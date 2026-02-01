Premium|Metaverse: मेटाव्हर्स: आभासी जगातली नवी क्रांती

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर- saptrang@esakal.com३डी व्हर्च्युअल शहरात आपण फिरू शकतो आहोत, मॉलमध्ये वस्तू खरेदी करू शकतो आहोत, मित्रांना भेटू शकतो आहोत आणि त्यांच्याबरोबर व्हर्च्युअल चित्रपटगृहात सिनेमाही बघू शकतो आहोत किंवा व्हर्च्युअल ऑफिसमध्ये कामही करू शकतो आहोत. असं सगळं असलं तर काय होईल?.अलीकडे मेटाव्हर्सविषयी बरंच काही ऐकू येतं. आपल्याला रिव्हर्स म्हणजे काय, हे माहीत असतं, युनिव्हर्सविषयीही माहीत असतं; पण मेटाव्हर्स ही काय भानगड आहे? मेटाव्हर्स म्हणजे असं आभासी जग की, ज्यामध्ये अनेक जण प्रत्यक्ष जगामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील तरी ते सगळे आपापल्या डिजिटल अवतारांच्या रूपात कुठल्यातरी एका आणखीन एका वेगळ्याच ठिकाणी एकमेकांना भेटताहेत, गप्पा मारताहेत, जेवण जेवताहेत, तिथल्या डिजिटल वस्तू तिथल्याच दुकानाच्या ३डी मॉडेलमधून खरेदी करताहेत आणि एन्जॉय करताहेत, असा चक्क आभासी अनुभव त्यांना घेता येईल. अर्थात यासाठी प्रत्येकाला आपली एक डिजिटल इमेज किंवा अवतार तयार करावा लागेल. शिवाय ज्या ठिकाणी भेटायचं आहे -उदाहरणार्थ पॅरिसमधला आयफेल टॉवर- त्याचंही ३डी मॉडेल तयार करावं लागेल. त्याचबरोबर तिथल्या परिसराची, तिथल्या दुकानांची अशी सगळ्यांचीसुद्धा ३डी मॉडेल्स तयार करावी लागतील. अशा सगळ्या माणसांच्या अवतारांची भेट व्हर्च्युअल जगामध्ये त्या ठरलेल्या ठिकाणी म्हणजे त्याच्या ३डी मॉडेलमध्ये होईल आणि मग हे सगळ्यांचे अवतार त्यात भेटतील, गप्पा मारतील, जेवतील, वस्तूंच्या डिजिटल इमेजेस तिथल्या दुकानाच्या ३डी मॉडेलमधून विकत घेतील, त्यासाठी डिजिटल पेमेंट करतील आणि त्या वस्तू खरंच हव्या असतील, तर त्या ठिकाणी असलेल्या खऱ्या किंवा प्रत्यक्ष दुकानांमधून किंवा त्यांच्या खऱ्या ॲमेझॉनसारख्या गोदामातून त्या प्रत्यक्ष वस्तू आपण देऊ त्या पत्त्यावर चक्क पाठवल्या जातील!.Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.आता आपल्याला एक प्रश्न पडेल की आयफेल टॉवरच्या शेजारी असलेल्या दुकानाच्या ३डी मॉडेलमध्ये असलेली एखादी वस्तू आपल्या डिजिटल अवतारांनं खरेदी केली, तर प्रत्यक्ष त्या दुकानात ती प्रत्यक्ष वस्तू शिल्लक आहे की नाही हे कळणार कसं? तर त्यासाठी एखादी वस्तू प्रत्यक्षात विकली गेली, तर त्याचा स्टॉक किंवा इन्व्हेंटरी कमी करणं किंवा ती वस्तू सप्लायरकडून दुकानात आल्यानंतर तिचा स्टॉक किंवा इन्व्हेंटरी वाढवणं आणि त्यामुळे आत्ता प्रत्येक प्रत्यक्ष वस्तूचा किती बॅलन्स प्रत्यक्ष दुकानात शिल्लक आहे, ते मेंटेन करणं आणि ते सेन्सर्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आयओटी)मार्फत दुकानाच्या ३डी मॉडेलला कळवणं हे सगळं शक्य होईल. त्यामुळे आपल्या डिजिटल अवताराला दुकानाच्या ३डी मॉडेलमधून वस्तूंच्या डिजिटल इमेजेसची खरेदी विक्री करता येईल, असंही काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.