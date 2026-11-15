हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comमास्टर दीनानाथ यांना सगळेच सोडून गेले; परंतु अशा कठीण परिस्थितीत माई त्यांच्या मागे ठामपणे उभ्या होत्या. त्यांनी त्यांना उभारी दिली. दीनानाथ यांनी त्याबद्दल त्यांचे कौतुक तर केलेच, परंतु काय आणि का घडत आहे याबद्दल त्यांना समजावून सांगितले. मास्टर दीनानाथ आणि माईंमधला तो संवाद अलौकिकच असा. पंडित हृदयनाथ त्यावेळचा सारा काळ आज जागा करत आहेत...दीना! तू धीर, उदार, गंभीर आहेस.धैर्याचा महामेरू आहेस.नेती, नेती, करणारा तू मुमुक्ष नाहीस.तू नित्यमुक्त आहेस.‘जैसे कमल पत्र जल वासा’ तसा तू आहेस.तुला सर्व सोडून गेले. पण तुला कुणीविसरून जाणार नाही.मी आणि विजयताई आज तुला सोडूनजात आहोत. पण तुला विसरूनजाणार नाही.जो पर्यंत संगीत नावाची एक संवेदनाजीवंत आहे. तो पर्यंत तू आमच्या बरोबरआहेस. चल विजयाताई, दीनाला नमस्कारकरून आपण निघूया.’’मालकांच्या पाया पडून दोघे जड पावलांनी बाहेर पडली. दोघे बाहेर पडणार, तोच विजयाबाई परत मागे धडपडत आल्या, आणि मालकांना मिठीमारून रडू लागल्या. मग सगळ्यांनी त्यांना समजावले. आणि मग बऱ्याच वेळाने त्या रडत रडत दाराबाहेर पडल्या, बाहेर पडताना विजयाबाईमालकांकडे वळून वळून बघत होत्या..Premium|Micro Retirement : चाळिशीत निवृत्ती नको, करिअरमध्ये हवा काही काळाचा ब्रेक; काय आहे मायक्रो रिटायरमेंट?.मालकांनी हात उंचावून दोघांना आशीर्वाददिला. आणि स्वतःशी पुटपुटलेकन्या सासरासी जायेमागे परतुनी पाहेतैये जाहले माझ्या जीवाकेव्हा भेटसी केशवाउचलिया माये बाळ हरू हरू पाहेजीवना वेगळी मासोळीतैसा तुका म्हणे तळमळी‘‘श्रीमती! थकायला झालेय. जरा पडतो.’’‘‘या अवेळी? नाही, मालक स्नान करा,मुलं उपाशी आहेत, जेवून घ्या. आणि मग आराम करा.’’‘‘नको श्रीमती! बरं नाही, दोन घटका पडू दे.तू मुलांना जेऊ घाल.मी थोडी विश्रांती घेतो.’’ मालक जड आवाजात म्हणाले.‘‘बरं, तुम्ही विश्रांती घ्या.मी मुलांना जेऊ घालते.’’ मी नाइलाजाने म्हणाले.मालक आसनावर बसले.भिंतीला मान टेकून बसल्या बसल्या पुटपुटले.गीत गये वो गंध गई वोउडी सुरों कीं कोयल भीचुरा गया कालनयनसेसपनो वाला काजल भीखोज रहा हू आज अकेलासमय कहा वो किधर गयापता नही वो जाने वालाइधर गया या उधर गया‘‘मालक! उठा, संध्याकाळचे पाच वाजलेत.तुमची अजून आंघोळ व्हायची आहे.मग पूजा. आणि मग अर्ध्या पोळीचे जेवण,कालपासून तोंडात अन्न नाही. मालक!कसे होणार तुमचे?’’ मी गलबलून म्हणाले.