Indian Hockey : भारतीय हॉकी संघातील ‘रत्न’

जयेंद्र लोंढे- jayendra.londhe@esakal.comकेंद्र सरकारकडून दरवर्षी देण्यात येत असलेल्या ‘मेजर ध्यानचंद खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी यंदा भारतीय पुरुष हॉकी संघातील खेळाडू हार्दिक सिंगच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. या पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आलेला हार्दिक एकमेव खेळाडू होय. मागील दोन ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक पटकावलेल्या भारतीय संघाचा सदस्य असलेल्या हार्दिकने आगामी काळात विश्वकरंडक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा व लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक या तीन महत्त्वाच्या क्रीडा महोत्सवांमध्ये आपल्या देशाला सुवर्णपदक मिळवून देण्याचा ध्यास बाळगला आहे..हार्दिक सिंगचा जन्म पंजाबमधील खुसरोपूर येथे झाला. हॉकी या खेळात देदीप्यमान कामगिरी करणाऱ्या कुटुंबामध्ये त्याचा जन्म झाला. त्यामुळे आपसूकच त्याच्या रक्तामध्ये हेच भिनले आहे. वरिंदरप्रीत सिंग, प्रीतम सिंग, गुरमेल सिंग, जुगराज सिंग, राजबीर कौर या त्याच्याशी संबंधित मंडळींनी क्रीडा क्षेत्रात ठसा उमटवला. हार्दिकने त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत हॉकी या खेळामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवली. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा (रौप्यपदक, २०२२), आशियाई करंडक (सुवर्णपदक, २०२५), आशियाई चॅम्पियन्स करंडक (सुवर्णपदक - २०१८, सुवर्णपदक - २०२३, ब्राँझपदक - २०२१), आशियाई क्रीडा स्पर्धा (सुवर्णपदक - २०२२) या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवलेल्या भारतीय हॉकी संघाचा तो सदस्य ठरला. त्याच्या कारकिर्दीला आणखी चार चांद लागले ते दोन ऑलिंपिक ब्राँझपदकांनी. भारतीय हॉकी संघाने टोकियो व पॅरिस या दोन ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झोकात पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. या ऐतिहासिक क्षणांचा साक्षीदार असलेल्या संघाचा तो सदस्य होता. ही बाब लक्षणीय ठरली.हार्दिक मधल्या फळीत खेळतो. त्याला भारतीय संघाचे ‘इंजिन’ म्हणून ओळखले जाते. आक्रमक व बचाव या दोन फळींतील तो दुवा होण्याचे काम करतो. आक्रमक फळीतील खेळाडूंना निर्णायक क्षणी अचूक पास देण्यात तो माहीर आहे. गरज भासल्यास बचावात तो आपली भूमिका चोख बजावतो. चेंडूचा ताबा स्वतःकडे ठेवत भारतीय संघाला मोक्याच्या वेळी वर्चस्व मिळवून देण्यातही तो पटाईत आहे. शांत व संयमी राहत दबावाखाली आपला खेळ कशाप्रकारे उंचावायचा यामध्ये तो ‘किंग’ आहे. वाढत्या अनुभवामुळे आता तो भारतीय हॉकी संघाचा अविभाज्य घटका बनला आहे. या संघातील युवा खेळाडूंनाही त्याचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरत आहे..Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल.आतापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल तो म्हणाला, की ‘‘माझा हॉकी या खेळातील आतापर्यंतचा प्रवास छान झाला आहे. सुरुवातीला प्रचंड मेहनत करावी लागली. हॉस्टेलमध्ये राहावे लागले. सण-उत्सवामध्येही सहभागी होता येत नव्हते; मात्र पुढे जाऊन भारताच्या वरिष्ठ संघामधून खेळता आले. त्यानंतर विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक पटकावलेल्या संघाचा सदस्य ठरलो, याचा आनंद आहे; मात्र सध्या ‘खेलरत्न’ पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे, त्यामुळे पुरस्काराबाबत आताच काही बोलणार नाही.’’