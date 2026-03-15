Katha Arunachi Marathi Play : मिलिंद शिंदे यांची 'कथा अरुणाची' नाटकातील संघर्षमय यात्रा

डॉ. मिलिंद शिंदे ‘कथा अरुणाची’ नाटक जवळपास बसलं होतं. दोन्ही अंक तयार होते; पण पहिल्या अंकाच्या शेवटचा प्रसंग जिथे दलपत (मी) अरुणावर (चिन्मयी) अतिप्रसंग करतो, तो प्रसंग मला काही जमत नव्हता. एके दिवशी मी न राहवून विनय आपटे सरांना म्हणालो, ‘‘सर एकदा तुम्ही मला हा एवढा सीन करून दाखवा प्लीज...’’ हॉलमध्ये शांतता भरली... विनय सरांनी एकदा माझ्याकडे पाहिलं. हॉलमध्ये जमलेल्या इतरांकडे पाहिलं... ती स्फोटक शांतता कुठल्याही दिशेनं प्रवाहित होऊ शकली असती; पण विनय सर त्यांचं देखणं हसले. तणाव ढिला झाला...मी मोहन काकांचा ‘चारशे तीस सव्वीस ऐंशी’ नंबर डायल केला. रिंग जात होती. तशी मनात चिंता दाटत होती. उचलतील की नाही? उचलल्यानंतर काय बोलतील? फोन उचलला गेला. तोच कडक आवाज आला पलीकडून, ‘‘कोण?’’ ‘‘काका मी मिलिंद शिंदे...’’‘‘हा...’’‘‘येऊ का थोड्या वेळात, म्हणजे तासाभरात येतो...’’‘‘ये...’’ मोहन काकांनी नेहमीप्रमाणे मोजकं बोलून फोन ठेवला. त्यांचा कडक आवाज मनाला टोचला..Actor Milind Shinde Journey : प्रयोग सुरू झाले, वाट मिळाली, जीव निवला....ट्रेन पकडून निघालो. मनात विचार, डोक्यात विचार. ट्रेनचा खटाक फटाक आवाज ऐकू येणं बंद झालं आणि आता मोहन काकांच्या घरी आपलं काय होणार? चुकीचं काही घडलं तर पुढं आपलं कसं? त्यांनी आपल्याला ‘फुलराणी’मधून काढलं तर...? त्यांच्याशी झालेला बेबनाव आपल्याला झेपेल का? ते मोहन वाघ आहेत.. महत्त्वाचं प्रस्थ आहेत... असे एक ना अनेक भित्र्या मध्यमवर्गींयांचे प्रश्न मनात एकमेकात अडकून ऑक्टोपससारखे घोळू लागले.‘‘ऐक...’’ आवाजाने भानावर आलो. मी मोहन काकांसमोर बसलो होतो. ते माझ्याकडे पहात म्हणाले, ‘‘एकतर नाटक घ्यायला नको होतंस... पण आता एक कर. अविनाश (नारकर)च्या तारखा पाहत जा, काय असणार आहेत... त्याचं शूटिंग वगैरे. जेव्हा तो शूटिंग वगैरे करेल तेव्हाच तुला चान्स आहे... प्रयोगाला अडथळा येता कामा नये...’’पुन्हा एकदा मोहन काकांनीच मिनिटभरात तोडगा काढून दिला होता. त्यांना माझी घालमेल समजली असावी.मनातला ऑक्टोपस स्थिरावला.आता अविनाशला कसं विचारणार..? तुझे शूटिंग कसे आहे? कुठे आहे? तू किती तारखा नाटकाला दिल्यास? किती शूटिंगला? हे असं त्याच्या कॅलेंडरमध्ये अतिक्रमण कसं करायचं... मला काही सुचेना. मी अनेक पद्धतीने वाट काढायचा प्रयत्न केला. सारखा मोहन काकांचा चेहरा समोर येई. भीती दाटून येई...