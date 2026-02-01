सप्तरंग

Premium|Metaverse: मेटाव्हर्स: आभासी जगातली नवी क्रांती

virtual reality: ३डी व्हर्च्युअल शहरात आपण फिरू शकतो आहोत, मॉलमध्ये वस्तू खरेदी करू शकतो आहोत, मित्रांना भेटू शकतो आहोत आणि त्यांच्याबरोबर व्हर्च्युअल चित्रपटगृहात सिनेमाही बघू शकतो.
Metaverse

Metaverse

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर- saptrang@esakal.com

३डी व्हर्च्युअल शहरात आपण फिरू शकतो आहोत, मॉलमध्ये वस्तू खरेदी करू शकतो आहोत, मित्रांना भेटू शकतो आहोत आणि त्यांच्याबरोबर व्हर्च्युअल चित्रपटगृहात सिनेमाही बघू शकतो आहोत किंवा व्हर्च्युअल ऑफिसमध्ये कामही करू शकतो आहोत. असं सगळं असलं तर काय होईल?

Loading content, please wait...
Technology
education
Virtual Digital Spaces
AI Image Generation

Related Stories

No stories found.