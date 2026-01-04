Premium|Marathi Classical Language Status : मराठी भाषेचे भवितव्य; अभिजात दर्जा आणि वाचन संस्कृतीचा पुनरुत्थान

सप्तरंग

Marathi Literature Trends : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर ग्रंथप्रेम आणि वाचनसंस्कृतीकडे वळणारा नवा वर्ग भाषेच्या संवर्धनासाठी एक आशादायक आणि शुभ संकेत ठरत आहे.
भारत सासणे bjsasne@yahoo.co.in
गांभीर्यपूर्वक वाचन करणारा वर्ग प्रत्येक पिढीत टक्केवारीच्या हिशेबाने कायम असतो. हीच मंडळी मराठीच्या एकूण गोमटेपणाला धीरोदात्तपणे, हळूहळू पुढे नेत राहतील. साहित्य संमेलनाच्या दरवर्षी होणाऱ्या उत्सवाबाबत तरुण व नव्या पिढीला आस्था वाटत असली, तरी संमेलनाशी स्वतःला जोडून घ्यावे असे त्यांना क्वचितच वाटत असावे. म्हणूनच साहित्य संमेलनांत तरुणांची उपस्थिती कमी असते. मात्र, समाज पुन्हा एकदा ग्रंथप्रेमाकडे व वाचनसंस्कृतीकडे वळत असल्याचे चित्र आशादायक आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर हा बदल घडताना दिसतो. हा सूचक व शुभ संकेत मानता येईल.