मी काही अविनाशला कधी विचारलं नाही. तशीच छातीत भीती दडपून झोपू लागलो. शक्यतो काकांना राग येईल, असं आपल्या हातून घडू नये इतकीच काळजी घेऊ लागलो. इकडे ‘कथा अरुणाची’ या नाटकाच्या तालमींनी वेग घेतला होता. पात्रयोजना, तांत्रिक जबाबदाऱ्या वाटून झाल्या होत्या. माटुंग्याचं यशवंत नाट्य मंदिर तेव्हा नुकताच आकार घेत होतं. त्याच्या डीएमसीसी (दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर)च्या बाजूला उघडणाऱ्या अंधाऱ्या बेसमेंटला तालीम असायची.एक एक प्रसंग बसवत, नाटक पहिला अंक संपवून दुसऱ्या अंकाच्या मध्यावर स्थिरावलं होतं. तेव्हा एक दिवस विनय सरांनी मुंबईतले प्रख्यात डॉक्टर रवी बापट यांना आमंत्रित केलं होतं. डॉ. बापट तालमीला आले आणि त्यांनी अरुणा शानबाग आणि तो वॉर्डबॉय यांच्यामध्ये काय घडलं होतं, याचा त्यांना माहीत असलेला वृत्तांत सांगितला. तो आम्हा कलाकारांना अतिशय महत्त्वाचा ठरला. साधारण तासभर डॉ. बापट बोलत होते...दुसरा अंक बसला आणि पेपरला जाहिराती सुरू झाल्या. या वेळी फोटोशूटसाठी मला थांबवलं होतं... माझे फोटो काढले होते. मुंबईच्या अतिशय महत्त्वाच्या, मोठ्या वर्तमानपत्रांत, मुख्य प्रवाहातल्या जाहिरातीत आपले फोटो झळकणार आहेत. (भुपेश गुप्ता भवनमधले आपले फोटो न काढलेलं सगळं आठवलं) मन ओलं झालं...पुन्हा निम्न मध्यमवर्गीय काळजीनं गळा धरला... हे सगळं घडतंय हे आपल्याकडून कुणी हिरावून तर घेणार नाही ना... दोन-दोन मोठ्या पेपरमध्ये आपले फोटो येतायंत, हे कुणाला आवडलं नाही तर? आपल्याबाबत कुणी काही वाईट बोललं तर? कुणी काही वाईट पसरवलं तर? मोहन काकांना कुणी आपण जे बोललोच नाही ते खोटंनाटं काही सांगितलं तर? असे एक ना अनेक अनाठायी प्रश्न मनाला अडकून झोंबू लागले.त्यातच त्या वर्षीच्या नाट्यदर्पण (रंगदर्पण) रजनीमध्ये मला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आणि अमृता सुभाषला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री अशी नामांकनं ‘ती फुलराणी’ नाटकासाठी जाहीर झाली. आपलं पहिलंच नाटक आणि त्यासाठी आपल्याला पहिल्याच नाटकाला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता नामांकन...? निम्न मध्यमवर्गीय सुखावला. पहिल्याच नाटकाला आपल्याला बेस्ट ॲक्टरचं नामांकन...? बाकीचे दोघे भरत जाधव आणि प्रदीप पटवर्धन होते. मिळेल की नाही यापेक्षा आपलं या मोठ्या पुरस्कार सोहळ्यात नाव घेतलं जाणार, यातच मी सुखावलो होतो. मिळालं नाहीच... भरतला मिळालं... वाईट वाटलं; पण अपेक्षाच ठेवली नव्हती. त्यामुळं लवकर पुढची वाट धरली..‘कथा अरुणाची’ नाटक जवळपास बसलं होतं. दोन्ही अंक तयार होते; पण पहिल्या अंकाचा शेवटचा प्रसंग जिथे दलपत (मी) अरुणावर (चिन्मयी) अतिप्रसंग करतो, तो प्रसंग मला काही जमत नव्हता. म्हणजे विनय काकांच्या अपेक्षेनुसार होत नव्हता... त्यांनी मला बऱ्याच वेळा ब्रीफ केलं; पण मला जमत नव्हता. तो मनासारखा होत नव्हता... माझं काय होत होतं की त्या प्रसंगात एकही डायलॉग नव्हता. सगळ्या शिव्या होत्या... (खरं तर त्या शिव्या म्हणजे डायलॉगच होत्या; पण मला त्या वेळी ते