मालक हसले, म्हणाले, ‘‘श्रीमती! तू धीराची, कर्जाला,लिलावाला, घाबरलीस नाहीस,लिलावात स्वतःचे दागिने काढून दिलेस.ताईबाई, मामा आज तुला एकटीला सोडून गेले.पण तू गडबडली नाहीस.आणि तुला आताच काय झाले?’’‘‘काय झाले? ऽ ऽ ऽ मालक!आरशात पहा जरा.सगळे केस, दाढी सुद्धा पिकली आहे तुमची.तुमचे ते पाणीदार टप्पोरे बोलके डोळे?मालक! आता ते निर्जीव झाले आहेत.डोळ्याखाली काळी वर्तुळ.किती बांधेसूद सुबक शरीर होते तुमचे?परंतु आता अगदी पार थकलेले दिसतेय ते!मालक! मुलं फार लहान आहेत हो अजून’’‘‘खर आहे, खरं आहे, श्रीमती तुझं!मी विसरलोच होतो, की मुलं लहान आहेत.तू मला आठवण करून दिलीस,हे बरे झाले. खरंच! मुलं अजून लहान आहेतमला आता पुन्हा नवीन सुरवात करायलालागणार. पुन्हा रियाज, पुन्हा नवीन गाणेगायला लागणार.मी तुला शब्द देतो, मुलांसाठी परत एकदाउमेदीने उभा राहीन. भग्न घर, भग्न मन,पुन्हा एकदा नव्याने सांधीन.काळजी करू नकोस.पण ते राहू दे, तू मघाशी म्हणालीस,‘आरशात पहा.’ खरच आरसा दे. बघूतरीकाय झालेय माझे?’’मी काहीही न बोलता माझा वेणीफणीचाआरसा मालकांना दिला. मालकांनी स्वतःलाआरशात निरखून पाहिले. हसून म्हणाले.सर-ए-आईना मेरा अष्क हैपसे-ए-आईना कोई और है(आरशात तर माझे प्रतिबिंब दिसतेय,पण प्रतिबिंबात कुणी अन्यच आहे.)मै खयाल हू किसी और कामुझे सोचता कोई और है(मी एक विचार आहे. आणि तो ही ईश्वराचापण कुणी अन्य, अनाम माझ्याबद्दलविचार करत बसलय.)‘‘मालक! काय झाले? असे एकटक कायबघता? आरशात भूत दिसले काय?’’मी जरा घाबरून म्हणाले.मालक शांतपणे म्हणाले.‘‘श्रीमती! घाबरू नकोस. आरशातभूत, वगैरे काही नाही. मीच आहे.मी कोण? हा प्रश्न प्रज्ञावंतांना पडतो,आणि त्याचे उत्तर मिळण्यास सारा जन्महीअपुरा पडतो. पण मला मात्र कळले,की मी कोण?अग! मी एक विचार आहे.तो ही ईश्वराचा!दर्पणात माझेच रूप आहे,पण माझ्या रूपामध्ये कुणी अन्यच आहे.ते अन्य, अनाम, पवित्र, आहे.’’‘‘मग तुम्ही असे विमनस्क का दिसता?तुम्ही असे अस्वस्थ विषण्ण का दिसता?’’‘‘कारण माझ शरीर,माझं आत्मरूप अक्षय आहे.पण माझ शरीर नियतीनं,परिस्थितीने पार पोखरून टाकलय, श्रीमती!गिरती जाती है दिन-प्रतिदिन,प्रणयिनी, प्राणो की हाला,(हे प्रणयिंनी! माझ्या प्राणांचा जीवन रस,माझ्या जीवाचा चैतन्य मधुरस प्रत्येकक्षणी, प्रत्येक दिवशी, सांडून चाललाय.)भग्न हुवा जाता दिन-प्रतिदिनसुभगे, मेरा तन-प्याला(हे सुभगे! माझ्या शरीराचा हा तट क्षणो-क्षणीढासळतोय, माझ्या शरीरा हा प्यालाप्रत्येक दिवशी, प्रत्येक क्षणी भग्न होतचाललाय)रूठ रहा है मुझसे, रूपसि,दिन-दिन यौवन का साकी,(हे रूपसी! प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक दिवशी,माझ यौवन माझ्यावर रूसत चाललय,माझ्या तारूण्याच चेतन, क्षणो-क्षणीक्षय पावतय.)