टोकियो व पॅरिस या दोन ऑलिंपिक पदकांबाबत विचारले असता तो सांगतो, की ‘‘भारतीय हॉकी संघाने सलग दोन ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक पटकावले. या दोन पदकांमुळे भारतीय हॉकी संघाचा आत्मविश्वास उंचावला. याआधी भारतीय हॉकी संघाकडे ‘अंडरडॉग’ म्हणून बघितले जात होते; पण आता भारतीय संघामध्ये जगातील कोणत्याही संघाला हरवण्याची क्षमता आहे, हे सर्वांनाच समजले आहे. जगातील कोणत्याही स्पर्धांचे जेतेपद पटकावण्याचा विश्वासही भारतीय हॉकी संघातील खेळाडूंमध्ये निर्माण झाला आहे.’’.New Delhi: क्रीडा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतील उणिवा अधोरेखित; अभिनव बिंद्रांच्या ‘टास्क फोर्स’कडून १७० पानांचा अहवाल सादर.विश्वकरंडकाच्या जेतेपदाचा दुष्काळ संपवायचाय...भारतीय हॉकी संघाने १९७५मध्ये विश्वकरंडकाच्या जेतेपदाचा मान मिळवला आहे. त्यानंतर मात्र ५० वर्षांच्या कालावधीत भारताला एकदाही या मानाच्या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावता आलेले नाही. हार्दिक सिंग याने याबाबत आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला, की ‘‘आता विश्वकरंडक जेतेपदासाठी सर्वस्व पणाला लावणार आहोत. त्याआधी प्रो लीगच्या लढती असतील. तसेच एखाद-दुसऱ्या मालिकाही असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कसून सराव करू. त्यानंतर विश्वकरंडकात प्रभाव टाकू.’’तीन स्पर्धांकडे विशेष लक्षभारतीय हॉकी संघाने हॉकीचा एककाळ गाजवला आहे. ऑलिंपिकमध्ये पदकांची लयलूट केली आहे; मात्र १९९०च्या काळात भारतीय हॉकी संघाला प्रतिमेला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. मागील दोन ऑलिंपिकमधील दोन पदकांनी मात्र भारतीय हॉकी पूर्वपदावर येण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची झलक पाहायला मिळाली आहे. आता याच कामगिरीची पुनरावृत्ती किंवा एक पाऊल पुुढे टाकण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचे ठाम मत हार्दिक सिंगकडून व्यक्त करण्यात आले. तसेच विश्वकरंडक (बेल्जियम नेदरलँड्स, २०२६), आशियाई क्रीडा स्पर्धा (जपान, २०२६) व ऑलिंपिक (लॉस एंजेलिस, २०२८) या तीन महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक पटकावण्याचे ध्येय बाळगल्याचेही त्याने बोलून दाखवले..फिटनेसमध्ये अग्रेसर\rहॉकी हा खेळ गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिक वेगवान झाला आहे. ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नेदरलँड्स, जर्मनी, अर्जेंटिना या देशांतील हॉकीपटूंकडून फिटनेसवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येते, असे त्यांच्या मैदानातील खेळावरून दिसून येते. हाच धागा पकडून भारतीय हॉकी संघातील खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीबाबत विचारले असता तो म्हणाला, की ‘‘भारतीय हॉकीपटू तंदुरुस्तीमध्ये कमी नाही. आपल्या खेळाडूंचा फिटनेसचा स्तर उंचावला आहे. हॉकी इंडिया, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय यांच्याकडून मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. याचा फायदा भारतीय हॉकी संघाला होत आहे.’’\rब्राझीलमध्ये फुटबॉल अन् भारतामध्ये हॉकीभारतातील युवा खेळाडूंना काय संदेश देशील, याबाबत हार्दिक म्हणाला, की ‘‘ब्राझीलमध्ये फुटबॉलला जे महत्त्व प्राप्त आहे, अगदी त्याचप्रमाणे भारतामध्ये हॉकीला स्थान आहे. या खेळामध्ये करिअर करणाऱ्या युवा खेळाडूंनी याकडे १०० टक्के लक्ष द्यायला हवे. वरिष्ठ हॉकीपटू कशी कामगिरी करताहेत हे बघायला हवे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लढतींचे व्हिडिओ बघून खेळामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.