काही पचनी पडेना) संपूर्ण आठ ते नऊ मिनिटे तो प्रसंग चाले. झटापट चाले. शिवीगाळ चाले. मारामारी चाले आणि शिवीगाळ भरपूर होत असे. खरं तर हा प्रसंग नाटकात नव्हता की तो शिवीगाळ करतो... विनय सरांचं डिझाइन होतं. तो संपूर्ण प्रसंग. तिला फरशीवर ढकलणे, तिच्या गळ्यात लोखंडी साखळी घालणे, गुडघ्याच्या ठिकाणी हात लावणे अशा अनेक मुव्हमेंटस सरांनी बसवल्या होत्या. एके दिवशी मी न राहवून विनय सरांना म्हणालो, ‘‘सर एकदा तुम्ही मला हा एवढा सीन करून दाखवा प्लीज...’’हॉलमध्ये शांतता भरली... विनय सरांनी एकदा माझ्याकडे पाहिलं. हॉलमध्ये जमलेल्या इतरांकडे पाहिलं... ती स्फोटक शांतता कुठल्याही दिशेनं प्रवाहित होऊ शकली असती; पण विनय सर त्यांचं देखणं हसले. तणाव ढिला झाला.विनय सर स्टेजवर आले. त्यांनी माझ्या गळ्यातली लोखंडी साखळी स्वतःच्या मानेवर ठेवली. तिचा जंगली आवाज घुमला. सगळ्याच्या नजरा विनय सरांवर. प्रसंग सुरू झाला. थरार आकार घेऊ लागला. सगळे डोळे स्टेजवर एकवटले आणि विनय आपटे यांनी एकाहून एक खमंग, खुमासदार, रग्गेल, सरंजामी, अव्वल, गल्लीतल्या, झोपडपट्टीतल्या, खरपूस, रुबाबदार, ठसकेबाज, वजनदार, टोकदार, लफकेदार, झोकदार, तीक्ष्ण, आकारबाज, आकारात इकरांत शिव्यांचा ‘ग म भ न’चा पाठच आम्हा सगळ्यांसमोर सादर केला आणि एक अप्रतिम प्रसंग, थरार उभा केला. सगळे थक्क... ते जेव्हा प्रसंग संपवून खाली येत होते, तेव्हा फक्त लोखंडी साखळीचा आवाज येत होता... ती हेलकावली हेलकावली आणि खुर्चीत स्थिरावली...‘‘ही घे रे...’’ मला साखळी देत सर म्हणाले.‘‘ठीकय ना... ?’’ सर‘‘पण सर... इतक्या शिव्या...?’’‘‘त्याला काय होतंय...?’’मी आपला नगर ग्रामीण मतदारसंघातला अतिशय साधा प्रश्न उपस्थित केला.‘‘पण सर सेन्सॉर?’’सरांनी माझ्याकडे पाहिलं...‘‘तू शिव्या दे... हा प्रसंग असाच व्हायला हवा.. रेप करताना कुणी आरती म्हणतं का...? आणि कुणी काही बोललं तर मी आहे. सेन्सॉरवाले फारच आडवे गेले, तर भावनेच्या भरात झालं म्हणायचं... याउपर कुणी सेन्सॉरवाले काही बोलले, तर मी आहे, बास...?’’ये है विनय आपटे... लीडींग फ्रॉम फ्रन्ट . सगळं ग्रामीण प्रश्न वितळले. सरांच्या बरहुकूम मी तो प्रसंग करू लागलो. सुधारणा करू लागलो.‘झीरो शो’चा दिवस उगवला. (झीरो शो पहिल्या प्रयोगाच्या आधी जो जवळच्या जाणकारांसाठी करतात तो... हे मलाही मुंबईला गेल्यावरच समजलं.).सगळे आपापली तयारी करत होते... पण बॅकस्टेजला काहीतरी ठीक नाहीये असा स्वर ऐकू येत होता... काहींच्या चेहऱ्यावर काळजी दाटली होती. विनय आपटे, बाळ कोचरेकर, संतोष कोचरेकर (हे बाळ कोचरेकरांचे बंधू) हे तिघे चर्चा करताना दिसले. त्यांना निर्माते शशी आरोंदेकर जॉइन झाले. आता चौघे जमा झाले; पण शशी आरोंदेकर काहीच बोलत नव्हते. तिघे गहन चर्चेत होते. मधून मधून त्यांचा माझ्याकडे कटाक्ष पडत होता...आता काय नवीन..?