सूख रही है दिन-दिन सुंदरि,मेरी जीवन मधु-शाला!(हे सौंदर्यवती! प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक दिवशी,माझ्या जीवाची ही फुलं सुकत चालली आहेत.)प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक दिवशी माझ्याआयुष्याची ही मधु-शाला,या मधु-शालेतला मधुरसाचा ऐकेक कण,सुकत, नष्ट होत चाललाय.)‘‘बस्स करा ही शेरो शायरी’’मी एकदम ओरडले.‘‘बस्स करा ही शेरो शायरी, मालक!वयाच्या १४ व्या वर्षी तुम्ही ‘ताज-ए-वफा’या उर्दू भाषेतल्या नाटकात तुम्ही मुख्यभूमिका केली होती. फक्त कोकणी आणिमराठी बोलणारे तुम्ही! केवळ सहा महिन्यातउर्दू, हिंदी भाषेवर प्रभुत्व मिळविलेत तुम्ही!तुम्हाला उर्दू शायरी, हिंदी काव्य मुखोद्गतआहे. महाभारतावर तुमचा अभ्यास आहे.सावरकर, गडकरी, वामनराव जोशी यांचीभाषा तुम्ही आयुष्यभर घोटली आहे.ज्योतिष, रमल, बंदिशी, रागसमय यावरतुमचा अभ्यास आहे.पण, मालक, हे ज्ञान व्यवहारात चालतनाही. हे ज्ञान भाकरी देत नाही.फक्त भूक वाढवत. ज्ञान हे सत्य आहे.पण ते प्रसरण पावणार अवकाश आहे,अवकाश बाहूत कवटाळता येत नाही.ज्ञान ही बाहुत कवटाळता येत नाही,ज्ञानाच स्वप्न जागृत अवस्थेत पडत असत,पण जग हे स्वप्न नाही.ते एक कठोर वास्तव आहे.तुमचे ते संगीत शास्र, काव्य, शेरोशायरी,ज्योतिष यातून बाहेर या. हे जग फार कठोरआहे. फार व्यवहारी आहे.महाभारतातला कर्ण तुम्हाला आवडतो.कारण मित्रप्रेमासाठी, मित्रनिष्ठेसाठीत्याने पांडवांचं श्रेष्ठ बंधुत्व नाकारून,राज्य नाकारून, मृत्यू पत्करला,तो ही राधेय म्हणून,त्या पेक्षा, नरोबा वा कुंजरोबा म्हणूनराज्य प्राप्त करणारा ज्येष्ठ पांडव धर्मराज,राजाधिराज झाला.पराजयापेक्षा मोठा पराजय नाही.विजयापेक्षा मोठा विजय नाही.इतिहासातल्या सत्य असत्याला काहीअर्थ नसतो मालक! ’’मालक गंभीर झाले, म्हणाले.‘‘क्षमा कर श्रीमती! तू सुशिक्षित आहेसहे मी विसरूनच गेलो होतो. मी स्वप्नाळूआहे. स्वप्नातच मी माझ्या जीवनाचे इमलेबांधत असतो. किंवा स्वप्न रंजन हा माझ्याकलेचा स्थायिभाव आहे.श्रीमती खर्जातून उमटणारा गंधार फक्तस्वप्नरंजनात रमणाऱ्यांनाच ऐकू येतो.ते जाऊ दे! स्वप्न आणि वास्तव यातलाभेद तुला कळतो हे बरे झाले.पण स्वप्न बघायला एक कलासक्त,संवेदनाक्षम मन लागत. प्रतिभासंपन्न,निर्मितीक्षम, अभिव्यक्तित विसर्जित होणारमन फक्त आणि फक्त भाग्यवंतांनाच लाभत,कर्णाला जन्मजात कवच कुंडले लाभलीहोती. मलाही असे जन्मजात मन लाभलेआहे. कवच कुंडल कापून काढताना कर्णरक्तबंबाळ झाला होता. पण दानाच्या,वचनाच्या कैफात तो मग्न होता.मी ही असाच रक्त बंबाळ झालो आहे.