कल्पना करा की मेटाव्हर्स म्हणजे एक आभासी शहर आहे आणि त्यामध्ये दुकानं, मॉल्स आणि इतर गोष्टी यांच्या वेबसाईट्स आणि त्यामध्ये फिरण्यासाठी, खरेदी विक्री करण्यासाठी, सिनेमे बघण्यासाठी आणि गेम्स खेळण्यासाठी असणारी वेगवेगळी ॲप्स यांचा एक संग्रह आहे. या ३डी व्हर्च्युअल शहरात आपण फिरू शकतो आहोत, मॉलमध्ये वस्तू खरेदी करू शकतो आहोत, मित्रांना भेटू शकतो आहोत आणि त्यांच्याबरोबर व्हर्च्युअल चित्रपटगृहात सिनेमाही बघू शकतो आहोत किंवा व्हर्च्युअल ऑफिसमध्ये कामही करू शकतो आहोत. असं सगळं असलं तर काय होईल?.आत्तापर्यंत ऑग्मेंटेड रिॲलिटी आणि व्हर्च्युअल रिॲलिटी ही तंत्रज्ञानं विकसित होत चालली होती. त्यामध्ये डोक्यावर हेडसेट लावून एक आभासी जग निर्माण करणं शक्य होत होतं. उदाहरणार्थ आपण घरी बसलो आहोत; पण आपल्याला समुद्राच्या काठी आपण बसलेलो आहोत असा आभास आता आपल्याला निर्माण करता येऊ लागला; पण तो वैयक्तिक अनुभवापर्यंत मर्यादित होता. अनेक जण एकत्रपणे प्रत्यक्ष वेगवेगळ्या जागी असूनसुद्धा आणखीनच वेगळ्या कुठल्या ठिकाणी भेटून, बोलून, गप्पा मारून, जेवून, फिरून मजा करू शकतील आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवहार करू शकतील हे त्या वेळी कल्पनेच्या बाहेरचं होतं. मेटाव्हर्स ते शक्य करून दाखवेल, असं स्वप्न बघायला तंत्रज्ञांनी सुरुवात केली.१९९२ मध्ये नील स्टीफन्सन या लेखकाच्या स्नो क्रॅश या कादंबरीत मेटाव्हर्स हा शब्द पहिल्यांदा वापरला गेला. २००३ मध्ये लिंडन लॅब कंपनीनं सेकंड लाइफ नावाचं पहिलं लोकप्रिय आभासी जग म्हणजे व्हर्च्युअल वर्ल्ड निर्माण केलं. त्यात लोक फिरू शकतील आणि वस्तूही लिंडन डॉलर्स या आभासी चलनात खरेदी करू शकतील, अशी यामागची कल्पना होती. त्यानंतर २०१०-२०२० दरम्यान वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, माईनक्राफ्ट, रॉबलॉक्स असे व्हिडिओ गेम्स तयार झाले. हे एका प्रकारे मिनी मेटाव्हर्सच होते..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.२०२१ मध्ये फेसबुकनं आपलं नाव मेटा असं बदललं आणि एका तऱ्हेनं मेटाव्हर्सच्या कल्पनेवर शिक्कामोर्तबच केलं. अर्थात यामागे अनेक कारणं होती. आत्तापर्यंत फेसबुकवर लोक एकमेकांची दुरूनच टेक्स्ट, ऑडिओ आणि इतर प्रकारे संवाद साधायचे; पण आता काही वर्षात माणसं म्हणजेच त्यांचे डिजिटल अवतार व्हर्च्युअल जगामध्ये एकमेकांना भेटू शकतील, फिरू शकतील, खेळू शकतील, जेऊ शकतील आणि खरेदी विक्रीही करू शकतील, अशी मेटाव्हर्समागची भन्नाट कल्पना होती.एपिक गेम्स नावाच्या कंपनीनं फोर्टनाईट नावाचा एक लोकप्रिय व्हिडिओ गेम बनवला होता. फोर्टनाईटनंच एक ट्रॅव्हिस स्कॉट कॉन्सर्ट आयोजित केलेली होती. त्यामध्ये अनेक प्रेक्षक कॉन्सर्टच्या त्या आभासी जगात एकत्र येऊन ती कॉन्सर्ट बघण्याचा आणि ऐकण्याचा अनुभव घेत होते.मेटाव्हर्समध्ये अनेक तंत्रज्ञानं वापरली जातात. उदा. ऑग्मेंटेड रिॲलिटी (खरं जग + आभासी डिजिटल गोष्टी), व्हर्च्युअल रिॲलिटी (पूर्णपणे आभासी जग), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (स्मार्ट डिजिटल अवतार, आपल्याशी बोलणारे डिजिटल लोक, आजूबाजूच्या स्मार्ट वस्तू), ब्लॉकचेन (डिजिटल जमीन, कपडे, आर्ट यांचीएकमेकांना जोडलेली रेकॉर्डज किंवा लेजर्स.), क्लाऊड + ५जी (कोणताही टाइम लॅग नसलेला रियल टाइम अनुभव), इंटरनेट ऑफ थिंग्स किंवा आयओटी (वेगवेगळ्या उपकरणांनी एकमेकांशी इंटरनेटद्वारे संवाद साधणं) अशी अनेक तंत्रज्ञानं यात वापरलेली असतात..