पुन्हा माझं मन मला पोखरू लागलं.. काय असेल बरं..?आपल्याबद्दल असेल का..?आपल्यासाठी, आपल्यामुळे असेल का..?काय..? आहे काय..? चिंता वाढली. लक्ष लागेना.. न राहवून मी थोड्या वेळानं बाळ कोचरेकरांना एकट्यात गाठलं.‘‘काय बाळासाहेब..? काय झालं..?’’‘‘नंतर सांगतो...’’‘‘माझ्याबद्दल आहे का नाही..?’’‘‘सांगतो नंतर.’’त्यांनी फक्त शब्द उलटे केले. संशय माजला. बेचैनी वाढली.‘‘सांगा ना...’’त्यांनी मला कोपऱ्यात ओढलं...‘‘तू करशील ना सगळे प्रयोग?’’‘‘म्हणजे...’’‘‘दोन्ही नाटकांच्या तारखा... चंद्रलेखाचं काय...?’’‘‘नाही... त्यांचं काही नाही. त्यांनी परवानगी दिलीय...’’‘‘नाही... नाही. पुढे दबाव आला तर? तारखा मिक्स झाल्या तर?’’‘‘नाही. नाही येणार नाही...’’‘‘बघ... अं. काळजी करू नकोस... मी आहे...’’ त्यांनी खांद्यावर हात ठेवला. झीरो प्रयोगाच्या आधी भीतीच पेरली गेली माझ्या मनात... काय चाललंय? या सगळ्यांच्या मनात...? कसली गणिते मांडली जातायत? या गणितांमध्ये मी बेरजेत आहे की वजाबाकीत हातचा...? कोडं सुटेना... पुन्हा ऑक्टोपस जागा झाला होता.तिसरी घंटा वाजली... दलपतला (वॉर्डबॉयला) स्टेजवर घेऊन जायची वेळ आली... दलपतला स्टेजवर फिरवलं. दोन्ही अंकात प्रयोग संपल्यावर त्याला विंगेत सोडलं. तोही माझ्याकडे पाहत होता. मी त्याचीही नजर चुकवत होतो आणि इतरांचीही. मी त्याला दटावले, पण त्याने काही नजर हटवली नाही... शेवटी कॉस्च्युम उतरवला. दलपतला हँगरला अडकवला. तो पंख्याच्या पात्यानं हळूहळू झुलत डुलत होता. मी मेक-अप रूममधून बाहेर आलो. पुन्हा गटागटात काहीतरी शिजत होतं. मी शक्य तेवढा मेंदू, मन पुसायचा प्रयत्न करत होतो. जमत नव्हतं.. शांतता कोलाहल माजवत होती. दुसऱ्या दिवशी प्रयोग होता.---साहित्य संघ, गिरगावनिर्मिती संस्था, गणरंग- महाराष्ट्र रंगभूमीलेखक - दत्तकुमार देसाई; दिग्दर्शक - विनय आपटेनेपथ्य, प्रकाश, वेशभूषा - प्रदीप मुळ्येअशी अनाउन्समेंट घुमली. ८.३० वाजले होते. प्रयोग तुडुंब भरला होता. कारण केईएम (King Edward memorial) या इस्पितळातल्या अरुणा शानबाग यांच्या सगळ्या मैत्रिणी आल्या होत्या. त्या त्यांच्या कुटुंबीयांना घेऊन आल्या होत्या आणि नाट्य रसिकही होते. पहिल्या प्रयोगाला आलेले... गर्दी खूप होती.. त्याहून अधिक शांतता होती. फक्त कुजबुजायचे. चप्पल बुटांचे आवाज हेदेखील चोरूनच येत होते. करकर आवाजासह खुर्च्या स्थिरावल्या. पडदा उघडला. पहिला अंक सुरू झाला.प्रसंग घडू लागले.मी पुन्हा माझ्या प्रवेशाच्या आधी‘मला नगरला परत जायचं नाही.’.‘मुझे आम नही बनना है’ अशी उजळणी केली. लोखंडी साखळीचा आवाज झाला. अशोक पत्की यांची बासरी थरथरली. माझा प्रवेश झाला. अरुणा-दलपतची खडाजंगी झडत होती. ती अंकाच्या शेवटी येऊन दलपत तिच्यावर अतिप्रसंग करतो तिथे येऊन ठेपली... आणि तो अतिप्रसंग सुरू झाला. दलपतने शिव्यांचा सोहळा केला. अरुणा बेशुद्ध पडते.. पहिल्या अंकाचा पडदा पडतो... शांतता दुणावते.