पण माझ्या कलासक्त निःस्पृह मनाचेमागणे मी पूर्ण केले आहे,या कैफात मी आहे..जग हे स्वप्न नसून वास्तव आहे हे बोलूनतुला स्वप्नांची बाधा कधीही होणार नाहीहे तू सिद्ध केलेस हे बरे झाले.आता मला मुलांची काळजी नाही."मी मालकांचे पाय धरले. म्हणाले.मालक! मोठ्या मनाने क्षमा करा.तुमच्यासारख्या थोर निःस्पृह कलाकारालामी शिकवत बसले, याबद्दल क्षमा करा.पण मालक! आकाशात काळे ढग आलेआहेत. गडगडाट करताहेत.विजा चमकताहेत. परंतुपाऊस पडत नाही.मी तरी काय करू?’’‘‘श्रीमती! प्रतिक्षा कर. पाऊस पडणारच.तृषार्त भूमीला तोषवणारच. मातीला मार्दवप्रदान करणारच, कोंबाची लवलव दावणारचफक्त प्रतिक्षा हवी, काळाच्या उदरातनियतीने काय पेरून ठेवलय,ते फक्त नियतीला माहीत असते.’’‘‘तुमची आज्ञा मान्य मालक!‘‘मी प्रतिक्षा करते. पण आता तुम्ही स्नानकरा. थोड का असेना पण जेवून घ्या.मी प्रतिक्षा करते.’’ मी हसून म्हणालेमालक लगबगीने उठले. म्हणाले,‘‘या भाषणात आज स्नान, मंगेश पूजाराहिली की! आज फार गरम आहे.थंड पाणीच काढ. मी आंघोळीला जातो."स्नान, पूजा आटोपून मालक स्वच्छ धोतरआणि स्वच्छ पण जुना सदरा घालूनआसनावर बसले होते मी जपून ठेवलेलामालकांचा रेशमी सदरा घेऊन आले. आणिमालकांना तो रेशमी सदरा घालायलालावला. आणि म्हणाले,‘‘संन्यासी महाराज! जुनाट सदरा काढा,हा सदरा घाला, जुना आहे पण नेटका आहे.आणि पोळी वाढू की नुसता वरण भातवाढू? कारण संध्याकाळ झाली आहे.’’मालकांनी सदरा बदलला. आणि म्हणाले,‘‘जेवण नकोच, फक्त चहा आणि खारी दे.संध्याकाळ झाली आहे. तो बघ सूर्याचाशेवटच्या किरणांचा शेव, त्याला,दिवस सोडत नाही. रात्रही सोडत नाही.ही वेळ राग मारव्याची. आज लतालाराग मारव्याचा अनुग्रह देतो..लता! तंबोरा मिळव. पंचमाची तारनिषादामध्ये मिळव. आणि मी तुला आजराग मारवा म्हणजे काय? याचा अनुग्रहदेतो. मोठी झालीस की, अनुग्रह शब्दाचाअर्थ तुला आपोआप कळेल. ऐक,षड्ज म्हणजे संगीतातली मर्म बंधातली ठेव.साऱ्या स्वरांचे अधिष्ठान या षड्जामागे उभेअसते. या अक्षय षड्जासभोतीसंगीतातले सारे स्वर नम्रपणे उभे असतात.आपले स्थान कधीही न सोडणारा. एकास्थानी अक्षय स्थिर असणारा हा षड्ज,म्हणजे संगीत आकाशातला ध्रुवच,बाकीचे स्वर कधीमधी वर्जित होतात.पण षड्ज कधीच वर्जित होत नाही.सूर्याभोवती नक्षत्रे जसा फेर धरतात, तसाफेर सर्व स्वर, षड्जा भोवती धरतात.विश्वातल्या निसर्गाच्या, प्रकाशाच्या,अंधाराच्या, पर्जन्याच्या, वणव्याच्या,शिशिरऋतुच्या अनेक संवेदना हे स्वर,स्वतः भोवती गुंफून घेतात.मानवी जीवनाचे सुखदुःख, कारूण्य,दया, वेदना, प्रेम, विरह, भक्ती, विरक्ती.