने जे केलं तेच पुढे रेल्वे आणि एसटीने केलं. या प्रवासाची एक नेमकी तारीखही नोंदवलेली आहे. १४ मार्च १९८८. या दिवशी प्रख्यात दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, नाटककार प्रशांत दळवी आणि औरंगाबादच्या ''जिगीषा'' संस्थेचे सहकारी मुंबईला आले. तेव्हाचं औरंगाबाद लहान गाव आणि मुंबई अफाट महानगरी. हौशी नाटकाकडून व्यावसायिक रंगभूमीकडे झालेला हा प्रवास दोन जगांमधला होता. प्रशांत दळवींनी लिहिलं आहे, की ''चारचौघी''ची बीजं औरंगाबादला महाविद्यालयात असताना लिहिलेल्या ''स्त्री'' या एकांकिकेत होती. म्हणजे गावात पेरलेलं शहरात उगवलं. गाव आणि शहर, प्रायोगिक आणि व्यावसायिक अशा सरळसोट विभागण्यांत या कलाकारांचं काम बसत नाही. ते दोन्हींच्या संगमावर उभं आहे. स्थलांतरित कलाकार दोन जगांना जोडणारा पूल असतो. .Theatre Collaboration : सहयोग, संवाद आणि विश्वासातून घडणाऱ्या नाटककलेचा सर्जनशील प्रवास.पण स्थलांतर फक्त कलाकाराचं नसतं. नाटकातल्या माणसांचंही असतं. माझं ''आनंदभोग मॉल'' हे नाटक अशाच स्थलांतरित जोडप्याची गोष्ट सांगतं. गावाकडून निमशहरी गावात आलेला मराठा डॉक्टर नवरा आणि ब्राह्मण प्राध्यापक बायको. दोघांनी जात नाकारून लग्न केलंय, पण जात त्यांना सोडत नाही. फ्लॅट कोणत्या सोसायटीत घ्यायचा, शेजारी कोण असावेत, या साध्या वाटणाऱ्या प्रश्नांत जात डोकावते. गाव मागे राहिलंय पण ते आतून गेलेलं नाही. शहरात नवी ओळख मिळेल असं वाटतं, पण जुनी ओळख सावलीसारखी पाठलाग करते. नाटकाच्या शेवटी हे जोडपं एका मॉलमध्ये आसरा शोधतं. त्यांना वाटतं, बाजाराच्या झगमगाटात जात विरघळून जाईल. पण मॉल कोण बांधणार आणि कोण चालवणार याचा विचार करताना तीच त्रास देणारी जातीय उतरंड डोकं वर काढते. स्थलांतरातून माणूस जागा बदलतो, पण आतल्या उतरंडीच्या रचना सहज बदलत नाहीत. चार वर्षांपूर्वी कोल्हापूरच्या ऋचिका खोत यांनी हे नाटक दिग्दर्शित केले होते.स्थलांतराने शहरं घडतात आणि मोडतातही. नाटक दोन्हींचा साक्षीदार असतं. हे जगात इतरत्रही दिसतं. गेल्या वर्षी अमेरिकेतील क्लीव्हलँडच्या कलाकारांशी बोलण्याची संधी मला मिळाली. जागतिक स्थलांतरांनी त्यांचं सर्जनशील जगणं आतून घडवलं आहे. क्लीव्हलँड पब्लिक थिएटरमध्ये स्पॅनिश भाषिकांसाठी ''Teatro Publico de Cleveland'' आणि अरबी भाषिकांसाठी ''Masrah Cleveland Al Arabi'' असे बहुभाषिक नाट्य-उपक्रम चालतात. म्हणजे प्रवासादरम्यान नाटक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याची आपली भाषा शोधत असतं.गाव सोडून शहरात आलेल्या माणसाचं जगणं असो वा सीरिया-मेक्सिको सोडून क्लीव्हलँडमध्ये आलेल्या कलाकाराचा प्रयत्न, दोन्हींमागची ओढ असते ती नव्या जागेत आपली गोष्ट ऐकवणं. अशा तऱ्हेने, नाटक ही हलणाऱ्या माणसांची कला आहे. ओटा शोगोच्या नाटकातले प्रवासी नळापाशी क्षणभर थांबतात आणि पुढे चालू लागतात. वारकरी गात-नाचत पंढरीची वाट चालतात. भागवत मेळा कर्नाटकातून चालत महाराष्ट्रात येतो आणि नवी रंगभूमी जन्माला येते. चंद्रकांत कुलकर्णी औरंगाबादहून मुंबईला येतात. ''आनंदभोग मॉल''मधलं जोडपं गावाहून शहरात येऊन फ्लॅट शोधत राहतं. हे सगळे प्रवासी आहेत आणि नाटक त्यांच्या हालचालींची नोंद ठेवतं. हलणं कधी वेदनेचं असतं, कधी परमार्थाचं, कधी पोटापाण्याचं. पण ते थांबत नाही. कारण माणूस हलणारा आहे आणि जोवर माणूस हलत राहील, तोवर नाटकही घडत राहील, नवं नाटक होत राहील.----------------------(लेखक हे नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि फ्लेम युनिवर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.