हे असं झालं तर अनेक भन्नाट गोष्टी शक्य होतील. उदाहरणार्थ इतिहासाच्या वर्गात फक्त कागदी पुस्तकं आणि वह्या या जवळपास कालबाह्यच होतील. कारण तो शिकताना आपण थेट हडप्पा संस्कृतीत फेरफटका मारू शकू, हिटलरची भाषणं प्रत्यक्ष श्रोत्यांमध्ये बसून ऐकू शकू, छत्रपती शिवाजी महाराज अफजलखानाचा वध करताना आपण प्रत्यक्ष हजर राहून तो बघू शकू आणि असं बरंच काही आपण करू शकू. ऑफिसमध्ये आपण झूम मीटिंग करून एकमेकांची फक्त मुंडकी बघून बोलणार नाही, तर प्रत्यक्ष भेटूनच चर्चा करून निर्णय घेऊ शकू. जागेवरून न हलता अनेक मित्रांबरोबर आणि इतर शेकडो श्रोत्यांबरोबर आपण एखादी कॉन्सर्ट अटेंड करू शकू किंवा एखादी फुटबॉलची मॅचसुद्धा बघू शकू. एकत्र सहलीला जाऊ शकू, डिजिटल जगात कपडे, बूट, फर्निचर, टाइल्स, रंग आणि इतर अनेक गोष्टी प्रथम ट्राय करून नंतर आवडल्या, तर विकत घेऊ शकू. सर्जन्सना आणि मानसोपचारतज्ज्ञांना डिजिटल जगात अवतारांचा वापर करून प्रशिक्षण देऊ शकू.कहर म्हणजे परवा एकानं मेटाव्हर्समध्ये लग्नही केलं म्हणे; पण ते जरी त्या वेळी त्या दोघांच्या डिजिटल अवतारांनी लग्न केलं असलं आणि त्यासाठी अनेक मित्रांच्या आणि नातेवाइकांच्या डिजिटल अवतारांनी टाळ्या पिटल्या असतील, डिजिटल जेवणं जेवली असतील, तरी सुरुवातीला लग्नामध्ये खरी मजा आणि त्यानंतर काही काळानंतर पश्चाताप (!) हे सगळं अनुभवण्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष भेटावंच लागेल, हे मात्र ते विसरले होते!.कोणाच्याही डिजिटल अवताराचा वापर करून जाहिराती किंवा सिनेमे बनवणं हेही आत्ताच सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे तसं कोणी करू नये आणि केलंच तर आपल्याला त्यातून पैसे मिळावेत म्हणून कित्येक सेलिब्रिटीजनी आपल्या डिजिटल अवतारांचे कॉपीराइट्स नोंदवून ठेवलेले आहेत.जगभरात व्हर्च्युअल आणि व्हीआर कॉन्सर्ट्सना आता प्रचंड मागणी निर्माण झाली आहे, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे लंडनमधला ‘एबीबीए वोयगे’ हा शो. या शोमध्ये एबीबीए बँडचे डिजिटल अवतार थेट लाइव्ह बँडबरोबर परफॉर्म करतात आणि २०२२ पासून आतापर्यंत १५ लाखांहून अधिक तिकिटांची विक्री होऊन त्यांना १५ कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त रेव्हेन्यू मिळाला आहे. २०२४ मध्येच याची जवळपास १० लाख तिकिटं विकली गेली. कोरियन K-Pop बँड SuperM च्या ऑनलाइन कॉन्सर्टचीकोविडच्या काळात ७५ हजारहून अधिक पेड व्हर्च्युअल तिकिटं विकली गेली, तर Dua Lipa च्या Studio 2054 या लाइव्हस्ट्रीम शोला ५० लाख प्रेक्षक मिळाले आणि त्याची जवळपास २.८४ लाख तिकिटं विकली गेली. त्यासाठी त्याची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही नोंद झाली. अशा व्हर्च्युअल शोजना स्टेडियमची मर्यादा नसल्यामुळे त्यात जगभरात कुठूनही प्रेक्षक सामील होऊ शकतात आणि त्यामुळे व्हर्च्युअल आणि व्हीआर कॉन्सर्ट्स हा संगीत उद्योगातला नवा अब्जावधी डॉलर्सचा ट्रेंड बनत चाललाय.उद्याच्या जगात आणखीन काय काय आपल्याला पाहायला मिळेल, हे सगळं अचाटच आहे. बघूया काय काय होतंय ते; पण प्रश्न असा आहे की आजच्या खऱ्या जगातल्या बेकारी, विषमता, युद्ध, पर्यावरणाचा ऱ्हास या गोष्टी मात्र डिजिटल नसून प्रत्यक्षातल्या असल्यामुळे त्यांचं काय करायचं, हे मात्र आपल्याला या खऱ्या जगातच ठरवायला पाहिजे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 