राग, लोम, मद, मत्सर,अत्याचार. अनाचारया साऱ्या प्राणीमात्रांच्या, जीवनाभूतींच्यासमस्या, या साऱ्या संवेदना हे स्वर स्वतःभोवतीगुंफून एक स्वरसंवेदनाक्षम गोफ तयार करतात.हा गोफ म्हणजे विश्वाचे आर्त.या षड्जाला जेव्हा या विश्वाची आर्तता,बिलगते. तेव्हा रागसंगीताची निर्मिती होते.कधी कधी ही निर्मिती इतकी आर्त असते,की त्या निर्मितीतून अनेक करूण, निरामय मीरामयप्रीतीचे, विरहाचे, भक्तीचे, वृत्तीचे, निवृत्तीचे,समर्पणाचे, मुक्तीचे, भावरस, भावस्वर पाझरूलागतात.अशा वेळी, कातर समयी, षड्ज पाणावतो, त्याच्याडोळ्यातल्या, दीठी आणि पापण्याच्या मधीमधअडकलेला पाण्याचा थरथरता टपोरा थेंब,डोळीया बाहेर पडुपडू करतो.तो पडुपडू करणारा अश्रुथेंब म्हणजे राग मारवा.रजनीच्या काळ्याभोर बुट्टी, बुट्टीच्या नक्षीदारमलमली पैठणीच्या गर्भरेशमी पोतातून,एक एक धागा उसवून,दिवसाच्या तेजःपुंज वस्रातून,प्रकाशाचा एक एक धागा उसवून,त्या रजनीच्या आणि दिवसाच्या धाग्याचेएक वस्त्र विणून.त्या संध्यारंगाच्या वस्राचा एक महापट्ट,सृष्टीवर पांघरताना, एका दिवसाचा, एकासंध्यारंगवेळेचा,एक पवित्र प्रदोष समयाचा ओघळलेला,एक रंग म्हणजे राग मारवा.असंख्य जातीच्या तृणांचे, गवतपातीचे.विविध गंध, अनेक रानफुलांचे आगळे गंध,लतावेलीवर फुललेल्या असंख्य अनोख्याजातीच्या फुलांचे दळणारे सुगंध, मृदगंध.अंजन कांचव करवंदीच्या काट्यावरील गंध.रानगंध, वनगंध, अरण्यकगंध,या साऱ्या गंधांना लपेटून, आपल्या,या कवेतून त्या कवेत जोजावत,वारीया ज्या वेळी रानोमाळ झुंजावत,रूणुझुणु रुणुझुणु झुंझावतो, त्यावेळीएक अनाम सुगंध म्हणजे,अवचिता परिमळु झुळकला अळुमाळुत्या परिमळुला आपल्या नाजुक, मलमली,मखमली रंगगान पंखावर झेलत.सुगंधाहूनी नाजुक अशी फुलपाखरंउडण्याची संकल्पना सार्थ करीत असताना,त्यांच्या पंखावरून ओघळलेला परिमळु रवम्हणजे राग मारवा.या राग मारव्याचा प्राण म्हणजे रिखब.हा कोमल रिखब सोलीव, सोलीव असतो.टाकीचे घाव सोसत, सोसत साधा दगडईश्वराच्या मूर्तीत कसा साकारतो.तसा शुद्ध रिखब टाकीचे घावसोसत, सोसत, कोमलरिखबमध्ये रूपांतरित होतो.कण, मग सूक्ष्मकण. मग अणुकण,मग परमाणुकण, हा अतिसूक्ष्म परमाणुकण,म्हणजे अती कोमल रिखब,आपल्या इच्छेनुसार श्रुती बदलणारा.शुद्ध निषादाची श्रुती इतकी संध्यावते,की निषाद षड्ज एकाकार होण्याच्याअवस्थेत असताना अतीकोमल रिंखबत्यांना बिलगतो आणिसत् चित् आनंदची त्रयी निर्माण करतो.(सच्चिदानंद)मोही निर्मोही, मक्त अभक्त, दैत अव्दैत,अशा रंगात रंगलेला स्वरसमुह केव्हाहीप्रदोष समय निर्माण करू शकतो.तो राग मारवा.लता! चल, आज तुला मारव्याचीएक जुनी बंदिश शिकवतो.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.