मध्यंतरात कुणी चहा-वडापावचा आस्वाद घेत नाही. विचारात पडलेली माणसं दुसऱ्या अंकाकडे निघाली होती. बेचैन.दुसरा अंक सुरू होतो. ती कोमात. तिचा प्रियकर तिला सोडून जातो. केईएममधल्या अरुणाच्या सहकारी तिचा सांभाळ करतात. दलपत तिच्यावर पुन्हा हल्ला करतो. जेल होते. तो सुटतो. अरुणा कोमा पांघरून घेते. नाटक संपतं. शांतता तशीच ताणलेली तरंगतेय...अशोक पत्की यांच्या संगीताच्या कौतुकानं प्रेक्षक हळूहळू बोलायला सुरुवात करतात. दलपतच्या एन्ट्रीला त्यांनी दिलेली थरारणारी बासरी चर्चेला येते. प्रदीप मुळ्ये यांचं नेपथ्य. काही प्रेक्षक तर असं म्हणत होते की आम्हाला केईएममध्ये आहोत असं वाटत होतं. आम्हाला फिनाइलचा वास येत होता आणि चिन्मयी सुर्वे (सुमीत)....नाटकाचा प्रयोग साडेआठला सुरू झाला. साधारण अकराला संपला. साडेबारा झाले तरीही चिन्मयीच्या मेक-अप रूमजवळची गर्दी कमी होत नव्हती. इतके लोक तिला भेटायला उत्सुक होते. आतून रडण्याचे, हुंदक्यांचे आवाज येत होते. कुणाचा हंबरडा फुटला होता. अरुणा शानबाग यांची अतिशय जवळची मैत्रीण (आंगणे बहुतेक) त्याही आल्या होत्या. त्याही खूप रडल्या. माझ्याकडे कुणीच येत नव्हतं...सगळी गर्दी चिन्मयीच्या मेक-अप रूमकडे.मी एकटाच स्टेजवर उभा होतो... फाटका.. कुणीतरी आपल्याला चांगलं काम झालं म्हणेल म्हणून... विनाकारण लोकांकडे त्यांच्या डोळ्यांत अपेक्षेनं पाहात होतो... लोक मला टाळत होते... माझ्या समोरून निघून जात होते... काही लोक ‘हाच तो... हाच तो..’ म्हणत चालायचा स्पीड वाढवत होते. तास सव्वातासाने गर्दी कमी झाली. एक नर्स आली. मी स्टेजवर एकटाच उभा होतो...‘आमच्या मैत्रिणीशी इतके वाईट वागलात... सांगा तुमचं काम चांगलं झालं कसं म्हणू...?’‘बलात्कार करायचा प्रयत्न केलात.. ती आता तुमच्यामुळे कोमात आहे, कशी जगतेय आम्हाला माहितीय. कसं म्हणू तुम्ही चांगलं काम केलंत म्हणून...?’‘तो तिचा डॉक्टर प्रियकर तिला अंतर देऊन गेला. तुम्ही तिचं आयुष्य बरबाद केलं. सांगा.. कसं...’त्यांना रडू आवरलं नाही...ती ठीक आहे... तत्सम... पुसटसं... काहीतरी बोललो. असं वाटतेय.. बहुधा नाहीच...त्या महिला डोळे पुसत गेल्या...थिएटर भकास वाटू लागलं...साहित्य संघाची गल्ली अधिकच अंधारलेली वाटू लागली...चंद्रलेखा संस्थेनं बारा दिवसांचा गोवा दौरा जाहीर केला. ‘कथा अरुणाची’ नाटक नुकतंच सुरू झालं होतं. आता मला ‘कथा’चे प्रयोग थांबवून बारा दिवस गोव्याला जावं लागणार होतं. म्हणजे बारा- तेरा दिवस ‘कथा अरुणाची’ बंद ठेवावं लागणार. मला विनय सरांनी निर्णय घ्यायला सांगितला.दोन्हीकडे वाघ...इकडे मोहन वाघ... तिकडे विनय आपटे नावाचा वाघ... कुणासोबत जावं...? लवकर ठरवायचं होतं. बाजू घ्यायची होती. चंद्रलेखा (मोहन वाघ) की गणरंग (विनय आपटे)?
(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.) 